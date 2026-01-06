При атаки на ВСУ загинаха трима цивилни руснаци край Белгород и в град Твер, горя промишлен обект край Липецк

Дрон уби цивилен руснак в град Твер на река Волга, след като удари жилищен блок. Други двама са в болница, заяви Виталий Корольов, изпълняващ длъжността губернатор на Тверската област.
„В Твер, в резултат на отблъскване на атака с дрон, фрагмент от дрон е ударил прозорците на апартамент на деветия етаж на жилищен блок. Един човек е загинал. Жителите на съседните апартаменти са бързо евакуирани и получават необходимата помощ“, съобщи Корольов. Той добави, че е реагирал на мястото на инцидента.
Руското Министерство на извънредните ситуации е потушило възникналия пожар. Корольов съобщи, че двама ранени са в болница.
Двама мъже са убити при атаки с дронове на украинските въоръжени сили в Грайворонски и Борисовски райони на Белгородска област, според Telegram канала на регионалната оперативна група.
Според местните власти, мъж е загинал при атака с дрон в село Новостроевка-Первая в Грайворонски район. Той починал от нараняванията си на място, преди да пристигне екипът на линейката. В село Белянка в Шебекински район дрон атакува частен дом. На място загинал цивилен.
По-рано двама души, включително 17-годишен, бяха ранени и в Грайворонски и Борисовски райони на Белгородска област.
Удар на дрон е предизвикал пожар в промишлен обект в Липецка област, съобщи областният губернатор Игор Артамонов в своя Telegram канал.
Инцидентът е станал в Усмански район.
Губернаторът отбеляза, че според предварителна информация няма жертви. На мястото на инцидента работят аварийни служби.
В понеделник отломки от дронове удариха няколко жилищни блока в град Елец в Липецка област. Една жена бе откарана в болница за медицинско лечение. Стъклата на апартаментите бяха изпочупени.
Системите за противовъздушна отбрана свалиха 55 украински дронове над руски региони за три часа.
