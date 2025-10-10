Новини
Орбан обвинява украинското разузнаване в шпионаж и политическо влияние

Орбан обвинява украинското разузнаване в шпионаж и политическо влияние

10 Октомври, 2025 16:18 743 18

Унгарският премиер обвини Киев в намеса във вътрешните работи и предупреди гражданите за възможно наблюдение чрез мобилните им устройства

Орбан обвинява украинското разузнаване в шпионаж и политическо влияние - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Унгарският премиер Виктор Орбан обвини украинските разузнавателни служби в намеса във вътрешните работи на страната му и в подкрепа на политическата опозиция. Той също така предупреди унгарските граждани, че украинското разузнаване може да ги наблюдава чрез мобилните им устройства, предава агенция ТАСС, цитирана от Фокус.

„Украинското разузнаване не просто наблюдава Унгария; то се е инфилтрирало в проукраинската партия „Тиса“. То се е инфилтрирало в обществения живот и политиката, предоставяйки на съюзниците си технологична подкрепа, за да им помогне да дойдат на власт. Някога предупредихме: ‘Руснаците вече са в килера’. Сега трябва да кажем: ‘Украинците вече са във вашия смартфон’. Няма да позволим това!“, написа премиерът в социалната платформа Х.


Унгария
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фори

    4 9 Отговор
    Нали за това има разузнаване ?В нашата държава президента ни е агент на КГБ и не се крие!

    Коментиран от #15

    16:20 10.10.2025

  • 2 На тоя

    2 10 Отговор
    всички са му криви !

    16:21 10.10.2025

  • 3 Ъъъъъъъъъ

    12 1 Отговор
    На някой прави ли му впечатление, че рускоезичните канали в YouTube рязко смениха руския с английски?
    Причината е, че украинските власти(не толкова) и Урсула, официално са поискали от YouTube да затваря канали, които са на руски език. Затова и вече са на английски. Ако някой се чуди защо смениха езика, вече знае.

    Коментиран от #6

    16:26 10.10.2025

  • 4 Късметлии са

    5 2 Отговор
    Само една проукраинската партия „Тиса“ си имат в Унгария ....не са като нашите олигофрени

    16:31 10.10.2025

  • 5 А у нас

    5 1 Отговор
    Украинското разузнаване не просто наблюдава България, то се е инфилтрирало в МС и Парламента ни

    Коментиран от #9

    16:33 10.10.2025

  • 6 Търновец

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Ъъъъъъъъъ":

    Аз съм за независимост на България от Русия и от Руския - но съм гледал на тубата клип на Руски - твърди се че Симон Визентал е бил агент на Абвера - военно разузнаване на Германия, че лично се е познавал д малък отдел на СС занимаващ се с Евреите е лагерите, твърди се още че срещу Аушвиц е имало Немски химически завод

    Коментиран от #13

    16:38 10.10.2025

  • 7 Какво Невероятно ОТКРИТИЕ на

    4 0 Отговор
    Импотентния комуняга и рогач ,.... Разузнаването се занимавало разбираш ли със....шпионаж?!?
    Хахахахаха

    16:39 10.10.2025

  • 8 За да ви сменят

    3 4 Отговор
    Евреите затова искат да има "избори" ахаха

    16:40 10.10.2025

  • 9 ЧЕ ДАЖЕ И МИНИСТЪР

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "А у нас":

    СИ НАЗНАЧИХА

    16:41 10.10.2025

  • 10 Учуден

    3 4 Отговор
    Защо пишещата тук русодебилска и иzzмет позволи да бъдат избити над един милион руснака?

    16:43 10.10.2025

  • 11 Елементарно е

    4 1 Отговор
    проукраинската партия „Тиса“ просто трябва да бъде забранена и да почнат арести на украинските шпиони за които има доказателства.

    16:43 10.10.2025

  • 12 Точно така, бой по кратуните

    2 1 Отговор
    (Няма да позволим това!“, написа премиерът в социалната платформа Х.)....

    16:44 10.10.2025

  • 13 Ъъъъъъъ

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Търновец":

    Не става въпрос само за независим от този или онзи. Става въпрос за нещо много по-лошо. Приета нова инициатива на ЕС: "Европейски демократичен щит“. Според ЕС, този демократичен щит е необходим, защото, както твърдят те с възвишена реторика на уебсайта си, инициативата има за цел да засили информационната цялост в Европа чрез справяне с проблеми като дезинформация и намеса в изборите. Изявлението продължава с още много празни думи и фрази, както можете да прочетете на сайта епд.еу и е с цел да се затворят устите на инакомислещите. Забравете за каквато и да било свобода на словото....То не че сега я има, но и малкото, което имаше, вече няма да го има.🤣

    Коментиран от #17

    16:47 10.10.2025

  • 14 И какво ще стане дори и да е верно

    1 2 Отговор
    Че украинското разузнаване ги наблюдава чрез мобилните им устройства ? Дали ще посмеят като с израелските пейджери атентати в Унгария да направят ? А после? ...

    16:48 10.10.2025

  • 15 КОЙ

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Фори":

    по ми се струва че е троен агент на турците

    16:50 10.10.2025

  • 16 Нали ви е ясно че

    4 0 Отговор
    Украинското разузнаване, трябва да се чете: "британското" ?

    16:51 10.10.2025

  • 17 Търновец

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Ъъъъъъъ":

    Звучите красиво - но знаете ли че неотдавна Руски съд осъди на три години Българка заради нейно изказване за Крим, а журналистката Политковская беше застреляна и съучастник е убийството беше помилван за да отиде да се бие в Украйна. А на тубата има и Руски клип - как беше убит Лаврентий Берия - препоръчвам го.

    Коментиран от #18

    17:06 10.10.2025

  • 18 Ъъъъъъъъъ

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Търновец":

    Не знам как звуча, но нали уж сме в Европа? Или греша? Нали Путин е диктатор и т.н. С какво Европа е по-различна?

    17:14 10.10.2025

