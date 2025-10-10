Новини
Свят »
Украйна »
Русия атакува енергийната инфраструктура на Украйна с над 450 дрона и 30 ракети, заяви Зеленски
  Тема: Украйна

Русия атакува енергийната инфраструктура на Украйна с над 450 дрона и 30 ракети, заяви Зеленски

10 Октомври, 2025 10:14 885 56

  • володимир зеленски-
  • енергийна инфраструктура-
  • дрон-
  • ракета-
  • украйна-
  • русия

Зеленски съобщи за мащабни поражения и призова за международна помощ

Русия атакува енергийната инфраструктура на Украйна с над 450 дрона и 30 ракети, заяви Зеленски - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че Русия е атакувала днес енергийната инфраструктура на Украйна с над 450 дрона и 30 ракети, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Нападението е било масирано - в цялата страна, отбеляза държавният глава.

Той съобщи за сривове в електроснабдяването в девет украински области.

Зеленски подчерта нуждата от помощ от държавите партньори на Украйна чрез доставка на системи за противовъздушна отбрана за Киев и налагане на санкции срещу Москва.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вашето мнение

    45 1 Отговор
    Нека квиченето на зеленото започне сега.

    10:16 10.10.2025

  • 2 Вашето мнение

    35 1 Отговор
    Тока на АЕЦ Козлодуй вече няма да стига за бандерюгите и други ще дават.

    Коментиран от #4

    10:18 10.10.2025

  • 3 Последния Софиянец

    32 1 Отговор
    Бойко Борисов с нашите пари строи Вертикален газопровод от Гърция за Украйна за 700 млн спешно.

    10:18 10.10.2025

  • 4 Последния Софиянец

    19 1 Отговор

    До коментар #2 от "Вашето мнение":

    Единият реактор ще работи за Скайнет.

    10:19 10.10.2025

  • 5 Пич

    34 1 Отговор
    Зелю не може да излезе от нркохалюцинации! И докторите вече му казват че Украйна загуби войната !!!

    10:19 10.10.2025

  • 6 Сорос ахахах

    13 6 Отговор
    Два братски народа се избиват баааавннноооооо за 4ма евреи - Мендель, Шаломов, Зеленски и Шмигал.

    10:19 10.10.2025

  • 7 Доктора

    28 1 Отговор
    Тоя пак реве и търси спонсори за войната, която предизвика. А целокупния запад се видя колко струва. Изпразниха си складовете, икономиките им са в рецесия и не могат нищо да произвеждат. Киевското наркомаче ще разбере някои неща по трудния начин. Затръшна вратите с Русия и сега няма връщане назад. Единствено руснаците могат да помогнат, но трябва учтиво да бъдат помолени, лато преди това е развят белия флаг от укрите.

    Коментиран от #18

    10:20 10.10.2025

  • 8 Кънчо

    23 2 Отговор
    Ти гледай да не та играят и тебе някой кинжал по главата скоро. Свършиха им ракетити преди две години, а?

    10:20 10.10.2025

  • 9 ха ха ха

    18 1 Отговор
    боклука стой и ги брой - колко дрона и колко ракети са кацнали -

    10:22 10.10.2025

  • 10 Мишел

    20 1 Отговор
    Украйна чака тежка зима. До 15.11.2025г. Русия ще разруши съществено електрическата, газодобивната, газопреносната, жп структури на Украйна.

    10:22 10.10.2025

  • 11 Фейк на часа

    23 1 Отговор
    "Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви..." -- -- -- Зеленски бе президент на Украйна до 30 май 2024г.

    10:22 10.10.2025

  • 12 Ха, Ха

    26 1 Отговор
    Ми укро-хунтата нали се хвалеха, че са подпукали енергийната система на Русия. Какво очакват в отговор? Смятай, ако една от кемълските кули рухне, ще ми стане наистина жал за Киев. Изборът си е техен, щом искат още да воюват. Как досега не разбраха, че воюват за кеф на атлантистите. Сталин, в резултат на Отечествената война направи от Русия силна империя. Путин върви по неговия път. Изборът си е на Запада

    Коментиран от #20

    10:23 10.10.2025

  • 13 Ти какво очакваше

    17 1 Отговор
    Даже много те чакаха.

    10:23 10.10.2025

  • 14 Я пък тоя

    20 1 Отговор
    "Зеленски съобщи за мащабни поражения "

    Това е за първи път от както започна войната!
    И няма детски градини, училища и болници.
    Да не би да се лекува от наркозависимост!

    10:24 10.10.2025

  • 15 Баце ЕООД

    15 1 Отговор
    НАТО гледа като гърмян заек

    10:24 10.10.2025

  • 16 Соваж бейби

    19 1 Отговор
    Хе хе 🤣 вчера нали започна Русия, с разно фламинго не знам си какви дронове,днес Русия ви бие ?

    10:25 10.10.2025

  • 17 Хмм

    16 1 Отговор
    хайде сега, когато го прави украйна, зеленски се хвали, а когато е Русия, колко лошо, какво толкова ще стоят на свещи и ще палят камини като английски аристократи.

    10:26 10.10.2025

  • 18 Гост

    14 2 Отговор

    До коментар #7 от "Доктора":

    Не е така. Този ще си замине , ще дойде нова власт, ще целуне ръка на Вовата и ще станат верен съюзник на Русия. Ще има чистки след това и много хора няма да ги има, Русия ги владее тези неща. Там всичко се плаща, а и в историята е видно, че е било плащано с кръв и революции и победи.

    Коментиран от #22, #32, #35

    10:27 10.10.2025

  • 19 Пенсионер 69 годишен

    23 1 Отговор
    Евреинът Зеленски причини на украинците това, което причини на нашия народ циганинът Иван Костов. Прогони от страната младото поколение и я превърна в страна без бъдеще.

    10:27 10.10.2025

  • 20 Ами

    11 1 Отговор

    До коментар #12 от "Ха, Ха":

    те вече опитваха, но им ги прехванаха дронове ли, ракети ли бяха

    10:28 10.10.2025

  • 21 az СВО Победа 80

    13 1 Отговор
    Лъже!

    Руснаците отдавна свършиха ракетите и дроновете!

    🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    10:29 10.10.2025

  • 22 Ами да

    16 1 Отговор

    До коментар #18 от "Гост":

    има нещо такова, Зеленски дойде на власт, защото обеща че ще спре войната в Донбас, защото при операцията която почна Порошенко загиваха украински войници, тогава нямаше мобилизация и бяха само млади, а Порошенко се хвалеше как украинските пенсионери ще получават пари, руските - не, украинските деца ще ходят на училище, руските - в мазетата (подвалите), така че внимавай какво си пожелаваш

    10:31 10.10.2025

  • 23 Баце

    12 1 Отговор
    Е нищо де, вие нали ги сваляте на 99%. Скоро пак ще им свършат.

    10:33 10.10.2025

  • 24 Бий за да те уважават

    11 1 Отговор
    Кратко,ясно - делово

    10:33 10.10.2025

  • 25 зИленски

    7 1 Отговор
    аз го очаквах и си заредих тИлифонЪ в чОжбина-хем нИ плащах за ток

    10:33 10.10.2025

  • 26 дядото

    8 1 Отговор
    недостатъчно.щом още говориш и те има по медиите може още.

    10:35 10.10.2025

  • 27 Пилотът Гошу

    17 1 Отговор
    Айде, на хаирлия да е... Въобще се радвайте, че от ден 1 не ви запукаха както САЩ направи в Ирак. След простотиите ви в Донбас повечето хора на мястото на Путин щяха да изравнят Киев.
    Очевадно е, че войната в Украйна не се води стандартно и с пълна сила, овцете плащат...

    10:35 10.10.2025

  • 28 не може да бъде

    14 1 Отговор
    Ами това не се ли очакваше!?Сега Зеленски квичи а само преди два дни говореше че Белгород и Курск трябва да бъдат оставени без ток и вода!?Считам че е уместно тук да спомена какво е казал бившият м-р на отбраната на Великобритания Бен Уолес в интервю в един от по-известните английски медии-казва че тъй като украинската армия не може да завземи със сила Крим трябва Крим да бъде "задушен" със всякакви средства и да се превърне в място негодно за живот!?Вие кажете как трябва да се отговори на такива ...не знам как да намеря по -подходяща дума която да не е груба и обидна!?Аз лично го напсувах на ум ...няма да го псувам писмено!? А Зеленски е малоумник от същия тип !?

    Коментиран от #31

    10:36 10.10.2025

  • 29 стоян георгиев

    1 12 Отговор
    Русия от четири години разрушава украинската инфраструктура и все неуспешно.за сметка на това украйна подкара руснаците от половин година и им спря тока и бензина.

    10:36 10.10.2025

  • 30 О, пейте мисирки

    8 1 Отговор
    Тез тъжни песни! Но млъкни сърце!

    10:37 10.10.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Соваж бейби

    8 1 Отговор

    До коментар #18 от "Гост":

    Според мен ще е по добре да се върнат с Русия, там са много умешени почти руснаци колко чисти украинци има не знам?Защото Америка ще ги изяде като Мексико,както с индианците в Америка, ще ги изяде и Европа, Англия тези пари които се дават на зеленияпор те трябва се връщат .Русия бързо може да покрие дълга поне с Европа смятай на ден по държавите в Европа колко пари е само газта по тръбите.

    Коментиран от #37

    10:38 10.10.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Пенсионер 69 годишен

    6 1 Отговор
    След победата над бандерия и присъединяването към РФ, да не се повтарят грешките от миналото. Никакви дотации, никаква промишленост, никакви укри в управлението на федерацията и в управлението на новите области. Четох във Факти за латифундии от милиони декари плодородна земя. Да се отнемат в полза на РФ и обработката им да се повери на верни хора.

    10:41 10.10.2025

  • 35 стоян георгиев

    0 10 Отговор

    До коментар #18 от "Гост":

    Хаха...вовата ще го обесят на вратата на кремъл другар а ти и подобните на теб ше си останете бедни и импотентни цървули.ще ви остане жалкия мерак о надежда че гората ще бъдат провалени навсякъде до нивото на вас.дано по бързо изчезне това поколение щото прецакахте с тоя манталитет държавата .

    Коментиран от #36

    10:46 10.10.2025

  • 36 На боб или

    3 0 Отговор

    До коментар #35 от "стоян георгиев":

    на леща гледате троляците. 😀

    10:50 10.10.2025

  • 37 Пенсионер 69 годишен

    2 1 Отговор

    До коментар #32 от "Соваж бейби":

    Русия може да изплати дълговете на крайна, както изплати дълговете на целия СССР. Но за това е нужно партньорство със Запада. С неприятели не се търгува.

    Коментиран от #40, #44

    10:50 10.10.2025

  • 38 да припомним

    4 1 Отговор
    От брифинг на говорителя на НАТО Джейми Шей. Брюксел, 25 май 1999 г.:

    Въпрос: Ако казвате, че югославската армия има много генератори,
    тогава защо лишавате страната от 70% не само от електричество,
    но и от водоснабдяване, защото според вас НАТО удря само военни цели.

    Отговор: За съжаление системите за управление и контрол също зависят от
    електричеството.
    Ако Милошевич наистина иска гражданите му да имат вода и електричество,
    всичко, което трябва да направи, е да приеме условията на НАТО и ние ще спрем тази кампания.
    Докато не го направи, ще продължим да атакуваме цели,
    които снабдяват армията му с електричество.
    Ако това има последствия за населението, това са неговите (на Милошевич) проблеми.

    Коментиран от #43

    10:50 10.10.2025

  • 39 зельо смешников

    5 0 Отговор
    а вчера пееше друга песен а и много пъти
    колко щети били нанесли на Русия

    и след това бой по манерката

    10:50 10.10.2025

  • 40 Соваж бейби

    3 0 Отговор

    До коментар #37 от "Пенсионер 69 годишен":

    Европа да си гледа бизнеса и интереса с Русия, с Америка никога няма да стане те са алчни рекетьори.

    Коментиран от #46

    10:53 10.10.2025

  • 41 като ми пееш пенке ле кой те слуша

    3 0 Отговор
    и на запада търпението и парите взеха да се изчерпват
    по бункера с зелкарски

    10:54 10.10.2025

  • 42 хахаха

    4 0 Отговор
    урсулата веднага да насрочи спешно заседание, и без това единствената грижа на европа е украина

    10:55 10.10.2025

  • 43 стоян георгиев

    1 4 Отговор

    До коментар #38 от "да припомним":

    Самп да питам колко човека загинаха в сърбия по време на американските удари?говоря за цивилни сърби?втори въпрос колко са близки сърби и американци като народи и дали имат родствени и исторически връзки като руснаци и украинци и трето колко време продължиха американските удари и колко продължават руските?четвърто защо бе нападната сърбия и защо украйна?след като си отговориш на тези въпроси ще видиш съществената разлика в двете ситуации.

    10:56 10.10.2025

  • 44 стоян георгиев

    0 6 Отговор

    До коментар #37 от "Пенсионер 69 годишен":

    Хаха...русия ще изплати всичко .само че не ясно дали ти ще си жив да го видиш.просто ще и трябва време и няма да има друга възможност.ще плаща за войната с украйна десетилетия.

    Коментиран от #47, #48

    10:57 10.10.2025

  • 45 Хм...

    3 0 Отговор
    През последните дни 4о4 остана без газови запаси за $2млрд които ще трябва да изпроси от ЕсеС, в противен случай зимата освен тъмна ще бъде и много студена. Железопътната инфраструктура и състав са наполовина. В Одеса (и не само) планини оръжие се превърнаха в скрап, вторичните детонации продължават с часове. По фронтовете гинат по около 1500 xoxoли дневно, 400 дезертират, колко са предалите се в плен не казват дори и руснаците. В момента целия цирк се крепи на трепетното очакване на поредното вундервафе и истеричната пропаганда.
    А руснаците дори още не са запрегнали...

    10:58 10.10.2025

  • 46 Пенсионер 69 годишен

    2 0 Отговор

    До коментар #40 от "Соваж бейби":

    Европа се управлява от хора, които имат интереси. Русия не трябва да се притеснява от милиардни субсидии (подкупи) в управляващите на ЕС, както и персонално наказание за противниците, както го прави САЩ.

    10:59 10.10.2025

  • 47 Като гледам

    2 0 Отговор

    До коментар #44 от "стоян георгиев":

    Икономическия колапс на Европа както и скандалната цензура по редица въпроси. .. Силно се съмнявам да си дори и косвено прав.

    Коментиран от #50

    10:59 10.10.2025

  • 48 Ахаха

    2 0 Отговор

    До коментар #44 от "стоян георгиев":

    То според тебе петрола се произвежда. Недей моля те..

    Коментиран от #52

    10:59 10.10.2025

  • 49 мошЕто

    4 0 Отговор
    Рамбовците на наш зеля пак са ги били лошите руснаци ...Ха-ха ! А войната все още не е започнала !

    11:00 10.10.2025

  • 50 стоян георгиев

    1 1 Отговор

    До коментар #47 от "Като гледам":

    Колапс викаш ама не бягате в мацква ? Що бе другар? Що тоя колапс толкова ви плаши ама искате евро и паунди а не рубли?ако имаше цензура другарю,сега аз щеше да съм у вас и ти щеше да си събираш багажа за белене.не да ми викаш давай русия ! Сайта дето бълва пропаганда пък щеше отдавна да го няма.толко е цензурата че феновете на путлер сте в пъти по нагли от европейските фенове.та не знам кого лъжеш с тия внушения?

    Коментиран от #55

    11:03 10.10.2025

  • 51 Пампаец

    1 0 Отговор
    Франция призовава Украйна да и помогне да си върне дълга от 3 трилиона и 300 милиардният дълг . САЩ също призовава Украйна да им помогне да погасят над 37 трилионният външен и над 75 трилионният вътрешен дълг .

    11:03 10.10.2025

  • 52 стоян георгиев

    0 1 Отговор

    До коментар #48 от "Ахаха":

    Какво си написал че не разбрах? Какъв петрол?

    11:04 10.10.2025

  • 53 Не се бойте

    0 0 Отговор
    важното е, че Украйна побеждава....

    11:05 10.10.2025

  • 54 Инна

    0 0 Отговор
    В четверг глава киевского режима пригрозил блэкаутом Белгородской и Курской областям.

    В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

    11:08 10.10.2025

  • 55 Баце ЕООД

    0 0 Отговор

    До коментар #50 от "стоян георгиев":

    Стоенчо, в некъв делириум си. Нема страшно, щи мине. Още малко пореви

    11:09 10.10.2025

  • 56 Пенсионер 69 годишен

    0 0 Отговор
    Над половината население на крайна се изсели в ЕС, Русия и САЩ. Навънка хората живеят спокойно , уреждат си живота и няма да се завърнат. В крайна останаха няколко десетки хиляди фанатизирани бандеровци, които тероризират населението, извършват НАСИЛСТВЕНАТА МОБИЛИЗАЦИЯ и участват в заградителните отряди. Всичките са известни на Следствения комитет на РФ и ще понесат заслужено наказание.

    11:10 10.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания