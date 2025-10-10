Новини
ЕС остро критикува Таджикистан заради отказ да арестува Путин

ЕС остро критикува Таджикистан заради отказ да арестува Путин

10 Октомври, 2025 16:57

Брюксел подчертава, че неспазването на заповедта на Международния наказателен съд подкопава международното правосъдие и правата на жертвите.

ЕС остро критикува Таджикистан заради отказ да арестува Путин - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова

Европейският съюз остро разкритикува Таджикистан за решението му да не изпълни заповедта за арест на руския президент Владимир Путин, издадена от Международния наказателен съд (МНС), предава "Ройтерс", цитирана от News.bg.

"Руският президент е в Таджикистан въпреки заповедта за арест. Като държава, страна по Римския статут на МНС, Таджикистан не е изпълнил задълженията си да арестува и предаде Путин на съда", заяви говорителката на външната служба на ЕС Анита Хипер.

Брюксел подчерта, че подобни действия подкопават международното правосъдие.

"ЕС изразява силната си подкрепа за усилията за осигуряване на отговорност за всички престъпления съгласно международното право, нарушения на правата на човека и злоупотреби, извършени по време на руската агресия, и за гарантиране на правото на жертвите на правосъдие, обезщетение и гаранции за неповторение. В тази връзка ЕС продължава да подкрепя разследванията, провеждани от прокурора на Международния наказателен съд в Украйна, и призовава всички държави да сътрудничат", се казва в изявлението.

На 17 март 2023 г. МНС издаде заповед за арест на руския президент Владимир Путин и комисаря по правата на детето Мария Львова-Белова. Те са обвинени в депортиране на украински деца.

Таджикистан е страна по Римския статут от 2000 г., което означава, че има юридическо задължение да съдейства на съда. Присъствието на Путин в страната без предприемане на действия по заповедта за арест предизвика остра реакция в Брюксел.


Таджикистан
Поставете оценка:
Оценка 1.3 от 20 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ами той Путин

    36 1 Отговор
    не ви е проблем. След него идва Медведев.:))

    Коментиран от #19, #29

    16:58 10.10.2025

  • 2 ТЕЗИ ЕС ОЛИГОФРЕНИ

    40 1 Отговор
    КАК СИ МИСЛЯТ ЧЕ ТОВА ЩЕ СЕ СЛУЧИ,ЩОМ В АЛЯСКА НЕ ПОСМЯХА ЗНАЧИ НИКОЙ НЕ СМЕЕ ДА ПОСЕГНЕ.ТОВА ЩЕ ЗНАЧИ ЯДРЕН АПОКАЛИПСИС И ИМАЛО ЕДНО ВРЕМЕ АМЕРИКА.

    16:59 10.10.2025

  • 3 БОЛШЕВИК

    35 1 Отговор
    ЕС са малоумници и подлоги! Тия държави са били толкова векове заедно, не си и помислят за такива работи!

    16:59 10.10.2025

  • 4 Вовата съм

    40 1 Отговор
    И откъде -накъде ЕС иска каквото и да е? Таджикистан е суверенна държава а ЕС някакво си НПО

    Коментиран от #21

    17:00 10.10.2025

  • 5 А ЗА НЕ ТА НЯХУ

    28 0 Отговор
    КОИ РАЗКРИТИКУВАХА

    17:00 10.10.2025

  • 6 Всеки друг освен Путин

    27 0 Отговор
    би ги направил на пепел за назидание ,особено мъглявия и мухлясал остров на който са му нужни само 2 ракети.

    17:00 10.10.2025

  • 7 а калинката на служба на ЕС Анита Хитлер

    29 0 Отговор
    що не се озъби на сащ
    че не са го арестували
    когато Путин беше в аляска с тръмп

    а се кара на таджиките

    17:01 10.10.2025

  • 8 az СВО Победа 80

    23 0 Отговор
    🤣🤣🤣🤣🤣
    Весели веселяци са тия от ЕС!
    🤣🤣🤣🤣🤣

    17:01 10.10.2025

  • 9 Жалките ивропейци

    22 0 Отговор
    да си гледат кочината. Нямат работа да нареждат фашистките си простотии.

    17:01 10.10.2025

  • 10 Леле майко

    10 0 Отговор
    и Таджикистан го критикува ЕС след Тръмп и Си ....

    17:01 10.10.2025

  • 11 123456

    21 0 Отговор
    Тия смешни пудели от ЕС защо не вдигнаха решителна нота и срещу Тръмп, който прие Путин като гост в Аляска и му пляскаше и самолетчета му пускаше? Или тогава не се досетиха ! Смотаняци !

    17:02 10.10.2025

  • 12 Нафарфорий

    14 0 Отговор
    Аршина е двоен, понякога троен чада мои...едни вършат геноцид, трепят жени и деца, никой нищо не смее да каже, даже световните фалш организации...

    17:02 10.10.2025

  • 13 Уфф

    16 1 Отговор
    Тези от ЕС дебили ли са или какво.?? След като Русия не признава този съд, това означава че всяко посегателство върху руският президент означава обявяване на война!!

    17:03 10.10.2025

  • 14 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    13 0 Отговор
    Как си представят малоумниците да арестуват Путин? Все едно с голи ръце да хванат стършел!

    17:03 10.10.2025

  • 15 Проблема на Европа

    15 1 Отговор
    не е Русия и Путин, а продажните урсули и САШ.

    17:03 10.10.2025

  • 16 ЧИТАТЕЛ

    14 0 Отговор
    УЧЕНИТЕ ТРЯБВА ДА КРЪЩАВАТ УРАГАНИТЕ УРСУЛА,КАЯ ИТ.Н.

    17:03 10.10.2025

  • 17 Дякон Унуфрий Араллампиев

    3 0 Отговор
    Оня с квадратната глава това мисли Не се излагайте Хората ви се смеят

    17:05 10.10.2025

  • 18 Радостно е че

    5 1 Отговор
    "ЕС продължава да подкрепя разследванията, провеждани от прокурора на Международния наказателен съд и призовава всички държави да сътрудничат" ..... появи ли се Хитлиряху и прангите веднага ...

    17:05 10.10.2025

  • 19 ще дойде

    0 5 Отговор

    До коментар #1 от "Ами той Путин":

    Ако го извлачат изпод масата.

    17:06 10.10.2025

  • 20 Говорителката на

    9 0 Отговор
    ЕС сама се насади в смешно и повече жалко положение. Веднъж Путин попита една западна журналистка за какви се смятат, та и тоя случай.

    17:08 10.10.2025

  • 21 воваааа

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "Вовата съм":

    Поне трети клас да беше завършил. И тогава да подкараш козите.

    17:08 10.10.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Хаха

    6 1 Отговор
    Европейската кочина вяче никой не я бръсне за слива, и само реве..хаха..

    Коментиран от #32

    17:09 10.10.2025

  • 24 Малката Мута

    2 0 Отговор
    Да си я наврът тая заповед между подопашните бузи.

    17:10 10.10.2025

  • 25 Делян

    3 0 Отговор
    Бре, ЕС, защо не критикува натискащият се да бъде "нобелов лауреат за мир", че не арестува Вова в Аляска? Аааа, не така, че е смешно!!

    17:11 10.10.2025

  • 26 Мишел

    3 0 Отговор
    Защо ли МНС не отидат направо в Кремъл и да арестуват Путин, ами търсят някой да им свърши работата?
    Те не смеят Натаняху (със стотина атомни бомби ) да арестуват, та Путин ли...

    17:12 10.10.2025

  • 27 Само да добавя

    2 0 Отговор
    EC да си отвори очите и да си затвори устата. На нас ни трябва мир, а ЕС ни готви война. Защо не отстранихте урсулицата? Докога ще гледаме нахалната й физиономия?!

    17:13 10.10.2025

  • 28 Гутереш

    4 0 Отговор
    Според Устава на ООН - 106 и 107 член,
    всяка държава, в която се възражда Фашизма (Нацизма )
    Трябва да бъде унижоена.
    Украйна е новата Нацистка държава.

    17:15 10.10.2025

  • 29 забвение

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ами той Путин":

    Той и Дм.Анатольевич може да им се види цвете, ако след В. Владимирович дойде някой действащ генерал от армията.
    Мир е възможен при Путин. Да го послушат и да се разберат. Освен ако целта на демойратичния запад не е да загинат възможно най-много украинци и руснаци, които са един народ.

    17:15 10.10.2025

  • 30 Неврологично

    2 0 Отговор
    По -голяма смешка,скоро не сме чували.Леле, на какви хора се плаща по 25- 30 Хил евро месечно.

    17:15 10.10.2025

  • 31 Разочарование

    3 0 Отговор
    Ес тиражира глупости, а медиите ни занимават с тях.

    17:15 10.10.2025

  • 32 хващай пътя

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Хаха":

    За Коми ве дедооо. Там е рая. Кво се мъчиш тука като руснак в Германия.

    17:16 10.10.2025

  • 33 Цървул

    1 0 Отговор
    Всички таджикистанци моментално го местят в другия крачол .

    17:19 10.10.2025