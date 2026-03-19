Американското разузнаване: Китай няма да нападне Тайван през 2027 г.

Китай няма да нападне Тайван до следващата година, но все пак Пекин все още преследва целта си да поеме контрол над островната държава, сочи последната оценка на разузнавателната агенция на САЩ, предаде "Ал-Джазира".
"Китайските лидери понастоящем не планират да извършат инвазия в Тайван през 2027 г., нито пък имат фиксиран срок за постигане на обединение", се посочва в Годишната оценка на заплахите за 2026 г. на разузнавателната общност на САЩ.
В доклада се обяснява още, че "Пекин почти сигурно ще вземе предвид различни фактори при вземането на решение дали и как да се придържа към военни подходи за обединение, включително готовността на НОАК (Народнатa освободителна армия на Китай - бел. ред.), действията и политиката на Тайван и дали САЩ ще се намесят военно от името на Тайван".
Според разузнаването НОАК постига "стабилен, но неравномерен напредък" и понякога "увеличава обхвата, размера и темпото на операциите около Тайван" с военни учения и операции, но все още има твърде много рискове за китайското ръководство.
И се добавя, че китайското ръководство все още "предпочита да постигне обединение без използване на сила, ако е възможно".
В доклада на американското разузнаване се обяснява, че нападението на Китай срещу Тайван би причинило и по-широки икономически смущения, тъй като Тайван е най-големият производител на компютърни чипове в света и около една пета от световната търговия преминава през Тайванския проток.
"Дори без участието на Вашингтон, американските и глобалните икономически, и стратегически интереси биха се сблъскали със значителни и скъпоструващи последици, като веригите за доставки на технологии ще бъдат нарушени, а инвеститорите ще се страхуват на всички пазари", се подчертава още в доклада и се допълва, че продължителна война със САЩ рискува безпрецедентни икономически разходи за американската, китайската и световната икономика.
- Американското разузнаване да надува под вода, за да не вдига прах!!
13:17 19.03.2026
3 Д-р Ментал
13:19 19.03.2026
Дали ще помогне на Русия ако Дончо рижавия откачи.
Коментиран от #9, #11
13:19 19.03.2026
13:20 19.03.2026
Коментиран от #32
13:21 19.03.2026
11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #4 от "Ама защо така":Това , че ти не знаеш нещо, не означава , че то не се случва ❗
Може би искаш Китай да ти докладва, за да знаеш❗
Например: Чайна достави над 1000 макета на танкове и други цели отпечатани на 3D принтери, който САШт и иSSраел унищожиха успешно❗
Коментиран от #14
13:29 19.03.2026
14 aма защо така
До коментар #11 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":С други думи казваш че Китай няма топки да си го каже в прав текст и да набият главата на Дончо?
Дори ка Путин явно е кастриран и обяснява как не помагал на САЩ (Статия вчера) ... само и само да може да продава нефт.
Не вярвам Китай да са ско пе ни страхливци. Просто за тях само далаверата е важна. Приятелство с тях няма.
Коментиран от #15, #21
13:34 19.03.2026
15 aма защо така
До коментар #14 от "aма защо така":корекция
"не помагал на Иран (Статия вчера)"
13:34 19.03.2026
17 абсолютен недоказуем фейк
Коментиран от #29
13:35 19.03.2026
21 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #14 от "aма защо така":Ама защо мислиш, че мислиш🤔❓
В политиката, шпионажа и на война не всичко видимо е истинско и не всичко истинско е видимо‼️
Коментиран от #23
13:41 19.03.2026
24 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #23 от "aма защо така":Леле каква голяма глава имаш....
АМА ПРАЗНАааааа❗
"От думите на Джоузеф Кент стана ясно, че Иран
не са били на прага на създаването на атомна бомба
нито преди три седмици,
когато започна войната,
нито през юни 2025 година
при предишните удари на Израел и САЩ!"
Да ти напомня за ОВ на Ирак 🤔
Коментиран от #28, #31
13:49 19.03.2026
27 ама защо така
Ой мило...
14:02 19.03.2026
28 И НЕ САМО КЕНТ
До коментар #24 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Го каза И АНГЛИЧАНИТЕ СЪЩО. БИЛИ СА НА КРАЧКА ОТ ДОГОВОРА ЗА ЗАБРАНА НА ЯДРЕНОТО ОРЪЖИЕ ТОЧНО ПРЕДИ НАПАДЕНИЕТО
14:04 19.03.2026
29 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #17 от "абсолютен недоказуем фейк":След време Фейковете стават истина,
а много САШтински истини се оказват фейк🤔❗
Кемтрейлс са фейк, но в ШАШт създадоха истински закон срещу Кемтрейлс ❗
Истината , че Иран имат ОВ... се оказа фейк❗
Искаш ли още дузина фейк от ДД оказали се истина❓
Коментиран от #30
14:05 19.03.2026
30 хайде пак
До коментар #29 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Да обърнем темата
14:07 19.03.2026
31 ама защо така
До коментар #24 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Ха така. Измести темата и погледа ни след като се ос ра.
Ой мило...
14:09 19.03.2026
32 Точно така -
До коментар #6 от "Ще нападне":Още няколко седмици, за да им свършат съвсем ракетите на американците и могат спокойно да отворят третия фронт! Ех, колко весело ще стане тогава!
14:12 19.03.2026