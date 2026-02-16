4 години след пълномащабното руско нахлуване в Украйна ситуацията на бойното поле и дипломатическия фронт е критична

Почти четири години след пълномащабното нахлуване на руските сили в Украйна ситуацията на бойното поле и на дипломатическия фронт е критична, пише британският в. "Индипендънт", цитиран от БТА.

Голяма част от жителите на украинската столица Киев са подложени на руски въздушни атаки всяка нощ - атаки, които взимат на прицел гражданската енергийна инфраструктура насред зимата. Интензитетът на атаките, щетите, които Украйна понася заради недостига на средства за противовъздушна отбрана, и зимните температури направиха положението много по-тежко, отколкото през последните години, посочва изданието.

Човешкият аспект, както винаги, е най-поразителен: деца в предучилищна възраст, които вече знаят каква е разликата между огън при защита и при нападение; депутат, който се радва, че семейството му не е имало достатъчно пари да си купи апартамент в съседна висока сграда, който се оказал по-уязвим от апартамента му на приземен етаж в по-стара сграда; само два часа в денонощието топла вода, отопление и ток - ситуация, която влияе зле както на здравето и деморализира, описва "Индипендънт". Ако това е относително привилегированият живот на депутат в Киев, то условията за другите хора, включително за тези, които живеят на изток, в зоната на сраженията, сигурно са много пъти по-лоши, изтъква британският вестник.

Украинците обаче продължават да се сражават, като демонстрират достойна за възхищение, почти свръхчовешка решимост да не отстъпват територия на руския агресор, подчертава "Индипендънт".

Ситуацията не е критична само на бойното поле, обръща внимание изданието. Изглежда, че дипломацията, която започна още от първите дни на втори мандат на американския президент Доналд Тръмп, също е в потенциално критичен момент. На Мюнхенската конференция по сигурността през изминалия уикенд бяха очертани както опасностите, така и по-малкото надежди за мир.

По това време миналата година Европа беше разтърсена от речта на същата тази Мюнхенска конференция на американския вицепрезидент Джей Ди Ванс - тя приличаше на поредица от обвинения срещу Европа. Тази година най-високопоставеният американски представител на конференцията беше държавният секретар Марко Рубио, чийто тон беше по-помирителен, посочва "Индипендънт". Рубио подчерта, че ангажиментът на САЩ към Европа все още е в сила.

Въпреки това той даде да се разбере, че има две сурови обстоятелства, които си остават неизменни - че няма да има промяна в искането Европа да поеме повече отговорност за собствената си отбрана и че Украйна е основно европейски проблем и ще бъде изцяло европейски проблем, ако предвожданата от САЩ дипломация се провали.

Обсъжданията на трибуната и в кулоарите на Мюнхен подчертаха не само нестабилния и непоследователен характер на досега неуспешните опити на Тръмп да донесе мир на Украйна, но и степента на изключване на Европа въпреки доблестните опити на европейски лидери да бъдат чути в ранните месеци от втория мандат на Тръмп, посочва британският вестник. Сега те отново се оказват встрани, но солидарността им е по-слаба, помежду им има разногласия колко подкрепа може да бъде предоставена на Украйна и дали да не бъде отворен канал с Москва.

Както често се случва, позицията на Европа бе най-убедително изложена от полския външен министър Радослав Шикорски. Сега, когато Европа на практика плаща за отбраната на Украйна, което включва предоставянето на средства за закупуване на оръжия от САЩ, европейците заслужават да имат думата във всички разговори и по отношение на това какви ще са следващите стъпки, каза той. Това е позиция, с която трудно може да се спори, но която може да се върне като бумеранг при европейците, върху които може да легне цялата отговорност, ако Тръмп реши да се откаже, пише "Индипендънт".

Това прави дипломатическата ситуация също толкова опасна за Украйна, колкото и влошаващата се все повече ситуация в Киев и на други места, акцентира британският вестник. Украинският президент Володимир Зеленски смята, че САЩ са ключови за постигането на мир, защото според него само те имат силата да приложат гаранциите за сигурност, от които се нуждае Украйна. Все по-голямото дистанциране на американското правителство от целия процес обаче се видя ясно на Мюнхенската конференция, заключава "Индипендънт".