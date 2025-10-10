Орбан обвинява украинското разузнаване в шпионаж и политическо влияние

Унгарският премиер Виктор Орбан обвини украинските разузнавателни служби в намеса във вътрешните работи на страната му и в подкрепа на политическата опозиция. Той също така предупреди унгарските граждани, че украинското разузнаване може да ги наблюдава чрез мобилните им устройства, предава агенция ТАСС, цитирана от Фокус.

„Украинското разузнаване не просто наблюдава Унгария; то се е инфилтрирало в проукраинската партия „Тиса“. То се е инфилтрирало в обществения живот и политиката, предоставяйки на съюзниците си технологична подкрепа, за да им помогне да дойдат на власт. Някога предупредихме: ‘Руснаците вече са в килера’. Сега трябва да кажем: ‘Украинците вече са във вашия смартфон’. Няма да позволим това!“, написа премиерът в социалната платформа Х.