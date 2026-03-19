Контратерорист №1 на САЩ: Непосредствената заплаха не идва от Техеран, а от Израел

Непосредствената заплаха за САЩ не идва от Иран, а от Израел. Това отговаря и на въпроса кой отговаря за политиката на САЩ в Близкия изток.

Това заяви Джоузеф Кент, бившият вече директор на Националния център за борба с тероризма на САЩ, който тази седмица подаде оставка заради войната в Иран. Той даде интервю за бившия водещ на Fox News Тъкър Карлсън (смятаната за на най-влиятелна консервативна и про-Тръмп медия в САЩ, като самият той доскоро бе силно подкрепящ републиканската политика - бел. ред.).

Така Кент коментира изказванията на държавния секретар Марко Рубио, който заяви, че Иран е непосредствена заплаха за САЩ. Той подчерта, че "няма разузнавателна информация", че Иран ще предприеме "голяма тайна атака" срещу САЩ.

По думите му Израел е въвлякъл САЩ във война срещу Иран, понеже решението за започването ѝ е било на израелците, "за което знаехме, че ще предизвика поредица от събития, което означаваше, че иранците ще отвърнат на удара. Според него израелското правителство "се почувства окуражено", че може да започне войната и че САЩ "просто ще трябва да реагират".

От думите на Кент стана ясно, че Иран не са били на прага на създаването на атомна бомба нито преди три седмици, когато започна войната, нито през юни 2025 година при предишните удари на Израел и САЩ.

Той уточни, че иранското правителство има указ в сила от 2004 г., който забранява на Техеран да разработва ядрено оръжие. "Нямахме разузнавателна информация, която да показва, че указът не се спазва", допълни Кент, като описа иранската стратегия като "всъщност доста прагматична".

Джо Кент коментира и убийството на върховния лидер аятолах Али Хаменеи, като изтъкна, че това не е било в полза на САЩ и само е окуражило неговите поддръжници.

"Не мисля, че аятолахът се е страхувал от смъртта. Не защото е някакъв луд лунатик, а защото е знаел, че ако бъде убит, режимът ще оцелее", обясни той и подчерта, че не е фен на Али Хаменеи, "но той модерираше ядрената им програма. Той им пречеше да се сдобият с ядрено оръжие".

Джоузеф Кент сподели още, че в навечерието на войната срещу Иран "на голяма част от ключовите лица, вземащи решения, не е било позволено да дойдат и да изразят мнението си" пред президента Доналд Тръмп.

"Те проведоха тази дискусия, знаете, при закрити врати и нямаше шанс за несъгласни гласове да дойдат", подчерта той.

По думите му той разговарял директно с Тръмп, преди да подаде оставката си. "Говорих с него, преди да напусна администрацията. Мина чудесно. Искам да кажа, не най-добрият разговор досега. Знаете ли, казах му защо напускам. Той ме изслуша".

Кент посочи още, че подкрепя политиките, които са били в кампанията на Тръмп, но сега смята, че президентът е бил измамен да подкрепи "катастрофално" решение, което напомня за войната в Ирак.

"Като ветеран, участвал в бойни действия 11 пъти, и като съпруг, носител на Златна звезда, който загуби любимата си съпруга Шанън във война, предизвикана от Израел, не мога да подкрепя изпращането на следващото поколение да се бие и да умира във война, която не е от полза за американския народ", допълни още Джоузеф Кент.