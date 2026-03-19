Иранската армия заплаши да унищожи енергийната инфраструктура в Близкия изток

19 Март, 2026 14:48 1 732 27

Китай призова за край на конфликта в Персийския залив и предложи да облекчи енергийната криза в Югоизточна Азия

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Иранската армия повтори днес заплахите си за "унищожаване" на енергийна инфраструктура в Близкия изток, в случай на нови атаки срещу ирански енергийни съоръжения, предаде Франс прес, съобщи БТА.

"Предупреждаваме врага, че прави сериозна грешка, като атакува енергийната инфраструктура на Ислямската република Иран", заявиха от съвместния команден център "Хатам ал Анбия", цитирани от новинарската агенция Фарс.

"Ако това се повтори, ответните удари срещу вашата енергийна инфраструктура и тази на вашите съюзници ще продължат до тяхното унищожаване", добави Центърът, предупреждавайки за "много по-жесток отговор" отколкото при атаките тази нощ срещу обекти в Персийския залив.

Китай призова за прекратяване на конфликта в Персийския залив и заяви, че сигурността на водните пътища не трябва да бъде застрашавана. Пекин добави, че е готов да сътрудничи с Югоизточна Азия за преодоляване на енергийния дефицит, докато пазарите на петрол се възстановяват от сътресенията в доставките, предаде Ройтерс.

Макар и войната на САЩ и Израел срещу Иран да позволи на Китай да се представи като по-надеждната суперсила, според анализатори Китай е нащрек поради несигурността на глобалния енергиен пазар, не на последно място, за да захранва производствения си сектор, който е в основата на икономиката му.

Помощта за 700-те милиона души в Югоизточна Азия би била добре дошло облекчение за вносителите на петрол в региона, след като по-рано този месец Пекин издаде заповед за забрана на китайския износ на дизел, бензин и самолетно гориво. С цел да защити пазара си Китай също така ограничава износа на торове, чието производство зависи от вторични продукти при рафинирането на петрол и газ.

"Ситуацията в Близкия изток заплашва глобалната енергийна сигурност", заяви Лин Цзян, говорител на китайското Министерство на външните работи, на редовна пресконференция, помолен да коментира дали страните от Югоизточна Азия са се обръщали към Китай за помощ.

"Страните в конфликта трябва незабавно да прекратят военните операции, за да не допуснат регионалната нестабилност да окаже още по-голямо влияние върху глобалното икономическо развитие", каза Лин, като добави, че сигурността на водните пътища не трябва да бъде "застрашавана", без да споменава изрично Ормузкия проток.

"Китай е готов да засили координацията и сътрудничеството с държавите от Югоизточна Азия, за да се справят съвместно с въпросите, свързани с енергийната сигурност", добави Лин.

Кризата може да създаде нови възможности в държави, където Китай се е борил да установи присъствие, заяви Ван Цзин, старши изследовател в Пекинския "Клуб за международен диалог" – мозъчен тръст към китайското Министерство на външните работи.

Затварянето на Ормузкия проток изважда на преден план и сравнително по-голямата надеждност на възобновяемата енергия в сравнение със "зависимостта от изкопаемите горива от Персийския залив, включително ядрената енергия и други сектори на зелената енергия, в които Пекин е световен лидер", каза Ван.

"Китай се надява да развие много положителни, здрави и много последователни отношения – особено в областта на енергетиката – с всички“, добави Ван.

Във вторник филипинският министър на енергетиката Шарон Гарин се срещна с китайския посланик във Филипините, за да обсъдят сътрудничеството в областта на енергетиката, което е знак за загърбване поне засега на териториалните спорове между Пекин и Манила в Южнокитайско море.


  • 1 Гост

    4 31 Отговор
    Къде крият ракетите аятоласите, МОСАД и ЦРУ толкова ли не могат да ги проследят ?

    Коментиран от #4, #6, #19

    14:51 19.03.2026

  • 2 разбира се

    7 32 Отговор
    от 1979 Иран се занимава само с международен тероризъм.

    14:52 19.03.2026

  • 3 Шопо

    25 1 Отговор
    На война като на война, всички средства са позволени

    14:52 19.03.2026

  • 4 Кирчо

    24 1 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Къде са училищата в САЩ и Исраел, муслиманите могат ли да разберат ?

    14:54 19.03.2026

  • 5 Иран са терористи

    1 20 Отговор
    Две седмици преди Хамас да нападне Израел:

    Иранският президент Ебрахим Раиси предупреди в кулоарите на годишната сесия на Общото събрание в Ню Йорк, че всяко нормализиране на отношенията между Израел и Саудитска Арабия ще бъде предателство към палестинската кауза, предаде Франс прес, съобщи БТА.

    "Смятаме, че отношенията между страните от региона и ционисткия режим биха били удар с нож в гърба на палестинския народ и палестинската съпротива", заяви Раиси.

    Запитан за сближаването между Израел и Саудитска Арабия, иранският президент първоначално похвали задълбочаващите се отношения на Иран със Саудитска Арабия. Двата исторически противника и съперника в Персийския залив - сунитската саудитска монархия и шиитската иранска Ислямска република - започнаха изненадващо нормализиране на отношенията си миналата пролет под егидата на Китай.

    14:54 19.03.2026

  • 6 Не могат

    21 2 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Алон Мизрахи, израелски журналист:
    Американските войници дори не могат да мечтаят да стъпят на иранска земя. И за да разберете колко отчаяна е тази война, на четвъртия ден вече чувате най-безумните предложения и идеи от администрацията на Тръмп. Те предлагат да изпратят военен ескорт, който да пази петрол-танкерите, излизащи от Персийския залив. За какво изобщо говорите! Искате да изпратите американски кораби в зоната на унищожение на хиляди ирански ракети? СЕГА никой не може да премине през Ормузкия проток. Иранците са се готвили за тези събития от десетилетия. САЩ парадират с идеята си да въоръжат кюрдските милиции, за да нахлуят в Иран. За какво, по дяволите, говорите? Виждали ли сте карта на Иран!? Изглежда, че администрацията на Тръмп никога не е виждала карта на Иран! Знаете ли колко е обширен? Какво означава да нахлуеш в Иран!? Мислите ли, че милиция от 10 000 души би могла да нахлуе в Иран!? Или дори 50 000? Или 100 000? Иран ще ги погълне.
    САЩ и Израел вече загубиха тази война. САЩ и Израел могат да убият милиони цивилни в домовете им. Те имат мощни бомби и могат да взривяват сгради, но няма да спечелят тази война. Военната инфраструктура и оръжия на Иран са дълбоко под земята, пръснати из цялата огромна и пресечена територия на ИРАН. Нито американците, и още по-малко израелците имат някакъв шанс да стигнат до някоя от тях. Те са в дълбока скапаност. Започнаха нещо, което нямат шанс да завършат. Когато всичко това приключи, САЩ никога няма

    Коментиран от #8

    14:55 19.03.2026

  • 7 Тромб, машата на Сатаняху

    22 0 Отговор
    Затова Хитлер е трепал евреите!

    14:55 19.03.2026

  • 8 Не могат- 2

    26 2 Отговор

    До коментар #6 от "Не могат":

    САЩ никога няма да се върнат в Западна Азия. Няма да има американско присъствие в Близкия изток. Казвам ви това сега със сигурност.

    14:56 19.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Иран няма бъдеще

    1 21 Отговор

    До коментар #10 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Скоро територията му ще бъде поделена между съседите му.

    Коментиран от #12, #15, #17

    15:01 19.03.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Победа 1945 г.

    13 0 Отговор
    Победихме хитлеризма, ще победим и ционизма

    15:06 19.03.2026

  • 14 Павел Пенев

    15 1 Отговор
    Точно такава трябва да е мярката на Иран спрямо еврейските терористи.

    15:08 19.03.2026

  • 15 Антитрол

    15 1 Отговор

    До коментар #11 от "Иран няма бъдеще":

    "ще бъде"

    Без ЩЕ ЩЕ ЩЕ не върви ли козяшката пропаганда - как пък едно ЩЕ ЩЕ ЩЕ на козячетата не се сбъдна до сега.

    15:08 19.03.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Ще, ще, ще...

    11 0 Отговор

    До коментар #11 от "Иран няма бъдеще":

    и пак си хванал шефовете си за петроханските щеки 😂😂😂

    15:11 19.03.2026

  • 18 Зевзек

    15 0 Отговор

    До коментар #16 от "ех колега":

    "до сега Марс щеше да е руски"

    Че да не би да е на украинците или господарите им. Какво стана със "силното и сплотено НАТО" - не ви се говори нали?

    15:11 19.03.2026

  • 19 Улав

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Я па тоя

    15:11 19.03.2026

  • 20 ВесРадДимитров

    10 0 Отговор
    Достойни сте,Иранци. А се радвам до безумие,че скоро ще започнете офанзивата и срещу еврейската диаспора на криптираното иудеи в Еврейския съюз и САЩ! Напред! Евреинът Тръмп е на прага да Ви се моли за договори и съюзи. Никакви договори с евреите унищожители на света !

    15:16 19.03.2026

  • 21 Читател

    13 0 Отговор
    Абе нашите козячета защо получиха амнезия че Русия била нападнала Украйна и значи Русия е агресор - сега господарите им нападнаха Иран и вече не смеят да гъкнат. Ех колко трябва да си наведен че мнението ти да се променя по три пъти на ден.

    15:16 19.03.2026

  • 22 Помнещ

    8 0 Отговор

    До коментар #16 от "ех колега":

    "ако ставаше само с тролене"

    Ами нашите козячета 4 години само с тролене се опитват да победят Русия - едно не се е записало доброволец във ВСУ или поне една заплатка да е заделило за златна тоалетна на зеления или за бело.

    15:19 19.03.2026

  • 23 хъхъ

    10 0 Отговор
    Арабите са си купили американско оръжие за милиарди, ама се оказва сега, че няма кой да го управлява. Освен това огромни дялове от тази енергийна инфраструктура принадлежат на американски инвестиционни компании. Неща, строени десетилетия, престават да функционират след 5 дрона и 3 ракети. :D

    Коментиран от #24, #25

    15:19 19.03.2026

  • 24 реалистъ

    8 0 Отговор

    До коментар #23 от "хъхъ":

    Арабите са бесни на Тръмпича. ФАЩ се оказаха неспособни да ги защитят, а арабските диктатори просто са се откупили със закупуването на безполезни американски играчки като нашите Фъ16, които стават за туристически полети, но не и за бой.

    15:21 19.03.2026

  • 25 Рекетьор

    4 0 Отговор

    До коментар #23 от "хъхъ":

    "Освен това огромни дялове от тази енергийна инфраструктура принадлежат на американски инвестиционни компании"

    Ами класически рекет си е това - по-голямата част от печалбите на петрола ви ще е за нас и в замяна ние ще ви позволим да го продавате - ако решите сами да го продавате ще ви обявим за диктатори и ще ви наложим ембарго и санкции а може и да ви нападнем. Отделно пък това което остава за вас трябва да го вложите в американската икономика или да ни го дадете като "заем".

    15:26 19.03.2026

  • 26 хаха

    0 0 Отговор
    Само така! Започвайте да си стреляте инсталациите за обезсоляване... после големите промишлени комплекси.

    15:44 19.03.2026

  • 27 2234

    0 0 Отговор
    Абе Тръмп до кога ще се лигави с тия.

    15:49 19.03.2026

