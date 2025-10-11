Новини
Жертвите на земетресението във Филипините станаха седем ВИДЕО

11 Октомври, 2025 07:53, обновена 11 Октомври, 2025 07:57 475 1

Ранените са 11

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Броят на загиналите от земетресението в южните Филипини нарасна до седем, като 11 са ранени, съобщи Националния съвет за намаляване и управление на риска от бедствия.

Според съвета последствията от бедствието са засегнали 8 400 души, от които приблизително 8000 са били настанени в евакуационни центрове.

Земетресение с магнитуд 7,4 удари Филипините сутринта на 10 октомври. По-късно същата вечер са регистрирани трусове с магнитуд 6,8. Филипинските сеизмолози са регистрирали над 700 вторични труса. Провинциите Давао Ориентал, Източен Самар, Южен Лейте и Суригао дел Норте бяха засегнати от земетресението, като бяха издадени предупреждения за цунами.

Земетресение в провинция Себу на Филипините на 1 октомври уби 72 души и рани 294.


Филипини
