Новини
Свят »
Куба »
На път за Куба! Русия праща хиляди барела петрол на Хавана

19 Март, 2026 15:05 1 352 36

  • русия-
  • куба-
  • венецуела-
  • мигел диас-канел-
  • петрол-
  • карибско море-
  • доналд тръмп-
  • николас мадуро

Куба изпадна в криза, след като САЩ заловиха венецуелския лидер Николас Мадуро, а американският президент Доналд Тръмп прекъсна доставките на венецуелски петрол за Хавана

Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Русия праща на Куба хиляди барела с петрол, предаде The Guardian.

Санкционираният руски танкер "Анатолий Колодкин" е натоварил 730 000 барела суров петрол в руското пристанище Приморск на 8 март и на 18 е бил в източната част на Атлантическия океан, на път за Куба, съобщи фирмата за морски анализи Kpler.

Според данните танкерът, собственост на руската държавна корабоплавателна компания "Совкомфлот", трябва да разтовари на петролния терминал Матансас в северната част на острова около 23 март.

Друг танкер, плаващият под флага на Хонконг - Sea Horse, е натоварил близо 200 000 барела дизел в края на януари край Кипър от друг танкер, според данни на Kpler.

Той е напуснал Средиземно море на 13 февруари и оттогава плава на запад през Атлантика, като е забавил темпото си между края на февруари и началото на март и е следвал непостоянен курс. На 18 март около 16:30 часа местно време той е бил в северозападната част на Карибите, на около 1500 км от кубинския бряг.

Танкерът "Анатолий Колодкин" е под санкции срещу Русия, наложени от Съединените щати, Европейския съюз и Обединеното кралство.

Припомняме, че Куба изпадна в криза, след като САЩ заловиха венецуелския президент Николас Мадуро, а американският президент Доналд Тръмп прекъсна доставките на венецуелски петрол за Куба и заплаши да наложи мита на всяка страна, която продава петрол на островната страна. Това доведе до прекъсване на електозахранването в цялата страна и повишение на цените. Куба не е внасяла петрол от 9 януари.

Освен това Тръмп заплаши да превземе островната държава. преди няколко дни той заяви, че очаква да има "честа" да "превземе Куба под някаква форма" и че може да прави каквото си поиска със съседната страна.


Куба
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 23 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 военен неможач

    25 11 Отговор
    Щом сега получаваме тази информация в България, значе вее са разтоварени. Може бе затова вечра се появи информация, че в Куба и електричеството пак се е появило.

    15:09 19.03.2026

  • 3 Браво на

    36 14 Отговор
    Русия.

    Коментиран от #6

    15:11 19.03.2026

  • 4 Фактъ

    40 13 Отговор
    Руските танкери с петрол са вече в Куба. А Тръмпоча ще е аут от властта до няколко месеца, ако преди това по-точен снайперист не му мине пътя.

    15:12 19.03.2026

  • 5 Смешко

    4 22 Отговор
    Руският аятолах ще помага на Куба, ако Украйна и САЩ му позволят.😁

    Коментиран от #19, #28

    15:13 19.03.2026

  • 6 браво на

    8 33 Отговор

    До коментар #3 от "Браво на":

    Путин, че фалира Русия и я направи за посмешище пред света 😂

    Коментиран от #11, #25, #27

    15:15 19.03.2026

  • 7 Дориана

    30 10 Отговор
    Много ясно, беше очаквано , че Русия ще помогне на Куба където Тръмп отново ще се провали. Приискало му се да притежава Куба , той утре може и да поиска да притежава Луната. Е, вече притежава Трета Световна етническа война и Световна икономическа криза.

    Коментиран от #10

    15:15 19.03.2026

  • 8 хъхъ

    27 4 Отговор
    Viva la Revolucion!

    Ако Тръмп нахлуе в Куба, ще се намери намерят някои като Кастро и Че Гевара да започнат партизанска война срещу американските империалисти.

    15:17 19.03.2026

  • 9 Д-р Марин Белчев

    13 6 Отговор
    Това е важен жест, но това гориво ще стигне за около 7 дни нормално потребление, най-много две седмици ако го ползват много оскъдно за критични нужди.
    Трябват им поне 2 такива танкера месечно.
    Много по-голяма файда щеше да има ако им бяха довършили АЕЦа, например.
    Или пък ако Русия не наливаше пари в излишни тъпотии, а беше построила повече плаващи АЕЦ-ве, като академик Ломоносов и да им прати 4-5 такива платформи.

    Коментиран от #12, #15

    15:19 19.03.2026

  • 10 Крайно недостатъчна

    6 20 Отговор

    До коментар #7 от "Дориана":

    и смешна помощ, която по никакъв начин не може са промени хода на събитията и съдбата на Куба.

    Коментиран от #14

    15:19 19.03.2026

  • 11 Хахаха Бай Ганьо

    16 5 Отговор

    До коментар #6 от "браво на":

    А тиквата и дебелият не фалираха ли България???

    15:22 19.03.2026

  • 12 Все

    19 4 Отговор

    До коментар #9 от "Д-р Марин Белчев":

    на някой Русия ми виновна за извращенията хамерикански ...

    15:22 19.03.2026

  • 13 Мляс

    1 7 Отговор
    Ехххх чашка топло петролче и чинийка със съчми от лагери за мезе.
    То друго не остана

    15:23 19.03.2026

  • 14 604

    13 4 Отговор

    До коментар #10 от "Крайно недостатъчна":

    И ква е съдбата на куба не до клатено рептилче?

    15:24 19.03.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Латинос

    19 4 Отговор
    Браво на Русия ! Сега да видим дали арогантните мерзавци от САЩ ще посмеят да атакуват руските кораби ?
    Самонадеяните янки обичат да мародерстват върху слави и беззащитни държави, като Куба и Венецуела. Сега обаче ще претърпят катастрофално фиаско в Иран.

    15:25 19.03.2026

  • 17 "В Русия местните власти

    4 18 Отговор
    конфискуват и колят добитък на руските селяни, за да нямат поминък и да бъдат принудени да търсят препитание като войници в руската армия. Руски войници се молят на руския диктатор Владимир Путин да спре този процес и здрав добитък да не бъде "санитарно" колен. "Хората са отчаяни. Това са селски семейства, нашият тилен фронт. Те ни помагат, плетат чорапи, опаковат пакети и просто се молят за нас.Нека провеждат честни проверки, показват документи и тестове и не отнемат здрави животни. Нашите семейства не са врагове - те са гръбнакът на фронта", заявяват хората в жалбите си. "

    Коментиран от #20

    15:29 19.03.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Естествено

    3 12 Отговор

    До коментар #5 от "Смешко":

    Тръмп каза - Русия не е фактор

    😂

    15:30 19.03.2026

  • 20 Баба Дора

    12 4 Отговор

    До коментар #17 от ""В Русия местните власти":

    И на мен тиквоча ми изби овцете.

    15:30 19.03.2026

  • 21 Руски депутат в паника:

    4 11 Отговор
    Роботи Терминатори вече се бият срещу нас на фронта. Гледали сте филма "Терминатор", нали? Ето, точно такива железни бойци вече воюват срещу нас на предна линия. Филмът "Терминатор" вчера стана реалност." Това са думи на руският депутат от Държавната дума Андрей Свинцов. Свинцов очевидно има предвид първият хуманоиден робот, специално проектиран за военни задачи Phantom MK-1 на американската компания Foundation. По-рано през февруари стана известно, че тя е изпратила за тестове в Украйна два такива робота, които да бъдат изпитани в реални бойни условия.(ВИДЕО)

    😂

    15:31 19.03.2026

  • 22 педро

    4 5 Отговор
    Браво, няма как да не помогнеш на единствения си съюзник в този лош, лош свят.

    Коментиран от #30

    15:35 19.03.2026

  • 23 четвърти клас

    0 4 Отговор
    Не хиляди, а стотици хиляди, почти милион. Препечатва се сакъл

    15:41 19.03.2026

  • 24 Тръмп

    2 5 Отговор
    Ще арестувам и този кораб. Путин вече показа, че е безпомощен и не може да предпази товарите си, жалък страхливец.

    Коментиран от #34

    15:43 19.03.2026

  • 25 Само гледай

    1 5 Отговор

    До коментар #6 от "браво на":

    Как фалира Русия при цени на нефта 150$ , а на газа 1000..

    Коментиран от #29

    15:46 19.03.2026

  • 26 центаджия на хранилка

    1 2 Отговор
    Вече не знам какво да пиша. Отиде ми единствената опорка по темата.

    15:47 19.03.2026

  • 27 тъй ли...

    1 2 Отговор

    До коментар #6 от "браво на":

    Ф момента се превиваме от смях на самолетоносача, който се прибра с разпран ауспух.

    15:48 19.03.2026

  • 28 Забавна снимка

    2 2 Отговор

    До коментар #5 от "Смешко":

    Путин е Православен.
    Не се притеснявай за Куба.
    Русия не предава другарите си.
    А мекерета като нас остават с пръст в устата.

    Коментиран от #33

    15:48 19.03.2026

  • 29 Ще трябват доста

    1 2 Отговор

    До коментар #25 от "Само гледай":

    години строги докато се възстанови, загубите на Русия гонят 1 трилион долара. Само с петрол няма да стане, трябва да изграждат икономика и да работят здраво. Строги икономии и много работа за следващото поколение руснаци.

    Коментиран от #32

    15:49 19.03.2026

  • 30 Атина Палада

    1 2 Отговор

    До коментар #22 от "педро":

    Единственият съюзник на Русия е руската армия ! Това ви го каза Путин! А единствения съюзник на САЩ са пуделите от Европата ,които отказаха да му помогнат! Така,светът се раздели на две:- Европата + САЩ срещу останалия свят! А сега пред очите ни е разрива на съюза САЩ+ Европа.

    15:49 19.03.2026

  • 31 да питам

    2 0 Отговор
    защо Пуся не спасява приятелите си Мадуро и Аятолаха ?

    15:50 19.03.2026

  • 32 Атина Палада

    0 2 Отговор

    До коментар #29 от "Ще трябват доста":

    А на България какво трябва за да се възстанови икономиката? На фалирала Франция какво трябва? За останалите пуделчета от ЕС даже нема да говорим..Те са под вода..

    15:51 19.03.2026

  • 33 Историк

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Забавна снимка":

    В Русия няма нито християнство,нито православие, в истинския смисъл на думата. Така наречената руска църква, не е нищо повече от пропаганден инструмент на Кремъл и КГБ. Руско - съветската идеология е абсолютно несъвместима с християнството.

    Коментиран от #35, #36

    15:51 19.03.2026

  • 34 Ха ХаХа

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Тръмп":

    Пазен от 3 ядрени подводници.
    Хайде тлъстяко арестуван го......

    15:53 19.03.2026

  • 35 В Българиа

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Историк":

    Има жълтопаветни уроди

    15:54 19.03.2026

  • 36 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Историк":

    А агента на ЦРУ който Тръмп инсталира за Папа какъв инструмент е?

    15:54 19.03.2026