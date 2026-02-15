Кличко: Киев е на ръба на катастрофа

Киев е на ръба на катастрофата, каза кметът на украинската столица Виталий Кличко пред Financial Times.
По думите му столицата е изпаднала в тази ситуация заради щети по критична инфраструктура, настъпили през последните два месеца. В материала се отбелязва, че жителите на града са изправени пред масови прекъсвания на електрозахранването, отоплението и водоснабдяването.
Кличко е убеден, че неговата дългогодишна политическа вражда с Владимир Зеленски само усложнява ситуацията. Според кмета, намесата на Зеленски в местното управление чрез назначаването на военна администрация е отслабила важни реформи за децентрализация. Той припомни и наказателните дела срещу градските власти, като отбеляза, че те са политически мотивирани. Кличко каза пред вестника, че "отдавна е окачил ръкавиците и не иска да се бие - особено със своите сънародници".
1 Българин
Коментиран от #14
13:43 15.02.2026
2 Усраула Лайненс
13:43 15.02.2026
3 Амиии
13:43 15.02.2026
4 Папата ви каза
13:44 15.02.2026
5 Пустиня(к)
Коментиран от #36
13:44 15.02.2026
6 Борис Джонсън:
13:45 15.02.2026
7 Дориана
Коментиран от #34
13:46 15.02.2026
8 Вики КУРабията
13:46 15.02.2026
9 окачил ръкавиците и не иска да се бие
13:46 15.02.2026
10 кернел
13:46 15.02.2026
11 Червените Хълмове
13:47 15.02.2026
12 Връща ви се
13:47 15.02.2026
13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
13:47 15.02.2026
14 Ххх
До коментар #1 от "Българин":Украинци и руснаци са един народ, едните укрите са подбуждани от западняците да се репчат на Русия. Докато българи и турци са различни и турците завладяват с огън и меч българите и земите им.
Коментиран от #28
13:48 15.02.2026
15 az СВО Победа 80
Нали доскоро беше:
Слава Украине! 🤣🤣🤣
13:53 15.02.2026
16 хаха🤣
13:54 15.02.2026
17 Шопо
13:55 15.02.2026
18 КОЛЬО ПАРЪМА
13:55 15.02.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Читател
Коментиран от #32
13:58 15.02.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 1234
13:59 15.02.2026
23 Лама Шойгу, Лама Пусин и Лама Лавров
13:59 15.02.2026
24 Kaлпазанин
14:00 15.02.2026
25 Вдигайте белия байрак
14:00 15.02.2026
26 Българин
14:00 15.02.2026
27 това не е като да те бухат в главата…
14:01 15.02.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Започна предизборната битка
14:04 15.02.2026
30 Гей русофил
14:05 15.02.2026
31 Споко Кличко
14:07 15.02.2026
32 Зеленски
До коментар #20 от "Читател":какво общо има с щетите по енергийната инфраструктура, за да го обесват ?
14:07 15.02.2026
33 Стеф
14:07 15.02.2026
34 Русофил
До коментар #7 от "Дориана":Бащицата те чака на фронта,стига лая по форумите
Коментиран от #37
14:07 15.02.2026
35 мошЕто 🥊
За мене цяла укрия е на ,,ръба ,, , докато зеленият потник не се вземе в ръце и просто не си тръгне завинаги от властта !
14:08 15.02.2026
36 Боко
До коментар #5 от "Пустиня(к)":На белосмъкащите ли ?
14:08 15.02.2026
37 кух , 🎷
До коментар #34 от "Русофил":То и тебе те чака зеля , ама си трайкаш на миндерчето и ръсиш мозъци по сайтовете ...
14:09 15.02.2026