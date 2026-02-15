Кличко: Киев е на ръба на катастрофа

Киев е на ръба на катастрофата, каза кметът на украинската столица Виталий Кличко пред Financial Times.

По думите му столицата е изпаднала в тази ситуация заради щети по критична инфраструктура, настъпили през последните два месеца. В материала се отбелязва, че жителите на града са изправени пред масови прекъсвания на електрозахранването, отоплението и водоснабдяването.

Кличко е убеден, че неговата дългогодишна политическа вражда с Владимир Зеленски само усложнява ситуацията. Според кмета, намесата на Зеленски в местното управление чрез назначаването на военна администрация е отслабила важни реформи за децентрализация. Той припомни и наказателните дела срещу градските власти, като отбеляза, че те са политически мотивирани. Кличко каза пред вестника, че "отдавна е окачил ръкавиците и не иска да се бие - особено със своите сънародници".