Афганистанец бе признат за виновен в отправяне на заплаха да убие Найджъл Фараж

Афганистанец бе признат за виновен в отправяне на заплаха да убие Найджъл Фараж

10 Октомври, 2025 19:52 412 0

Фараж вчера свидетелства, че е бил „истински разтревожен“ от заплахата

Афганистанец бе признат за виновен в отправяне на заплаха да убие Найджъл Фараж - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Афганистански гражданин днес бе признат за виновен в отправяне на заплаха чрез видео в „ТикТок“ да убие Найджъл Фараж - лидерa на популистката партия „Реформирай Обединеното кралство“, която е начело в социологическите проучвания във Великобритания, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Двадесет и шест годишният Фаяз Кан бе признат за виновен от съдебно жури в Лондон в отправяне на заплаха да убие Фараж във видео, публикувано през октомври 2024 година.

Според прокуратурата Кан публикувал своето видео в отговор на видео на Фараж. На кадри от клипа се вижда как Кан, който има татуировка на автомат „Калашников“ на лицето си, имитира звука на изстрели и прави жестове с ръце, все едно държи пистолет.

Фараж вчера свидетелства, че е бил „истински разтревожен“ от заплахата на Кан и нарече видеото му „смразяващо“.

Следващата седмица ще бъде определено наказанието на Кан за тази присъда, както и наказание за незаконно влизане във Великобритания по дело, в което той вече се бе признал за виновен.


