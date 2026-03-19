Войната в Близкия изток продължава да е тема номер едно в западния печат.
Френският президент Еманюел Макрон предложи днес мораториум върху ударите по гражданска инфраструктура в Близкия изток, в частност - по енергийните обекти, пише в. "Фигаро".
Френското издание обръща внимание на заплахата на американския президент Доналд Тръмп да унищожи газово находище, ако Иран отново атакува важен комплекс за преработка на газ в Катар.
В. "Монд" отбелязва, че иранските удари по комплекса "Рас Лафан" са били нанесени в отговор на вчерашната атака на Израел срещу "Южен Парс", откъдето се добива около 70% от консумирания в Иран природен газ.
Войната на Тръмп в Иран далеч не е катастрофа, пише в редакционна статия в. "Дейли телеграф".
Да се твърди, че кампанията се развива зле, е погрешно, а да се твърди, че (убитият в рамките на операцията срещу Иран ръководител на иранските служби за сигурност Али) Лариджани е бил разумен човек, е глупаво, смята британското издание.
Войната с Иран означава много различни неща, пише в. "Индипендънт".
За Тръмп причините за започването на войната еволюираха от желание за унищожаване на военните способности на Иран към сваляне на режима в Техеран, посочва британското издание. Нетаняху обаче остава твърдо фокусиран върху премахването на това, което възприема като тройна заплаха от Иран: иранската програма за ядрени оръжия, балистичния му ракетен капацитет и способността на Техеран да поддържа регионални прокси групировки като "Хамас", "Хизбула" и хусите.
Тръмп знае, че войната е непопулярна у дома и сред съюзниците му и създава нестабилност в световната икономика. С оглед на предстоящите през октомври междинни избори, американският президент вероятно ще иска конфликтът да приключи относително скоро. Нетаняху, от друга страна, отбелязва "Индипендънт", не би искал да слага край на войната, без да е нанесъл решително поражение на Иран, което поне да сложи край на ядрената и балистична програма на Ислямската република.
Подобно на Тръмп, израелският лидер ще се яви на избори през октомври и ще иска да се представи като победител във войната с Иран. От това как Тръмп и Нетаняху успеят да уредят тези различия, зависи как - и колко дълго - ще протече войната.
Стратегията на САЩ и Израел да убиват висши ирански представители може да се окаже контрапродуктивна, пише в. "Гардиън". "Това не е режим на личности", казва пред "Гардиън" Санам Вакил, експерт по Иран в "Чатъм хаус".
В. "Вашингтон пост" обръща внимание на вчерашното изказване пред законодатели на ръководителката на американското разузнаване Тълси Габард, че режимът в Иран изглежда сериозно отслабен, но все още функциониращ.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
8 Така е
До коментар #1 от "Бай Хасан":Не трябваше руснаците да нападат Зеленски, както и проксито на Иран, Хамас, не трябваше да напада Нетаняху. Сега режимите в Москва и Техеран ще платят висока цена за това, че нападнаха суверенни държави и избиха сума ти цивилни.
Израел се оказа с продънен гевгир и няма ракети. Тръмп плаче и се тръшка, че коалицията на жеЛаещите на желае, а само лае. А на Биби му поникна 6-ти пръст.
До коментар #9 от "А МОЧАТА?":Спокойно. Мочата ще я възстановявате вие с розАвите понита. Само стойте, па гледайте.
И Белене ще възстановите, и Скравена, и Бобов дол. Вие само спокойно и не бързайте.
15 Пригожин
До коментар #3 от "Хохо Бохо":Е не всеки може Киев за два дня
22 Усраула Лайненс
всички да изгонят всички кравари от страните си и да не ги допускат никога повече за да има някакъв живот в този свят в тази безсмислена вселена
26 Така Така
До коментар #8 от "Така е":Режими има в сащ и онази открадната държава от Палестина там е режим само марионитките се сменят на някакви си фалшиви избори
28 Висящият от колесник
До коментар #7 от "Д-р Ментал":или както каза Международния Олимпийски Комитет след като беше наказал вече руските и тези от беларус спортисти вече 4 години сега нямало да наказват крави и равини защото спортът бил за обединяване
32 ЧНГ Пловдив
До коментар #13 от "Механик":Чисти набързо и гАлоша 🗿🔨💥
33 ЩЕКА 🤡🤩
До коментар #13 от "Механик":Ще ще ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ 🤩🤡🍌🍌
36 Путлеристан
До коментар #7 от "Д-р Ментал":Путлера единствена каза че не хубаво така да правят 💡
Възпитател
Това го знаят и децата.
43 Омбре
До коментар #15 от "Пригожин":Всъщност руснаците бяха за 2-3 дни в киев,преди да се изтеглят...А Вова,ако действаше както тръмп и биби, от укра да е са останали само 2-3 села. Толкова.
51 Заровен
До коментар #32 от "ЧНГ Пловдив":се считай под Альоша гьотверен
52 Арестович
До коментар #48 от "Копейка с ушанка и зелени чорапи":Ако руснаците не ни считана за руснаци, не за 3 дни а още първият ден Украйна щеше да е на пепел
