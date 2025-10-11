Новини
Киев и Лондон разширяват военното си сътрудничество
  Тема: Украйна

Киев и Лондон разширяват военното си сътрудничество

11 Октомври, 2025 10:49, обновена 11 Октомври, 2025 10:53 861 111

  • украйна-
  • великобритания-
  • денис шмигал-
  • отбрана

Предвижда се съвместно артилерийско производство

Киев и Лондон разширяват военното си сътрудничество - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украйна и Обединеното кралство подписаха документ, предвиждащ разширено военно сътрудничество, обяви украинският министър на отбраната Денис Шмигал.

„В кулоарите на Международния форум на отбранителната индустрия беше подписано изявление за намерения между държавния секретар по отбраната на Обединеното кралство и украинското Министерство на отбраната относно програмата LYRA – партньорство в областта на бойните технологии. Документът определя намерението на страните съвместно да разработват и разширяват отбранителните технологии. По-специално, нашите страни се споразумяха да създадат работна група, която ще координира съвместни проекти в рамките на програмата“, написа той в Telegram.

Шмигал посочи, че се предвижда съвместно артилерийско производство.

По-рано Министерството на отбраната на Обединеното кралство обяви, че страната ще започне масово производство на дронове-прехващачи за украинските въоръжени сили. Въпросните дронове са разработени в Украйна с подкрепата на Обединеното кралство.


  • 1 Mими Кучева🐕‍🦺

    23 3 Отговор
    А защо в Кийв нема ток?🦧😪🦧

    Коментиран от #71, #105

    10:56 11.10.2025

  • 2 Лондон ще поеме

    25 4 Отговор
    част от ударите по Киев?

    10:56 11.10.2025

  • 3 Рошавия Джо

    23 2 Отговор
    Малобритания ще ви изяде главата, хохохоля.

    10:58 11.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Ахах

    18 3 Отговор
    В Америка горя завод за тротил, в Англия какво ли ще стане.. Особено каквито са питки (с "у" )

    11:00 11.10.2025

  • 6 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌

    7 23 Отговор
    Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още мислят че Украйна ще капитулира

    Коментиран от #10, #36

    11:03 11.10.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 скучно и точка.

    6 18 Отговор
    Вижда се че ще трябва да асвабадим БЛАТУШКИТЕ и след това да си разделим няколко находища

    11:03 11.10.2025

  • 9 💼🚽Куфарче с л...на💼🚽

    7 16 Отговор
    Безанологовия многоходов движуха се оказа обикновен НЕМОЖАЧччччч

    11:04 11.10.2025

  • 10 Няма

    14 5 Отговор

    До коментар #6 от "СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌":

    Окей, до последния украинец значи

    Коментиран от #15

    11:08 11.10.2025

  • 11 Лука

    4 8 Отговор

    До коментар #4 от "Баце ЕООД":

    Като прочета./баце /и ми е ясно ниското ниво на пишекия,да не говорим за компетентност коя цел е легитимна.

    Коментиран от #16

    11:09 11.10.2025

  • 12 Ами то половин

    14 2 Отговор
    Украйна е без ток и ЖП транспорт, голямо сътрудничество ще падне!

    Коментиран от #18

    11:11 11.10.2025

  • 13 Замесен ли е Лондон

    15 1 Отговор
    Жалко за Украинският народ!

    11:12 11.10.2025

  • 14 Факти

    8 1 Отговор
    От България нищо не зависи. Тя само изпълнява ,плаща и каквото евроценностите наредят , тук се представя като манна небесна и народа мре с ускорени темрове.Тя е просто един придатък на германския интерес, но геополитическите процеси ,рано или късно ще родят съвсем други реалности ,но за България ще бъде трудно да се възроди като държава със съответните институти и т.н.! Наново ще трябва да се създава Българска държавност, ако остане съзнание и хора за това. За останалото население , създаването на независима самостоятелна българска държавност е непосилно без чужда помощ и то в продължение на десетилетия.

    11:12 11.10.2025

  • 15 След 3

    3 8 Отговор

    До коментар #10 от "Няма":

    с тези темпове 3 ВЕКА ЩЕ ТРЯБВАТ ПОНЕ 🍌🍌🍌

    Коментиран от #17, #19

    11:12 11.10.2025

  • 16 Ясен си....проЗЗЗ

    4 2 Отговор

    До коментар #11 от "Лука":

    "пишеКия", баце.🤣🤣🤣

    11:13 11.10.2025

  • 17 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    2 9 Отговор

    До коментар #15 от "След 3":

    От руснак войник не става.Там е проблема.

    11:13 11.10.2025

  • 18 Асвабадителите

    3 7 Отговор

    До коментар #12 от "Ами то половин":

    Защо тогава няма парад на майдана??? Кога ЩЕ има асвабаждение????????????????

    Коментиран от #34

    11:13 11.10.2025

  • 19 За какво

    4 1 Отговор

    До коментар #15 от "След 3":

    ще ти трябват 3 века?

    11:14 11.10.2025

  • 20 скучно и точка.

    3 7 Отговор
    Вместо денацификацияя настана деНефтефикация

    Коментиран от #23

    11:14 11.10.2025

  • 21 Отвори

    2 5 Отговор

    До коментар #4 от "Баце ЕООД":

    Устенцата!

    Коментиран от #33

    11:14 11.10.2025

  • 22 Орк на тротинетка

    3 6 Отговор
    Виждам Киев в далечината...до три дни съм на площад Майдан..

    11:14 11.10.2025

  • 23 Пора

    2 9 Отговор

    До коментар #20 от "скучно и точка.":

    Путинова русия си отива.

    11:16 11.10.2025

  • 24 Една от злините на света Великобритания

    11 3 Отговор
    заедно с терористичният режим в Украйна, срещу народа на Украйна и Европа.

    Коментиран от #29

    11:16 11.10.2025

  • 25 стоян георгиев

    3 10 Отговор
    Дроновете прехващачи са революция в съвременното пво.много по ефективни и по евтини от всичко на пазара.украйна ще изкара милиарди от тази технология.

    11:17 11.10.2025

  • 26 Димяща ушанка

    4 9 Отговор
    Превзех Одеса!!!....после обаче се събудих в локва от собствен шит 🤩🤡

    11:17 11.10.2025

  • 27 аz СВО Победа 80

    3 7 Отговор
    Още един детайл!Минус още един руски Ка-52.
    🤣🤣🤣

    11:17 11.10.2025

  • 28 Дон Дони

    9 1 Отговор
    Тези не проумяват как бавно но сигурно въвличат света във война!

    11:18 11.10.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Запада има нужда от обработваема земя

    5 0 Отговор
    Която да е плодородна да изхранва 500 милиона европейци и ако има въз раждане още 100-200 новородени европейЧета

    11:19 11.10.2025

  • 32 тез комсоМолци не се научиха

    5 0 Отговор
    Не мрази Играчите мрази Играта💸💸💸🤑🤑🤑

    11:20 11.10.2025

  • 33 Баце ЕООД

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Отвори":

    Това ли измисли? Леле, кооооолко се респектирах.

    11:20 11.10.2025

  • 34 Сметах,сметах

    3 2 Отговор

    До коментар #18 от "Асвабадителите":

    Вече трябваше да са асвабадили Лисабон.

    Коментиран от #38

    11:20 11.10.2025

  • 35 az СВО Победа 80

    5 1 Отговор
    Пак вицове!

    А какво стана с ония "милион снаряди за Украйна"??? 🤣🤣🤣

    11:20 11.10.2025

  • 36 Дон Дони

    4 2 Отговор

    До коментар #6 от "СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌":

    Не няма да капитулира ако продължават ще изчезнат!

    Коментиран от #39

    11:21 11.10.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Медводков линията 🤡

    4 4 Отговор

    До коментар #34 от "Сметах,сметах":

    Медводков превзема Финландия два пъти дневно една бутилка водка Финландия на обед и една вечер 🤩🤡🤮🚽

    11:23 11.10.2025

  • 39 Сесесере2?

    0 3 Отговор

    До коментар #36 от "Дон Дони":

    И поясни как ще стане мечтите защото реалността е друга

    Коментиран от #43

    11:24 11.10.2025

  • 40 Баце ЕООД

    4 1 Отговор
    Англия освен да говори с акцент, на нищо друго не е способна.. Половината са на помощи, работят само емигрантите

    11:24 11.10.2025

  • 41 Депутат Мариана Безуглая

    4 1 Отговор
    в Украйна съветва жителите на Киев временно да напуснат столицата за зимата.Тя особено призовава да се помисли за преместването на жителите на Киев. Народният депутат отбелязва, че Киев е стратегическа и символична цел за руснаците. "Възможно е Киев да бъде затворен напълно. Напълно - това е тъмнина без канализация, жп транспорт и водоснабдяване в средата на зимата ", предположи Безуглая. Според народния депутат, въпреки проблемите с противовъздушната отбрана, Русия може да унищожи почти всяко критично инфраструктурно съоръжение в Украйна ако поиска. И казва, че никой и нищо не може да спре Русия.

    11:25 11.10.2025

  • 42 Великобритания

    5 1 Отговор
    е зло за света. Тя е един от виновниците да се унищожи Украйна.

    11:25 11.10.2025

  • 43 Ахаха

    2 1 Отговор

    До коментар #39 от "Сесесере2?":

    Каква е грантаджийската реалност, я се изложи, офф, кажи тоест.

    Коментиран от #46

    11:25 11.10.2025

  • 44 Баце ЕООД

    3 2 Отговор
    Тия дето "модерират", по големи питки и от англичаните излязоха.. Срам

    Коментиран от #45

    11:30 11.10.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Путлеристан

    2 6 Отговор

    До коментар #43 от "Ахаха":

    Реалността е че целите не са постигнати: вместо националистите да намаляват те се увеличават поради простата причина че съседите преминават международно установени граници и тероризират държавата им . създава се ново поколение което ще мрази раша цял живот, децата загубили родителите си няма да простят. С други думи когато гасиш пожар с бензин пожарът се разраства. Единственото добро е че няма да има блатници в Евросъюзът и Олимпиадите. Доказано е че с война можеш да завладееш крепостта за малко но се изискват много повече усилия и правилни действия да я задържиш. Ясно се вижда че мацква пак не знаят какво правят (същите неможачи които затриха сесесерето) освен агресия и разрушаване , за което си спечелиха съответната "слава"

    Коментиран от #56, #75

    11:34 11.10.2025

  • 47 Перо

    3 1 Отговор
    Ционисткият шут набутва до дъно зависимостта на Киев с кредити, съвместни производства, помощи и т.н. Поне десет поколения ще изплащат щетите от слугинажната политика към Запада и суверенитета!

    Коментиран от #49

    11:35 11.10.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 стоян георгиев

    1 5 Отговор

    До коментар #47 от "Перо":

    Ще изплащат руснаците.те.ще.изплащат украинското възстановяване с поколения.интересно защо не протестирате срещу тази опция дето другаря путлер я докара?

    Коментиран от #52, #54, #57

    11:41 11.10.2025

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Артилерист

    4 1 Отговор
    Лондон, като един от европейските водачи на войната срещу Русия в Украйна чрез украинците, са поставили категорично изискване пред киевската хунта да увеличат драстично мобилизацията, ако искат да получат повече помощ. Нямало смисъл да се доставя тежко въоръжение, след като няма хора които да го използват. Трябвало да се увеличи живата сила за да се осигурява някакъв паритет на бойното поле. Това, разбира се, е безмилостно към украинците и киевската хунта тепърва ще се убеждава колко жестоки са западняците и как въобще не им пука за загиващите украински войници. Не очаквам Зеленски и хунтата му да се вразумят защото са затънали прекалено дълбоко в предателството към страната си и в поетите ангажименти към западните господари...

    11:44 11.10.2025

  • 52 Тези които трябва да изплащат

    2 1 Отговор

    До коментар #49 от "стоян георгиев":

    са работодателите ти зад океана и в Украйна. За съжаление ще подвият опашка и украинският народ ще страда. А такива като теб ще продължат да обикалят по сметището.

    Коментиран от #58

    11:45 11.10.2025

  • 53 Цецко дюзата

    2 2 Отговор
    Променила ли се е Русия последните 100 години? Те искат да върнат старото име на Волгоград - Сталинград! Ако могат, ще вдигнат на крака и Сталин изпод пръстта, да реанимира авторитета на Русия със още много кpъв!

    Коментиран от #55

    11:49 11.10.2025

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Истории от БЛАТОТО

    3 0 Отговор

    До коментар #53 от "Цецко дюзата":

    Раша винаги печели а мужиците и наташките винаги ГУБЯТ

    11:51 11.10.2025

  • 56 Баце ЕООД

    0 2 Отговор

    До коментар #46 от "Путлеристан":

    Как от държава 35млн остават под 15млн и се увеличават националистите?

    Коментиран от #60

    11:52 11.10.2025

  • 57 По-често

    2 1 Отговор

    До коментар #49 от "стоян георгиев":

    пиши "според мен" за да се знае, че само ти си вярваш на глупостите, които пишеш. Например, откога победителя ще плаща репарации на победения за възстановяване?

    Коментиран от #64

    11:54 11.10.2025

  • 58 стоян георгиев

    2 0 Отговор

    До коментар #52 от "Тези които трябва да изплащат":

    Тези дето трябва да плащат и ше плащат са в москва другарю.не сащ нападнаха украйна.катомгледаммкакмса подвили американците опашка направо чакам киев след три дена даже след два.

    Коментиран от #62, #66

    11:55 11.10.2025

  • 59 Срещу 5 цента

    0 1 Отговор

    До коментар #54 от "Баце ЕООД":

    всичко вижда тролея стоян.

    11:55 11.10.2025

  • 60 Магнитски

    2 1 Отговор

    До коментар #56 от "Баце ЕООД":

    Лично ли ги брои че знаеш? а даже и да приемем че са точно толкоз колкото казваш пак си е огромно количество хора!(без да броим международните наемници и подкрепа)

    историята знае държави които са били още по-малки и са победили големи империалисти

    Коментиран от #67

    11:55 11.10.2025

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Без господарите ти зад океана

    0 2 Отговор

    До коментар #58 от "стоян георгиев":

    Украйна щеше да е цяла и ти нямаше да лазиш жално и тъпо за 5 цента, докато САЩ те ползва за да унищожава Европа.

    Коментиран от #65

    11:56 11.10.2025

  • 63 ру БЛАТА

    3 0 Отговор
    Крепостните блатници много държави са асвабадили само своята НЕ

    11:57 11.10.2025

  • 64 стоян георгиев

    2 1 Отговор

    До коментар #57 от "По-често":

    Русия ще плаща репарации ,но не само.ще плаща през ограниченията и занижените цени на продукцията си.и не виждам да побеждава .по скоро русия изгаря националното си богатство за да запази властта на новия си диктатор!

    Коментиран от #68, #73

    11:58 11.10.2025

  • 65 стоян георгиев

    1 0 Отговор

    До коментар #62 от "Без господарите ти зад океана":

    Да бе и том и джери щяха да са истински както и маша и мечока.украйна без сащ.щешв да я няма в момента което искате и вие от самото начало.кво ми се правиш на лили иванова?ако ги нямаше сащ украйна щеше да е цяла....хаха....я изпей детелини....

    Коментиран от #69

    12:00 11.10.2025

  • 66 маке..

    1 1 Отговор

    До коментар #58 от "стоян георгиев":

    А ма стоенке..бегай на жешко в диспансеро докарлуково,стига си прала тиякюлоти на течение у вардаро..ще гофанеш тва белото и пенсийте нема да ти се радват-кога клечиш пред них

    12:01 11.10.2025

  • 67 Баце ЕООД

    0 2 Отговор

    До коментар #60 от "Магнитски":

    Дай пример от 20ти век насам.. Не пропускай сащ обаче и не забравяй броя на население

    Коментиран от #99

    12:01 11.10.2025

  • 68 Репарации трябва да плащат

    2 1 Отговор

    До коментар #64 от "стоян георгиев":

    господарите ти зад океана. За съжаление както винаги, може дори да пооберат още малко украинският народ. А такива като теб, пак ще обикалят гладни по сметището.

    Коментиран от #72

    12:02 11.10.2025

  • 69 Без САЩ

    1 2 Отговор

    До коментар #65 от "стоян георгиев":

    Украйна щеше да е цяла, а ти нямаше да ревеш жално и тъпо за 5 цента, на фона на хилядите жертви.

    12:03 11.10.2025

  • 70 Русуфил хардлайнaрин

    4 0 Отговор
    Отивам в русия на екcтуризъм, па моа и да остана! Там мъже вече нема! За пет долара ядеш, пиеш и клaтиш!

    12:04 11.10.2025

  • 71 Румен Решетников

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Защото в Рассия няма бензин!

    12:05 11.10.2025

  • 72 стоян георгиев

    1 1 Отговор

    До коментар #68 от "Репарации трябва да плащат":

    Ясно .включи принтера.така е господарите украинския народ...аа то имало украински народ според теб а? Я разкажи за украинския народ че ми стана интересно?нали нямаше такива как се появиха?

    Коментиран от #78

    12:06 11.10.2025

  • 73 табсо..

    1 2 Отговор

    До коментар #64 от "стоян георгиев":

    А бе бгбандерец,масква ще плаща когато будала бгплемето..ще иде на референдум,,ЗА,,левчето,за да не отиде то в исторята

    Коментиран от #76

    12:06 11.10.2025

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Нямаш идея

    2 2 Отговор

    До коментар #46 от "Путлеристан":

    колко глупаво си се изказал. Повечето които живеят на освободените от руските войски територии са руснаци. Те са били подложени на насилствено нацизиране, но сега осъзнават истината за бандеровци и чакат руснаците като освободители. Не се ли учудваш колко точно руснаците поразяват военните обекти? Това е защото местни хора придават координатите им на руските войски.

    Коментиран от #79, #91

    12:07 11.10.2025

  • 76 стоян георгиев

    1 1 Отговор

    До коментар #73 от "табсо..":

    Не съм лекар за съжаление и няма как да ти помогна в този случай.хахах....

    Коментиран от #80

    12:08 11.10.2025

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 А кога тролеите

    0 2 Отговор

    До коментар #72 от "стоян георгиев":

    сте го изключвали принтера? Денонощно папагалене на на 5 глупави опорки и обслужване на лъжите на САЩ за унищожението на Европа. Безродна сган.

    12:08 11.10.2025

  • 79 стоян георгиев

    2 0 Отговор

    До коментар #75 от "Нямаш идея":

    Къде има подобни хора?в териториите които русия превзема няма нищо.всичкоме на кайма.малкото ждуни както ги наричат често са избивани или изнасилвани от асвабадителите.това са предимно хора с проблеми с алкохола и в крайна мизерия.типичните фенове на путлер.

    Коментиран от #81

    12:10 11.10.2025

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Избивани и изнасилвани

    0 1 Отговор

    До коментар #79 от "стоян георгиев":

    държани за заложници и какви ли не гаври с мирното население, всички виждат от терористичният и фашистки режим в Украйна. И на целият този фон, боклуци тролят за тези фашисти за 5 цента.

    Коментиран от #83

    12:12 11.10.2025

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 стоян георгиев

    1 0 Отговор

    До коментар #81 от "Избивани и изнасилвани":

    Къде го видя това? Дай сайт може и руски в който има подобно видео или инфо?

    Коментиран от #88

    12:14 11.10.2025

  • 84 табсо..

    1 1 Отговор

    До коментар #82 от "стоян георгиев":

    Одессу горить..бегай да я гасиш шизо бгбандерска смра9

    Коментиран от #93

    12:15 11.10.2025

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Навсякъде

    1 1 Отговор

    До коментар #83 от "стоян георгиев":

    Мислиш, че с тролене ще прикриеш терористите и фашистите в Украйна дето избиват мирни жители, измъчват и държат за заложници.

    Коментиран от #90

    12:17 11.10.2025

  • 89 стоян георгиев

    2 0 Отговор

    До коментар #85 от "Абе гнус лъжлива":

    Разкажи за украинския народ.дай че ми стана интересно!кога се появи украинския народ?като потъна кораба москва или като изгоря колоната към киев?

    Коментиран от #92

    12:17 11.10.2025

  • 90 стоян георгиев

    2 0 Отговор

    До коментар #88 от "Навсякъде":

    Мисля че ти не си видял никъде инфото дето си измисляш.

    Коментиран от #96

    12:19 11.10.2025

  • 91 Няма пабйеда

    3 0 Отговор

    До коментар #75 от "Нямаш идея":

    Парад на майдан КОГА ? Одеса нали само руснаци имало и била руска, защо не се вдигнат и да си вземат града самите хора защо не предават повече координати и саботажи срещи лошите бандери така че да ги откажат от Одеса??? Или просто реалността е различна от маскалската опорка???

    Коментиран от #94

    12:19 11.10.2025

  • 92 Разкажи що за боклук

    0 1 Отговор

    До коментар #89 от "стоян георгиев":

    го ползва САЩ за безроден циганин докато унищожава България и Европа. Кажи бе безродник? Не те ли е гнус за 5 цента да лъжеш и да се въртиш като проста тутка докато умират хора.

    Коментиран от #95, #101

    12:20 11.10.2025

  • 93 Русуфил хардлайнарин

    4 0 Отговор

    До коментар #84 от "табсо..":

    Като т чета словата, и цъкам с eзик! Брейии, трябва да си учил руска филология! Цъ цъ цъ цъ цъ! Ама казах учил, а не завършил!

    12:21 11.10.2025

  • 94 стоян георгиев

    2 0 Отговор

    До коментар #91 от "Няма пабйеда":

    Най боеспособните украински части са от източна украйна.уж руснаци а в корпус азов.уж руснаци а в кракен.все източноукраинци.вече.четри години трите трола чакат киев да падне след три дена...хахах

    12:21 11.10.2025

  • 95 стоян георгиев

    1 0 Отговор

    До коментар #92 от "Разкажи що за боклук":

    Кажи за украинския народ?какъв народ са тия украинци?

    Коментиран от #98

    12:22 11.10.2025

  • 96 Кое инфо

    0 1 Отговор

    До коментар #90 от "стоян георгиев":

    за убитите в Курск, за изтезаваните, за държаните за заложници. А само там ли? Нима си мислиш, че с тролене и лъжи ще си прикриете престъпленията фашистите в Украйна и никой не вижда що Русия толкова предпазливо пипа.

    Коментиран от #100

    12:22 11.10.2025

  • 97 Болен пациент блатофил

    2 0 Отговор
    Ама нали нашти разкаляни "братушки" громяли НАТА и вече били на Берлината?!

    12:23 11.10.2025

  • 98 Глупав народ

    0 1 Отговор

    До коментар #95 от "стоян георгиев":

    допуснали боклуците зад океана да им инсталират тези фашисти и терористи и да ги унищожат. Кажи сега що за безроден боклук става трол на САЩ, докато САЩ унищожава страната му?

    Коментиран от #102

    12:24 11.10.2025

  • 99 Магнитски

    2 0 Отговор

    До коментар #67 от "Баце ЕООД":

    Има достатъчно примери интернет нямаш ли А най-големият пример за 21ви век е победата на Украйна която спечели още 2023 година а раша се инати да го приеме с цената на в пъти повече г200 сравнение с ВСУ

    12:24 11.10.2025

  • 100 стоян георгиев

    2 0 Отговор

    До коментар #96 от "Кое инфо":

    Къде го има това бе миши? И в курск ли са украинци?демек в курск са били украинци които са се имали за руснаци и бандеровците са ги измъчвали?хахах...така ти залепи решето че съвсем се обърка

    Коментиран от #104

    12:25 11.10.2025

  • 101 пРОСИЯ Е КОЧИНА

    2 0 Отговор

    До коментар #92 от "Разкажи що за боклук":

    Няма по-тъпо и безродно псевдо създание от москалската слуга блатофил ,ФАКТ !

    Коментиран от #103

    12:26 11.10.2025

  • 102 стоян георгиев

    2 0 Отговор

    До коментар #98 от "Глупав народ":

    Принтер залепи на фашистите .та какво е фашист като нещеш за украинския народ да ми обясниш?какво е фашист а принтер?

    Коментиран от #107

    12:26 11.10.2025

  • 103 стоян георгиев

    2 0 Отговор

    До коментар #101 от "пРОСИЯ Е КОЧИНА":

    Наемат клошари за да хвалят блатата.не правят сметка че това е по лошо за самите блата!

    12:27 11.10.2025

  • 104 В украйна

    0 1 Отговор

    До коментар #100 от "стоян георгиев":

    Там терористичният и фашистки режим избива мирни хора, измъчва и държи за заложници. И на целият фон ми тролят безродни глупаци като теб.

    Коментиран от #106

    12:28 11.10.2025

  • 105 Министър на отбраната

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Шмигал е евреин. Защо?

    Коментиран от #111

    12:29 11.10.2025

  • 106 стоян георгиев

    1 0 Отговор

    До коментар #104 от "В украйна":

    Чакай сега.нали беше в курск? Курск украйна ли е?хахах...хаха

    Коментиран от #108

    12:29 11.10.2025

  • 107 Отговори бе папагал

    0 1 Отговор

    До коментар #102 от "стоян георгиев":

    Що за боклук го ползва САЩ за безроден циганин докато унищожава България и Европа. Кажи бе безродник? Не те ли е гнус за 5 цента да лъжеш и да се въртиш като проста тутка докато умират хора.

    12:29 11.10.2025

  • 108 Не се върти

    0 1 Отговор

    До коментар #106 от "стоян георгиев":

    като проста тутка бе трол. Ясно е написано. Отговори не те ли е гнус да те ползват в защита на тези фашисти които избиват хора, а САЩ унищожава Европа бе безродник.

    12:30 11.10.2025

  • 109 Ще е справедливо

    0 1 Отговор
    оръжията да се използват и на острова.

    12:33 11.10.2025

  • 110 Ам Гъл джуджак на токчета

    0 0 Отговор
    Шоигу,Медведев ,а где наш бензин ?!!

    12:34 11.10.2025

  • 111 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #105 от "Министър на отбраната":

    Днес украйна отново свали руски щурмови самолет и най приятното е че спря опита за деблокиране на чувала до доброполе.бяха запалени над 13 бронирани машини и три танка а над сто руснака загинаха.видеата са в телеграм.

    12:37 11.10.2025

