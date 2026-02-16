4 години след пълномащабното руско нахлуване в Украйна ситуацията на бойното поле и дипломатическия фронт е критична

Почти четири години след пълномащабното нахлуване на руските сили в Украйна ситуацията на бойното поле и на дипломатическия фронт е критична, пише британският в. "Индипендънт", цитиран от БТА.
Голяма част от жителите на украинската столица Киев са подложени на руски въздушни атаки всяка нощ - атаки, които взимат на прицел гражданската енергийна инфраструктура насред зимата. Интензитетът на атаките, щетите, които Украйна понася заради недостига на средства за противовъздушна отбрана, и зимните температури направиха положението много по-тежко, отколкото през последните години, посочва изданието.
Човешкият аспект, както винаги, е най-поразителен: деца в предучилищна възраст, които вече знаят каква е разликата между огън при защита и при нападение; депутат, който се радва, че семейството му не е имало достатъчно пари да си купи апартамент в съседна висока сграда, който се оказал по-уязвим от апартамента му на приземен етаж в по-стара сграда; само два часа в денонощието топла вода, отопление и ток - ситуация, която влияе зле както на здравето и деморализира, описва "Индипендънт". Ако това е относително привилегированият живот на депутат в Киев, то условията за другите хора, включително за тези, които живеят на изток, в зоната на сраженията, сигурно са много пъти по-лоши, изтъква британският вестник.
Украинците обаче продължават да се сражават, като демонстрират достойна за възхищение, почти свръхчовешка решимост да не отстъпват територия на руския агресор, подчертава "Индипендънт".
Ситуацията не е критична само на бойното поле, обръща внимание изданието. Изглежда, че дипломацията, която започна още от първите дни на втори мандат на американския президент Доналд Тръмп, също е в потенциално критичен момент. На Мюнхенската конференция по сигурността през изминалия уикенд бяха очертани както опасностите, така и по-малкото надежди за мир.
По това време миналата година Европа беше разтърсена от речта на същата тази Мюнхенска конференция на американския вицепрезидент Джей Ди Ванс - тя приличаше на поредица от обвинения срещу Европа. Тази година най-високопоставеният американски представител на конференцията беше държавният секретар Марко Рубио, чийто тон беше по-помирителен, посочва "Индипендънт". Рубио подчерта, че ангажиментът на САЩ към Европа все още е в сила.
Въпреки това той даде да се разбере, че има две сурови обстоятелства, които си остават неизменни - че няма да има промяна в искането Европа да поеме повече отговорност за собствената си отбрана и че Украйна е основно европейски проблем и ще бъде изцяло европейски проблем, ако предвожданата от САЩ дипломация се провали.
Обсъжданията на трибуната и в кулоарите на Мюнхен подчертаха не само нестабилния и непоследователен характер на досега неуспешните опити на Тръмп да донесе мир на Украйна, но и степента на изключване на Европа въпреки доблестните опити на европейски лидери да бъдат чути в ранните месеци от втория мандат на Тръмп, посочва британският вестник. Сега те отново се оказват встрани, но солидарността им е по-слаба, помежду им има разногласия колко подкрепа може да бъде предоставена на Украйна и дали да не бъде отворен канал с Москва.
Както често се случва, позицията на Европа бе най-убедително изложена от полския външен министър Радослав Шикорски. Сега, когато Европа на практика плаща за отбраната на Украйна, което включва предоставянето на средства за закупуване на оръжия от САЩ, европейците заслужават да имат думата във всички разговори и по отношение на това какви ще са следващите стъпки, каза той. Това е позиция, с която трудно може да се спори, но която може да се върне като бумеранг при европейците, върху които може да легне цялата отговорност, ако Тръмп реши да се откаже, пише "Индипендънт".
Това прави дипломатическата ситуация също толкова опасна за Украйна, колкото и влошаващата се все повече ситуация в Киев и на други места, акцентира британският вестник. Украинският президент Володимир Зеленски смята, че САЩ са ключови за постигането на мир, защото според него само те имат силата да приложат гаранциите за сигурност, от които се нуждае Украйна. Все по-голямото дистанциране на американското правителство от целия процес обаче се видя ясно на Мюнхенската конференция, заключава "Индипендънт".
1 Храна за амебите
11:49 16.02.2026
2 Сатана Z
11:50 16.02.2026
3 Така де
11:50 16.02.2026
4 Лама Шойгу, Лама Пусин и Лама Лавров
11:50 16.02.2026
5 Механик
И ми се иска най-после тия медии да ми обяснят как така "ситуацията е критична" при положение, че същите те преди повече от 3 години обявиха, че руснаците нямат ракети!
Кога лъгаха тия медии? Тогава или сега ?!?!
11:51 16.02.2026
6 Елементарно Уотсън !
Русия вече 4 години губи колосални количества окупатори и бойна техника без да може да постигне нито една от целите на "СВО ".
Когато не постигаш целите си ,това единствено означава, че ГУБИШ..
11:51 16.02.2026
7 Бла бла бла
11:52 16.02.2026
8 Механик
До коментар #4 от "Лама Шойгу, Лама Пусин и Лама Лавров":Как е положението, възпален?
Чей Курск? Крим ваш????????
11:52 16.02.2026
9 Още новини от Украйна
11:52 16.02.2026
10 Удри яко
11:52 16.02.2026
11 Владимир Путин, президент
Данните са официални от Росстат !!!
Загуби на руската армия от 24.02.2022 - 31.01.26
контрактници – 1 249 380 (+820) души;
резервисти – 11 661 (+5) души;
танкове – 24 020 (+2) единици;
друга бронетехника – 77 969 (+235) единици; артилерийски системи – 37 148 (+59) единици;
МЛРС – 1 638 (+1) единици;
противовъздушна отбрана – 1 298 (+1) единици; самолети – 435 единици;
хеликоптери – 347 единици;
крилати ракети – 4 270 единици;
дронове – 4 070 единици;
кораби/лодки – 28 единици;
подводници – 2 единици;
11:53 16.02.2026
12 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #1 от "Храна за амебите":ще ще ЩЕЕЕ ще/ вие много обичате ЩЕтата ...да не сте от ,,Гостенка от бъдещето ,, бе?
11:53 16.02.2026
14 Механик
До коментар #6 от "Елементарно Уотсън !":Русия така губи хора и техника, че курса на размяна на тела се движи към 1000 за 20. Ама 1000 са украинците.
Коментиран от #23, #53
11:54 16.02.2026
16 Само
11:55 16.02.2026
17 така е
11:55 16.02.2026
18 "Русия вложи целия си финансов и военен
До коментар #1 от "Храна за амебите":ресурс в тази война. По-голямата част мнения на депутати от Руската дума са, че е голяма грешка да бъдат искани каквито и да е територии срещу спиране на войната. "Русия вложи целия си финансов и военен ресурс в тази война. Никакви територии или условия не могат да оправдаят това, което Русия даде до момента. Тези варианти, както и да бъдат представяни, означават загуба. Русия трябва да настоява за връщането на цяла Украйна под политическото влияние на Москва. Само и единствено това би означавало победа за Русия и би осигурило стратегически и реални ползи за нас."
11:56 16.02.2026
20 Сандо
11:57 16.02.2026
21 Аууу, е нали Борис Джонсън
А и Йоско Борел, селскио кмет, предшествиникът на оная кукувица Кая, каза, че победата ще се изкове на бойното поле?
А, и зеленияпор със закон забрани преговорите с Русия.
11:57 16.02.2026
22 име
11:58 16.02.2026
23 Владимир Путин, президент
До коментар #14 от "Механик":"..съотношението е 1000 : 20..."
Няма никакво значение загубите на Украйна !!!
Важното е че руските загуби са КАТАСТРОФАЛНИ.
500 000 убити мради мъже, бъдещи бащи и трудозаети, 1млн инвалида с придружител - Русия утече.....
Коментиран от #55, #74
11:58 16.02.2026
24 Напред, зелени еуглени!
Путин ако четеше тоя форум на истината досега да е развял бялото знаме.
11:58 16.02.2026
25 Чуй чуй
11:59 16.02.2026
26 Евроатлантик
До коментар #17 от "така е":А киевската хунта така добре ги беше приготвила за жив щит ! Язък !
11:59 16.02.2026
27 Закръгли ги на 5 милиона
До коментар #11 от "Владимир Путин, президент":за да си спестиш по-нататшно писане.
Или по-добре на 5.
11:59 16.02.2026
28 Да Бе
12:01 16.02.2026
29 Да бе, да
До коментар #11 от "Владимир Путин, президент":Росстат ще публикува загубите от войната и то 1.2 милиона.
Айде беги улево, dдръвник.
12:02 16.02.2026
30 Урсула фон дер Лайен, председател
До коментар #24 от "Напред, зелени еуглени!":"...Путин ако четеше тоя форум на истината досега да е развял бялото знаме... "
Идеята е никой да се не предава и никакви бели знамена !!! Нека войната е постоянна и да загиват колкото може повече руси и укри. В крайна сметка избора е техен, Европа после си вземе своето.
12:03 16.02.2026
34 Европа ще вземе
До коментар #30 от "Урсула фон дер Лайен, председател":средния пръст, джудже mалоумно.
Осбобено с тия начело.
12:06 16.02.2026
35 койдазнай
12:09 16.02.2026
36 Мара Отварачката, попфолк певачка
До коментар #33 от "Владимир Путин, президент":Пускам нов хит -
Три Дня, Четири Года, Путин на колене 🍌😄😄😄
12:09 16.02.2026
37 Д-р Марин Белчев
Но въпросът за ЕС е: да дава ли още пари за една безумна война или да търси мирно решение? Преговори и мир е най-доброто в случая. Но има сериозни интереси войната да продължи.
12:10 16.02.2026
39 така е
До коментар #26 от "Евроатлантик":Тя и Мелания Тръмп тогава така каза. Да.
12:12 16.02.2026
40 Лука
До коментар #2 от "Сатана Z":Русия отговаря на почти всички критерии за фашистка държава . Не спори а ЧЕТИ !
12:13 16.02.2026
41 Кирило Буданов, разведчик
До коментар #38 от "Орко Джонсън - Лудата Перука":"...Ще се бием До Последния укро Хохлят бандер..."
Еми да, няма се предаваме - ний сме като 300 спартанци ще си заминем горди с високо дигната гпава.
Знайш ли колко още руски генерала ке ритнат камбаната.....👍😁
12:13 16.02.2026
42 Българин
До коментар #40 от "Лука":Фашиска, нациска, за нас българите няма никакво значени.
Българите винаги ще служим на Русия и нейните интереси!
12:14 16.02.2026
43 така е
До коментар #30 от "Урсула фон дер Лайен, председател":Както СССР се разпадна след 10 годишно присъствие в Афганистан, така РФ ще се разпадне след СВО в Украйна.
12:14 16.02.2026
44 Всъщност
12:15 16.02.2026
45 койдазнай
До коментар #9 от "Още новини от Украйна":А Киев в донецка или в ДНР или ЛНР ли се намира? Че не съм учил география, не знам на къде са се премествали жива сила и техника.
12:16 16.02.2026
46 Сатана Z
12:17 16.02.2026
47 Путин е като хитлер но е в зародиш
До коментар #9 от "Още новини от Украйна":Рашистите копират хитлер ,да си спомним судетска област в чехословакия !
12:17 16.02.2026
48 да питам
12:18 16.02.2026
49 Карго 200
Слава на Украйна!
12:18 16.02.2026
50 Сандо
12:18 16.02.2026
51 Владимир Путин, президент
До коментар #43 от "така е":"...Както СССР се разпадна след 10 годишно присъствие в Афганистан..."
В Афганистан загинаха около 13000 руснаци - детска разходка в сравнение с катастрофата в Украйна с поне 1млн убити и инвалиди. Не знам кой е по-луд - Путин или узкоглазия руски народ.
12:19 16.02.2026
52 Механик
12:19 16.02.2026
53 Лука
До коментар #14 от "Механик":Рашистите да вървят да гледат олимпиадата !
12:20 16.02.2026
54 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗
12:20 16.02.2026
55 Механик
До коментар #23 от "Владимир Путин, президент":Така е, само дворците и яхтите на кабаев да са ок, ватата и копейките им нямат значение, тор!
12:22 16.02.2026
56 Лука
До коментар #16 от "Само":Когато и ако почнеш да мислиш с правилната глава ,опитай да напишеш нещо смислено .
12:23 16.02.2026
57 Последния Софиянец
12:23 16.02.2026
58 Карго 200
До коментар #44 от "Всъщност":Ти откъде знаеш целите на Запада,след като Запада не е обявявал своите цели?
Чухме единствено целите на Путин на 24.02.2022г. 05:20 часа и всички знаем,че нито една от тях не бе постигната.
12:24 16.02.2026
59 Последния Софиянец
До коментар #58 от "Карго 200":Поне кабзон пее и чака бункерното!
12:26 16.02.2026
60 Руската кавалерия е най-добрата🐎
12:28 16.02.2026
61 Лука
До коментар #37 от "Д-р Марин Белчев":За какъв "мир"става дума като рашиста путин иска капитулация и васална украйна, нещо напълно неприемливо !
12:29 16.02.2026
62 Гоорил
До коментар #60 от "Руската кавалерия е най-добрата🐎":Танки кончилис, аятолаха не дава ракети, ким тоже!
12:29 16.02.2026
63 Д-р Марин Белчев
До коментар #61 от "Лука":Никой не брои за жив ботокса, той и Киев искаше, но сега се крие в мазето и трепери от 2022г
12:31 16.02.2026
64 Ха-ха
До коментар #34 от "Европа ще вземе":Ала бала. Русийката е под вода, без шнорхел и тя хвана средния.!
12:31 16.02.2026
65 а ма..
До коментар #62 от "Гоорил":Кво ти дреме,захаровата каза че бгбандерците ще кушать от жлътото на пеефтьски0..поне още една петилетка
12:32 16.02.2026
67 Ягуар
12:39 16.02.2026
68 И по-трагично ще става,
12:47 16.02.2026
69 Ханку Брат
До коментар #5 от "Механик":Те си лъжат постоянно.
12:48 16.02.2026
70 А бе..
До коментар #64 от "Ха-ха":Смотань бгбандерец..российката дебне уже 25 % от бандерско към имперята,урсулците са в паника..млрдите им за гушата на зеления мухал не могат да спрат възхода на процентите,и както вървят нещата по 500 км.на месец,до краю на годината масква ще присламча 1/3 земя..от кieвската хунта
12:50 16.02.2026
71 не може да бъде
12:53 16.02.2026
73 И,като си измисляш,
До коментар #18 от ""Русия вложи целия си финансов и военен":че го украсяваш и в кавички,да не би да си мислиш,„е ще стане истина.Палячо.
13:02 16.02.2026
75 ...
13:07 16.02.2026