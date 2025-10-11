Американски адмирал посети Газа: няма да бъдат разполагани войски на САЩ в палестинския анклав

Главнокомандващият въоръжените сили на Съединените щати в Близкия изток, адмирал Брад Купър, заяви днес, че е посетил ивицата Газа, за да обсъди мерки за стабилизиране на ситуацията, като подчерта, че в палестинския анклав няма да бъдат разполагани американски войски. Това съобщи Франс прес, позовавайки се на негово изявление в платформата „Екс“, предава БТА.
Адмирал Купър уточни, че току-що се е завърнал от посещение в Газа, където е обсъдил създаването на „гражданско-военен координационен център“, който ще бъде управляван от Централното командване на въоръжените сили на САЩ (СЕНТКОМ) и ще има за цел „подкрепа на стабилизирането на конфликта“.
Междувременно високопоставен американски представител заяви в четвъртък, че 200 американски военнослужещи ще бъдат мобилизирани, за да „наблюдават“ и „контролират“ изпълнението на споразумението между Израел и палестинското ислямистко движение „Хамас“ за прекратяване на огъня в ивицата Газа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
Армейски генерал.
Герой на Руската федерация.
С най-добри пожелания.
Коментиран от #5
17:43 11.10.2025
2 ЗНАЧИ
17:43 11.10.2025
3 YAHKEE ГОУ HOME
17:45 11.10.2025
4 Нетаняхуй
17:46 11.10.2025
5 Заря и забавления ЕООД
До коментар #1 от "Сатана Z":По случай празника, зарята ще бъде над Украйна
17:47 11.10.2025
6 Сатана Z
▪️ Кадри от Софиевска Боршаховка (предградие на Киев) може да се види в ИН
▪️ Хора излизат по улиците и блокират движението, за да привлекат вниманието на властите към проблемите.
17:57 11.10.2025
7 фронтовак
18:09 11.10.2025
8 СУМУД
18:09 11.10.2025
9 Поредните американски
19:04 11.10.2025
10 Стрес
За Омраза към част от Човечеството !!!
19:10 11.10.2025