Аварии оставиха столичните квартали "Младост"1 и "Гео Милев" без парно и топла вода

16 Февруари, 2026 12:11 652 8

Очаквано възстановяване на топлоподаването е до обяд на 18 февруари

Аварии оставиха столичните квартали "Младост"1 и "Гео Милев" без парно и топла вода - 1
Снимка: БГНЕС
Заради аварии е прекъснато топлоподаването от днес до 18 февруари на абонатите на „Топлофикация-София“ в бл. №33,34А,34Б,37,37А,38,38А,48,48А,49,49А,49Б,50,50А в ж.к. „Младост 1“, сочи справка на интернет страницата на дружеството.

Очакваното възстановяване на топлоподаването на засегнатите е 9:30 ч. на 18 февруари.

Без парно и топла вода са и абонатите на "Топлофикация-София" на ул. „Постоянство“ № 68, ул. „Климент Денчев“ № 7, 9 и 11 в „Гео Милев“. Очаквано възстановяване на топлоподаването е 10:30 ч. на 18 февруари.


  • 5 продават се бойлери и климатици

    1 2 Отговор
    в цялата страна ги ползваме щото софянци ни изядоха тецовете

    Коментиран от #7

    12:38 16.02.2026

  • 6 Ура,,Ура

    2 0 Отговор
    Само когато не е зима, само тогава няма аварии с парното. А сме 21 век. И ако евентуално няма аварии, тогава сметките са космически. Няма излизане от този капан.

    12:49 16.02.2026

  • 7 Търновец

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "продават се бойлери и климатици":

    Чичко Тревички взе топлофикация Търново и има технически проблеми. Може би някой иска да вземе евтино топлофикация София. А София - голямо село с трамваи

    12:57 16.02.2026

  • 8 ПОП ВЕЧЕРИНКО 🌙

    0 0 Отговор
    АВЕ ТОЙ
    ГУРУТУ КАТО КУПИ ТЕЦ ДРУЖБА
    ДУПETO ДА ВИ Е ЯКО НА ТЕЗИ С
    РАДИАТОРИ И ХОТ УООТЪР...😬

    13:03 16.02.2026

