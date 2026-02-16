Володимир Зеленски: 90% от украинците са против избори по време на война

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че за да се проведат избори, преди това трябва да се сложи край на войната, или поне да се стигне до прекратяване на огъня. Той направи това изявление в интервю за Politico, цитирано от УНИАН.

"За това се нуждаем от сигурност. Нуждаем се от прекратяване на огъня - тоест може би не от край на войната, а от прекратяване на огъня, или гаранции за сигурност. При тези обстоятелства законът трябва да бъде променен; надявам се, че нашият парламент може да направи това. Но е интересно, че 90% от украинците са против изборите. Ако някой се интересува какво мислят украинците, 90% са против, защото разбират колко ужасно е да се провеждат избори сега, по време на война, под обстрел", каза той.

Зеленски подчерта, че е трудно да се разбере как военните и 8-те милиона украинци в чужбина ще гласуват по време на война. Той позволи провеждането на избори в Украйна, но само ако президентът на САЩ Доналд Тръмп може да договори 2-3-месечно прекратяване на огъня с руския си колега Владимир Путин.

Зеленски по-рано заяви, че Русия инициира избори в Украйна по време на война, за да се отърве от него. Той подчерта, че идеята за провеждане на избори по време на война е била преди всичко позиция на Русия. Според него тази идея по-късно е била възприета от руската страна.

"Не е тайна. Не обвинявам американците за нищо. Но те дадоха примера на Ейбрахам Линкълн, който е провел избори по време на война в Америка. Казаха: "Покажете, че сте готови!" И аз казах: "Готов съм", каза Зеленски.