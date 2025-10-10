ЕС остро критикува Таджикистан заради отказ да арестува Путин

Европейският съюз остро разкритикува Таджикистан за решението му да не изпълни заповедта за арест на руския президент Владимир Путин, издадена от Международния наказателен съд (МНС), предава "Ройтерс", цитирана от News.bg.

"Руският президент е в Таджикистан въпреки заповедта за арест. Като държава, страна по Римския статут на МНС, Таджикистан не е изпълнил задълженията си да арестува и предаде Путин на съда", заяви говорителката на външната служба на ЕС Анита Хипер.

Брюксел подчерта, че подобни действия подкопават международното правосъдие.

"ЕС изразява силната си подкрепа за усилията за осигуряване на отговорност за всички престъпления съгласно международното право, нарушения на правата на човека и злоупотреби, извършени по време на руската агресия, и за гарантиране на правото на жертвите на правосъдие, обезщетение и гаранции за неповторение. В тази връзка ЕС продължава да подкрепя разследванията, провеждани от прокурора на Международния наказателен съд в Украйна, и призовава всички държави да сътрудничат", се казва в изявлението.

На 17 март 2023 г. МНС издаде заповед за арест на руския президент Владимир Путин и комисаря по правата на детето Мария Львова-Белова. Те са обвинени в депортиране на украински деца.

Таджикистан е страна по Римския статут от 2000 г., което означава, че има юридическо задължение да съдейства на съда. Присъствието на Путин в страната без предприемане на действия по заповедта за арест предизвика остра реакция в Брюксел.