Русия удари кафене в центъра на Херсон, има загинали
  Тема: Украйна

Русия удари кафене в центъра на Херсон, има загинали

8 Януари, 2026 17:54 1 298 84

  • украйна-
  • херсон-
  • русия-
  • жертви

Започнало е предварително разследване за военно престъпление, довело до загуба на човешки живот

Русия удари кафене в центъра на Херсон, има загинали - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Трима цивилни са убити, а двама други са ранени в резултат на руски обстрел в центъра на Херсон, съобщи в „Телеграм“ началникът на Херсонската областна военна администрация Александър Прокудин, цитиран от Укринформ, предаде БТА.

„Около 12:30 ч. руснаците атакуваха централната част на Херсон. В резултат на обстрела двама мъже бяха убити. Още трима жители на Херсон също бяха ранени. В момента те са в болница и получават необходимата медицинска помощ“, написа той.

По-късно Прокудин съобщи, че един от ранените е починал в болница.

Лекарите са оказали медицинска помощ на пострадалите. Според Военната администрация ранените са били откарани в болницата от полицейски служители.

Херсонската областната прокуратура, също съобщи за обстрелване на едно от кафенетата в Херсон. Започнало е предварително разследване за военно престъпление, довело до загуба на човешки живот.


  • 1 Варна 3

    15 64 Отговор
    Руски терористи! Ще продължат, докато Путин не е свален от власт. Бунтове да избухнат в Русия!

    Коментиран от #4, #6, #7, #9, #50

    17:54 08.01.2026

  • 2 оня с коня

    55 10 Отговор
    Сopocнята да не се ослушва, а да почва да бачка, че да плаща данъци и да има пари за киевската хунта!

    Коментиран от #30

    17:56 08.01.2026

  • 3 Сатана Z

    58 10 Отговор
    И 20 деца са загинали докато си пиели кафето,нали?

    Коментиран от #5, #66

    17:56 08.01.2026

  • 4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    47 9 Отговор

    До коментар #1 от "Варна 3":

    Урките отново в немилост ......Бият ги както циганин не си бие кучето , но те територии нямали да отстъпват ....Ха-ха , наближава времето и това да видим . На бой трудно се устоява .

    Коментиран от #72

    17:56 08.01.2026

  • 5 голям смях

    47 9 Отговор

    До коментар #3 от "Сатана Z":

    обаче децата са имали бради , те там от малки им растат бради

    Коментиран от #71

    17:57 08.01.2026

  • 6 Още новини от Украйна

    30 11 Отговор

    До коментар #1 от "Варна 3":

    Съвсем скоро Варна ще си върне старото име : Сталин

    Коментиран от #29

    17:57 08.01.2026

  • 7 оня с коня

    32 8 Отговор

    До коментар #1 от "Варна 3":

    4та година, редакцията дет ти плаща си хаби парите на вятъра. Нито има логика в написаното от теб, нито има смисъл, само едно излишно присъствие на човек нежелан от обществото в което живеем

    17:58 08.01.2026

  • 8 МИМОЗА ГРАФИНЯТА

    29 7 Отговор
    ПОРЪЧКА ЗА КАФЕ В ХЕРСОН....
    С БРОНЕ ЖИЛЕТКА ИЛИ КАСКА...МОЛЯ...

    17:58 08.01.2026

  • 9 БАУ БАУ БАУ

    31 10 Отговор

    До коментар #1 от "Варна 3":

    КВИИИИИИК
    АМИ ЧЕСТИТА НОВА ГОДИНА
    БАНДЕРАСТИ
    ПИЕНЕТО НА КАФЕ Е ОПАСНО
    АКО БЯХА НА ФРОНТА ПОНЕ ЩЯХА ДА ЗАГИНАТ ГЕРОЙСКИ

    17:59 08.01.2026

  • 10 Многоходов

    11 39 Отговор
    След отвличането на 2тата руски танкера, Путлер призова чрез медиите и външното си министверство САЩ за цивилизовано отношенмие към отвлечените екипажи. МУАХАХА... Копейки, разбрахте ли кой ви е Президент? МАУАХАХХА

    Коментиран от #26

    17:59 08.01.2026

  • 11 Делта форс

    42 41 Отговор
    Всеки ще отговаря за постъпките си в съда или пред историята .

    Коментиран от #21, #24

    18:00 08.01.2026

  • 12 Още новини от Украйна

    36 8 Отговор
    Херсон е Руски град временно окупиран от Киевския режим,за който не е проблем да взриви кафене пълно с рускоговорящи жители на града и да обвини за това Русия.

    Коментиран от #19, #40

    18:03 08.01.2026

  • 13 Варна 3

    26 7 Отговор
    Уудриии Вова,да се пукат душите черни душмански !Колкото повече ги удряш,повече се кефят.

    Коментиран от #35, #80

    18:03 08.01.2026

  • 14 Олга

    14 8 Отговор
    Лъжат като дишат.Друг исход няма.Губят.

    18:04 08.01.2026

  • 15 Варна 3

    10 32 Отговор
    Изправяне на Путин в МНС в Хага след края на войната. Дано Русия си плати дълбоко за тази война, която я е запалила!

    Коментиран от #53

    18:05 08.01.2026

  • 16 Жуп

    26 5 Отговор
    Време е да ударят банкова, що ги бавят?

    18:05 08.01.2026

  • 17 Анализатор

    13 25 Отговор
    пРоссия е смешна и жалка дивашка държавица, която на фона на САЩ изглежда като сибирско джудже на фона на митичен Великан!
    Всичко което пРоссия може да направи е да удари кафене, детска градина, училище, университет...
    Ами това е капацитета на ботоксовите джуджета...

    18:05 08.01.2026

  • 18 Владимир Путин, президент

    10 19 Отговор
    Аз, аз измислих, планирах и наредих това страшно отмъщение !!! Отмъщение за кръчмата в Хорли където изгоряха живи 30 руски офицери изпълняващи стриктно служебния си дълг. Сега да подведем чертата - 30 умрели руснаци срещу 3-ма украински руснаци.
    Безспорно руска ефективност и прецизност.
    Е как таквиз тулупи да победят, как.....???

    Коментиран от #20

    18:05 08.01.2026

  • 19 Мунчо

    11 19 Отговор

    До коментар #12 от "Още новини от Украйна":

    Путин убива рускоговорящи.

    Коментиран от #23, #27

    18:05 08.01.2026

  • 20 Българин

    11 18 Отговор

    До коментар #18 от "Владимир Путин, президент":

    Зеленски и Путин ще избият още много руснаци.

    18:06 08.01.2026

  • 21 Цар Бомба

    13 10 Отговор

    До коментар #11 от "Делта форс":

    Да пробват ама ония сто самолета дето влезат нема да излезат

    Коментиран от #32

    18:06 08.01.2026

  • 22 ЗЕЛЬО НАРКОТО

    20 8 Отговор
    Убива десетки Путин трима. А сега кой е по зъл подъл жесток. ДА ИСКАМ ВОЙНАТА ДА СПРЕ ДА НЯМА УБИЙСТВА, НО ЯВНО НЕ СТАВА.

    18:07 08.01.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Обичам

    10 6 Отговор

    До коментар #11 от "Делта форс":

    да мечтая ден и нощ за любовта, от приказките зная, че случайно идва тя...

    18:08 08.01.2026

  • 25 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    10 24 Отговор
    СБУ арестува Путин и евтаназия за този диктатор! За Русия не е нужна Путин! ГУР ще унищожи цялата руска инфраструктура и вече Русия няма да е способна на нови удари. И няма да се спрем, докато не превземем цяла европейска Русия!

    18:08 08.01.2026

  • 26 Дон Корлеоне

    9 8 Отговор

    До коментар #10 от "Многоходов":

    Заради танкерите Хаяско наредил спецназовете да отвлекат бай Дончо от Белият дом.

    Коментиран от #36

    18:09 08.01.2026

  • 27 ФАКТ

    6 23 Отговор

    До коментар #19 от "Мунчо":

    Путлер беше убит през 2011 г според показанията на бившата му жена. Сега са само двойниците под ръководството на Моссад.

    18:09 08.01.2026

  • 28 Тити

    6 15 Отговор
    Това е рашисткият мир най опасните са тези дето пият кафе.

    18:09 08.01.2026

  • 29 ще си събираш

    4 9 Отговор

    До коментар #6 от "Още новини от Украйна":

    кара нти ята

    18:11 08.01.2026

  • 30 Европеец

    19 8 Отговор

    До коментар #2 от "оня с коня":

    Аз пък да кажа ,че видях автора на статията четох и заглавието.....Но след като прочетох под заглавието се изсмях и спрях да чета.... Но определено украинците страдат от "точния" мерник собственото пво.....

    18:11 08.01.2026

  • 31 оня с коня

    15 8 Отговор
    Явно пак наемници са дали фира ,дано да има материал за репатриране .

    18:12 08.01.2026

  • 32 Като в Каракас

    6 8 Отговор

    До коментар #21 от "Цар Бомба":

    🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #38

    18:12 08.01.2026

  • 33 Голем смех

    12 9 Отговор
    Едните удрят кафенета, другите измъкват президенти по долни гащи.....

    18:13 08.01.2026

  • 34 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    9 26 Отговор
    Русия постепенно умира. Докато се унищожат икономиката и инфраструктурата, изчерпани ресурси и намаляване на населението. Скоро няма да има население в Русия. Ще са поне до 11 000 души. Предимно в сибирската. Ние ще възстановим унищоженото от Русия в Украйна и пак ще сме добре. Слава на Украйна.

    Коментиран от #68, #75

    18:14 08.01.2026

  • 35 Последния Софиянец

    8 16 Отговор

    До коментар #13 от "Варна 3":

    Скоро Вова ще бъде арестуван от ГУР или СБУ.

    Коментиран от #37

    18:15 08.01.2026

  • 36 пиночет

    10 3 Отговор

    До коментар #26 от "Дон Корлеоне":

    Ти бай ти Дончо го остави ,ами кажи да намина ли в събота през подлеза на Централна Гара та да ми изнесеш концерт за вълшебна флейта за 5лв .Дет се вика да подготвя инструмента .

    18:16 08.01.2026

  • 37 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    12 8 Отговор

    До коментар #35 от "Последния Софиянец":

    За Сбу и Гур има подготвен един голям .....р !

    18:17 08.01.2026

  • 38 Абе

    8 6 Отговор

    До коментар #32 от "Като в Каракас":

    Каракас ако имаше 50 мехатона щеше да ги издуха всичките, то и един мегатон им стига на десет км височина ще светнат сичките ефки

    18:19 08.01.2026

  • 39 оня с коня

    12 6 Отговор
    Поредният як руски шут в зурлите на многополловитте от на-тю-тю-тю

    Коментиран от #42, #76

    18:21 08.01.2026

  • 40 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    5 18 Отговор

    До коментар #12 от "Още новини от Украйна":

    С това русофилство не уважате БГ. Тогава към Русия. Отивайте в Москва, там е страхотно.

    Коментиран от #45, #48, #60

    18:21 08.01.2026

  • 41 Всичко може да замръзне

    11 4 Отговор
    Украйна, поради прекъсване на тока в Днипропетровск и частта от Запорожка област, контролирана от Въоръжените сили на Украйна, може да бъде на ръба на замръзване през следващите дни е казал военният експерт и пенсиониран полковник Анатолий Матвийчук. Повечето от районите Днипропетровск и Запорожки в Украйна са били деактивирани и са без ток в нощта на 8 януари след ударите на Руските въоръжени сили. "Арктически антициклон се приближава към Украйна, очаква се до -20 градуса. Ако не възстановят енергийните ресурси в Днипропетровската и Запорожката област в близко бъдеще, Украйна ще бъде на ръба на замръзване", каза Матвийчук. Военният експерт е обяснил, че ударите по енергийни съоръжения са свързани, наред с други неща, с нежеланието на Киев да разрешава конфликта мирно.

    Коментиран от #44

    18:21 08.01.2026

  • 42 Последния Софиянец

    4 7 Отговор

    До коментар #39 от "оня с коня":

    Сетне един голяяяям шут към вас. 🇧🇬❤🇺🇦

    18:22 08.01.2026

  • 43 Даниел Немитов

    4 9 Отговор
    Еми, тия от КГБ само това си могат - да убиват мирни и невъоръжени хора! Да не забравяме първия терористичен акт в света - атентатът в църквата "Света Неделя"!

    18:22 08.01.2026

  • 44 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    3 6 Отговор

    До коментар #41 от "Всичко може да замръзне":

    Рано е за тази новина. Украйна си има резерви.

    18:23 08.01.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Това

    2 4 Отговор
    Е протест срещу високите цени в кафенето.

    18:24 08.01.2026

  • 47 Последния Софиянец

    3 1 Отговор
    То и нашите управници на страната ни са такива като КГБ.

    18:24 08.01.2026

  • 48 Тити

    9 4 Отговор

    До коментар #40 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    Я марш на фронта бре Гллий Ги ,какво само фитили даваш от опрррр дянния си диван .

    Коментиран от #51

    18:26 08.01.2026

  • 49 Лидерите на Европейския съюз (ЕС)

    6 4 Отговор
    ще загубят властта си и ще бъдат принудени да се обясняват за милиардите, похарчени, ако се откажат от конфликта с Русия и подкрепата за Украйна. Последствията бяха разкрити от бившия анализатор на Централното разузнавателно управление (ЦРУ) Рей МакГовърн в неговия YouTube канал. "Ако кажат на народа си: Загубихме. Мислехме, че е добра идея, но похарчихме 50 милиарда долара и всичко беше изчезнало. (…) Ще се опитаме да направим всичко възможно, "тези момчета ще напуснат местата си в рамките на година или година и половина след резултатите от изборите", казал МакГуърн. Според него европейските политици все пак ще трябва да се обясняват пред населението за покачването на цените на петрола и газа. По-рано Алексей Пушков е заявил, че Европейският съюз в сегашното си състояние не е готов да воюва с Русия.

    18:26 08.01.2026

  • 50 Стенли

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "Варна 3":

    А когато властта в Киев избиваше руско говорящите и деца включително алеята на ангелите какво да кажем за Одеса като бяха избити и запалени хора включително и жени една от която бременна Путин търпя търпя и му писна не са хубави тези работи които стават в Украйна но както се казва на зло куче зъл прът

    18:27 08.01.2026

  • 51 Последния Софиянец

    4 5 Отговор

    До коментар #48 от "Тити":

    Ами вие, агент от КГБ? Украинците ще ви изтощят!

    Коментиран от #55

    18:27 08.01.2026

  • 52 Винкело

    3 3 Отговор
    Горкият Херсон. И двете страни го обстрелват, трепят цивилни в кафенета, а накрая - всички в правото си били.

    18:28 08.01.2026

  • 53 К.О.Т.ар.А.К 😼

    3 3 Отговор

    До коментар #15 от "Варна 3":

    Абе ти май си калмар по делиормански ,що се представяш за варненски патткан ?

    18:30 08.01.2026

  • 54 Новини от Русия

    6 9 Отговор
    В Мариупол жителите протестирали, защото руските власти не са построили и реставрирали жилищата им. В Донецк жителите мразят Русия, защото властите не полагат грижи за населението относно водата за битовите нужди. В Иркутска област са загинали 17 души от измръзване. Властите в Иркутска област са прекъснали парното на тях. Очакват се протестите в Русия да прераснат в гражданска война срещу администрацията на Путин.

    18:32 08.01.2026

  • 55 Q -РесTиa

    2 1 Отговор

    До коментар #51 от "Последния Софиянец":

    Димитре -Диди -Доротея - Лили -Петрова ,казаха че си бил много чевръст и виртуоз с езичето ,та у мен пламна бурно желание ,дай некви контакти .

    18:33 08.01.2026

  • 56 Жертвите на Украинска атака с дрон

    4 3 Отговор
    срещу кафене и хотелски комплекс в село Хорли в Херсонска област са повече от 30 души, включително двама непълнолетни лица, съобщават от Следственият комитет. Още други тридесет и един души са откарани в болници с различни наранявания, включително петима непълнолетни, съобщава ведомството. Министерството на здравеопазването уточни, че 14 от ранените се лекуват в болници в Херсонска област и Крим, а състоянието на едно дете се счита за повече от критично.

    18:34 08.01.2026

  • 57 Карго 200

    2 5 Отговор
    Ниските температури и обилните снеговалежи не подобряват ситуацията с бензина в руския Краснодар.

    Рускинян се оплаква, че страната му не може да намери начин да реши кризата с горивата, но въпреки това обявява,че води война срещу цяла Европа.
    Неможачи!

    Коментиран от #69

    18:51 08.01.2026

  • 58 Истината

    2 5 Отговор
    ️Заради продължаващото вече 4 години безсилие на фронта рашистите бомбардират градовете на Украйна .
    Путлер организира и реализира най-масовото и брутално убиване на руснаци през последните 80 години... Диктаторът си чисти обществото от престъпници ,неудачници и алкохолици с тази война . 90% от рашистите на фронта са такива .
    Затова няма намерение да спира войната ,че и той ще стане зян като тези милион и половина убити и осакатени във войната .

    18:52 08.01.2026

  • 59 Корен як мaйнa

    1 4 Отговор
    Тези разследвания на военни престъпления са малко неадекватни! Цялата им кървавочервена армия е от престъпници на които в русия им викат герои за да не се чувстват бyдали! Много се съмнявам дали за някого от тях има издадена виза за Украйна!

    Коментиран от #63

    18:53 08.01.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 604

    0 0 Отговор
    троляшката пасминъ мноу активнъ въ.....въх мехлем за ушите

    19:02 08.01.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Руско бедно пuянде алкaш

    2 1 Отговор
    Абе я один раз кат са докопам до Германия, повеке за чужбина нема а помислъ!

    19:04 08.01.2026

  • 65 Бахурчо

    3 1 Отговор
    Докато има укропи живи - ще има проблеми. Така че...

    19:04 08.01.2026

  • 66 Лука

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "Сатана Z":

    Православие при рашистите няма те проливат кръв и не зачитат Рождество и Великден през цялата война.

    Коментиран от #70

    19:05 08.01.2026

  • 67 Карго 200

    1 2 Отговор

    До коментар #60 от "Берлин":

    Троловете с лекота наричат президента еленски наркоман бес въобще да се замислят какво са репутационните щети за Русия. Горката матушка "наркоман" прави от Русия пумпал

    19:06 08.01.2026

  • 68 Берлин

    2 1 Отговор

    До коментар #34 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    Мършав окраинец вън,гара багаж куев,при зеления наркоман.

    19:06 08.01.2026

  • 69 100йчо

    2 1 Отговор

    До коментар #57 от "Карго 200":

    Та изобщо не разбрах какво можеш ,бре можач ?Фе дррроссс връткаш ли, да те пробвам ?

    19:06 08.01.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Боби

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "голям смях":

    Колко натовски генерала са били убити у кафето,или поне няколко полковника,аре може и поне двама наемника да е имало

    19:09 08.01.2026

  • 72 Путин е като хитлер но е в зародиш

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    ФАШИЗМА Е ПРИ РАШИСТИТЕ !РУСИЯ ОТГОВАРЯ НА ПОЧТИ ВСИЧКИ КРИТЕРИИ ЗА ФАШИСТКА ДЪРЖАВА !

    19:10 08.01.2026

  • 73 Прокурор

    1 1 Отговор
    Законът трябва да бъде еднакъв за всички ,включително и за диктаторите

    19:11 08.01.2026

  • 74 Филибето

    3 2 Отговор
    Украинците трошат военни обекти, а руснаците кафенета, домове и електропреносната мрежа!

    Коментиран от #77

    19:14 08.01.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Лука

    2 0 Отговор

    До коментар #39 от "оня с коня":

    Да отбележа прилика хитлер и рашистите ,преследват различните !!!

    Коментиран от #78

    19:18 08.01.2026

  • 77 Село Мъдрец-община Кърджали

    3 0 Отговор

    До коментар #74 от "Филибето":

    Aбе Столипиново брои ли се за Филибето ?

    Коментиран от #81

    19:18 08.01.2026

  • 78 Димитър Георгиев

    1 1 Отговор

    До коментар #76 от "Лука":

    Ееххх Лука ,Лука ,прекалено много лук си ял ,след като се изцепи чак ми се насълзиха очите .

    19:21 08.01.2026

  • 79 Механик

    1 2 Отговор
    Хайде да мислим логически?!
    Излиза, че Русия е прахосва скъпи боеприпаси, за да удари една кръчмица на центъра на Херсон и всичко това само за да убие двама и рани трети човек????????
    Къде е логиката?

    Коментиран от #82

    19:22 08.01.2026

  • 80 Лука

    3 1 Отговор

    До коментар #13 от "Варна 3":

    Коя е твоята родина,та подкрепяш вражеска държава ?

    19:22 08.01.2026

  • 81 Филибето

    1 2 Отговор

    До коментар #77 от "Село Мъдрец-община Кърджали":

    Брои се. Както квартал Боровец се брои за Кърджали.

    19:25 08.01.2026

  • 82 Дърва от Троян

    0 1 Отговор

    До коментар #79 от "Механик":

    Украинците с дрон за 200 $ опекоха 30 руски офицери в кафенето за ЧНГ.

    19:27 08.01.2026

  • 83 Амет

    1 0 Отговор
    Мераба ,майничка ,аз съм от Шекера ,жив и здрав .

    19:30 08.01.2026

  • 84 Карго 200

    1 0 Отговор
    Когато си мислите, че нещата са зле, помислете за Владимир Путин 🇷🇺:
    — Неговите военни командири го увериха, че ще превземат Украйна 🇺🇦.
    — Той е загубил повече от 1 милион войници, убити и ранени, в Украйна 🇺🇦.
    — Той нахлу в Украйна 🇺🇦, за да отблъсне НАТО от вашите граници, а сега има Швеция 🇸🇪 и Финландия 🇫🇮 в организацията.
    — Той не е успял да защити съюзниците си в Сирия 🇸🇾 и Венецуела 🇻🇪.
    — Той губи влиянието си над Иран 🇮🇷.

    Залязващия московски цар.

    19:31 08.01.2026

