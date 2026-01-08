Русия удари кафене в центъра на Херсон, има загинали

Трима цивилни са убити, а двама други са ранени в резултат на руски обстрел в центъра на Херсон, съобщи в „Телеграм“ началникът на Херсонската областна военна администрация Александър Прокудин, цитиран от Укринформ, предаде БТА.

„Около 12:30 ч. руснаците атакуваха централната част на Херсон. В резултат на обстрела двама мъже бяха убити. Още трима жители на Херсон също бяха ранени. В момента те са в болница и получават необходимата медицинска помощ“, написа той.

По-късно Прокудин съобщи, че един от ранените е починал в болница.

Лекарите са оказали медицинска помощ на пострадалите. Според Военната администрация ранените са били откарани в болницата от полицейски служители.

Херсонската областната прокуратура, също съобщи за обстрелване на едно от кафенетата в Херсон. Започнало е предварително разследване за военно престъпление, довело до загуба на човешки живот.