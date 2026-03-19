Контратерорист №1 на САЩ: Непосредствената заплаха не идва от Техеран, а от Израел

Непосредствената заплаха за САЩ не идва от Иран, а от Израел. Това отговаря и на въпроса кой отговаря за политиката на САЩ в Близкия изток.
Това заяви Джоузеф Кент, бившият вече директор на Националния център за борба с тероризма на САЩ, който тази седмица подаде оставка заради войната в Иран. Той даде интервю за бившия водещ на Fox News Тъкър Карлсън (смятаната за на най-влиятелна консервативна и про-Тръмп медия в САЩ, като самият той доскоро бе силно подкрепящ републиканската политика - бел. ред.).
Така Кент коментира изказванията на държавния секретар Марко Рубио, който заяви, че Иран е непосредствена заплаха за САЩ. Той подчерта, че "няма разузнавателна информация", че Иран ще предприеме "голяма тайна атака" срещу САЩ.
По думите му Израел е въвлякъл САЩ във война срещу Иран, понеже решението за започването ѝ е било на израелците, "за което знаехме, че ще предизвика поредица от събития, което означаваше, че иранците ще отвърнат на удара. Според него израелското правителство "се почувства окуражено", че може да започне войната и че САЩ "просто ще трябва да реагират".
От думите на Кент стана ясно, че Иран не са били на прага на създаването на атомна бомба нито преди три седмици, когато започна войната, нито през юни 2025 година при предишните удари на Израел и САЩ.
Той уточни, че иранското правителство има указ в сила от 2004 г., който забранява на Техеран да разработва ядрено оръжие. "Нямахме разузнавателна информация, която да показва, че указът не се спазва", допълни Кент, като описа иранската стратегия като "всъщност доста прагматична".
Джо Кент коментира и убийството на върховния лидер аятолах Али Хаменеи, като изтъкна, че това не е било в полза на САЩ и само е окуражило неговите поддръжници.
"Не мисля, че аятолахът се е страхувал от смъртта. Не защото е някакъв луд лунатик, а защото е знаел, че ако бъде убит, режимът ще оцелее", обясни той и подчерта, че не е фен на Али Хаменеи, "но той модерираше ядрената им програма. Той им пречеше да се сдобият с ядрено оръжие".
Джоузеф Кент сподели още, че в навечерието на войната срещу Иран "на голяма част от ключовите лица, вземащи решения, не е било позволено да дойдат и да изразят мнението си" пред президента Доналд Тръмп.
"Те проведоха тази дискусия, знаете, при закрити врати и нямаше шанс за несъгласни гласове да дойдат", подчерта той.
По думите му той разговарял директно с Тръмп, преди да подаде оставката си. "Говорих с него, преди да напусна администрацията. Мина чудесно. Искам да кажа, не най-добрият разговор досега. Знаете ли, казах му защо напускам. Той ме изслуша".
Кент посочи още, че подкрепя политиките, които са били в кампанията на Тръмп, но сега смята, че президентът е бил измамен да подкрепи "катастрофално" решение, което напомня за войната в Ирак.
"Като ветеран, участвал в бойни действия 11 пъти, и като съпруг, носител на Златна звезда, който загуби любимата си съпруга Шанън във война, предизвикана от Израел, не мога да подкрепя изпращането на следващото поколение да се бие и да умира във война, която не е от полза за американския народ", допълни още Джоузеф Кент.
6 Някой
Да преместят Израел там освобождавайки Палестина върху която са цвъкнати. В САЩ да си образуват столица Ню Йерусалим. И да си окупират околни територии.
По какво Сатаняху се отличава от Хитлер? По какво Тръмп се отличава от мутрите? Дайте ни каквото искаме или ще ви убия. Искат да ограбят колкото може повече от когото могат. Управляващите Израел да избият всички наоколо и да им заграбят територията. Това са им целите.
11 Механик
Този биваш разузнавач в случая е прав, но вероятно и той е евреин, след като е имал съпруга на име Шенон. А и без да си евреин, няма как да си шеф на разузнаването на САЩ?
Истината обаче е точно таква, а именно - САЩ са теростична държава. Грабителска. Доказано е от 200 войни които са водили по цял свят и на хиляди мили от техния континент.
13:55 19.03.2026
13 Еврорайха
Санкции на израел и милиарди помощи за Иран
16 Пара докси
ИРАНСКО правителство забранява!!! на ТЕХЕРАН да има ядрено оръжие.!!!
Ако това е гаранцията , на която разчита шеф на разузнаването, меко казано , не е годен за високия отговорен държавен пост.
Коментиран от #23
14:00 19.03.2026
17 Д-р Марин Белчев
Според мен казва истината и двама дъртофели, които се предполага, че трябва да бъдат мъдри и отговорни, Натаняху и Тръмп, подпалиха излишна война, която харчи пари, убива хора, замърсява околната среда и най-вече вдига цените на обикновените работещи хора в България!!!
Но, всъщност с тази война се преследват доста цели, включително да се прецака ЕС, да се прецака Русия, да се прецака КНР, САЩ да останат великия хегемон на света и пр.
19 Механик
До коментар #6 от "Някой":САЩ не са втората евврейска държава, а са първата. САЩ и СССР са еврейки проекти. Просто след идването на Сталин (той почна голяма чистка сред евреите дето бяха на върха на преврата), той премахна много от тия. Това не се хареса на световните хазари/евреи с банките и те му пратиха Хитлер. Хитлер бе подкарал евреите и заличаването бе голямо. За това и той бе избран да нападне СССР. Така с един куршум се опитаха да убият два заека- Хитлер и Сталин.
СССР бе занислен като еврейски кибуц "концлагер". Но Сталин предотврати това. В момента ЕС е естественото продължение на тази идея за СССР и кибуците. Тотален контрол над населението, чрез глад, мизерия, данъци, непосилни условия и каквото ти дойде на ум.
Евреите са винаги в дъното на тия проекти.
20 Значи другите могат да имат
До коментар #14 от "Гласът":Обаче Иран не може. Иран който няма не е нападнал никого, а другите които имат не спряха да нападат други държави в нарушение на всякакви правила. Чфутска та ви семка си личи от всяко изказване.
23 Механик
До коментар #16 от "Пара докси":Ма как ще е годен бе за шеф на разузнаването? Ма те в САЩ са балами и слагат на такива постове който им падне, нали?
Добре че розАвите понита сте умни, та предупредихте САЩ за служебното несъответствие на тоя.
И къде го тоя уран? Нали Тръм предния път каза, че са върнали Техеран в предучлищната, а ядрената му програма дори след 80 години няма да може да направи бомба. Или забрави?
14:06 19.03.2026
27 Опааа
До коментар #24 от "А МОЧАТА?":Да. И мАй ка ти е там. Предлага се денонощно в градинката.
29 На е бе и.д.и.о.т
До коментар #19 от "Механик":Иранските ненормалници повече никога няма да имат балистични ракети.
14:12 19.03.2026