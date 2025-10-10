Русия атакува енергийната инфраструктура на Украйна с над 450 дрона и 30 ракети, заяви Зеленски

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че Русия е атакувала днес енергийната инфраструктура на Украйна с над 450 дрона и 30 ракети, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Нападението е било масирано - в цялата страна, отбеляза държавният глава.
Той съобщи за сривове в електроснабдяването в девет украински области.
Зеленски подчерта нуждата от помощ от държавите партньори на Украйна чрез доставка на системи за противовъздушна отбрана за Киев и налагане на санкции срещу Москва.
