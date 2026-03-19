Американското разузнаване: Китай няма да нападне Тайван през 2027 г.
Американското разузнаване: Китай няма да нападне Тайван през 2027 г.

19 Март, 2026 13:10 913 32

В доклада на американското разузнаване се обяснява, че нападението на Китай срещу Тайван би причинило и по-широки икономически смущения, тъй като Тайпе е най-големият производител на компютърни чипове в света

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Китай няма да нападне Тайван до следващата година, но все пак Пекин все още преследва целта си да поеме контрол над островната държава, сочи последната оценка на разузнавателната агенция на САЩ, предаде "Ал-Джазира".

"Китайските лидери понастоящем не планират да извършат инвазия в Тайван през 2027 г., нито пък имат фиксиран срок за постигане на обединение", се посочва в Годишната оценка на заплахите за 2026 г. на разузнавателната общност на САЩ.

В доклада се обяснява още, че "Пекин почти сигурно ще вземе предвид различни фактори при вземането на решение дали и как да се придържа към военни подходи за обединение, включително готовността на НОАК (Народнатa освободителна армия на Китай - бел. ред.), действията и политиката на Тайван и дали САЩ ще се намесят военно от името на Тайван".

Според разузнаването НОАК постига "стабилен, но неравномерен напредък" и понякога "увеличава обхвата, размера и темпото на операциите около Тайван" с военни учения и операции, но все още има твърде много рискове за китайското ръководство.

И се добавя, че китайското ръководство все още "предпочита да постигне обединение без използване на сила, ако е възможно".

В доклада на американското разузнаване се обяснява, че нападението на Китай срещу Тайван би причинило и по-широки икономически смущения, тъй като Тайван е най-големият производител на компютърни чипове в света и около една пета от световната търговия преминава през Тайванския проток.

"Дори без участието на Вашингтон, американските и глобалните икономически, и стратегически интереси биха се сблъскали със значителни и скъпоструващи последици, като веригите за доставки на технологии ще бъдат нарушени, а инвеститорите ще се страхуват на всички пазари", се подчертава още в доклада и се допълва, че продължителна война със САЩ рискува безпрецедентни икономически разходи за американската, китайската и световната икономика.


  • 1 Китайското

    12 0 Отговор
    Разузнаване:
    - Американското разузнаване да надува под вода, за да не вдига прах!!

    13:17 19.03.2026

  • 2 Въздушен пионер

    2 0 Отговор
    До 2028г. Китай става независим от тайванските чипове. Нападението ще стане чак след отпадането на зависимостта

    13:17 19.03.2026

  • 3 Д-р Ментал

    11 0 Отговор
    Китай не е управляван от малоумник. Азболютно първа световна икономика е без да пали войни. Има ясна стратегия и я следва. Да разлика от Тръмп, който сее бомби, иначе е миротворец нобелист….

    13:19 19.03.2026

  • 4 Ама защо така

    0 10 Отговор
    Защо Китай не помага на Иран. Нали дружки уж. Що не помогна на Сирия - нали дружки уж. Що не помага на Венецуела - нали дружки уж.
    Дали ще помогне на Русия ако Дончо рижавия откачи.

    Коментиран от #9, #11

    13:19 19.03.2026

  • 5 Колкото руското разузнаване докладва

    3 0 Отговор
    на Путин обективно за военните възможности на Украйна, толкова и американското разузнаване ще познае за Китай.

    13:20 19.03.2026

  • 6 Ще нападне

    4 0 Отговор
    2026 година

    Коментиран от #32

    13:21 19.03.2026

  • 7 Кой Пий Чай

    5 0 Отговор
    Вярно, ще изчакат подходяща година по китайския хороскоп. Примерно в годината на зеленото пребито куче или в годината на нахалната крадлива маймуна.

    13:21 19.03.2026

  • 8 Реконтра

    5 0 Отговор
    ...а през 2028-ма! Първо ще ви изчака да се изтощите.

    13:25 19.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 УдоМача

    3 0 Отговор
    Няма разбира се, защото ще го направи през 2026 -та.

    13:26 19.03.2026

  • 11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ама защо така":

    Това , че ти не знаеш нещо, не означава , че то не се случва ❗
    Може би искаш Китай да ти докладва, за да знаеш❗

    Например: Чайна достави над 1000 макета на танкове и други цели отпечатани на 3D принтери, който САШт и иSSраел унищожиха успешно❗

    Коментиран от #14

    13:29 19.03.2026

  • 12 И Киев е Руски

    4 0 Отговор
    Сигурни да защото само краварника и туморното образувание иЗраееел нападат

    13:29 19.03.2026

  • 13 Мдаааа

    3 0 Отговор
    Тия от Тайван, като видяхя как САЩ най малко двайсет пъти побеждава Иран... Да вдигат белия влаг и да се обединяват с Китай...

    13:33 19.03.2026

  • 14 aма защо така

    0 2 Отговор

    До коментар #11 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    С други думи казваш че Китай няма топки да си го каже в прав текст и да набият главата на Дончо?
    Дори ка Путин явно е кастриран и обяснява как не помагал на САЩ (Статия вчера) ... само и само да може да продава нефт.
    Не вярвам Китай да са ско пе ни страхливци. Просто за тях само далаверата е важна. Приятелство с тях няма.

    Коментиран от #15, #21

    13:34 19.03.2026

  • 15 aма защо така

    0 1 Отговор

    До коментар #14 от "aма защо така":

    корекция
    "не помагал на Иран (Статия вчера)"

    13:34 19.03.2026

  • 16 123456

    1 0 Отговор
    Китай : - Така е ! Ще го завземем още през 2026 и няма да усетите !

    13:35 19.03.2026

  • 17 абсолютен недоказуем фейк

    2 0 Отговор
    "Например: Чайна достави над 1000 макета на танкове и други цели отпечатани на 3D принтери, който САШт и иSSраел унищожиха успешно❗"

    Коментиран от #29

    13:35 19.03.2026

  • 18 хехе

    2 0 Отговор
    така е Китай няма да напада даже другарят Си ще иска разрешение от рижия.

    13:36 19.03.2026

  • 19 Коста

    2 0 Отговор
    САЩ и Израел ще нападат ли Иран, Гренландия и Куба?

    13:37 19.03.2026

  • 20 Ха ха

    1 3 Отговор
    А Пуся Късий опять АбАсрался през 2026г.

    13:39 19.03.2026

  • 21 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "aма защо така":

    Ама защо мислиш, че мислиш🤔❓
    В политиката, шпионажа и на война не всичко видимо е истинско и не всичко истинско е видимо‼️

    Коментиран от #23

    13:41 19.03.2026

  • 22 Войната

    2 0 Отговор
    Прави най големите пачки в нечии джобове.

    13:41 19.03.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "aма защо така":

    Леле каква голяма глава имаш....
    АМА ПРАЗНАааааа❗
    "От думите на Джоузеф Кент стана ясно, че Иран

    не са били на прага на създаването на атомна бомба
    нито преди три седмици,
    когато започна войната,

    нито през юни 2025 година
    при предишните удари на Израел и САЩ!"


    Да ти напомня за ОВ на Ирак 🤔

    Коментиран от #28, #31

    13:49 19.03.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 ДААА ВЕРНО БЕ.

    0 0 Отговор
    Няма да нападат стара кримка. Та Китай е предложил та Тайван да си сътрудничат по глобални тематики. И са го приели. И ще си оправят отношенията а вие тръпите дементни сащ потисници ще ви Фиат и северняка и южняка.

    14:01 19.03.2026

  • 27 ама защо така

    2 0 Отговор
    Ха така. Измести темата и погледа ни след като се ос ра.
    Ой мило...

    14:02 19.03.2026

  • 28 И НЕ САМО КЕНТ

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Го каза И АНГЛИЧАНИТЕ СЪЩО. БИЛИ СА НА КРАЧКА ОТ ДОГОВОРА ЗА ЗАБРАНА НА ЯДРЕНОТО ОРЪЖИЕ ТОЧНО ПРЕДИ НАПАДЕНИЕТО

    14:04 19.03.2026

  • 29 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "абсолютен недоказуем фейк":

    След време Фейковете стават истина,
    а много САШтински истини се оказват фейк🤔❗

    Кемтрейлс са фейк, но в ШАШт създадоха истински закон срещу Кемтрейлс ❗
    Истината , че Иран имат ОВ... се оказа фейк❗
    Искаш ли още дузина фейк от ДД оказали се истина❓

    Коментиран от #30

    14:05 19.03.2026

  • 30 хайде пак

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Да обърнем темата

    14:07 19.03.2026

  • 31 ама защо така

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Ха така. Измести темата и погледа ни след като се ос ра.
    Ой мило...

    14:09 19.03.2026

  • 32 Точно така -

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Ще нападне":

    Още няколко седмици, за да им свършат съвсем ракетите на американците и могат спокойно да отворят третия фронт! Ех, колко весело ще стане тогава!

    14:12 19.03.2026