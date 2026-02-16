Заради аварии е прекъснато топлоподаването от днес до 18 февруари на абонатите на „Топлофикация-София“ в бл. №33,34А,34Б,37,37А,38,38А,48,48А,49,49А,49Б,50,50А в ж.к. „Младост 1“, сочи справка на интернет страницата на дружеството.
Очакваното възстановяване на топлоподаването на засегнатите е 9:30 ч. на 18 февруари.
Без парно и топла вода са и абонатите на "Топлофикация-София" на ул. „Постоянство“ № 68, ул. „Климент Денчев“ № 7, 9 и 11 в „Гео Милев“. Очаквано възстановяване на топлоподаването е 10:30 ч. на 18 февруари.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
5 продават се бойлери и климатици
Коментиран от #7
12:38 16.02.2026
6 Ура,,Ура
12:49 16.02.2026
7 Търновец
До коментар #5 от "продават се бойлери и климатици":Чичко Тревички взе топлофикация Търново и има технически проблеми. Може би някой иска да вземе евтино топлофикация София. А София - голямо село с трамваи
12:57 16.02.2026
8 ПОП ВЕЧЕРИНКО 🌙
ГУРУТУ КАТО КУПИ ТЕЦ ДРУЖБА
ДУПETO ДА ВИ Е ЯКО НА ТЕЗИ С
РАДИАТОРИ И ХОТ УООТЪР...😬
13:03 16.02.2026