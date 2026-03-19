Иранската армия заплаши да унищожи енергийната инфраструктура в Близкия изток

Иранската армия повтори днес заплахите си за "унищожаване" на енергийна инфраструктура в Близкия изток, в случай на нови атаки срещу ирански енергийни съоръжения, предаде Франс прес, съобщи БТА.

"Предупреждаваме врага, че прави сериозна грешка, като атакува енергийната инфраструктура на Ислямската република Иран", заявиха от съвместния команден център "Хатам ал Анбия", цитирани от новинарската агенция Фарс.

"Ако това се повтори, ответните удари срещу вашата енергийна инфраструктура и тази на вашите съюзници ще продължат до тяхното унищожаване", добави Центърът, предупреждавайки за "много по-жесток отговор" отколкото при атаките тази нощ срещу обекти в Персийския залив.

Китай призова за прекратяване на конфликта в Персийския залив и заяви, че сигурността на водните пътища не трябва да бъде застрашавана. Пекин добави, че е готов да сътрудничи с Югоизточна Азия за преодоляване на енергийния дефицит, докато пазарите на петрол се възстановяват от сътресенията в доставките, предаде Ройтерс.

Макар и войната на САЩ и Израел срещу Иран да позволи на Китай да се представи като по-надеждната суперсила, според анализатори Китай е нащрек поради несигурността на глобалния енергиен пазар, не на последно място, за да захранва производствения си сектор, който е в основата на икономиката му.

Помощта за 700-те милиона души в Югоизточна Азия би била добре дошло облекчение за вносителите на петрол в региона, след като по-рано този месец Пекин издаде заповед за забрана на китайския износ на дизел, бензин и самолетно гориво. С цел да защити пазара си Китай също така ограничава износа на торове, чието производство зависи от вторични продукти при рафинирането на петрол и газ.

"Ситуацията в Близкия изток заплашва глобалната енергийна сигурност", заяви Лин Цзян, говорител на китайското Министерство на външните работи, на редовна пресконференция, помолен да коментира дали страните от Югоизточна Азия са се обръщали към Китай за помощ.

"Страните в конфликта трябва незабавно да прекратят военните операции, за да не допуснат регионалната нестабилност да окаже още по-голямо влияние върху глобалното икономическо развитие", каза Лин, като добави, че сигурността на водните пътища не трябва да бъде "застрашавана", без да споменава изрично Ормузкия проток.

"Китай е готов да засили координацията и сътрудничеството с държавите от Югоизточна Азия, за да се справят съвместно с въпросите, свързани с енергийната сигурност", добави Лин.

Кризата може да създаде нови възможности в държави, където Китай се е борил да установи присъствие, заяви Ван Цзин, старши изследовател в Пекинския "Клуб за международен диалог" – мозъчен тръст към китайското Министерство на външните работи.

Затварянето на Ормузкия проток изважда на преден план и сравнително по-голямата надеждност на възобновяемата енергия в сравнение със "зависимостта от изкопаемите горива от Персийския залив, включително ядрената енергия и други сектори на зелената енергия, в които Пекин е световен лидер", каза Ван.

"Китай се надява да развие много положителни, здрави и много последователни отношения – особено в областта на енергетиката – с всички“, добави Ван.

Във вторник филипинският министър на енергетиката Шарон Гарин се срещна с китайския посланик във Филипините, за да обсъдят сътрудничеството в областта на енергетиката, което е знак за загърбване поне засега на териториалните спорове между Пекин и Манила в Южнокитайско море.