При атаки на ВСУ загинаха трима цивилни руснаци край Белгород и в град Твер, горя промишлен обект край Липецк
  Тема: Украйна

При атаки на ВСУ загинаха трима цивилни руснаци край Белгород и в град Твер, горя промишлен обект край Липецк

6 Януари, 2026 04:37, обновена 6 Януари, 2026 05:47 1 342 19

Съобщава се за няколко пострадали и 55 свалени безпилотни украински апарати

При атаки на ВСУ загинаха трима цивилни руснаци край Белгород и в град Твер, горя промишлен обект край Липецк - 1
Снимка: ПТО
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Дрон уби цивилен руснак в град Твер на река Волга, след като удари жилищен блок. Други двама са в болница, заяви Виталий Корольов, изпълняващ длъжността губернатор на Тверската област.

„В Твер, в резултат на отблъскване на атака с дрон, фрагмент от дрон е ударил прозорците на апартамент на деветия етаж на жилищен блок. Един човек е загинал. Жителите на съседните апартаменти са бързо евакуирани и получават необходимата помощ“, съобщи Корольов. Той добави, че е реагирал на мястото на инцидента.

Още новини от Украйна

Руското Министерство на извънредните ситуации е потушило възникналия пожар. Корольов съобщи, че двама ранени са в болница.

Двама мъже са убити при атаки с дронове на украинските въоръжени сили в Грайворонски и Борисовски райони на Белгородска област, според Telegram канала на регионалната оперативна група.

Според местните власти, мъж е загинал при атака с дрон в село Новостроевка-Первая в Грайворонски район. Той починал от нараняванията си на място, преди да пристигне екипът на линейката. В село Белянка в Шебекински район дрон атакува частен дом. На място загинал цивилен.

По-рано двама души, включително 17-годишен, бяха ранени и в Грайворонски и Борисовски райони на Белгородска област.

Удар на дрон е предизвикал пожар в промишлен обект в Липецка област, съобщи областният губернатор Игор Артамонов в своя Telegram канал.

Инцидентът е станал в Усмански район.

Губернаторът отбеляза, че според предварителна информация няма жертви. На мястото на инцидента работят аварийни служби.

В понеделник отломки от дронове удариха няколко жилищни блока в град Елец в Липецка област. Една жена бе откарана в болница за медицинско лечение. Стъклата на апартаментите бяха изпочупени.

Системите за противовъздушна отбрана свалиха 55 украински дронове над руски региони за три часа.


Русия
  • 1 Факт

    18 10 Отговор
    Докато руснаците не усетят последствията от войната на собствен гръб , никой в Раша няма да иска края и.

    Коментиран от #7

    04:50 06.01.2026

  • 2 Бил

    14 8 Отговор
    съм в град Тверь (Калинин). Беше много тъжна гледка. Разбити улици, съсипани сгради, хората се разхождаха унили. Много рибари имаше по брега на Волга, явно се препитаваха така. Все едно немците вчера си бяха тръгнали и оставили града в руини.

    04:54 06.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Владимир Путин, президент

    3 7 Отговор

    До коментар #4 от "Вашето мнение":

    За Четири Года гробищния парк в моята Русия е няраснал с 10 000 декара !!!
    Крим казваш......🎅🎅🎅

    05:54 06.01.2026

  • 6 50/50

    2 2 Отговор
    Авторе, пише се Иисус Христос - с две и-та! С едно и го пишат протестантите.

    05:54 06.01.2026

  • 7 Че нали ВСУ освободиха

    8 6 Отговор

    До коментар #1 от "Факт":

    Крим с Леоапрдите и разрушиха керченския мост Хаймарсите Ф-16 и Сторм Шедоу и после завзеха цялата Курска област заедно с град Курск...?

    Коментиран от #9, #15

    05:56 06.01.2026

  • 8 Владимир Путин, президент

    5 7 Отговор
    Русия поиска война и получи война !!!
    Искате да спрете да умирате ?
    Връщайте се домой......

    Коментиран от #11

    05:57 06.01.2026

  • 9 Вече превзеха Владивосток и

    6 3 Отговор

    До коментар #7 от "Че нали ВСУ освободиха":

    И сега обсаждат Сахалин.

    05:58 06.01.2026

  • 10 Време е

    10 2 Отговор
    за Орешник !

    05:58 06.01.2026

  • 11 Русия няма ракети и се

    7 4 Отговор

    До коментар #8 от "Владимир Путин, президент":

    бият със сапьорски лопатки!

    Коментиран от #12, #17

    05:58 06.01.2026

  • 12 И яздят стари, куци, слепи и

    6 1 Отговор

    До коментар #11 от "Русия няма ракети и се":

    глухонеми магарета понеже нямат бензин.

    Коментиран от #13

    06:00 06.01.2026

  • 13 И Путин

    5 1 Отговор

    До коментар #12 от "И яздят стари, куци, слепи и":

    умрятри пъти.

    Коментиран от #16

    06:01 06.01.2026

  • 14 Тръмп

    0 1 Отговор
    Путин ме ме излъга.Аз не харесвам това.

    06:33 06.01.2026

  • 15 Ха ха

    2 4 Отговор

    До коментар #7 от "Че нали ВСУ освободиха":

    Не бе копейка Ордата на Путлер преди 4 г.тръгна да АсвАбаждава, ама затъна на 50 км.А и тоалетните чинии изчезнаха от окупираните територии.
    Капитан Америка се смее на книжното съветско-руско ПВО.
    Като гледам след 4г Спец.АбАсрация дронове на ВСУ си летят свободно по територията на крепостното блато.

    Коментиран от #19

    06:34 06.01.2026

  • 16 Я пъ тоа

    1 4 Отговор

    До коментар #13 от "И Путин":

    Путин да мре колкото пъти си иска...важно е че ВСУ бомби Русия.

    06:43 06.01.2026

  • 17 Верно е.....

    1 3 Отговор

    До коментар #11 от "Русия няма ракети и се":

    Затова за четири години Путин стигна под сивата круша.

    06:45 06.01.2026

  • 18 милен к@неф

    0 0 Отговор
    пак се на$$раф

    07:05 06.01.2026

  • 19 сан саничь..

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Ха ха":

    В момента в сутришната си сводка-зеления мухал пак циври и редува тцивки и слъзи.че масква пак е бомбила и пуцала по кieвската хунта в резултат на което 2/3 от бандерско е без жешко и нема тоци хи хи

    07:06 06.01.2026

