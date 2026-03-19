Новини
Свят »
САЩ »
Контратерорист №1 на САЩ: Непосредствената заплаха не идва от Техеран, а от Израел

19 Март, 2026 13:40

  • джоузеф кент-
  • израел-
  • сащ-
  • иран-
  • бенямин нетаняху-
  • доналд тръмп-
  • персийски залив-
  • ормузки проток

От думите на Джоузеф Кент стана ясно, че Иран не са били на прага на създаването на атомна бомба нито преди три седмици, когато започна войната, нито през юни 2025 година при предишните удари на Израел и САЩ

Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Непосредствената заплаха за САЩ не идва от Иран, а от Израел. Това отговаря и на въпроса кой отговаря за политиката на САЩ в Близкия изток.

Това заяви Джоузеф Кент, бившият вече директор на Националния център за борба с тероризма на САЩ, който тази седмица подаде оставка заради войната в Иран. Той даде интервю за бившия водещ на Fox News Тъкър Карлсън (смятаната за на най-влиятелна консервативна и про-Тръмп медия в САЩ, като самият той доскоро бе силно подкрепящ републиканската политика - бел. ред.).

Така Кент коментира изказванията на държавния секретар Марко Рубио, който заяви, че Иран е непосредствена заплаха за САЩ. Той подчерта, че "няма разузнавателна информация", че Иран ще предприеме "голяма тайна атака" срещу САЩ.

По думите му Израел е въвлякъл САЩ във война срещу Иран, понеже решението за започването ѝ е било на израелците, "за което знаехме, че ще предизвика поредица от събития, което означаваше, че иранците ще отвърнат на удара. Според него израелското правителство "се почувства окуражено", че може да започне войната и че САЩ "просто ще трябва да реагират".

От думите на Кент стана ясно, че Иран не са били на прага на създаването на атомна бомба нито преди три седмици, когато започна войната, нито през юни 2025 година при предишните удари на Израел и САЩ.

Той уточни, че иранското правителство има указ в сила от 2004 г., който забранява на Техеран да разработва ядрено оръжие. "Нямахме разузнавателна информация, която да показва, че указът не се спазва", допълни Кент, като описа иранската стратегия като "всъщност доста прагматична".

Джо Кент коментира и убийството на върховния лидер аятолах Али Хаменеи, като изтъкна, че това не е било в полза на САЩ и само е окуражило неговите поддръжници.

"Не мисля, че аятолахът се е страхувал от смъртта. Не защото е някакъв луд лунатик, а защото е знаел, че ако бъде убит, режимът ще оцелее", обясни той и подчерта, че не е фен на Али Хаменеи, "но той модерираше ядрената им програма. Той им пречеше да се сдобият с ядрено оръжие".

Джоузеф Кент сподели още, че в навечерието на войната срещу Иран "на голяма част от ключовите лица, вземащи решения, не е било позволено да дойдат и да изразят мнението си" пред президента Доналд Тръмп.

"Те проведоха тази дискусия, знаете, при закрити врати и нямаше шанс за несъгласни гласове да дойдат", подчерта той.

По думите му той разговарял директно с Тръмп, преди да подаде оставката си. "Говорих с него, преди да напусна администрацията. Мина чудесно. Искам да кажа, не най-добрият разговор досега. Знаете ли, казах му защо напускам. Той ме изслуша".

Кент посочи още, че подкрепя политиките, които са били в кампанията на Тръмп, но сега смята, че президентът е бил измамен да подкрепи "катастрофално" решение, което напомня за войната в Ирак.

"Като ветеран, участвал в бойни действия 11 пъти, и като съпруг, носител на Златна звезда, който загуби любимата си съпруга Шанън във война, предизвикана от Израел, не мога да подкрепя изпращането на следващото поколение да се бие и да умира във война, която не е от полза за американския народ", допълни още Джоузеф Кент.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 5 от 33 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ами

    60 2 Отговор
    Напълно прав е човекът.

    13:41 19.03.2026

  • 2 хехе

    31 2 Отговор
    австрийския художник с мустачките се киска в гроба мошетата се оказаха най-добрите му ученици.

    13:44 19.03.2026

  • 3 БГ балък

    33 4 Отговор
    А ние ще ги спасяваме през втората световна тази измет

    13:44 19.03.2026

  • 4 Как

    31 3 Отговор
    Да ги харесва някой тези гадове! Гад Зееви, Гад Ицхак, Гад Бени.....

    13:46 19.03.2026

  • 5 Сатана Z

    18 2 Отговор
    Израел обеща на Тръмп да да изравни Га-За до основи за да може да построи хител-ресторант и голф игрище,а бай Дончо в замяна да се включи във войната против Иран.

    13:50 19.03.2026

  • 6 Някой

    24 1 Отговор
    Познат наричаше САЩ втората еврейска държава.
    Да преместят Израел там освобождавайки Палестина върху която са цвъкнати. В САЩ да си образуват столица Ню Йерусалим. И да си окупират околни територии.
    По какво Сатаняху се отличава от Хитлер? По какво Тръмп се отличава от мутрите? Дайте ни каквото искаме или ще ви убия. Искат да ограбят колкото може повече от когото могат. Управляващите Израел да избият всички наоколо и да им заграбят територията. Това са им целите.

    Коментиран от #19

    13:52 19.03.2026

  • 7 Сатана Z

    11 4 Отговор
    Миришещият на гробища Запрянов ще има власта да изпраща български войници да се бият за Тръмп срещу Иран

    13:53 19.03.2026

  • 8 Коста

    12 2 Отговор
    Браво мъжки!

    13:54 19.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Механик

    15 3 Отговор
    Сащ ги командват евреи. Това е от самото начало още. Имат само двама президента, които не са евреи или поне до сега няма публични доказателства потвърждаващи подобен факт.
    Този биваш разузнавач в случая е прав, но вероятно и той е евреин, след като е имал съпруга на име Шенон. А и без да си евреин, няма как да си шеф на разузнаването на САЩ?
    Истината обаче е точно таква, а именно - САЩ са теростична държава. Грабителска. Доказано е от 200 войни които са водили по цял свят и на хиляди мили от техния континент.

    13:55 19.03.2026

  • 12 Котилото на шестопръстия

    14 2 Отговор
    Трябва да бъде унищожено за да има мир

    13:55 19.03.2026

  • 13 Еврорайха

    14 2 Отговор
    какво чака?
    Санкции на израел и милиарди помощи за Иран

    13:56 19.03.2026

  • 14 Гласът

    3 11 Отговор
    Това не обяснява наличността на 440кг.обогатен уран на 60℅ Защо им е?...за мирни цели се изискват 3-5℅ обогатен уран...Путин косвено потвърди че съществува...( аятоласите отричаха в началото..).. предложи сделка уран срещу гориво..отказаха ...Е?...няма дим без огън.

    Коментиран от #20

    13:57 19.03.2026

  • 15 Лека по-лека

    11 0 Отговор
    всички конспирации се оказват истина

    13:58 19.03.2026

  • 16 Пара докси

    2 8 Отговор
    Той уточни, че💥 иранското правителство има указ в сила от 2004 г., който забранява на 💥Техеран да разработва ядрено оръжие.
    ИРАНСКО правителство забранява!!! на ТЕХЕРАН да има ядрено оръжие.!!!
    Ако това е гаранцията , на която разчита шеф на разузнаването, меко казано , не е годен за високия отговорен държавен пост.

    Коментиран от #23

    14:00 19.03.2026

  • 17 Д-р Марин Белчев

    9 0 Отговор
    Тъй, пичът е бял, мъжкар, крайно десен, републиканец, от кръга на Тръмп Велики. Сега: или казва истината, което е по-вероятно. Или е подкупен от Иран, ЕС, Русия или Китай.
    Според мен казва истината и двама дъртофели, които се предполага, че трябва да бъдат мъдри и отговорни, Натаняху и Тръмп, подпалиха излишна война, която харчи пари, убива хора, замърсява околната среда и най-вече вдига цените на обикновените работещи хора в България!!!
    Но, всъщност с тази война се преследват доста цели, включително да се прецака ЕС, да се прецака Русия, да се прецака КНР, САЩ да останат великия хегемон на света и пр.

    14:01 19.03.2026

  • 18 Нищо лично

    2 9 Отговор
    Пропусна 6000 убити ирански граждани в протестите преди месец от режима там , просто човека е предубедено-сантиментален от загуба на съпругата си във война, за която вини Израел.

    14:01 19.03.2026

  • 19 Механик

    7 0 Отговор

    До коментар #6 от "Някой":

    САЩ не са втората евврейска държава, а са първата. САЩ и СССР са еврейки проекти. Просто след идването на Сталин (той почна голяма чистка сред евреите дето бяха на върха на преврата), той премахна много от тия. Това не се хареса на световните хазари/евреи с банките и те му пратиха Хитлер. Хитлер бе подкарал евреите и заличаването бе голямо. За това и той бе избран да нападне СССР. Така с един куршум се опитаха да убият два заека- Хитлер и Сталин.
    СССР бе занислен като еврейски кибуц "концлагер". Но Сталин предотврати това. В момента ЕС е естественото продължение на тази идея за СССР и кибуците. Тотален контрол над населението, чрез глад, мизерия, данъци, непосилни условия и каквото ти дойде на ум.
    Евреите са винаги в дъното на тия проекти.

    Коментиран от #29

    14:02 19.03.2026

  • 20 Значи другите могат да имат

    5 1 Отговор

    До коментар #14 от "Гласът":

    Обаче Иран не може. Иран който няма не е нападнал никого, а другите които имат не спряха да нападат други държави в нарушение на всякакви правила. Чфутска та ви семка си личи от всяко изказване.

    14:02 19.03.2026

  • 21 хехе

    6 0 Отговор
    някой ще ми каже ли кой от тия двамцата на фотото е шефа, предварително благодаря.

    14:02 19.03.2026

  • 22 Абсолютно

    5 0 Отговор
    Те заради това са и мразени по целия Свят. "Жертви" били !? Избиха хиляди пъти повече невинни хора отколкото те са "загубили" в "холокоста" !
    Осъзнае ли се пак Света с подобни "малцинства" е свършено и тоя път окончателно !!!

    14:03 19.03.2026

  • 23 Механик

    5 0 Отговор

    До коментар #16 от "Пара докси":

    Ма как ще е годен бе за шеф на разузнаването? Ма те в САЩ са балами и слагат на такива постове който им падне, нали?
    Добре че розАвите понита сте умни, та предупредихте САЩ за служебното несъответствие на тоя.
    п.п.
    И къде го тоя уран? Нали Тръм предния път каза, че са върнали Техеран в предучлищната, а ядрената му програма дори след 80 години няма да може да направи бомба. Или забрави?

    14:06 19.03.2026

  • 24 А МОЧАТА?

    2 4 Отговор
    Възстановиха ли МОЧАТА?А?

    Коментиран от #27

    14:07 19.03.2026

  • 25 Ти да видиш

    0 1 Отговор
    Бивш морски пехотинец, зелена барета , 11 мисии зад гърба си, загубил жена си при терористичен акт на игли, явно е прозрял истината и си е дал сметка каквоо безумия и престъпления извършват началниците му.!
    Един човек с достойнство и в тази пропаднала държава.

    14:09 19.03.2026

  • 26 Бай Ганьо

    1 1 Отговор
    Двете еврйчета си правят каквото си поискат това не са държавни глави а са Терористи

    14:10 19.03.2026

  • 27 Опааа

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "А МОЧАТА?":

    Да. И мАй ка ти е там. Предлага се денонощно в градинката.

    14:10 19.03.2026

  • 28 И да говорим и да не говорим

    0 0 Отговор
    Вече няма значение, какво е било. Този сблъсък е ясен от години,още когато аятоласите идвайки на власт обявиха, като едни хитлиристи целта си да унищожат Израел. Вънросът е да си довършат домашното сащ и Израел, което е неизбежно. Ефектът ще е положителен не само за региона

    14:12 19.03.2026

  • 29 На е бе и.д.и.о.т

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Механик":

    Иранските ненормалници повече никога няма да имат балистични ракети.

    14:12 19.03.2026