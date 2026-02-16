Как в дроновете на Русия попадат компоненти от Германия

В руските дронове, атакуващи Украйна, има германска електроника. За какви части става въпрос и как тези компоненти стигат до Русия въпреки санкциите?

Защо в руските дронове, с които Москва ежедневно атакува градове в Украйна, има електронни компоненти на германски производители? Миналия месец германски медии отново повдигнаха този въпрос. Поводът бе най-новият руски боен дрон "Геран-5". Проверка на ДВ установи, че проблемът изобщо не е нов.

Още преди началото на руската инвазия в Украйна преди 4 години имаше информации за това, че компоненти, произведени в Германия, се вграждат в руски бойни дронове. Такъв е например случаят с двигател, произведен от германската фирма 3W Modellmotoren, монтиран на руски разузнавателен дрон в Донбас, за който обществената медия АРД съобщи още пред 2017 година. От компанията тогава заявиха, че частта е бил продадена на чешки партньор през 2013 година и нямат представа как е стигнала до Русия.

В края на януари 2025 първо телевизионният канал n-tv, а след това и други германски медии написаха, че в "Геран-5", наред с други чуждестранни компоненти, са намерени и транзистори от германската фирма Infineon Technologies.

Според портала War&Sanctions на украинското военно разузнаване, повечето чуждестранни компоненти, откривани в руска военна техника, са американско китайско производство. В категорията "произведено в Германия" на сайта са посочени 137 детайла, повече от половината от които са открити в безпилотни летателни апарати. Останалите – в ракети, радиолокационни станции, военни автомобили и дори хеликоптери.

Стотици хиляди германски транзистори в руски дронове

От въпросните 137 компонента made in Germany, най-много - 58 на брой - са на баварската компания Infineon Technologies. Останалите са на други германски производители - TDK Electronics, Würth Elektronik, Bosch и Pierburg, която е дъщерна фирма на концерна Rheinmetall.

Освен транзистори, които се срещат най-често в руска военна техника, има още произведени в Германия помпи, индуктори, генератори, кондензатори, трансформатори и акумулатори. Повечето германски транзистори са открити именно в безпилотни летателни апарати на руската армия.

През август 2025 представителят на украинското военно разузнаване Вадим Скибицки съобщи в интервю за украинската телевизия "Суспильне", че за една година Русия планира да произведе 40 000 дрона "Геран-2". В бордовата система за управление на всеки един от тях се използват от 8 до 12 транзистора. Това означава, че за производството на такова количество безпилотни летателни апарати Русия ще се нуждае от почти половин милион транзистори от Германия.

Украинското разузнаване: Русия цени германското качество

В интервю за ДВ Скибицки обясни, че напоследък Русия се стреми да намали зависимостта си от западни компоненти при производството на безпилотни летателни апарати. "Ако през 2023 делът на американските компоненти в някои версии на дроновете от семейството "Шахед-136" достигаше 80%, то сега до 60% от компонентите са с китайски произход."

Както отбеляза представителят на украинското военно разузнаване, руските производители не бързат да заменят германските части с по-нискокачествени аналози от Китай: "Транзисторите Infineon се използват в много модели домакински уреди и стоки за общо предназначение, затова очевидно не възниква проблем с тяхното закупуване в необходимите количества."

Както установи ДВ, такива транзистори могат без проблем да се поръчат в интернет, включително чрез платформата eBay. Цената е 29,90 долара за пет броя.

В украинското военно разузнаване смятат, че в повечето случаи транзисторите, произведени в Германия за Русия, се закупуват директно от Германия - чрез фиктивни компании, за да се скрие реалната верига на доставки. След това те постъпват в Русия или чрез трети страни, лоялни на Кремъл, или чрез контрабанда.

Юрист: Вносните части не постъпват през трети страни, а директно

Професор Виктор Винклер, един от най-известните експерти в Германия по темата за санкциите, потвърди пред ДВ, че доставките на военни компоненти от Германия за Русия след 2022 все по-рядко се извършват чрез трети страни като Турция, Обединените арабски емирства, Китай и държавите от Централна Азия. Все по-често такива доставки се осъществяват директно чрез фиктивни фирми в Германия, които изкупуват електродетайли от производители и незаконно ги доставят в Русия, заобикаляйки санкциите.

Проф. Винклер оценява доставките на военни компоненти от Германия за Русия като съществен въпрос от юридическа гледна точка, но добавя, че други доставки са много по-масово явление – като например продажбата на редица потребителски стоки, сред които има и немалко луксозни такива.

Производители от Германия: доставките за Русия са трудни за контролиране

ДВ изпрати запитвания до всички споменати германски производители. От Infineon отговориха, че от 2022 са спрели всички доставки за Русия и спазват санкциите, но "е трудно да се контролира препродажбата на продукта през целия му жизнен цикъл, тъй като Infineon произвежда около 30 милиарда чипа годишно". От фирмата увериха, че прекратяват търговията с партньори, ако те доставят нейна продукция в Русия, и сътрудничат на държавните органи при разследването на такива случаи.

От Rheinmetall също отговориха на ДВ, че не търгуват с Русия и спазват санкциите. Относно помпите Pierburg в дроновете "Геран-2" заявиха, че през януари 2024 са били информирани от митническите органи на ФРГ, че граждански електрически горивни помпи, произведени през юли 2020 за пазара на автомобилни резервни части, са попаднали в Русия. В случая обаче не ставало въпрос за доставка от Rheinmetall.

От Würth Elektronik също увериха пред ДВ, че са преустановили търговията с Русия през 2022. "Всички доставки в чужбина преминават строг експортен контрол, нашите компоненти не се разработват за военни цели и не се допускат за използване във военната сфера. В договорите сме записали забрана за нашите партньори извън ЕС да препродават доставяните от нас стоки в Русия или за използване в Русия, ние изрично посочваме това на нашите клиенти", се казва в съобщението на компанията. От там предположиха, че е възможно Русия да използва "остатъците в складовете, доставени още преди налагането на санкциите".

Bosch: Става въпрос за фалшификати

От Bosch съобщиха на ДВ, че са преустановили всички доставки за Русия и "са разпоредили на всички свои подразделения и служители по целия свят да не търгуват с Русия или Беларус". Във връзка с конкретния случай на открити горивни помпи в руски дронове "Геран-3" от компанията предполагат, че става въпрос за фалшификати, каквито често се срещат на пазара.

Що се отнася до друг открит в руски дронове продукт на германския производител - бутонен превключвател – от Bosch признават за съществуването на паралелен внос, който "обикновено се осъществява без знанието на производителя и от страни, които не са наложили санкции срещу Русия".



До публикуването на тази статия от TDK Electronics не бяха отговорили на запитването на ДВ.