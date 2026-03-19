На път за Куба! Русия праща хиляди барела петрол на Хавана

Русия праща на Куба хиляди барела с петрол, предаде The Guardian.

Санкционираният руски танкер "Анатолий Колодкин" е натоварил 730 000 барела суров петрол в руското пристанище Приморск на 8 март и на 18 е бил в източната част на Атлантическия океан, на път за Куба, съобщи фирмата за морски анализи Kpler.

Според данните танкерът, собственост на руската държавна корабоплавателна компания "Совкомфлот", трябва да разтовари на петролния терминал Матансас в северната част на острова около 23 март.

Друг танкер, плаващият под флага на Хонконг - Sea Horse, е натоварил близо 200 000 барела дизел в края на януари край Кипър от друг танкер, според данни на Kpler.

Той е напуснал Средиземно море на 13 февруари и оттогава плава на запад през Атлантика, като е забавил темпото си между края на февруари и началото на март и е следвал непостоянен курс. На 18 март около 16:30 часа местно време той е бил в северозападната част на Карибите, на около 1500 км от кубинския бряг.

Танкерът "Анатолий Колодкин" е под санкции срещу Русия, наложени от Съединените щати, Европейския съюз и Обединеното кралство.

Припомняме, че Куба изпадна в криза, след като САЩ заловиха венецуелския президент Николас Мадуро, а американският президент Доналд Тръмп прекъсна доставките на венецуелски петрол за Куба и заплаши да наложи мита на всяка страна, която продава петрол на островната страна. Това доведе до прекъсване на електозахранването в цялата страна и повишение на цените. Куба не е внасяла петрол от 9 януари.

Освен това Тръмп заплаши да превземе островната държава. преди няколко дни той заяви, че очаква да има "честа" да "превземе Куба под някаква форма" и че може да прави каквото си поиска със съседната страна.