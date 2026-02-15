Вземете 50% отстъпка за хостинг от

  Тема: Украйна

Кличко: Киев е на ръба на катастрофа

15 Февруари, 2026 13:41

Столицата е изпаднала в тази ситуация заради щети по критична инфраструктура

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова

Киев е на ръба на катастрофата, каза кметът на украинската столица Виталий Кличко пред Financial Times.

По думите му столицата е изпаднала в тази ситуация заради щети по критична инфраструктура, настъпили през последните два месеца. В материала се отбелязва, че жителите на града са изправени пред масови прекъсвания на електрозахранването, отоплението и водоснабдяването.

Кличко е убеден, че неговата дългогодишна политическа вражда с Владимир Зеленски само усложнява ситуацията. Според кмета, намесата на Зеленски в местното управление чрез назначаването на военна администрация е отслабила важни реформи за децентрализация. Той припомни и наказателните дела срещу градските власти, като отбеляза, че те са политически мотивирани. Кличко каза пред вестника, че "отдавна е окачил ръкавиците и не иска да се бие - особено със своите сънародници".


  • 1 Българин

    20 5 Отговор
    Ако ние се бяхме репчили на Турците, дали щяхме да оцелеем 500 години?!?

    Коментиран от #14

    13:43 15.02.2026

  • 2 Усраула Лайненс

    28 2 Отговор
    с 60 най-силни икономики зад гърба си толкова

    13:43 15.02.2026

  • 3 Амиии

    28 3 Отговор
    Сваляйте зеленото градинско Жуже Хаяско.

    13:43 15.02.2026

  • 4 Папата ви каза

    30 2 Отговор
    Белия Байрак

    13:44 15.02.2026

  • 5 Пустиня(к)

    25 2 Отговор
    Оди им вкарай неколко крошета😂

    Коментиран от #36

    13:44 15.02.2026

  • 6 Борис Джонсън:

    32 1 Отговор
    "Продължавайте до последния украинец."

    13:45 15.02.2026

  • 7 Дориана

    34 3 Отговор
    Не само Киев, цяла Украйна е унищожена, а вие неистово искате да унищожите и въвлечете Европа във война. Получавате си заслуженото.

    Коментиран от #34

    13:46 15.02.2026

  • 8 Вики КУРабията

    29 0 Отговор
    солени ли излязоха КУРсбиите. Продължавайте да скачате с тенджери на главите ида крещите: Москоляку на гиляку.

    13:46 15.02.2026

  • 9 окачил ръкавиците и не иска да се бие

    22 1 Отговор
    не да хленчи а да ходи на фронта да сбори Мечока

    13:46 15.02.2026

  • 10 кернел

    22 0 Отговор
    а как се пенеше 2014г...

    13:46 15.02.2026

  • 11 Червените Хълмове

    1 13 Отговор
    Провокирам канибалски наклонности в българките да ме сготвят и изядат цял и чисто гол мръвка по мръвка до кокал да ме оглозгат с пълна упойка на две с нож наполовина да ме разрежат и да ме изядат цял до мръвка и кокал ,само по череп и кости да ме оставят когато ме сготвят и изядат българките

    13:47 15.02.2026

  • 12 Връща ви се

    20 1 Отговор
    Още 4 години да сте така!

    13:47 15.02.2026

  • 13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    17 0 Отговор
    Ама от коя страна на ръба 🤔

    13:47 15.02.2026

  • 14 Ххх

    23 1 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Украинци и руснаци са един народ, едните укрите са подбуждани от западняците да се репчат на Русия. Докато българи и турци са различни и турците завладяват с огън и меч българите и земите им.

    Коментиран от #28

    13:48 15.02.2026

  • 15 az СВО Победа 80

    23 1 Отговор
    Нидей рива!

    Нали доскоро беше:
    Слава Украине! 🤣🤣🤣

    13:53 15.02.2026

  • 16 хаха🤣

    3 16 Отговор
    Ех, Пуся, Пуся така и не се научи как се прави военна операция🤣Със спиране на ток и парно, няма да стане, учи се от САЩ как се прави🤣

    13:54 15.02.2026

  • 17 Шопо

    19 1 Отговор
    Референдум за присъединяване към РФ

    13:55 15.02.2026

  • 18 КОЛЬО ПАРЪМА

    19 0 Отговор
    Нищо ви Няма укри до закриването ви не остава много

    13:55 15.02.2026

  • 20 Читател

    15 0 Отговор
    Слагайте въжето на шията на клоуна от киевския цирк,ако не искате столицата ви,да заприлича на изорана нива.

    Коментиран от #32

    13:58 15.02.2026

  • 22 1234

    12 0 Отговор
    Джамбаза ще напише ли статия как това е руска пропаганда? Чакаме.

    13:59 15.02.2026

  • 23 Лама Шойгу, Лама Пусин и Лама Лавров

    3 9 Отговор
    На хижа Петрохан сме, правим магии за късмет на СВО 😂

    13:59 15.02.2026

  • 24 Kaлпазанин

    11 0 Отговор
    Ами нямаше да е !!!! Този маймунсурат не се ли се хвалеше че е убил няколко руснака ,и той трябва да с полюлее на някоя улична до евреина

    14:00 15.02.2026

  • 25 Вдигайте белия байрак

    11 0 Отговор
    И да се приключва тази мъка. И за вас и за цяла Европа.

    14:00 15.02.2026

  • 26 Българин

    12 0 Отговор
    И трябва ли на нас в случая да ни пука ?

    14:00 15.02.2026

  • 27 това не е като да те бухат в главата…

    7 1 Отговор
    ами дръж кормилото за да не се блъснете какво си се разревал по медиите?

    14:01 15.02.2026

  • 29 Започна предизборната битка

    4 0 Отговор
    за президент. Кандитите ще са Буданов, Залужни и Кличко.

    14:04 15.02.2026

  • 30 Гей русофил

    2 4 Отговор
    Меня завут Кирил.Я дебил

    14:05 15.02.2026

  • 31 Споко Кличко

    2 1 Отговор
    Може и още. Може и още много много. Харесва ли ви курабията.

    14:07 15.02.2026

  • 32 Зеленски

    0 3 Отговор

    До коментар #20 от "Читател":

    какво общо има с щетите по енергийната инфраструктура, за да го обесват ?

    14:07 15.02.2026

  • 33 Стеф

    1 1 Отговор
    Защо "Владимир"? - нали до скоро беше Володимир? Да не си е сменил името вече този мракобесник???

    14:07 15.02.2026

  • 34 Русофил

    0 2 Отговор

    До коментар #7 от "Дориана":

    Бащицата те чака на фронта,стига лая по форумите

    Коментиран от #37

    14:07 15.02.2026

  • 35 мошЕто 🥊

    2 0 Отговор
    ,, Киев е на ръба на катастрофа" .......

    За мене цяла укрия е на ,,ръба ,, , докато зеленият потник не се вземе в ръце и просто не си тръгне завинаги от властта !

    14:08 15.02.2026

  • 36 Боко

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Пустиня(к)":

    На белосмъкащите ли ?

    14:08 15.02.2026

  • 37 кух , 🎷​

    2 0 Отговор

    До коментар #34 от "Русофил":

    То и тебе те чака зеля , ама си трайкаш на миндерчето и ръсиш мозъци по сайтовете ...

    14:09 15.02.2026

