ЕС остро критикува Таджикистан заради отказ да арестува Путин

Европейският съюз остро разкритикува Таджикистан за решението му да не изпълни заповедта за арест на руския президент Владимир Путин, издадена от Международния наказателен съд (МНС), предава "Ройтерс", цитирана от News.bg.
"Руският президент е в Таджикистан въпреки заповедта за арест. Като държава, страна по Римския статут на МНС, Таджикистан не е изпълнил задълженията си да арестува и предаде Путин на съда", заяви говорителката на външната служба на ЕС Анита Хипер.
Брюксел подчерта, че подобни действия подкопават международното правосъдие.
"ЕС изразява силната си подкрепа за усилията за осигуряване на отговорност за всички престъпления съгласно международното право, нарушения на правата на човека и злоупотреби, извършени по време на руската агресия, и за гарантиране на правото на жертвите на правосъдие, обезщетение и гаранции за неповторение. В тази връзка ЕС продължава да подкрепя разследванията, провеждани от прокурора на Международния наказателен съд в Украйна, и призовава всички държави да сътрудничат", се казва в изявлението.
На 17 март 2023 г. МНС издаде заповед за арест на руския президент Владимир Путин и комисаря по правата на детето Мария Львова-Белова. Те са обвинени в депортиране на украински деца.
Таджикистан е страна по Римския статут от 2000 г., което означава, че има юридическо задължение да съдейства на съда. Присъствието на Путин в страната без предприемане на действия по заповедта за арест предизвика остра реакция в Брюксел.
26 Мишел
Те не смеят Натаняху (със стотина атомни бомби ) да арестуват, та Путин ли...
17:12 10.10.2025
28 Гутереш
всяка държава, в която се възражда Фашизма (Нацизма )
Трябва да бъде унижоена.
Украйна е новата Нацистка държава.
17:15 10.10.2025
29 забвение
До коментар #1 от "Ами той Путин":Той и Дм.Анатольевич може да им се види цвете, ако след В. Владимирович дойде някой действащ генерал от армията.
Мир е възможен при Путин. Да го послушат и да се разберат. Освен ако целта на демойратичния запад не е да загинат възможно най-много украинци и руснаци, които са един народ.
17:15 10.10.2025
