Командосите от Делта форс наранили Мадуро и съпругата му при залавянето им

7 Януари, 2026 05:03, обновена 7 Януари, 2026 05:48 1 701 19

Вашингтон смята, че убитите по време на водената от САЩ операция по отвличане на венецуелския президент, са около 75 души, включително цивилни

Командосите от Делта форс наранили Мадуро и съпругата му при залавянето им - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американски военни са причинили леки наранявания на венецуелския президент Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес по време на залавянето им в резиденцията им в Каракас, съобщи NBC News, позовавайки се на свои източници.

Според тях американските войски от Делта Форс са използвали светкавични гранати, за да се опитат да проникнат в дома на Мадуро, в резултат на което венецуелският лидер и съпругата му са получили синини и контузии, след като са се ударили в стена или врата на стая за сигурност.

Мадуро и Флорес са преминали медицински преглед на борда на самолета, който ги е откарал до база на Националната гвардия на САЩ северно от Ню Йорк, съобщава NBC. Отбелязва се, че на първата снимка, публикувана след ареста им, съпругата на венецуелския президент се е появила със синина по лицето.

Администрацията на Вашингтон смята, че приблизително 75 души, включително цивилни, са били убити по време на водената от САЩ операция по отвличане на венецуелския президент Николас Мадуро, съобщи The Washington Post.

Според един от източниците му, „най-малко 67 души са били убити“ в резултат на операцията. Друг източник определи броя на жертвите на „приблизително 75 до 80“. Изданието уточни, че сред загиналите има кубински и венецуелски военни, както и цивилни.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви по-рано, че многобройни военни, предимно кубински, са били убити по време на операцията. Той нарече операцията „прекрасна“ и „много сложна“.

Кубинският президент Мигел Диас-Канел заяви по-рано, че 32-ма кубинци са загинали при изпълнение на бойни мисии по време на отвличането на Мадуро и съпругата му Силия Флорес от САЩ. Островът обяви двудневен траур.

Венецуелските власти обявиха седемдневен траур за военните и цивилните жертви в резултат на американската агресия.


САЩ
