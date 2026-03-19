Войната на Тръмп в Иран далеч не е катастрофа

Войната на Тръмп в Иран далеч не е катастрофа

19 Март, 2026 14:10 2 941 52

За Белия дом причините за започването на войната еволюираха от желание за унищожаване на военните способности на Иран към сваляне на режима в Техеран

Войната на Тръмп в Иран далеч не е катастрофа - 1
Войната в Близкия изток продължава да е тема номер едно в западния печат.

Френският президент Еманюел Макрон предложи днес мораториум върху ударите по гражданска инфраструктура в Близкия изток, в частност - по енергийните обекти, пише в. "Фигаро".

Френското издание обръща внимание на заплахата на американския президент Доналд Тръмп да унищожи газово находище, ако Иран отново атакува важен комплекс за преработка на газ в Катар.

В. "Монд" отбелязва, че иранските удари по комплекса "Рас Лафан" са били нанесени в отговор на вчерашната атака на Израел срещу "Южен Парс", откъдето се добива около 70% от консумирания в Иран природен газ.

Войната на Тръмп в Иран далеч не е катастрофа, пише в редакционна статия в. "Дейли телеграф".

Да се твърди, че кампанията се развива зле, е погрешно, а да се твърди, че (убитият в рамките на операцията срещу Иран ръководител на иранските служби за сигурност Али) Лариджани е бил разумен човек, е глупаво, смята британското издание.

Войната с Иран означава много различни неща, пише в. "Индипендънт".

За Тръмп причините за започването на войната еволюираха от желание за унищожаване на военните способности на Иран към сваляне на режима в Техеран, посочва британското издание. Нетаняху обаче остава твърдо фокусиран върху премахването на това, което възприема като тройна заплаха от Иран: иранската програма за ядрени оръжия, балистичния му ракетен капацитет и способността на Техеран да поддържа регионални прокси групировки като "Хамас", "Хизбула" и хусите.

Тръмп знае, че войната е непопулярна у дома и сред съюзниците му и създава нестабилност в световната икономика. С оглед на предстоящите през октомври междинни избори, американският президент вероятно ще иска конфликтът да приключи относително скоро. Нетаняху, от друга страна, отбелязва "Индипендънт", не би искал да слага край на войната, без да е нанесъл решително поражение на Иран, което поне да сложи край на ядрената и балистична програма на Ислямската република.

Подобно на Тръмп, израелският лидер ще се яви на избори през октомври и ще иска да се представи като победител във войната с Иран. От това как Тръмп и Нетаняху успеят да уредят тези различия, зависи как - и колко дълго - ще протече войната.

Стратегията на САЩ и Израел да убиват висши ирански представители може да се окаже контрапродуктивна, пише в. "Гардиън". "Това не е режим на личности", казва пред "Гардиън" Санам Вакил, експерт по Иран в "Чатъм хаус".

В. "Вашингтон пост" обръща внимание на вчерашното изказване пред законодатели на ръководителката на американското разузнаване Тълси Габард, че режимът в Иран изглежда сериозно отслабен, но все още функциониращ.


  • 1 Бай Хасан

    43 4 Отговор
    Двете еврйчета си правят каквото си поискат това не са държавни глави а са Терористи

    Коментиран от #8

    14:11 19.03.2026

  • 2 604

    28 2 Отговор
    Пълен батак е...напукъхъ им камбанариятъ..

    14:13 19.03.2026

  • 3 Хохо Бохо

    35 2 Отговор
    Ама хич не е катастрофа, само пълна и брутална катастрофа. Техеран кога? След 3 дейс?

    Коментиран от #15

    14:14 19.03.2026

  • 4 Гост

    35 0 Отговор
    Когато бог иска да накаже САЩ изпраща торнада, урагани, виелици! Когато бог иска да накаже другите народи им изпраща американците!

    Коментиран от #49

    14:14 19.03.2026

  • 5 Опа

    24 0 Отговор
    Значи ние можем да внасяме газ и петрол, а иранците не могат, така ли?

    14:14 19.03.2026

  • 6 Хич бе

    32 0 Отговор
    Войната хич не е катастрофа. ДвБа у главите.

    14:15 19.03.2026

  • 7 Д-р Ментал

    41 0 Отговор
    Чакат ни чудни времена да благодарим на г-н Тръмп и Г-н Биби. Само не ми е ясно защо всички световни лидери мълчат пред това военно престъпление и безпардонно погазване на международното право…

    Коментиран от #28, #36

    14:16 19.03.2026

  • 8 Така е

    6 33 Отговор

    До коментар #1 от "Бай Хасан":

    Не трябваше руснаците да нападат Зеленски, както и проксито на Иран, Хамас, не трябваше да напада Нетаняху. Сега режимите в Москва и Техеран ще платят висока цена за това, че нападнаха суверенни държави и избиха сума ти цивилни.

    Коментиран от #26

    14:17 19.03.2026

  • 9 А МОЧАТА?

    2 25 Отговор
    Възстановиха ли МОЧАТА?

    Коментиран от #13

    14:18 19.03.2026

  • 10 Механик

    40 2 Отговор
    Абе не е катастрофа, ама два самолетоносача дадоха фира, а цинковите консерви с говеждо-ситносмляно под формата на груз 200 не спират да пътуват от Рамщайн към Форд Нокс.
    Израел се оказа с продънен гевгир и няма ракети. Тръмп плаче и се тръшка, че коалицията на жеЛаещите на желае, а само лае. А на Биби му поникна 6-ти пръст.

    14:18 19.03.2026

  • 11 Джамбаза

    24 0 Отговор
    Подобно на Тръмп, израелският лидер ще се яви на избори през октомври...
    По-скоро ще е подобно на Бандера да се яви на избори.

    14:19 19.03.2026

  • 12 И на идиот

    5 24 Отговор
    Е ясно, че операцията ще бъде доведена до край. Това пичове не инцедент,това е война готвена от Иран и Израел от години. Очакваме разръзката и тя няма да е в поза на иранскиге тирани

    14:20 19.03.2026

  • 13 Механик

    30 6 Отговор

    До коментар #9 от "А МОЧАТА?":

    Спокойно. Мочата ще я възстановявате вие с розАвите понита. Само стойте, па гледайте.
    И Белене ще възстановите, и Скравена, и Бобов дол. Вие само спокойно и не бързайте.

    Коментиран от #32, #33

    14:21 19.03.2026

  • 14 Мажат мажат

    29 2 Отговор
    Ама колкото и да мажат мисирките на запад, Иран попиля от бой Обора и Израел. Терористичните държани Обора-израел не са свикнали да ги бият, това е нещо ново за тях и сега са шокирани горките. Затова го удариха на молби, заплахи и пошла пропаганда

    14:21 19.03.2026

  • 15 Пригожин

    1 19 Отговор

    До коментар #3 от "Хохо Бохо":

    Е не всеки може Киев за два дня

    Коментиран от #43

    14:22 19.03.2026

  • 16 Георгиев

    20 1 Отговор
    А бе щом Иран бълва на всеки час ракета, не е толкова отслабен. Тепърва ще опитват персийския нрав. Агентурното покритие на Мосад изтънява. Натаняху го крият, явно има проблем. Та ще видим.

    14:22 19.03.2026

  • 17 Георги

    24 0 Отговор
    все още не е катастрофа, но има изгледи да стане. Да сменят режима ще е трудно. Едва ли са много иранците, които биха подкрепили американо-израелска марионетка особено след "училището". Без войник да стъпи там нищо не правят освен да у-биват и разрушават от безопасно разатояние, което в крайна сметка могат да представят за победа. Ритнаха кацата а ай-на-та и сега казват "на нас не ни мирише, ние живеем далеко. На който му мирише да чисти."

    14:22 19.03.2026

  • 18 Българин

    14 0 Отговор
    "Стратегията на САЩ и Израел да убиват висши ирански представители може да се окаже контрапродуктивна, пише в. "Гардиън". Тези са се усетили.

    14:24 19.03.2026

  • 19 Макробиолог

    10 1 Отговор
    Да се съобразяваме поне донякъде с това какво иска Тръмп е разбираемо,обаче желанията на биби абсолютно идват в повече.

    14:24 19.03.2026

  • 20 Сатана Z

    9 0 Отговор
    Доналд е психопат и се нуждае от лечение или от лоботомия.

    14:25 19.03.2026

  • 21 Така Така

    12 2 Отговор
    А бе какви са назобените британци че да казват кой е умен и кой не??? Архаична държава управлявана все още от крал дава модък без сори са познава даденият човек. Не може всички да са със силиконови глави както в англия кащ и израел само там са изпразнени от съдържание

    14:26 19.03.2026

  • 22 Усраула Лайненс

    12 0 Отговор
    най-добре е
    всички да изгонят всички кравари от страните си и да не ги допускат никога повече за да има някакъв живот в този свят в тази безсмислена вселена

    14:26 19.03.2026

  • 23 Макробиолог

    14 0 Отговор
    И между другото, где Биби?Шият му нови уши?

    14:26 19.03.2026

  • 24 ....

    8 0 Отговор
    Дончо ти си уволнен!!!За нашите пък въобще да не говорим.

    14:29 19.03.2026

  • 25 Киев за два дня

    0 7 Отговор
    КогИ?

    14:29 19.03.2026

  • 26 Така Така

    6 1 Отговор

    До коментар #8 от "Така е":

    Режими има в сащ и онази открадната държава от Палестина там е режим само марионитките се сменят на някакви си фалшиви избори

    14:31 19.03.2026

  • 27 Пари Сен Жендърмен

    3 0 Отговор
    Да,бе...ще бомбим само това,което ни е изгодно

    14:31 19.03.2026

  • 28 Висящият от колесник

    7 0 Отговор

    До коментар #7 от "Д-р Ментал":

    или както каза Международния Олимпийски Комитет след като беше наказал вече руските и тези от беларус спортисти вече 4 години сега нямало да наказват крави и равини защото спортът бил за обединяване

    14:32 19.03.2026

  • 29 Обратната страна на монетата

    10 2 Отговор
    САЩ като нападат, е демокрация,Русия като напада,е агресор...а де?

    14:34 19.03.2026

  • 30 Световния ред

    0 2 Отговор
    Несменяем съм 🥂🐊

    14:34 19.03.2026

  • 31 Въпрос на време

    5 0 Отговор
    Срещу доходи от петрол и газ режимът в Иран ще си купи отново унищожените заводи за обогатяване на уран и за ракети - носители на ядрено оръжие. Новите ще са още по-дълбоко под планините.

    14:35 19.03.2026

  • 32 ЧНГ Пловдив

    0 3 Отговор

    До коментар #13 от "Механик":

    Чисти набързо и гАлоша 🗿🔨💥

    Коментиран от #51

    14:36 19.03.2026

  • 33 ЩЕКА 🤡🤩

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Механик":

    Ще ще ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ 🤩🤡🍌🍌

    14:37 19.03.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 С ПОГАЧИ на Дунав

    0 2 Отговор
    Айде бе кво направихте бе?!? мухлясаха ПУгачите докато ви чакаме!!!ТРЪГВАМЕ СИ!

    14:38 19.03.2026

  • 36 Путлеристан

    1 3 Отговор

    До коментар #7 от "Д-р Ментал":

    Путлера единствена каза че не хубаво така да правят 💡

    14:39 19.03.2026

  • 37 К ПЕЙКИ с чалми

    1 2 Отговор
    Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния

    14:39 19.03.2026

  • 38 Хе хе...

    4 1 Отговор
    Тъй де, за няма месец трилион повече, трилион по малко, ко толкоз, откъдето дошли там отишли...

    14:39 19.03.2026

  • 39 павела митова

    4 0 Отговор
    РИЖАКА Е ПЪЛНО ТРА-ЛАЛА , НИЕ МИСЛИХМЕ ,ЧЕ БАЙ ДЪНЮ Е ЗЛЕ ,АМА ТОЯ СИ Е НАПРАВО ЛУД С КАРТЕЧНИЦА

    14:39 19.03.2026

  • 40 Сатана Z

    4 8 Отговор
    Тръмп води война за да открадне ресурсите в тази част на света,включително и монархиите в Залива.

    14:39 19.03.2026

  • 41 Шопо

    3 9 Отговор
    Персийския залив ще се казва Американски залив защото там Армията на САЩ беше победена.

    14:45 19.03.2026

  • 42 Възпитател

    8 5 Отговор
    Аятоласите ще бъдат размазани както и рашистите в Украйна .
    Това го знаят и децата.

    14:46 19.03.2026

  • 43 Омбре

    4 7 Отговор

    До коментар #15 от "Пригожин":

    Всъщност руснаците бяха за 2-3 дни в киев,преди да се изтеглят...А Вова,ако действаше както тръмп и биби, от укра да е са останали само 2-3 села. Толкова.

    14:48 19.03.2026

  • 44 Ветеринарен врач

    1 2 Отговор
    Има ли циркане от неумни болни пациенти(подлоги на блатата) ??!!

    14:48 19.03.2026

  • 45 Подпоручик Лукаш

    2 2 Отговор
    Докато не влезете и не им отделите чалмите от раменете заедно с главите, няма да стане работата.

    14:49 19.03.2026

  • 46 Анонимен

    2 2 Отговор
    Гнездото на пчелите е нападнато,като те успяха да убият пчелата майка.Останалите са силно агресивни и нападателни.Роякът кръжи около гнездото,пазете се те жилят и убиват каквото срещнат.

    14:50 19.03.2026

  • 47 Не било катастрофа?

    4 1 Отговор
    Ама Вие сериозно ли?

    14:51 19.03.2026

  • 48 Копейка с ушанка и зелени чорапи

    2 2 Отговор
    А пък ние пет години не можем два града да превземем, Покровск и Купянск, и погачи няма, увеличиха цената на брашното и маята, с какво ще посрещнем нашите братушки и освободители? 😢, само едни з@д(ни)(ци) ни останаха.

    Коментиран от #52

    14:55 19.03.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Я пък тоя

    0 1 Отговор
    Наистина не е обикновена катастрофа, а е огромна катастрофа!

    15:26 19.03.2026

  • 51 Заровен

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "ЧНГ Пловдив":

    се считай под Альоша гьотверен

    15:44 19.03.2026

  • 52 Арестович

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "Копейка с ушанка и зелени чорапи":

    Ако руснаците не ни считана за руснаци, не за 3 дни а още първият ден Украйна щеше да е на пепел

    15:46 19.03.2026