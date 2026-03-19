Израел нападна Ливан, „Хизбула“ съобщи за шест унищожени израелски танка при засада

Подкрепяното от Иран ливанско шиитско движение "Хизбула" заяви днес, че продължава да се бори в Южен Ливан израелски въоръжени сили, които според него напредват бавно, като "систематично унищожават" селата по пътя си, предаде Франс прес, като се позова на източник, близък до ООН, предаде БТА.

"Хизбула" посочи в изявление, че е "устроила засада" на израелски войници, които се опитват да напреднат към село Тайбе, като е унищожила шест израелски танка "Меркава".

Ливанската Национална новинарска агенция (ННА) съобщи, че Тайбе, както и град Хиам, където от няколко дни се водят ожесточени сражения, са били цели на въздушни удари, както и на обстрел с тежка артилерия, от страна на Израел.

"Хизбула" заяви вчера, че е отблъснала настъплението на израелските сили към Хиам, на шест километра от границата.

Този стратегически град се издига на възвишение, което дава възможност за обстрел на част от Южен Ливан и Северен Израел, отбелязва АФП. Той стана сцена на ожесточени сражения по време на предишната война между Израел и "Хизбула", която приключи с прекратяване на огъня през ноември 2024 г.

Израелски бойни самолети нанесоха днес масирани въздушни удари в Южен Ливан и западната част на долината Бекаа, предаде ливанската Национална новинарска агенция (ННА), цитирана от БТА.

Ударите бяха насочени към множество населени места, включително Машгара, Мифдун, Хиам, Бинт Джбейл, покрайнините на Тир, както и райони в окръзите Набатия и Марджаюн.

Засегнати са жилищни и земеделски зони, като по информация една управляема ракета не е избухнала в близост до Тир. Повтарящи се въздушни атаки са били насочени срещу Хиам и Бинт Джбейл, съпроводени от тежък артилерийски обстрел по околните населени места, включително Марун ал-Рас, Шакра и долината Уади ас-Слуки. Нощните бомбардировки са причинили значителни структурни щети, особено в покрайнините на Джезин.

Над района на Марджаюн са били разположени и военни наблюдателни балони (балони, оборудвани със специални камери, които засичат топлина - бел. ред.), докато непрекъснат обстрел е поразявал граничните райони и ключови пътни връзки.

Ескалацията е предизвикала продължаващо разселване на населението към Сайда, Бейрут и относително по-безопасни райони, след предупреждения за възможни удари по инфраструктурата по поречието на река Литани.