Заради аварии е прекъснато топлоподаването от днес до 18 февруари на абонатите на „Топлофикация-София“ в бл. №33,34А,34Б,37,37А,38,38А,48,48А,49,49А,49Б,50,50А в ж.к. „Младост 1“, сочи справка на интернет страницата на дружеството.

Очакваното възстановяване на топлоподаването на засегнатите е 9:30 ч. на 18 февруари.

Без парно и топла вода са и абонатите на "Топлофикация-София" на ул. „Постоянство“ № 68, ул. „Климент Денчев“ № 7, 9 и 11 в „Гео Милев“. Очаквано възстановяване на топлоподаването е 10:30 ч. на 18 февруари.