Киев и Лондон разширяват военното си сътрудничество

Украйна и Обединеното кралство подписаха документ, предвиждащ разширено военно сътрудничество, обяви украинският министър на отбраната Денис Шмигал.

„В кулоарите на Международния форум на отбранителната индустрия беше подписано изявление за намерения между държавния секретар по отбраната на Обединеното кралство и украинското Министерство на отбраната относно програмата LYRA – партньорство в областта на бойните технологии. Документът определя намерението на страните съвместно да разработват и разширяват отбранителните технологии. По-специално, нашите страни се споразумяха да създадат работна група, която ще координира съвместни проекти в рамките на програмата“, написа той в Telegram.

Шмигал посочи, че се предвижда съвместно артилерийско производство.

По-рано Министерството на отбраната на Обединеното кралство обяви, че страната ще започне масово производство на дронове-прехващачи за украинските въоръжени сили. Въпросните дронове са разработени в Украйна с подкрепата на Обединеното кралство.