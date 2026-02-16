Вземете 50% отстъпка за хостинг от

4 години след пълномащабното руско нахлуване в Украйна ситуацията на бойното поле и дипломатическия фронт е критична
16 Февруари, 2026 11:47 1 926 75

4 години след пълномащабното руско нахлуване в Украйна ситуацията на бойното поле и дипломатическия фронт е критична - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Independent The Independent

Почти четири години след пълномащабното нахлуване на руските сили в Украйна ситуацията на бойното поле и на дипломатическия фронт е критична, пише британският в. "Индипендънт", цитиран от БТА.

Голяма част от жителите на украинската столица Киев са подложени на руски въздушни атаки всяка нощ - атаки, които взимат на прицел гражданската енергийна инфраструктура насред зимата. Интензитетът на атаките, щетите, които Украйна понася заради недостига на средства за противовъздушна отбрана, и зимните температури направиха положението много по-тежко, отколкото през последните години, посочва изданието.

Човешкият аспект, както винаги, е най-поразителен: деца в предучилищна възраст, които вече знаят каква е разликата между огън при защита и при нападение; депутат, който се радва, че семейството му не е имало достатъчно пари да си купи апартамент в съседна висока сграда, който се оказал по-уязвим от апартамента му на приземен етаж в по-стара сграда; само два часа в денонощието топла вода, отопление и ток - ситуация, която влияе зле както на здравето и деморализира, описва "Индипендънт". Ако това е относително привилегированият живот на депутат в Киев, то условията за другите хора, включително за тези, които живеят на изток, в зоната на сраженията, сигурно са много пъти по-лоши, изтъква британският вестник.

Украинците обаче продължават да се сражават, като демонстрират достойна за възхищение, почти свръхчовешка решимост да не отстъпват територия на руския агресор, подчертава "Индипендънт".

Ситуацията не е критична само на бойното поле, обръща внимание изданието. Изглежда, че дипломацията, която започна още от първите дни на втори мандат на американския президент Доналд Тръмп, също е в потенциално критичен момент. На Мюнхенската конференция по сигурността през изминалия уикенд бяха очертани както опасностите, така и по-малкото надежди за мир.

По това време миналата година Европа беше разтърсена от речта на същата тази Мюнхенска конференция на американския вицепрезидент Джей Ди Ванс - тя приличаше на поредица от обвинения срещу Европа. Тази година най-високопоставеният американски представител на конференцията беше държавният секретар Марко Рубио, чийто тон беше по-помирителен, посочва "Индипендънт". Рубио подчерта, че ангажиментът на САЩ към Европа все още е в сила.

Въпреки това той даде да се разбере, че има две сурови обстоятелства, които си остават неизменни - че няма да има промяна в искането Европа да поеме повече отговорност за собствената си отбрана и че Украйна е основно европейски проблем и ще бъде изцяло европейски проблем, ако предвожданата от САЩ дипломация се провали.

Обсъжданията на трибуната и в кулоарите на Мюнхен подчертаха не само нестабилния и непоследователен характер на досега неуспешните опити на Тръмп да донесе мир на Украйна, но и степента на изключване на Европа въпреки доблестните опити на европейски лидери да бъдат чути в ранните месеци от втория мандат на Тръмп, посочва британският вестник. Сега те отново се оказват встрани, но солидарността им е по-слаба, помежду им има разногласия колко подкрепа може да бъде предоставена на Украйна и дали да не бъде отворен канал с Москва.

Както често се случва, позицията на Европа бе най-убедително изложена от полския външен министър Радослав Шикорски. Сега, когато Европа на практика плаща за отбраната на Украйна, което включва предоставянето на средства за закупуване на оръжия от САЩ, европейците заслужават да имат думата във всички разговори и по отношение на това какви ще са следващите стъпки, каза той. Това е позиция, с която трудно може да се спори, но която може да се върне като бумеранг при европейците, върху които може да легне цялата отговорност, ако Тръмп реши да се откаже, пише "Индипендънт".

Това прави дипломатическата ситуация също толкова опасна за Украйна, колкото и влошаващата се все повече ситуация в Киев и на други места, акцентира британският вестник. Украинският президент Володимир Зеленски смята, че САЩ са ключови за постигането на мир, защото според него само те имат силата да приложат гаранциите за сигурност, от които се нуждае Украйна. Все по-голямото дистанциране на американското правителство от целия процес обаче се видя ясно на Мюнхенската конференция, заключава "Индипендънт".


  • 1 Храна за амебите

    58 37 Отговор
    ….пълномащабното руско нахлуване?…ха ха ха. То ако беше така, 404 щеше да е лунен кратер а карай да върви ха ха ха

    Коментиран от #12, #18

    11:49 16.02.2026

  • 2 Сатана Z

    47 32 Отговор
    Все едно жителите на Берлин да се жалват срещу Анхло-американските бомбардировки през 1943-45

    Коментиран от #40

    11:50 16.02.2026

  • 3 Така де

    49 31 Отговор
    Пропагандата се цели в най-глупавите укро защитници

    11:50 16.02.2026

  • 4 Лама Шойгу, Лама Пусин и Лама Лавров

    31 30 Отговор
    На хижа Петрохан сме, правим магии за късмет и успех на СВО, но отгоре ни се казва, че нямало шанс 😂

    Коментиран от #8

    11:50 16.02.2026

  • 5 Механик

    53 32 Отговор
    Колкото повече пищят тротинетките от медиите, толкова по-голям кеф изпитвам.
    И ми се иска най-после тия медии да ми обяснят как така "ситуацията е критична" при положение, че същите те преди повече от 3 години обявиха, че руснаците нямат ракети!
    Кога лъгаха тия медии? Тогава или сега ?!?!

    Коментиран от #69

    11:51 16.02.2026

  • 6 Елементарно Уотсън !

    35 44 Отговор
    Ситуацията е нормална.
    Русия вече 4 години губи колосални количества окупатори и бойна техника без да може да постигне нито една от целите на "СВО ".
    Когато не постигаш целите си ,това единствено означава, че ГУБИШ..

    Коментиран от #14, #72

    11:51 16.02.2026

  • 7 Бла бла бла

    37 14 Отговор
    Нари провалените евро политици ги защитават и поддържат огъня да гори? Дерзайте сега!

    11:52 16.02.2026

  • 8 Механик

    33 12 Отговор

    До коментар #4 от "Лама Шойгу, Лама Пусин и Лама Лавров":

    Как е положението, възпален?
    Чей Курск? Крим ваш????????

    11:52 16.02.2026

  • 9 Още новини от Украйна

    44 12 Отговор
    Руско нахлуване нямаше.Имаше преместване на жива сила и техника в посока двете признати от Руската федерация републики ДНР и ЛНР за защита на населението от АТО на Укро режима

    Коментиран от #45, #47

    11:52 16.02.2026

  • 10 Удри яко

    32 7 Отговор
    До последния фашага казах.

    11:52 16.02.2026

  • 11 Владимир Путин, президент

    12 30 Отговор
    Преди да почнем коментарите само вметна Критичните загуби на Русия, без финансовите и политическите.
    Данните са официални от Росстат !!!


    Загуби на руската армия от 24.02.2022 - 31.01.26

    контрактници – 1 249 380 (+820) души;
    резервисти – 11 661 (+5) души;
    танкове – 24 020 (+2) единици;
    друга бронетехника – 77 969 (+235) единици; артилерийски системи – 37 148 (+59) единици;
    МЛРС – 1 638 (+1) единици;
    противовъздушна отбрана – 1 298 (+1) единици; самолети – 435 единици;
    хеликоптери – 347 единици;
    крилати ракети – 4 270 единици;
    дронове – 4 070 единици;
    кораби/лодки – 28 единици;
    подводници – 2 единици;

    Коментиран от #27, #29

    11:53 16.02.2026

  • 12 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    7 17 Отговор

    До коментар #1 от "Храна за амебите":

    ще ще ЩЕЕЕ ще/ вие много обичате ЩЕтата ...да не сте от ,,Гостенка от бъдещето ,, бе?

    11:53 16.02.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Механик

    39 25 Отговор

    До коментар #6 от "Елементарно Уотсън !":

    Русия така губи хора и техника, че курса на размяна на тела се движи към 1000 за 20. Ама 1000 са украинците.

    Коментиран от #23, #53

    11:54 16.02.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Само

    26 12 Отговор
    Зельонска има шанс да разбере, какво е пълномащабно нахлуване, ако и нахлуя аз! Защото Зелю повече от Специална военна операция не е успял да и направи!

    Коментиран от #56

    11:55 16.02.2026

  • 17 така е

    6 29 Отговор
    От началото на войната са депортирани в русия над 700 000 украински деца. Това е геноцид.

    Коментиран от #26

    11:55 16.02.2026

  • 18 "Русия вложи целия си финансов и военен

    13 24 Отговор

    До коментар #1 от "Храна за амебите":

    ресурс в тази война. По-голямата част мнения на депутати от Руската дума са, че е голяма грешка да бъдат искани каквито и да е територии срещу спиране на войната. "Русия вложи целия си финансов и военен ресурс в тази война. Никакви територии или условия не могат да оправдаят това, което Русия даде до момента. Тези варианти, както и да бъдат представяни, означават загуба. Русия трябва да настоява за връщането на цяла Украйна под политическото влияние на Москва. Само и единствено това би означавало победа за Русия и би осигурило стратегически и реални ползи за нас."

    Коментиран от #73

    11:56 16.02.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Сандо

    31 7 Отговор
    Укрите получават това,което заслужават.Да му мислят другите,които още живеят с глупавата заблуда,че са част от демократичния и цивилизован свят.

    11:57 16.02.2026

  • 21 Аууу, е нали Борис Джонсън

    33 3 Отговор
    каза да се биете и вие го послушахте.
    А и Йоско Борел, селскио кмет, предшествиникът на оная кукувица Кая, каза, че победата ще се изкове на бойното поле?
    А, и зеленияпор със закон забрани преговорите с Русия.

    11:57 16.02.2026

  • 22 име

    27 2 Отговор
    Как ще е критична, бе! Бандрите от 4 години нали само свобождават и са в офанзива, а руснаците всеки месец свършват я нафтата, я танковете, я ракетите, я яйцата! Всичко е точно, още един, 76ти пакет санкции и се разпадат до няколко месеца!

    11:58 16.02.2026

  • 23 Владимир Путин, президент

    9 25 Отговор

    До коментар #14 от "Механик":

    "..съотношението е 1000 : 20..."

    Няма никакво значение загубите на Украйна !!!
    Важното е че руските загуби са КАТАСТРОФАЛНИ.
    500 000 убити мради мъже, бъдещи бащи и трудозаети, 1млн инвалида с придружител - Русия утече.....

    Коментиран от #55, #74

    11:58 16.02.2026

  • 24 Напред, зелени еуглени!

    20 5 Отговор
    На борба с рашистите!
    Путин ако четеше тоя форум на истината досега да е развял бялото знаме.

    Коментиран от #30

    11:58 16.02.2026

  • 25 Чуй чуй

    19 2 Отговор
    Ана лното възпаление се характеризира със сърбеж придружен от силна болка и рев. Тези симптоми се усилват ако поразената зона не се лекува адекватно, точно това наблюдаваме ние от няколко години. Укро болката е нетърпима и започна да гангренясва. Скалпела ще играе скоро.

    11:59 16.02.2026

  • 26 Евроатлантик

    16 3 Отговор

    До коментар #17 от "така е":

    А киевската хунта така добре ги беше приготвила за жив щит ! Язък !

    Коментиран от #39

    11:59 16.02.2026

  • 27 Закръгли ги на 5 милиона

    13 2 Отговор

    До коментар #11 от "Владимир Путин, президент":

    за да си спестиш по-нататшно писане.
    Или по-добре на 5.

    11:59 16.02.2026

  • 28 Да Бе

    15 1 Отговор
    Пълномащабно? - осъзнайте се и не пишете глупости

    12:01 16.02.2026

  • 29 Да бе, да

    14 2 Отговор

    До коментар #11 от "Владимир Путин, президент":

    Росстат ще публикува загубите от войната и то 1.2 милиона.
    Айде беги улево, dдръвник.

    12:02 16.02.2026

  • 30 Урсула фон дер Лайен, председател

    4 11 Отговор

    До коментар #24 от "Напред, зелени еуглени!":

    "...Путин ако четеше тоя форум на истината досега да е развял бялото знаме... "

    Идеята е никой да се не предава и никакви бели знамена !!! Нека войната е постоянна и да загиват колкото може повече руси и укри. В крайна сметка избора е техен, Европа после си вземе своето.

    Коментиран от #34, #43

    12:03 16.02.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Европа ще вземе

    9 2 Отговор

    До коментар #30 от "Урсула фон дер Лайен, председател":

    средния пръст, джудже mалоумно.
    Осбобено с тия начело.

    Коментиран от #64

    12:06 16.02.2026

  • 35 койдазнай

    2 7 Отговор
    Както каза Румен Радев, още 3-4 дена и висчко приключва!

    12:09 16.02.2026

  • 36 Мара Отварачката, попфолк певачка

    5 6 Отговор

    До коментар #33 от "Владимир Путин, президент":

    Пускам нов хит -

    Три Дня, Четири Года, Путин на колене 🍌😄😄😄

    12:09 16.02.2026

  • 37 Д-р Марин Белчев

    10 0 Отговор
    Статията представя ситуацията от проукраинска и хуманитарна призма. Защо ли? Великобритания и Русия имат дълга история на съперничество и недоверие – от Кримска война през Голямата игра в Централна Азия, до Студената война. Има дълбоко недоверие между Лондон и Москва, особено по въпросите за баланса на силите в Европа. Така, че Великобритания подкрепя Украйна.
    Но въпросът за ЕС е: да дава ли още пари за една безумна война или да търси мирно решение? Преговори и мир е най-доброто в случая. Но има сериозни интереси войната да продължи.

    Коментиран от #61

    12:10 16.02.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 така е

    4 0 Отговор

    До коментар #26 от "Евроатлантик":

    Тя и Мелания Тръмп тогава така каза. Да.

    12:12 16.02.2026

  • 40 Лука

    3 10 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    Русия отговаря на почти всички критерии за фашистка държава . Не спори а ЧЕТИ !

    Коментиран от #42

    12:13 16.02.2026

  • 41 Кирило Буданов, разведчик

    4 8 Отговор

    До коментар #38 от "Орко Джонсън - Лудата Перука":

    "...Ще се бием До Последния укро Хохлят бандер..."

    Еми да, няма се предаваме - ний сме като 300 спартанци ще си заминем горди с високо дигната гпава.
    Знайш ли колко още руски генерала ке ритнат камбаната.....👍😁

    12:13 16.02.2026

  • 42 Българин

    5 5 Отговор

    До коментар #40 от "Лука":

    Фашиска, нациска, за нас българите няма никакво значени.
    Българите винаги ще служим на Русия и нейните интереси!

    12:14 16.02.2026

  • 43 така е

    1 10 Отговор

    До коментар #30 от "Урсула фон дер Лайен, председател":

    Както СССР се разпадна след 10 годишно присъствие в Афганистан, така РФ ще се разпадне след СВО в Украйна.

    Коментиран от #51

    12:14 16.02.2026

  • 44 Всъщност

    9 3 Отговор
    4 години откакто Атлантическият Запад воюва с хъз срещу Русия в Украйна, с намеренията да изтласка Русия до Москва, да върне на Украйна не само Донбас и Крим, но и да арестува и съди Путин, да накара Русия да плаща вековни контрибуции, като започне да й точи ресурсите. Нищо от това не беше постигнато

    Коментиран от #58

    12:15 16.02.2026

  • 45 койдазнай

    1 5 Отговор

    До коментар #9 от "Още новини от Украйна":

    А Киев в донецка или в ДНР или ЛНР ли се намира? Че не съм учил география, не знам на къде са се премествали жива сила и техника.

    12:16 16.02.2026

  • 46 Сатана Z

    3 8 Отговор
    Но най важното е, че над милион вата е при кабзон, а бункерното 5та година се крие по калните мазета.

    12:17 16.02.2026

  • 47 Путин е като хитлер но е в зародиш

    5 7 Отговор

    До коментар #9 от "Още новини от Украйна":

    Рашистите копират хитлер ,да си спомним судетска област в чехословакия !

    12:17 16.02.2026

  • 48 да питам

    2 7 Отговор
    А верно ли Русия започнала да разпродава всичко в държавата на половин цена, -50% промоция ?

    12:18 16.02.2026

  • 49 Карго 200

    2 8 Отговор
    Вече виждаме как 127-ма руска дивизия е ангажирана, това е краят за някои от най-добрите руски части, останали в руската армия... 5-та танкова бригада е една от тях.
    Слава на Украйна!

    12:18 16.02.2026

  • 50 Сандо

    1 8 Отговор
    До къде се докара ботокса, от Киев за два дня!

    12:18 16.02.2026

  • 51 Владимир Путин, президент

    2 9 Отговор

    До коментар #43 от "така е":

    "...Както СССР се разпадна след 10 годишно присъствие в Афганистан..."

    В Афганистан загинаха около 13000 руснаци - детска разходка в сравнение с катастрофата в Украйна с поне 1млн убити и инвалиди. Не знам кой е по-луд - Путин или узкоглазия руски народ.

    12:19 16.02.2026

  • 52 Механик

    2 6 Отговор
    До като не висне бункерния страхливец с ботокса от башнята на спаска мир няма да има.

    12:19 16.02.2026

  • 53 Лука

    2 5 Отговор

    До коментар #14 от "Механик":

    Рашистите да вървят да гледат олимпиадата !

    12:20 16.02.2026

  • 54 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗

    2 7 Отговор
    За 5 години няма превзет град блатната орда, а крематорките в соссия пушат 24/7❗

    12:20 16.02.2026

  • 55 Механик

    3 5 Отговор

    До коментар #23 от "Владимир Путин, президент":

    Така е, само дворците и яхтите на кабаев да са ок, ватата и копейките им нямат значение, тор!

    12:22 16.02.2026

  • 56 Лука

    1 3 Отговор

    До коментар #16 от "Само":

    Когато и ако почнеш да мислиш с правилната глава ,опитай да напишеш нещо смислено .

    12:23 16.02.2026

  • 57 Последния Софиянец

    2 6 Отговор
    Сибир замина за китай, това е резултата от тридневната война.

    12:23 16.02.2026

  • 58 Карго 200

    4 6 Отговор

    До коментар #44 от "Всъщност":

    Ти откъде знаеш целите на Запада,след като Запада не е обявявал своите цели?
    Чухме единствено целите на Путин на 24.02.2022г. 05:20 часа и всички знаем,че нито една от тях не бе постигната.

    Коментиран от #59

    12:24 16.02.2026

  • 59 Последния Софиянец

    4 7 Отговор

    До коментар #58 от "Карго 200":

    Поне кабзон пее и чака бункерното!

    12:26 16.02.2026

  • 60 Руската кавалерия е най-добрата🐎

    3 3 Отговор
    Информацията,че руската армия използва коне и магарета, за да воюва в Украйна, неудържимо излезе на бял свят. От Кремъл успокояваха руското население, че именно с такъв превоз навремето са стигнали до Берлин - по време на Втората световна война. Но сега те не успяха да стигнат до Киев, каквато е целта на "специалната военна операция/ВИДЕО/".🐎🐎🐎🐎

    Коментиран от #62

    12:28 16.02.2026

  • 61 Лука

    4 4 Отговор

    До коментар #37 от "Д-р Марин Белчев":

    За какъв "мир"става дума като рашиста путин иска капитулация и васална украйна, нещо напълно неприемливо !

    Коментиран от #63

    12:29 16.02.2026

  • 62 Гоорил

    1 5 Отговор

    До коментар #60 от "Руската кавалерия е най-добрата🐎":

    Танки кончилис, аятолаха не дава ракети, ким тоже!

    Коментиран от #65

    12:29 16.02.2026

  • 63 Д-р Марин Белчев

    1 5 Отговор

    До коментар #61 от "Лука":

    Никой не брои за жив ботокса, той и Киев искаше, но сега се крие в мазето и трепери от 2022г

    12:31 16.02.2026

  • 64 Ха-ха

    3 6 Отговор

    До коментар #34 от "Европа ще вземе":

    Ала бала. Русийката е под вода, без шнорхел и тя хвана средния.!

    Коментиран от #66, #70

    12:31 16.02.2026

  • 65 а ма..

    3 1 Отговор

    До коментар #62 от "Гоорил":

    Кво ти дреме,захаровата каза че бгбандерците ще кушать от жлътото на пеефтьски0..поне още една петилетка

    12:32 16.02.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Ягуар

    1 1 Отговор
    Мрията на снимката и останалите разрушени самолети останали от СССР ги унищожиха "верните им американски партньори" . Да не остане нищо общо от СССР и съответно Русия!

    12:39 16.02.2026

  • 68 И по-трагично ще става,

    1 1 Отговор
    дори катастрофално за укро питеци те,като ще завърши със загуба на цялата територия на WC крайна.

    12:47 16.02.2026

  • 69 Ханку Брат

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Механик":

    Те си лъжат постоянно.

    12:48 16.02.2026

  • 70 А бе..

    2 0 Отговор

    До коментар #64 от "Ха-ха":

    Смотань бгбандерец..российката дебне уже 25 % от бандерско към имперята,урсулците са в паника..млрдите им за гушата на зеления мухал не могат да спрат възхода на процентите,и както вървят нещата по 500 км.на месец,до краю на годината масква ще присламча 1/3 земя..от кieвската хунта

    12:50 16.02.2026

  • 71 не може да бъде

    0 0 Отговор
    Все пак ...не е ли дошъл момента украинците да се питат .... или може би е по-добре някой да ги попита -а оти ги ручахте жабетата!?

    12:53 16.02.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 И,като си измисляш,

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от ""Русия вложи целия си финансов и военен":

    че го украсяваш и в кавички,да не би да си мислиш,„е ще стане истина.Палячо.

    13:02 16.02.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 ...

    0 0 Отговор
    Путин е агент на МИ6 и върши перфектно работата по разграбването и фалирането на Русия и унищожаването на руския народ.

    13:07 16.02.2026

