На път за Куба! Русия праща хиляди барела петрол на Хавана

Русия праща на Куба хиляди барела с петрол, предаде The Guardian.
Санкционираният руски танкер "Анатолий Колодкин" е натоварил 730 000 барела суров петрол в руското пристанище Приморск на 8 март и на 18 е бил в източната част на Атлантическия океан, на път за Куба, съобщи фирмата за морски анализи Kpler.
Според данните танкерът, собственост на руската държавна корабоплавателна компания "Совкомфлот", трябва да разтовари на петролния терминал Матансас в северната част на острова около 23 март.
Друг танкер, плаващият под флага на Хонконг - Sea Horse, е натоварил близо 200 000 барела дизел в края на януари край Кипър от друг танкер, според данни на Kpler.
Той е напуснал Средиземно море на 13 февруари и оттогава плава на запад през Атлантика, като е забавил темпото си между края на февруари и началото на март и е следвал непостоянен курс. На 18 март около 16:30 часа местно време той е бил в северозападната част на Карибите, на около 1500 км от кубинския бряг.
Танкерът "Анатолий Колодкин" е под санкции срещу Русия, наложени от Съединените щати, Европейския съюз и Обединеното кралство.
Припомняме, че Куба изпадна в криза, след като САЩ заловиха венецуелския президент Николас Мадуро, а американският президент Доналд Тръмп прекъсна доставките на венецуелски петрол за Куба и заплаши да наложи мита на всяка страна, която продава петрол на островната страна. Това доведе до прекъсване на електозахранването в цялата страна и повишение на цените. Куба не е внасяла петрол от 9 януари.
Освен това Тръмп заплаши да превземе островната държава. преди няколко дни той заяви, че очаква да има "честа" да "превземе Куба под някаква форма" и че може да прави каквото си поиска със съседната страна.
2 военен неможач
15:09 19.03.2026
3 Браво на
Коментиран от #6
15:11 19.03.2026
4 Фактъ
15:12 19.03.2026
5 Смешко
Коментиран от #19, #28
15:13 19.03.2026
6 браво на
До коментар #3 от "Браво на":Путин, че фалира Русия и я направи за посмешище пред света 😂
Коментиран от #11, #25, #27
15:15 19.03.2026
7 Дориана
Коментиран от #10
15:15 19.03.2026
8 хъхъ
Ако Тръмп нахлуе в Куба, ще се намери намерят някои като Кастро и Че Гевара да започнат партизанска война срещу американските империалисти.
15:17 19.03.2026
9 Д-р Марин Белчев
Трябват им поне 2 такива танкера месечно.
Много по-голяма файда щеше да има ако им бяха довършили АЕЦа, например.
Или пък ако Русия не наливаше пари в излишни тъпотии, а беше построила повече плаващи АЕЦ-ве, като академик Ломоносов и да им прати 4-5 такива платформи.
Коментиран от #12, #15
15:19 19.03.2026
10 Крайно недостатъчна
До коментар #7 от "Дориана":и смешна помощ, която по никакъв начин не може са промени хода на събитията и съдбата на Куба.
Коментиран от #14
15:19 19.03.2026
11 Хахаха Бай Ганьо
До коментар #6 от "браво на":А тиквата и дебелият не фалираха ли България???
15:22 19.03.2026
12 Все
До коментар #9 от "Д-р Марин Белчев":на някой Русия ми виновна за извращенията хамерикански ...
15:22 19.03.2026
13 Мляс
То друго не остана
15:23 19.03.2026
14 604
До коментар #10 от "Крайно недостатъчна":И ква е съдбата на куба не до клатено рептилче?
15:24 19.03.2026
16 Латинос
Самонадеяните янки обичат да мародерстват върху слави и беззащитни държави, като Куба и Венецуела. Сега обаче ще претърпят катастрофално фиаско в Иран.
15:25 19.03.2026
17 "В Русия местните власти
Коментиран от #20
15:29 19.03.2026
19 Естествено
До коментар #5 от "Смешко":Тръмп каза - Русия не е фактор
😂
15:30 19.03.2026
20 Баба Дора
До коментар #17 от ""В Русия местните власти":И на мен тиквоча ми изби овцете.
15:30 19.03.2026
21 Руски депутат в паника:
😂
15:31 19.03.2026
22 педро
Коментиран от #30
15:35 19.03.2026
23 четвърти клас
15:41 19.03.2026
24 Тръмп
Коментиран от #34
15:43 19.03.2026
25 Само гледай
До коментар #6 от "браво на":Как фалира Русия при цени на нефта 150$ , а на газа 1000..
Коментиран от #29
15:46 19.03.2026
26 центаджия на хранилка
15:47 19.03.2026
27 тъй ли...
До коментар #6 от "браво на":Ф момента се превиваме от смях на самолетоносача, който се прибра с разпран ауспух.
15:48 19.03.2026
28 Забавна снимка
До коментар #5 от "Смешко":Путин е Православен.
Не се притеснявай за Куба.
Русия не предава другарите си.
А мекерета като нас остават с пръст в устата.
Коментиран от #33
15:48 19.03.2026
29 Ще трябват доста
До коментар #25 от "Само гледай":години строги докато се възстанови, загубите на Русия гонят 1 трилион долара. Само с петрол няма да стане, трябва да изграждат икономика и да работят здраво. Строги икономии и много работа за следващото поколение руснаци.
Коментиран от #32
15:49 19.03.2026
30 Атина Палада
До коментар #22 от "педро":Единственият съюзник на Русия е руската армия ! Това ви го каза Путин! А единствения съюзник на САЩ са пуделите от Европата ,които отказаха да му помогнат! Така,светът се раздели на две:- Европата + САЩ срещу останалия свят! А сега пред очите ни е разрива на съюза САЩ+ Европа.
15:49 19.03.2026
31 да питам
15:50 19.03.2026
32 Атина Палада
До коментар #29 от "Ще трябват доста":А на България какво трябва за да се възстанови икономиката? На фалирала Франция какво трябва? За останалите пуделчета от ЕС даже нема да говорим..Те са под вода..
15:51 19.03.2026
33 Историк
До коментар #28 от "Забавна снимка":В Русия няма нито християнство,нито православие, в истинския смисъл на думата. Така наречената руска църква, не е нищо повече от пропаганден инструмент на Кремъл и КГБ. Руско - съветската идеология е абсолютно несъвместима с християнството.
Коментиран от #35, #36
15:51 19.03.2026
34 Ха ХаХа
До коментар #24 от "Тръмп":Пазен от 3 ядрени подводници.
Хайде тлъстяко арестуван го......
15:53 19.03.2026
35 В Българиа
До коментар #33 от "Историк":Има жълтопаветни уроди
15:54 19.03.2026
36 Атина Палада
До коментар #33 от "Историк":А агента на ЦРУ който Тръмп инсталира за Папа какъв инструмент е?
15:54 19.03.2026