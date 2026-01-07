Командосите от Делта форс наранили Мадуро и съпругата му при залавянето им

Американски военни са причинили леки наранявания на венецуелския президент Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес по време на залавянето им в резиденцията им в Каракас, съобщи NBC News, позовавайки се на свои източници.
Според тях американските войски от Делта Форс са използвали светкавични гранати, за да се опитат да проникнат в дома на Мадуро, в резултат на което венецуелският лидер и съпругата му са получили синини и контузии, след като са се ударили в стена или врата на стая за сигурност.
Мадуро и Флорес са преминали медицински преглед на борда на самолета, който ги е откарал до база на Националната гвардия на САЩ северно от Ню Йорк, съобщава NBC. Отбелязва се, че на първата снимка, публикувана след ареста им, съпругата на венецуелския президент се е появила със синина по лицето.
Администрацията на Вашингтон смята, че приблизително 75 души, включително цивилни, са били убити по време на водената от САЩ операция по отвличане на венецуелския президент Николас Мадуро, съобщи The Washington Post.
Според един от източниците му, „най-малко 67 души са били убити“ в резултат на операцията. Друг източник определи броя на жертвите на „приблизително 75 до 80“. Изданието уточни, че сред загиналите има кубински и венецуелски военни, както и цивилни.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви по-рано, че многобройни военни, предимно кубински, са били убити по време на операцията. Той нарече операцията „прекрасна“ и „много сложна“.
Кубинският президент Мигел Диас-Канел заяви по-рано, че 32-ма кубинци са загинали при изпълнение на бойни мисии по време на отвличането на Мадуро и съпругата му Силия Флорес от САЩ. Островът обяви двудневен траур.
Венецуелските власти обявиха седемдневен траур за военните и цивилните жертви в резултат на американската агресия.
1 Коста
Коментиран от #12
05:21 07.01.2026
2 Коста
05:25 07.01.2026
4 Силия Флорес
От мъжа ми ме отделиха
И целия ансамбъл Делта
Дружно ми се и,зредиха
Двама черни с автомати
Се правиха на адвокати
Единия глава поклати
И другия ме из,клати.
05:28 07.01.2026
5 Митко
Коментиран от #6
05:44 07.01.2026
6 Жеко
До коментар #5 от "Митко":Ако само знаеш колко си пр03д
Коментиран от #11
05:54 07.01.2026
7 форс делта
06:00 07.01.2026
8 Путин
06:05 07.01.2026
9 ВВП
Коментиран от #13, #14
06:06 07.01.2026
10 Хе!
06:10 07.01.2026
11 Знам
До коментар #6 от "Жеко":Знам по-малко от теб
06:11 07.01.2026
12 Истината
До коментар #1 от "Коста":Прав си но не разбрах на другите къде им забиват кръстовете
06:14 07.01.2026
13 Аха
До коментар #9 от "ВВП":И сигурно и извънземните са помогнали на САЩ, иначе няма как да извършат такава блестяща операция. Същите извънземни дето пречат на втарая да си "вземе своето" вече 4г. Няма как друго да е освен извънземните :)
06:17 07.01.2026
14 Хе!
До коментар #9 от "ВВП":Ако ,,приятелите" на Мадуро не са могли да го защитят - зле! Ако са го предали - още по зле! Кой вече ще им вярва! Дори да е имал колебания, ще предпочете да бъде в наведено положение пред САЩ, че не може да се разчита на Путин, както се видя! Единствен минус за Тръмп е, че всички видяха, че не е никакъв политик, не е искрен с никого, дори с Украйна, камо ли с геополитическите опоненти, един стар гангстер! А в гангстерските среди се стреля и Ди Ванс, или някой Рубио ще го отстреля! Проблемите му са край него! Затова прави акции навън, че е по лесно, но кмета на Ню Йорк се казва Мамдани и там само беснееше, плашеше, че ще го остави без пари и като не можа да спре избора му, отиде и задигна Венецуела!
06:18 07.01.2026
15 Един олигофрен
Коментиран от #17
06:18 07.01.2026
16 Стига бе
Коментиран от #19
06:20 07.01.2026
17 Нула
До коментар #15 от "Един олигофрен":американски жертви. Кубинските наемници никой не ги брои
06:21 07.01.2026
18 Путин в тих ужас
06:21 07.01.2026
