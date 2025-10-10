Орбан обвинява украинското разузнаване в шпионаж и политическо влияние

Унгарският премиер Виктор Орбан обвини украинските разузнавателни служби в намеса във вътрешните работи на страната му и в подкрепа на политическата опозиция. Той също така предупреди унгарските граждани, че украинското разузнаване може да ги наблюдава чрез мобилните им устройства, предава агенция ТАСС, цитирана от Фокус.
„Украинското разузнаване не просто наблюдава Унгария; то се е инфилтрирало в проукраинската партия „Тиса“. То се е инфилтрирало в обществения живот и политиката, предоставяйки на съюзниците си технологична подкрепа, за да им помогне да дойдат на власт. Някога предупредихме: ‘Руснаците вече са в килера’. Сега трябва да кажем: ‘Украинците вече са във вашия смартфон’. Няма да позволим това!“, написа премиерът в социалната платформа Х.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Фори
Коментиран от #15
16:20 10.10.2025
2 На тоя
16:21 10.10.2025
3 Ъъъъъъъъъ
Причината е, че украинските власти(не толкова) и Урсула, официално са поискали от YouTube да затваря канали, които са на руски език. Затова и вече са на английски. Ако някой се чуди защо смениха езика, вече знае.
Коментиран от #6
16:26 10.10.2025
4 Късметлии са
16:31 10.10.2025
5 А у нас
Коментиран от #9
16:33 10.10.2025
6 Търновец
До коментар #3 от "Ъъъъъъъъъ":Аз съм за независимост на България от Русия и от Руския - но съм гледал на тубата клип на Руски - твърди се че Симон Визентал е бил агент на Абвера - военно разузнаване на Германия, че лично се е познавал д малък отдел на СС занимаващ се с Евреите е лагерите, твърди се още че срещу Аушвиц е имало Немски химически завод
Коментиран от #13
16:38 10.10.2025
7 Какво Невероятно ОТКРИТИЕ на
Хахахахаха
16:39 10.10.2025
8 За да ви сменят
16:40 10.10.2025
9 ЧЕ ДАЖЕ И МИНИСТЪР
До коментар #5 от "А у нас":СИ НАЗНАЧИХА
16:41 10.10.2025
10 Учуден
16:43 10.10.2025
11 Елементарно е
16:43 10.10.2025
12 Точно така, бой по кратуните
16:44 10.10.2025
13 Ъъъъъъъ
До коментар #6 от "Търновец":Не става въпрос само за независим от този или онзи. Става въпрос за нещо много по-лошо. Приета нова инициатива на ЕС: "Европейски демократичен щит“. Според ЕС, този демократичен щит е необходим, защото, както твърдят те с възвишена реторика на уебсайта си, инициативата има за цел да засили информационната цялост в Европа чрез справяне с проблеми като дезинформация и намеса в изборите. Изявлението продължава с още много празни думи и фрази, както можете да прочетете на сайта епд.еу и е с цел да се затворят устите на инакомислещите. Забравете за каквато и да било свобода на словото....То не че сега я има, но и малкото, което имаше, вече няма да го има.🤣
Коментиран от #17
16:47 10.10.2025
14 И какво ще стане дори и да е верно
16:48 10.10.2025
15 КОЙ
До коментар #1 от "Фори":по ми се струва че е троен агент на турците
16:50 10.10.2025
16 Нали ви е ясно че
16:51 10.10.2025
17 Търновец
До коментар #13 от "Ъъъъъъъ":Звучите красиво - но знаете ли че неотдавна Руски съд осъди на три години Българка заради нейно изказване за Крим, а журналистката Политковская беше застреляна и съучастник е убийството беше помилван за да отиде да се бие в Украйна. А на тубата има и Руски клип - как беше убит Лаврентий Берия - препоръчвам го.
Коментиран от #18
17:06 10.10.2025
18 Ъъъъъъъъъ
До коментар #17 от "Търновец":Не знам как звуча, но нали уж сме в Европа? Или греша? Нали Путин е диктатор и т.н. С какво Европа е по-различна?
17:14 10.10.2025