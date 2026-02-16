Володимир Зеленски: 90% от украинците са против избори по време на война

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че за да се проведат избори, преди това трябва да се сложи край на войната, или поне да се стигне до прекратяване на огъня. Той направи това изявление в интервю за Politico, цитирано от УНИАН.
"За това се нуждаем от сигурност. Нуждаем се от прекратяване на огъня - тоест може би не от край на войната, а от прекратяване на огъня, или гаранции за сигурност. При тези обстоятелства законът трябва да бъде променен; надявам се, че нашият парламент може да направи това. Но е интересно, че 90% от украинците са против изборите. Ако някой се интересува какво мислят украинците, 90% са против, защото разбират колко ужасно е да се провеждат избори сега, по време на война, под обстрел", каза той.
Зеленски подчерта, че е трудно да се разбере как военните и 8-те милиона украинци в чужбина ще гласуват по време на война. Той позволи провеждането на избори в Украйна, но само ако президентът на САЩ Доналд Тръмп може да договори 2-3-месечно прекратяване на огъня с руския си колега Владимир Путин.
Зеленски по-рано заяви, че Русия инициира избори в Украйна по време на война, за да се отърве от него. Той подчерта, че идеята за провеждане на избори по време на война е била преди всичко позиция на Русия. Според него тази идея по-късно е била възприета от руската страна.
"Не е тайна. Не обвинявам американците за нищо. Но те дадоха примера на Ейбрахам Линкълн, който е провел избори по време на война в Америка. Казаха: "Покажете, че сте готови!" И аз казах: "Готов съм", каза Зеленски.
1 ТОЗИ МУШМОРОК
08:50 16.02.2026
2 И кога и как...
Коментиран от #12, #25
08:50 16.02.2026
3 Боруна Лом
08:50 16.02.2026
4 Влодимир Путин
Както каза сталин Важно е кой ги брои
Коментиран от #9
08:50 16.02.2026
5 хехе
08:51 16.02.2026
6 90% от оцелелите
08:51 16.02.2026
7 Слава Украйна
Зеленски
Никога не е имало по всеотдаен президент
Коментиран от #30, #36, #37
08:52 16.02.2026
8 Слава Зеленски Слава Зеленски
Бог да унищожи Путин
Коментиран от #60
08:53 16.02.2026
9 Така всезнайко
До коментар #4 от "Влодимир Путин":Сега ни обясни как брои диктатора Зеленски, след като избори няма !
08:53 16.02.2026
10 Украинец
Никой не я иска тая война.
08:54 16.02.2026
11 Зеленски е лидер от Световна класа
Коментиран от #24
08:55 16.02.2026
12 Те не останаха толкова украинци
До коментар #2 от "И кога и как...":60% емигрираха и около 10% дадоха фира по фронтовете.
08:55 16.02.2026
13 Незнам къв е Зелю
Факт!
Коментиран от #38, #51
08:56 16.02.2026
16 Пич
08:57 16.02.2026
17 пешо
08:57 16.02.2026
18 То в Русия ако има честни избори
И бесило
Коментиран от #42
08:58 16.02.2026
19 Лопата Орешник
08:58 16.02.2026
21 Обективни истини
09:00 16.02.2026
22 И тоя му номер няма да мине
Най-много Путин да му даде няколко дена за провеждане на изборите!
И то с международни наблюдатели и на изборите, и по фронта през това време!
Коментиран от #39
09:00 16.02.2026
23 Санчо
09:01 16.02.2026
25 Питали са БГ-социоложки
До коментар #2 от "И кога и как...":Те имат връзка със звездите.
09:01 16.02.2026
26 Трол
09:02 16.02.2026
27 Боже, Боже
09:02 16.02.2026
28 име
09:02 16.02.2026
29 кой му дреме
09:03 16.02.2026
30 Пацифист
До коментар #7 от "Слава Украйна":СЛАВА на всеки избягал укрил се или дезертирал украински мъж, СЛАВА на всеки предал се в плен също.
Може би това искаше на напишеш, а?
Ако не отивай на фронта да ти еее ппп ммм.
09:03 16.02.2026
31 CъBETckияT ПпEЕHиC akp00баTtт
Само това изречение ра3бива на пухх и прахх твърдението на ууррккууппииттееццииттее за руските загуби
Коментиран от #41
09:04 16.02.2026
32 CъBETckияT ПпEЕHиC akp00баTtт
Фидел Кастро 1992 г.
09:05 16.02.2026
33 ООрана държава
09:05 16.02.2026
34 CъBETckияT ПпEЕHиC akp00баTtт
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
09:05 16.02.2026
35 CъBETckияT ПпEЕHиC akp00баTtт
09:05 16.02.2026
36 ПРАВ СИ...!
До коментар #7 от "Слава Украйна":Зеленски много...,,всеотдайно",даде на Тръмп,редкоземните минерали на страната си...само и само,да му се подмаже за пореден път...
09:06 16.02.2026
37 Я не се излагай
До коментар #7 от "Слава Украйна":Най великия!?!? Та той няма и 1% подкрепа велик бил!?!?
09:06 16.02.2026
38 АБВ
До коментар #13 от "Незнам къв е Зелю":"Незнам къв е Зелю
Ама Разби Русия
Факт!"
Факт, ама друг път. Можеш и сам да се убедиш. В нета има достъп до много камери в Русия, излъчващи в реално време. Ако не са медиите, руснаците няма и да разберат, че Русия води някъде някаква СВО.
Образовай се, интересувай се, информирай се и се отнасяй критично към опитите за всякаква пропаганда, в т.ч. и евроатлантическа.
09:06 16.02.2026
39 А най-реалния работещ вариант е
До коментар #22 от "И тоя му номер няма да мине":Зеленски и правителството му се оттеглят и властта се поема от външно правителство, под егидата на ООН (но без Бербок да се меси) което да подготви и проведе изборите! Такива прецеденти има!
09:07 16.02.2026
41 И после Руснаците
До коментар #31 от "CъBETckияT ПпEЕHиC akp00баTtт":Бягат
Факт!
09:10 16.02.2026
42 АБВ
До коментар #18 от "То в Русия ако има честни избори":"То в Русия ако има честни избори
Путин ще има 8%
И бесило"
Абсолютни глупости ! Дори според "Левада център", ако знаеш какво е, най-либералната и прозападна социологическа агенция, Путин има подкрепата на над 75 % от населението на Русия.
09:10 16.02.2026
43 123
Коментиран от #48
09:11 16.02.2026
44 хелоу
Коментиран от #47
09:11 16.02.2026
45 ПО ТОЧНО
09:12 16.02.2026
46 стоян георгиев
Коментиран от #65
09:13 16.02.2026
47 стоян георгиев
До коментар #44 от "хелоу":Има трима на заплата от факти за да се поддържа активност.
Коментиран от #49
09:14 16.02.2026
48 Пее и припява
До коментар #43 от "123":И не само. А се ОБОГАТЯВА И СТРАХУВА ЯКО. НО ТРЪМП ЩЕ ГО ВКАРА В ИЗБОРИ И ПОСЛЕ ЩЕ МУ ПОКАЖЕ ЩО Е ПРАВИЛ И ДОРИ НАКАЖЕ.
09:16 16.02.2026
49 хелоу
До коментар #47 от "стоян георгиев":Вие сте много "умен" руZофил!
09:16 16.02.2026
50 Семен Покровенко
09:18 16.02.2026
51 Аз знам къв е Зелю
До коментар #13 от "Незнам къв е Зелю":Унищожи Украйна и разби Европа!
Факт!
А Русия не ме вълнува! Да си се оправят там!
Разбирам, че войната им се отразява негативно, но според данните от международните институции, на Европа и особено на Украйна, далеч по-негативно!
Не си ли съгласен?
Коментиран от #57
09:21 16.02.2026
52 Политико
Стигна до том ,че заяви без Украйна няма демокрация в Европа.
Клетката бе отвратителна и от устата му хвърчаха слюнка.
Добре че нямаше никакви хора по първите редови.
След тези словоизлияния повечето от присъстващите напуснаха пресконференцията
09:24 16.02.2026
53 Боят настана!
Ще мобилизират ли лицата, които не са служили в армията? Това е най-важният въпрос.
09:25 16.02.2026
54 Механик
Путин няма да ви даде 2-3 месеца, че да се прегрупирате и отново да ви въоръжат.
Тоя филм вече е гледан. Забравете.
09:26 16.02.2026
55 Цървул
09:26 16.02.2026
56 Българите сме за Украйна...
09:26 16.02.2026
57 стоян георгиев
До коментар #51 от "Аз знам къв е Зелю":Не те вълнува русия ама лъжеш в нейна полза? Интересна работа...поне заплатата от факт добра ли е?
Коментиран от #68
09:26 16.02.2026
58 Лесън
09:29 16.02.2026
59 Боят настана!
09:30 16.02.2026
61 Боят настана!
09:32 16.02.2026
62 ами
09:34 16.02.2026
63 Но е интересно
09:34 16.02.2026
64 читател
09:34 16.02.2026
65 Преподобна Стойна
До коментар #46 от "стоян георгиев":Абе Стойенчо , в "окупираните тртитории" хората проведоха референдуми отдавна. Не знеш ли?
Дори Мъск предложи, ако на някой не му харесва, да се проведат нови с още по-масирано присъствие на междунаеодни наблюдатели, но ербапите страхливо отказаха категорично!
09:35 16.02.2026
66 ливада център
09:37 16.02.2026
67 Боят настана!
09:40 16.02.2026
68 Преподобна Стойна
До коментар #57 от "стоян георгиев":Кажи бе Стойенчо...И кое е лъжа???
Хайде по-смело!
09:41 16.02.2026