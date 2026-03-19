Израел нападна Ливан, „Хизбула“ съобщи за шест унищожени израелски танка при засада

19 Март, 2026 15:22 1 640 15

"Хизбула" заяви, че е отблъснала настъплението на израелските сили към Хиам, на шест километра от границата

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Подкрепяното от Иран ливанско шиитско движение "Хизбула" заяви днес, че продължава да се бори в Южен Ливан израелски въоръжени сили, които според него напредват бавно, като "систематично унищожават" селата по пътя си, предаде Франс прес, като се позова на източник, близък до ООН, предаде БТА.

"Хизбула" посочи в изявление, че е "устроила засада" на израелски войници, които се опитват да напреднат към село Тайбе, като е унищожила шест израелски танка "Меркава".

Ливанската Национална новинарска агенция (ННА) съобщи, че Тайбе, както и град Хиам, където от няколко дни се водят ожесточени сражения, са били цели на въздушни удари, както и на обстрел с тежка артилерия, от страна на Израел.

"Хизбула" заяви вчера, че е отблъснала настъплението на израелските сили към Хиам, на шест километра от границата.

Този стратегически град се издига на възвишение, което дава възможност за обстрел на част от Южен Ливан и Северен Израел, отбелязва АФП. Той стана сцена на ожесточени сражения по време на предишната война между Израел и "Хизбула", която приключи с прекратяване на огъня през ноември 2024 г.

Израелски бойни самолети нанесоха днес масирани въздушни удари в Южен Ливан и западната част на долината Бекаа, предаде ливанската Национална новинарска агенция (ННА), цитирана от БТА.

Ударите бяха насочени към множество населени места, включително Машгара, Мифдун, Хиам, Бинт Джбейл, покрайнините на Тир, както и райони в окръзите Набатия и Марджаюн.

Засегнати са жилищни и земеделски зони, като по информация една управляема ракета не е избухнала в близост до Тир. Повтарящи се въздушни атаки са били насочени срещу Хиам и Бинт Джбейл, съпроводени от тежък артилерийски обстрел по околните населени места, включително Марун ал-Рас, Шакра и долината Уади ас-Слуки. Нощните бомбардировки са причинили значителни структурни щети, особено в покрайнините на Джезин.

Над района на Марджаюн са били разположени и военни наблюдателни балони (балони, оборудвани със специални камери, които засичат топлина - бел. ред.), докато непрекъснат обстрел е поразявал граничните райони и ключови пътни връзки.

Ескалацията е предизвикала продължаващо разселване на населението към Сайда, Бейрут и относително по-безопасни райони, след предупреждения за възможни удари по инфраструктурата по поречието на река Литани.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Сатаняхо

    36 3 Отговор
    С 6 пръста

    15:23 19.03.2026

  • 2 Велев

    39 1 Отговор
    А, нашите папагали скимуцат в ъгала и чакат господаря да ги нарита да свършат някоя друга мръсна работа. Няма такова долно, низко "общество" като нашите евроатлантици

    15:26 19.03.2026

  • 3 Дориана

    23 1 Отговор
    Ето, точно за това предупреждавахме . Една част от населението на Земята загина от Корона Вирус, друга част загинаха от климатичните промени , а останалата част сами ще се избият.

    15:27 19.03.2026

  • 4 Д-р Ментал

    46 2 Отговор
    Израел прекали! Това е абсурдно нарушение на международното право! Тихомълком разширява територията си в посока Ливан и Газа

    Коментиран от #10

    15:29 19.03.2026

  • 5 Ционист

    17 2 Отговор
    Е,то не остана ни танкове ,ни самолети..

    15:29 19.03.2026

  • 6 гошо

    36 1 Отговор
    Германия май е била права за това племе.

    15:31 19.03.2026

  • 7 Доктор

    22 0 Отговор
    Израел е злокачествен тумор.

    15:36 19.03.2026

  • 8 Лост

    9 0 Отговор
    Лошо им се е отразило напредването към село Тайбе.

    15:38 19.03.2026

  • 9 ЗОРО

    12 2 Отговор
    Еха, колко кръв се проля в Близкия изток с единствената цел да се осигури господство на Израел върху целия регион! Колко мъка, колко избити и осакатени! Сега даже целия свят ще плати с жестока икономическа криза!

    15:39 19.03.2026

  • 10 2234

    2 11 Отговор

    До коментар #4 от "Д-р Ментал":

    Ментално пропаднал. Що не кажеш нещо на хизбула, нещастник.

    Коментиран от #13

    15:43 19.03.2026

  • 11 Кухоглава копейка

    1 6 Отговор
    Ще се мриееее.

    Коментиран от #15

    15:43 19.03.2026

  • 12 Бясно куче

    3 0 Отговор
    Дано земята на която стои това мръсно племе еврейско се отвори и ги погълне и огън да ги изгори, защото те са сатаната на земята.

    15:52 19.03.2026

  • 13 Антитрол

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "2234":

    "Що не кажеш нещо на хизбула"

    Как пък на евреите все други им виновни за да заграбят земите им. Я погледни на картата Израел 1948 и сега. Иначе укрохунтата била в правото си да се бори срещу "окупатора" ама палестинците и хизбула нямат такова право нали - защо така ви са противоположни "евроатлантическите ценности" - или те се изразяват само в зелени хартийки.

    15:53 19.03.2026

  • 14 О Времена, о Нрави!!!

    2 0 Отговор
    АГРЕСОР е всеки, който влезе в друга държава преди ФАЩ, НАТО и Израел!
    Русия се бие за Руските Земи и е "Агресор"!?
    САЩ, ЕС и Израел за чужди земи... Но са "Миротворци"???
    О Времена, о Нрави!!!

    15:54 19.03.2026

  • 15 Зевзек

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Кухоглава копейка":

    Мозъчето не стига ли че само копи-пейст на едно и също под всяка статия - хайде напъни го малко пък може и да роди нещо.

    15:55 19.03.2026