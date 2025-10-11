Американски адмирал посети Газа: няма да бъдат разполагани войски на САЩ в палестинския анклав

Главнокомандващият въоръжените сили на Съединените щати в Близкия изток, адмирал Брад Купър, заяви днес, че е посетил ивицата Газа, за да обсъди мерки за стабилизиране на ситуацията, като подчерта, че в палестинския анклав няма да бъдат разполагани американски войски. Това съобщи Франс прес, позовавайки се на негово изявление в платформата „Екс“, предава БТА.

Адмирал Купър уточни, че току-що се е завърнал от посещение в Газа, където е обсъдил създаването на „гражданско-военен координационен център“, който ще бъде управляван от Централното командване на въоръжените сили на САЩ (СЕНТКОМ) и ще има за цел „подкрепа на стабилизирането на конфликта“.

Междувременно високопоставен американски представител заяви в четвъртък, че 200 американски военнослужещи ще бъдат мобилизирани, за да „наблюдават“ и „контролират“ изпълнението на споразумението между Израел и палестинското ислямистко движение „Хамас“ за прекратяване на огъня в ивицата Газа.