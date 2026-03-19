Американското разузнаване: Китай няма да нападне Тайван през 2027 г.

Китай няма да нападне Тайван до следващата година, но все пак Пекин все още преследва целта си да поеме контрол над островната държава, сочи последната оценка на разузнавателната агенция на САЩ, предаде "Ал-Джазира".

"Китайските лидери понастоящем не планират да извършат инвазия в Тайван през 2027 г., нито пък имат фиксиран срок за постигане на обединение", се посочва в Годишната оценка на заплахите за 2026 г. на разузнавателната общност на САЩ.

В доклада се обяснява още, че "Пекин почти сигурно ще вземе предвид различни фактори при вземането на решение дали и как да се придържа към военни подходи за обединение, включително готовността на НОАК (Народнатa освободителна армия на Китай - бел. ред.), действията и политиката на Тайван и дали САЩ ще се намесят военно от името на Тайван".

Според разузнаването НОАК постига "стабилен, но неравномерен напредък" и понякога "увеличава обхвата, размера и темпото на операциите около Тайван" с военни учения и операции, но все още има твърде много рискове за китайското ръководство.

И се добавя, че китайското ръководство все още "предпочита да постигне обединение без използване на сила, ако е възможно".

В доклада на американското разузнаване се обяснява, че нападението на Китай срещу Тайван би причинило и по-широки икономически смущения, тъй като Тайван е най-големият производител на компютърни чипове в света и около една пета от световната търговия преминава през Тайванския проток.

"Дори без участието на Вашингтон, американските и глобалните икономически, и стратегически интереси биха се сблъскали със значителни и скъпоструващи последици, като веригите за доставки на технологии ще бъдат нарушени, а инвеститорите ще се страхуват на всички пазари", се подчертава още в доклада и се допълва, че продължителна война със САЩ рискува безпрецедентни икономически разходи за американската, китайската и световната икономика.