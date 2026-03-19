Цените на газа скочиха с 35% след удари в Иран и Катар

19 Март, 2026 15:09 960 40

Тръмп заплаши да унищожи най-голямото газово находище в света, след като Иран удари ключово съоръжение в Катар

Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Катар обвини Иран, че е атакувал газовото съоръжение "Рас Лафан", а цените на петрола достигнаха нов пик от 114 долара на барел. "Рас Лафан" осигурява 20% от глобалния втечнен природен газ, съобщава Блумбърг, а властите в Доха обявиха, че на съоръжението са нанесени "значителни щети". Цените на газа в Европа скочиха с 35 на сто.

Тръмп заплаши да унищожи "Южен Парс"

Иран изстреля ракети и дронове по цели в Катар и Саудитска Арабия в отговор на израелското нападение срещу "Южен Парс" - най-голямото познато газово находище в света. Находището се използва от Иран и Катар и отговаря за над 70% от газовото производство в Иран.

Доналд Тръмп реагира остро на действията на Техеран. Той обяви, че атаките по "Южен Парс" са извършени от Израел, без да бъде информиран Вашингтон, както и че Катар няма общо. Тръмп заплаши да унищожи "Южен Парс", ако енергийната инфраструктура на Катар бъде нападната отново. Атаката ще бъде с "такава сила и мощ, каквато Иран никога досега не е виждал", каза американският президент. Световните пазари на горива веднага реагираха и цените скочиха.

Катар изгони ирански дипломати

Израел нямало повече да напада газови хранилища в Персийския залив, заяви Тръмп. Властите в Катар от своя страна обявиха, че Иран "е престъпил всички червени линии с целенасочените си атаки срещу граждански обекти и жизненоважни съоръжения в страните от региона". Доха изгони военният аташе и аташето по сигурността в иранското посолство от страната.

Президентът на Иран Масуд Пезешкиан по-рано предупреди в X за ескалация. "Агресивните действия" няма да донесат полза на Израел, САЩ и техните съюзници, а ще влошат ситуацията. Те биха могли да имат "неконтролируеми последствия", които да се отразят в световен мащаб", написа Пезешкиан.

Междувременно властите в Обединените арабски емирства затвориха нефтена и газова инсталация в Абу Даби след ракетна атака. След операция на противовъздушната отбрана отломки са довели до "инциденти", съобщи правителството в Абу Даби, без да дава повече подробности.


Свързани новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    27 1 Отговор
    "Tръмп заплаши да унищожи най-голямото газово находище в света"
    - И после, ще пър ди ли за газ, янкито?

    15:12 19.03.2026

  • 2 Изперкал русофоб

    29 2 Отговор
    Ураааа! От следващата седмица ще плащам по 4 евро за литър бензин.
    Важното е на Путин да му е зле.

    15:14 19.03.2026

  • 3 604

    26 1 Отговор
    Няма да ривети бананите съ евтини...!

    15:16 19.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Уса

    19 1 Отговор
    Еврогеовете не протестиратзначи всичко е наред

    15:16 19.03.2026

  • 6 Хм...

    22 1 Отговор
    Газ $1000, нефт $200 до края на рамазана.
    Пък може и повече...

    Благодарение на инфантилния идиот тръмп и евроатлантическите розАви понита.

    15:17 19.03.2026

  • 7 Факт

    23 1 Отговор
    Тръмп тероризира целият свят, като го шантажира да го остави без газ, ако не му помагат в пиратстването.
    Но, няма проблеми. Не му налагайте дори и една санкция, сакън да не се обиди нещо.

    15:17 19.03.2026

  • 8 Най доброта новина е

    13 1 Отговор
    Тя носи 100% сигурност че СВЕТОВНАТА ИКОНОМИКА отива по дяволите и всички фиатни пари по света Всичко ще се ЗАНУЛИ и кредити и депозити

    15:20 19.03.2026

  • 9 Надиплен

    7 1 Отговор
    Има инфо че Тръмп обмисля използване на ядрено оръжие в Иран

    15:21 19.03.2026

  • 10 Отново първи бяха нацистите от

    18 1 Отговор
    Израел ! Първо беше израелското нападение срещу "Южен Парс" - най-голямото познато газово находище в света. НЕ Иран а Израел започнаха с ударите по находищата ! Иран изстреля ракети и дронове по цели в Катар и Саудитска Арабия в отговор на израелското нападение срещу "Южен Парс" ! В отговор! Това трябваше да основното във статията ! Това е истината

    15:21 19.03.2026

  • 11 Урсула фон дер Лайен

    22 2 Отговор
    Време е да закриваме Мариците в България защото замърсяват въздуха,
    за закриване е също путинската рафинерия в Бугас
    а също останалите 5-ти и 6-ти блок на АЕЦ Козлодуй защото за руски.
    Ако българите нямат електричество и бензин, ние от ЕС ще им изпратим по още един бустер против КОВИД,
    така всичко ще бъде наред.

    Коментиран от #38

    15:22 19.03.2026

  • 12 Зелен хайвер от Зеления Шабатай

    7 1 Отговор
    Купувайте опции за падане на цената. Нашите специалисти почват работа или пък не.

    15:22 19.03.2026

  • 13 Ззз

    9 1 Отговор
    Горкото Дръмп, господарите му пак не го били предупредили за нищо...

    15:23 19.03.2026

  • 14 Цените на газа в Европа скочиха с 35 %

    17 2 Отговор
    Да благодарим за което на фашистите от САЩ и коптора Израел. И на мижитурките-подлоги естествено във ЕК

    15:24 19.03.2026

  • 15 ИВАН

    13 1 Отговор
    Това им е целта, разрушения, смърт, глад, цени до небесата ... дълбоката държава

    15:24 19.03.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 факт

    11 2 Отговор
    Усещате ли как светът се запалва от четирите си страни. Всеки ден все нови и нови държави вземат страна в конфликта. Загазихме здраво. Нека горивото да е скъпо, но да няма война. Нещо не отиват на добре нещата.

    15:25 19.03.2026

  • 18 УСА боклук

    14 1 Отговор
    Добре дошъл отново Газпром !

    Коментиран от #39

    15:25 19.03.2026

  • 19 Въздушен пионер

    4 0 Отговор
    Ха ха, миналата седмица същото казваше

    15:26 19.03.2026

  • 20 ЗОРО

    14 2 Отговор
    Да благодарим за предстоящата криза и мизерия на психопата Тръмп и ционисти ка та кочина Исрахел!

    15:26 19.03.2026

  • 21 Какво казва гения на нашето съвремие

    7 2 Отговор
    Кажете какво мисли най-великият политик на нашето време Володимир Зеленский.
    какво умно е казал.
    Нещо, малко пишете за него в последно време, а ние вашите читатели само за Зеленски мислим.

    15:26 19.03.2026

  • 22 Въздушен пионер

    2 0 Отговор
    Рестарт, крания срок е 2029г.

    15:27 19.03.2026

  • 23 Тоя пръщи от мозък бре

    5 1 Отговор
    Тръмп заплаши да унищожи най-голямото газово находище в света.... ще го взриви ли бре ? Тя може тая дупка поне 3 държави да погълне после. Представете си дупката в Чирен по 5 милиона поне

    15:27 19.03.2026

  • 24 ГЮРО

    6 1 Отговор
    СЕГА ЩЕ ДАВА ЛИ 20ЕВРО ЗА АГУ?

    Коментиран от #27

    15:28 19.03.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Ще унищожи той "Южен Парс"

    7 1 Отговор
    Ама може от труса и половин България да се срине да ви кажа ако тва чудо избумти. Ще е като 5 ядрени бомби поне. Ще има нова география после .....

    15:31 19.03.2026

  • 27 Имаше ли Гюро глава или нямаше?

    6 1 Отговор

    До коментар #24 от "ГЮРО":

    Миналата година си купил очила, значи имал наш Гюро глава.
    Вижте колко умни хора като наш Гюро са вземали месечна заплата над 30 000 евро.
    Евала бате!

    Коментиран от #33

    15:31 19.03.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Бай Дън

    5 1 Отговор
    Атаката ще бъде с "такава сила и мощ, каквато Иран никога досега не е виждал! Всеки път едно и също и все омазан ходи! Дигай си гаргите и да те няма, загуби но се оттегли достойно, ако знае какво е това! Ще намалиш цените на петрола и газа!

    15:33 19.03.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 ПП-ДБ казват да не се паникьосвате

    8 1 Отговор
    Довечера ще направим един мощен гей-парад на жълтите павета и така ще решим проблема с цените на горивата.

    15:35 19.03.2026

  • 32 az СВО Победа 80

    3 2 Отговор
    Накратко:

    1. Руският тръбен газ за България струваше 252$/300$ за 1000м3.

    2. Сега България ще плаща по 884$ за 1000м3

    Почувствахте ли разликата???

    Плащаме близо три пъти по-висока цена. Защо???

    15:35 19.03.2026

  • 33 Холмс

    5 1 Отговор

    До коментар #27 от "Имаше ли Гюро глава или нямаше?":

    Спеца взема около 90000 евра! Особен управител от ПП тата!

    15:36 19.03.2026

  • 34 Кухоглава копейка

    1 3 Отговор
    Ще се мриееее.

    15:37 19.03.2026

  • 35 Цомчо Плюнката

    0 1 Отговор
    Руският петрол пуска 3 пъти повече бензин.

    15:40 19.03.2026

  • 36 Тръмп просто не знае

    2 0 Отговор
    Какво говори. Тотален олигофрен. То там 5 държави стоят върху бомба а тоя казва че щял да я взриви

    15:40 19.03.2026

  • 37 И кой ще го гаси после

    1 1 Отговор
    Тва най-голямото газово находище в света ? Ще изчезнат май тоя път не само динозаврите

    15:43 19.03.2026

  • 38 Оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Урсула фон дер Лайен":

    BG-то Ще се оправи само и единствено!.Катo гpъмне АEЦа и yнищoжи тоя кoфти ГЕHбългaрcки

    15:45 19.03.2026

  • 39 голям смях

    2 1 Отговор

    До коментар #18 от "УСА боклук":

    сбогом газпром

    добър ден мизерия

    мъррсула къде е тая веещица? още ли е жива?

    15:47 19.03.2026

  • 40 То газ няма да има

    0 0 Отговор
    Обаче някой още за "цените" на газа говорят. Ами Русия ако саботират примерно Азербайджан кво ще остане? Алжир? Ами и той е вече враг на Запада в частност Франция .... Тунис? .....

    15:47 19.03.2026