Земетресение разтърси Западна Япония

Земетресение разтърси Западна Япония

6 Януари, 2026 09:30

  • земетресение-
  • япония

Трусът е усетен в префектурите Шимане и Тотори, без данни за пострадали и риск от цунами

Земетресение разтърси Западна Япония - 1
Снимкa: БГНЕС
Земетресение с магнитуд 6,2 по скалата на Рихтер е било регистрирано през нощта в Западна Япония, предаде DW. Според информация на японската метеорологична агенция, земният трус е бил с относително малка дълбочина. Той е отчетен в 10:18 ч. местно време, което съответства на 23:18 ч. българско време, предава News.bg.

Епицентърът на земетресението е бил в префектура Шимане, в северозападната част на страната. Засегнати са градовете Мацуе и Ясуги, както и съседни райони в префектура Тотори. Към момента няма данни за пострадали хора или за причинени значителни материални щети. Като превантивна мярка обаче част от линиите на високоскоростните влакове Шинкансен са били временно преустановени.

Японският орган за ядрено регулиране съобщи, че в атомната електроцентрала Шимане не са установени никакви нередности. Също така не е било издадено предупреждение за цунами.

В резултат на труса е паднала покъщнина и са възникнали затруднения в движението на автомобили в град Ясуги. По данни на Американската геоложка служба магнитудът на земетресението е бил 5,7. След основния трус са последвали редица по-слаби вторични земетресения.


Япония
