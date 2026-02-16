Новини
Володимир Зеленски: 90% от украинците са против избори по време на война
  Тема: Украйна

Володимир Зеленски: 90% от украинците са против избори по време на война

16 Февруари, 2026 08:47 1 055 68

Зеленски позволи провеждането на избори в Украйна, но само ако президентът на САЩ Доналд Тръмп може да договори 2-3-месечно прекратяване на огъня с руския си колега Владимир Путин

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че за да се проведат избори, преди това трябва да се сложи край на войната, или поне да се стигне до прекратяване на огъня. Той направи това изявление в интервю за Politico, цитирано от УНИАН.

"За това се нуждаем от сигурност. Нуждаем се от прекратяване на огъня - тоест може би не от край на войната, а от прекратяване на огъня, или гаранции за сигурност. При тези обстоятелства законът трябва да бъде променен; надявам се, че нашият парламент може да направи това. Но е интересно, че 90% от украинците са против изборите. Ако някой се интересува какво мислят украинците, 90% са против, защото разбират колко ужасно е да се провеждат избори сега, по време на война, под обстрел", каза той.

Зеленски подчерта, че е трудно да се разбере как военните и 8-те милиона украинци в чужбина ще гласуват по време на война. Той позволи провеждането на избори в Украйна, но само ако президентът на САЩ Доналд Тръмп може да договори 2-3-месечно прекратяване на огъня с руския си колега Владимир Путин.

Зеленски по-рано заяви, че Русия инициира избори в Украйна по време на война, за да се отърве от него. Той подчерта, че идеята за провеждане на избори по време на война е била преди всичко позиция на Русия. Според него тази идея по-късно е била възприета от руската страна.

"Не е тайна. Не обвинявам американците за нищо. Но те дадоха примера на Ейбрахам Линкълн, който е провел избори по време на война в Америка. Казаха: "Покажете, че сте готови!" И аз казах: "Готов съм", каза Зеленски.


  • 1 ТОЗИ МУШМОРОК

    54 5 Отговор
    ОЧЕВИДНО Е ИЗТРЕЩЯЛ ЩОМ СИ МИСЛИ ЧЕ МОЖЕ ДА РАЗИГРАВА ГОЛЕМИТЕ И ДА СЕ ПРАВИ НА ХИТРЕЦ. БЪДЕЩЕТО МУ Е НАЧЕРТАНО И ТО Е АДСКИ МЪКИ.

    08:50 16.02.2026

  • 2 И кога и как...

    63 5 Отговор
    ...успя Зеленски ,да ги попита тия ,,90%,от украинците,за мнението им...?!

    Коментиран от #12, #25

    08:50 16.02.2026

  • 3 Боруна Лом

    54 2 Отговор
    ХАХА, ЯВНО СА СЪГЛАСНИ,,ДО ПОСЛЕДНИЯТ,,УКРАЙНЕЦ

    08:50 16.02.2026

  • 4 Влодимир Путин

    6 39 Отговор
    Аз правя избори когато си искам и не ме интересува кой как гласува
    Както каза сталин Важно е кой ги брои

    Коментиран от #9

    08:50 16.02.2026

  • 5 хехе

    40 2 Отговор
    Демек рижия ще покаже червен картон на зеления. Изборите са едно от условията за да подкрепя окрайнината.

    08:51 16.02.2026

  • 6 90% от оцелелите

    32 2 Отговор
    ще бъда руснаци а ти отиваш в ада

    08:51 16.02.2026

  • 7 Слава Украйна

    5 52 Отговор
    Най великият лидер
    Зеленски
    Никога не е имало по всеотдаен президент

    Коментиран от #30, #36, #37

    08:52 16.02.2026

  • 8 Слава Зеленски Слава Зеленски

    4 48 Отговор
    Бог да благослови Зеленски
    Бог да унищожи Путин

    Коментиран от #60

    08:53 16.02.2026

  • 9 Така всезнайко

    30 2 Отговор

    До коментар #4 от "Влодимир Путин":

    Сега ни обясни как брои диктатора Зеленски, след като избори няма !

    08:53 16.02.2026

  • 10 Украинец

    36 2 Отговор
    Поне 90% от Украинците в Украина искат тоя клоун Зеленски дс се маха веднага.
    Никой не я иска тая война.

    08:54 16.02.2026

  • 11 Зеленски е лидер от Световна класа

    4 30 Отговор
    А Путин цето е блатен мушмурок или Бункерна картица

    Коментиран от #24

    08:55 16.02.2026

  • 12 Те не останаха толкова украинци

    27 2 Отговор

    До коментар #2 от "И кога и как...":

    60% емигрираха и около 10% дадоха фира по фронтовете.

    08:55 16.02.2026

  • 13 Незнам къв е Зелю

    3 28 Отговор
    Ама Разби Русия
    Факт!

    Коментиран от #38, #51

    08:56 16.02.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Пич

    21 2 Отговор
    Колко видимо е , че бандерите се ръководят от жал кар !!! Препоръчвам му на Зелю да се разреве, поне ако може да стане симпатичен на някоя жена!

    08:57 16.02.2026

  • 17 пешо

    21 1 Отговор
    да бе два три месеца да се прегрупират да починат и пак сначале няма кой да му върже на простотията

    08:57 16.02.2026

  • 18 То в Русия ако има честни избори

    2 25 Отговор
    Путин ще има 8%
    И бесило

    Коментиран от #42

    08:58 16.02.2026

  • 19 Лопата Орешник

    13 0 Отговор
    Да не им проведе референдум,че знаеш бе, леш фашистка!! Да те направят цар на 404 направо искат!

    08:58 16.02.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Обективни истини

    14 0 Отговор
    Най-добре да се самоубие този но преди това да застреля и кликата си, така наистина украинския народ, обикновенните хора ще си отдъхнат, войната ще спре. Русия ще си вземе Донбас(какво от това) и ще има мир.

    09:00 16.02.2026

  • 22 И тоя му номер няма да мине

    12 0 Отговор
    на хитреца.
    Най-много Путин да му даде няколко дена за провеждане на изборите!
    И то с международни наблюдатели и на изборите, и по фронта през това време!

    Коментиран от #39

    09:00 16.02.2026

  • 23 Санчо

    17 0 Отговор
    Сигурно е провел социологическо проучване сред собствения си корумпиран кръг и така е достигнал до тези 90%,ама ако попита нормалните украинци преследвани като животни по улиците на градовете от военкоматите, познайте какъв ще е резултатът

    09:01 16.02.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Питали са БГ-социоложки

    9 0 Отговор

    До коментар #2 от "И кога и как...":

    Те имат връзка със звездите.

    09:01 16.02.2026

  • 26 Трол

    5 3 Отговор
    99% от украинците са против изборите и са за пожизнен президент.

    09:02 16.02.2026

  • 27 Боже, Боже

    10 0 Отговор
    99% от украинците не искат да чуят името Му той 80% не искали избори!?!?

    09:02 16.02.2026

  • 28 име

    7 0 Отговор
    Стара лъжа, още преди няколко дни я изрече. Не си заслужават коментирането неговите лъжи.

    09:02 16.02.2026

  • 29 кой му дреме

    10 2 Отговор
    вКиселова: 90% от българите са за еврото. Питахме ги.

    09:03 16.02.2026

  • 30 Пацифист

    6 1 Отговор

    До коментар #7 от "Слава Украйна":

    СЛАВА на всеки избягал укрил се или дезертирал украински мъж, СЛАВА на всеки предал се в плен също.
    Може би това искаше на напишеш, а?
    Ако не отивай на фронта да ти еее ппп ммм.

    09:03 16.02.2026

  • 31 CъBETckияT ПпEЕHиC akp00баTtт

    5 1 Отговор
    Руснаците първо унищожават позиции с кабове, след това работят дроновете, а след това влиза пехотата“, обяснява Вячеслав Володин, говорител на Южната група на въоръжените сили на Украйна.
    Само това изречение ра3бива на пухх и прахх твърдението на ууррккууппииттееццииттее за руските загуби

    Коментиран от #41

    09:04 16.02.2026

  • 32 CъBETckияT ПпEЕHиC akp00баTtт

    4 0 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    09:05 16.02.2026

  • 33 ООрана държава

    5 0 Отговор
    Направете референдум да ги видим тия 90%

    09:05 16.02.2026

  • 34 CъBETckияT ПпEЕHиC akp00баTtт

    3 0 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    09:05 16.02.2026

  • 35 CъBETckияT ПпEЕHиC akp00баTtт

    2 0 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    09:05 16.02.2026

  • 36 ПРАВ СИ...!

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Слава Украйна":

    Зеленски много...,,всеотдайно",даде на Тръмп,редкоземните минерали на страната си...само и само,да му се подмаже за пореден път...

    09:06 16.02.2026

  • 37 Я не се излагай

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "Слава Украйна":

    Най великия!?!? Та той няма и 1% подкрепа велик бил!?!?

    09:06 16.02.2026

  • 38 АБВ

    10 1 Отговор

    До коментар #13 от "Незнам къв е Зелю":

    "Незнам къв е Зелю
    Ама Разби Русия
    Факт!"

    Факт, ама друг път. Можеш и сам да се убедиш. В нета има достъп до много камери в Русия, излъчващи в реално време. Ако не са медиите, руснаците няма и да разберат, че Русия води някъде някаква СВО.
    Образовай се, интересувай се, информирай се и се отнасяй критично към опитите за всякаква пропаганда, в т.ч. и евроатлантическа.

    09:06 16.02.2026

  • 39 А най-реалния работещ вариант е

    4 0 Отговор

    До коментар #22 от "И тоя му номер няма да мине":

    Зеленски и правителството му се оттеглят и властта се поема от външно правителство, под егидата на ООН (но без Бербок да се меси) което да подготви и проведе изборите! Такива прецеденти има!

    09:07 16.02.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 И после Руснаците

    2 5 Отговор

    До коментар #31 от "CъBETckияT ПпEЕHиC akp00баTtт":

    Бягат
    Факт!

    09:10 16.02.2026

  • 42 АБВ

    5 2 Отговор

    До коментар #18 от "То в Русия ако има честни избори":

    "То в Русия ако има честни избори
    Путин ще има 8%
    И бесило"

    Абсолютни глупости ! Дори според "Левада център", ако знаеш какво е, най-либералната и прозападна социологическа агенция, Путин има подкрепата на над 75 % от населението на Русия.

    09:10 16.02.2026

  • 43 123

    4 1 Отговор
    Лиско пак си пее неговата песен, а украинците умират на фронта.

    Коментиран от #48

    09:11 16.02.2026

  • 44 хелоу

    3 7 Отговор
    тук гъмжи от глупаци! руZофили!

    Коментиран от #47

    09:11 16.02.2026

  • 45 ПО ТОЧНО

    6 1 Отговор
    НЕ ВИ ЛИ ОМРЪЗНА ДА НИ ЗАПОЗНАВАТЕ С АБСТИ НЕНТНИТЕ "РАЗМИСЛИ" НА ДРУ-САНЯ-КА

    09:12 16.02.2026

  • 46 стоян георгиев

    3 7 Отговор
    Избори по време на война няма да са реално избори.как ще гласуват хората в окупираните територии,бежанците ,тези на фронта?как ще се сменя администрацията и военното ръководство ако има промени ?подобни избори може да иска само Путлер поради ясни причини.

    Коментиран от #65

    09:13 16.02.2026

  • 47 стоян георгиев

    1 1 Отговор

    До коментар #44 от "хелоу":

    Има трима на заплата от факти за да се поддържа активност.

    Коментиран от #49

    09:14 16.02.2026

  • 48 Пее и припява

    1 1 Отговор

    До коментар #43 от "123":

    И не само. А се ОБОГАТЯВА И СТРАХУВА ЯКО. НО ТРЪМП ЩЕ ГО ВКАРА В ИЗБОРИ И ПОСЛЕ ЩЕ МУ ПОКАЖЕ ЩО Е ПРАВИЛ И ДОРИ НАКАЖЕ.

    09:16 16.02.2026

  • 49 хелоу

    1 1 Отговор

    До коментар #47 от "стоян георгиев":

    Вие сте много "умен" руZофил!

    09:16 16.02.2026

  • 50 Семен Покровенко

    0 1 Отговор
    Лвов и Ивано-Франковск трябва да бъдат заличени от лицето на земята....ако трябва и Киев, Харков и Одеса. Путин е мекушав слабак. Дано дойде някой да покаже на укритеКъдеЗимуват раците.

    09:18 16.02.2026

  • 51 Аз знам къв е Зелю

    6 1 Отговор

    До коментар #13 от "Незнам къв е Зелю":

    Унищожи Украйна и разби Европа!
    Факт!
    А Русия не ме вълнува! Да си се оправят там!
    Разбирам, че войната им се отразява негативно, но според данните от международните институции, на Европа и особено на Украйна, далеч по-негативно!
    Не си ли съгласен?

    Коментиран от #57

    09:21 16.02.2026

  • 52 Политико

    5 1 Отговор
    Задъхан, Зеленски с най селски тон започна да обвинява Европа ,че не е изгониха руските деца на управляващите енергетиката.
    Стигна до том ,че заяви без Украйна няма демокрация в Европа.
    Клетката бе отвратителна и от устата му хвърчаха слюнка.
    Добре че нямаше никакви хора по първите редови.
    След тези словоизлияния повечето от присъстващите напуснаха пресконференцията

    09:24 16.02.2026

  • 53 Боят настана!

    1 1 Отговор
    Руснаците са опечатали българското посолство в Москва и са изгонили дипломатите. Някой знае ли, какво ще последва? Това се прави обикновено преди започване на война. Но ние не се плашим от Русия, защото произвеждаме барут, снаряди и имаме два самолета! Освен това, както Кипър сме в ЕС и НАТО.
    Ще мобилизират ли лицата, които не са служили в армията? Това е най-важният въпрос.

    09:25 16.02.2026

  • 54 Механик

    2 1 Отговор
    Тоя вероятно се има за голем хитрец. Ама не.
    Путин няма да ви даде 2-3 месеца, че да се прегрупирате и отново да ви въоръжат.
    Тоя филм вече е гледан. Забравете.

    09:26 16.02.2026

  • 55 Цървул

    4 0 Отговор
    Абе , работата е ясна . Искате Русия да проведе изборите .

    09:26 16.02.2026

  • 56 Българите сме за Украйна...

    3 0 Отговор
    в пределите на Руската Федерация!

    09:26 16.02.2026

  • 57 стоян георгиев

    1 2 Отговор

    До коментар #51 от "Аз знам къв е Зелю":

    Не те вълнува русия ама лъжеш в нейна полза? Интересна работа...поне заплатата от факт добра ли е?

    Коментиран от #68

    09:26 16.02.2026

  • 58 Лесън

    1 0 Отговор
    Да се учат нашите социолози и другия път всички евроатлантически партии по 200% минимум на изборите при възможни 100% максимум.

    09:29 16.02.2026

  • 59 Боят настана!

    1 2 Отговор
    Руснаците са изгонили българския посланик и дипломатите от Москва. Посолството е отпечатано. Чуждестранните посолства напускат града.

    09:30 16.02.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Боят настана!

    1 0 Отговор
    Дали ще мобилизират лицата, които не са служили в армията? Има ли достатъчно зимни дрехи и обувки? ЕС ще ни помогне ли с оръжие и пари, както на Украйна?

    09:32 16.02.2026

  • 62 ами

    1 0 Отговор
    ха ха ха -99% от украинците не искат друг президент освен вселенски, европа която е точка на неподебимост за украина също не иска друг украински президент

    09:34 16.02.2026

  • 63 Но е интересно

    0 0 Отговор
    Но е интересно, че 90% от украинците са против изборите.-каза.той

    09:34 16.02.2026

  • 64 читател

    2 1 Отговор
    Тоя не знае кой ден сме днес , ама знаел че 90% от украинците били против изборите !

    09:34 16.02.2026

  • 65 Преподобна Стойна

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "стоян георгиев":

    Абе Стойенчо , в "окупираните тртитории" хората проведоха референдуми отдавна. Не знеш ли?
    Дори Мъск предложи, ако на някой не му харесва, да се проведат нови с още по-масирано присъствие на междунаеодни наблюдатели, но ербапите страхливо отказаха категорично!

    09:35 16.02.2026

  • 66 ливада център

    1 0 Отговор
    Я да проведе едно проучване колко процента искат да са с състава на Русия ? Май пак 90% .

    09:37 16.02.2026

  • 67 Боят настана!

    0 0 Отговор
    Ще има ли всеобща мобилизация? Ще мобилизират ли етническите не българи? Има ли осигурени дрехи, обувки, оръжие и боеприпаси? Европа ще ни помогне ли с оръжие и пари? Трябва да сме готови. През ВСВ СССР минава през Румъния за два дни. Падне ли Одеса, руснаците за три дни могат отново да минат Дунава и всьо!

    09:40 16.02.2026

  • 68 Преподобна Стойна

    0 0 Отговор

    До коментар #57 от "стоян георгиев":

    Кажи бе Стойенчо...И кое е лъжа???
    Хайде по-смело!

    09:41 16.02.2026

