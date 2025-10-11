Новини
Свят »
САЩ »
Тръмп се чул с носителката на Нобеловата награда за мир Мария Мачадо - казала му, че приема приза в негова чест ВИДЕО

Тръмп се чул с носителката на Нобеловата награда за мир Мария Мачадо - казала му, че приема приза в негова чест ВИДЕО

11 Октомври, 2025 08:44, обновена 11 Октомври, 2025 07:59 860 16

  • доналд тръмп-
  • нобелова награда-
  • мария корина мачадо

По-рано Белият дом обяви, че норвежкият Нобелов комитет е поставил "политиката пред мира"

Тръмп се чул с носителката на Нобеловата награда за мир Мария Мачадо - казала му, че приема приза в негова чест ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че носителката на Нобеловата награда за мир Мария Корина Мачадо му е позвънила и му е казала, че е приела приза в негова чест, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

По-рано Белият дом обяви, че норвежкият Нобелов комитет е поставил "политиката пред мира", припомня световната агенция.

Белият дом разкритикува решението наградата за 2025 г. да бъде присъдена на венецуелската опозиционна лидерка, вместо на Тръмп, за когото имаше интензивна кампания. Самият той многократно изтъкна своите заслуги за редица мирни споразумения, посочва Ройтерс.

По регламент американският президент не можеше да получи Нобеловата награда за 2025 г., защото крайният срок за номинациите бе 31 януари тази година.

"Президентът Тръмп ще продължи да съдейства за сключването на мирни споразумения, да слага край на войни и да спасява животи. Той има човеколюбиво сърце и никога няма да се появи някой като него, който може да премести планини единствено със силата на волята си", написа в социалната мрежа "Екс" говорителят на Белия дом Стивън Чунг.

"Персоната, която всъщност получи Нобеловата награда, ми се обади днес и ми каза "Приемам това във ваша чест, защото вие наистина го заслужавахте", заяви снощи Тръмп пред репортери в Овалния кабинет на Белия дом.

"Много е хубаво да направиш подобно нещо. Аз не съм ѝ казал "Тогава ми дайте наградата", макар и да мисля, че тя би го направила. Тя беше много приятна", добави американският държавен глава.

В навечерието на обявяването на тазгодишния лауреат на Нобеловата награда за мир със съдействието на Тръмп бе договорен първият етап от мирното споразумение между Израел и радикалната палестинска групировка "Хамас", които воюват в ивицата Газа от 7 октомври 2023 г., обръща внимание Ройтерс.

Кубинският президент Мигел Диас-Канел нарече решението за присъждане на Нобеловата награда за мир на Корина Мачадо срамно и отбеляза „безпрецедентния мащаб на политизация и пристрастност“ на Нобеловия комитет.

„Срамно е, че тази награда през 2025 г. беше присъдена на човек, който подбужда военна намеса в родината си, а през последните години и улични протести, при които хора бяха изгорени живи“, пише Диас-Канел в X. „Политизацията, пристрастността и дискредитирането на Норвежкия Нобелов комитет за мир достигнаха безпрецедентни нива“, подчерта той.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    7 2 Отговор
    А още не се е чул с Буци, който иска да хариже на синчето му Лу(д).КОЙ.л барабар с тръбите и складовете ‼️

    07:54 11.10.2025

  • 2 Гориил

    15 0 Отговор
    Нобеловата награда става все по-съмнителна и подозрителна. Писатели, които никой не чете, миротворци, които не са успокоили нито една война, физици и химици, чиито открития са на половин век, и дори икономисти, чиито модели са се оказали мъртвородени.

    Коментиран от #3, #4

    07:54 11.10.2025

  • 3 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    14 0 Отговор

    До коментар #2 от "Гориил":

    Нобел за МИР получи ОБОНГО,
    който подпали войни в пет държави и в продължение на една година хвърляше по три бомби на час някъде по света❗

    07:57 11.10.2025

  • 4 Професор

    14 0 Отговор

    До коментар #2 от "Гориил":

    Снощи бившите анализатори от Цру Рей Макгавърн и Лари Джонсън в подкаст коментираха ,че знаят от достоверни източници ,че Мария Мачадо е актив на Мосад и Цру .

    Коментиран от #7

    08:03 11.10.2025

  • 5 Тоа па

    10 2 Отговор
    Тъпанар. Ще умре за някакъв тиквен медал. Тая награда е нищо. Пържен въздух без олио. Не е истина. Хора с такава психика са президенти и отговарят за войни и атомни оръжия...

    08:07 11.10.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Абе и тази е

    10 0 Отговор

    До коментар #4 от "Професор":

    Като зеления, като Тихановска... Прояден е цял свят от тези.

    08:09 11.10.2025

  • 8 Боруна Лом

    10 1 Отговор
    ПОРЕДНАТА СОРО.....СОИДНА Г. АДДДДД

    08:10 11.10.2025

  • 9 Да бе , да ! 🤔

    13 0 Отговор
    Не Тръмп ще заграби венецуелския петрол . ""Умно-красиви" от венецуелската политика сами ще му го поднесат . Както в България подариха на Сащ и Турция и Южен поток , и АЕЦите ни . И златото ни пратиха "умникрасивите" ни политици-евроатлантици
    зад океана .

    Коментиран от #14

    08:12 11.10.2025

  • 10 Позор

    6 2 Отговор
    Нобеловата награда за мир трябваше да бъде дадена на Беларуският президент Лукашенко?

    08:14 11.10.2025

  • 11 Емиии

    8 2 Отговор
    Няма как да даваш, продаваш оръжия и да искаш награда за мир...
    Ако действително беше пацифист- За Уркя не трябваше да имя повече оръжия...
    Огън се гаси като се отнеме горивото или въздуха...

    08:18 11.10.2025

  • 12 Някой

    7 1 Отговор
    "Демократите" няма да искат Тръмп да спечели наградата.
    Тази награда е срам за получателят. Значи че се е продал.
    Тази въобще знаят ли я във Венецуела? Че преди налагаха един, дето на допитване примерно не го знаели 79% ли бе. Хората не са чували за него, но бил опозиция и щял да спечели избори без манипулации.
    Награда с цел преврат.

    08:19 11.10.2025

  • 13 Пич

    9 0 Отговор
    Нобеловият комитет не веднъж е доказал , че е истински позор !!! Нобелите не са обективни , а политкоректни !!!

    08:26 11.10.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Лондон

    1 0 Отговор
    Трябваше на мен да я присъдят, през цялата година никого не съм набил , както и не съм обидил !!!

    08:43 11.10.2025