Цените на газа скочиха с 35% след удари в Иран и Катар

Катар обвини Иран, че е атакувал газовото съоръжение "Рас Лафан", а цените на петрола достигнаха нов пик от 114 долара на барел. "Рас Лафан" осигурява 20% от глобалния втечнен природен газ, съобщава Блумбърг, а властите в Доха обявиха, че на съоръжението са нанесени "значителни щети". Цените на газа в Европа скочиха с 35 на сто.

Тръмп заплаши да унищожи "Южен Парс"

Иран изстреля ракети и дронове по цели в Катар и Саудитска Арабия в отговор на израелското нападение срещу "Южен Парс" - най-голямото познато газово находище в света. Находището се използва от Иран и Катар и отговаря за над 70% от газовото производство в Иран.

Доналд Тръмп реагира остро на действията на Техеран. Той обяви, че атаките по "Южен Парс" са извършени от Израел, без да бъде информиран Вашингтон, както и че Катар няма общо. Тръмп заплаши да унищожи "Южен Парс", ако енергийната инфраструктура на Катар бъде нападната отново. Атаката ще бъде с "такава сила и мощ, каквато Иран никога досега не е виждал", каза американският президент. Световните пазари на горива веднага реагираха и цените скочиха.

Катар изгони ирански дипломати

Израел нямало повече да напада газови хранилища в Персийския залив, заяви Тръмп. Властите в Катар от своя страна обявиха, че Иран "е престъпил всички червени линии с целенасочените си атаки срещу граждански обекти и жизненоважни съоръжения в страните от региона". Доха изгони военният аташе и аташето по сигурността в иранското посолство от страната.

Президентът на Иран Масуд Пезешкиан по-рано предупреди в X за ескалация. "Агресивните действия" няма да донесат полза на Израел, САЩ и техните съюзници, а ще влошат ситуацията. Те биха могли да имат "неконтролируеми последствия", които да се отразят в световен мащаб", написа Пезешкиан.

Междувременно властите в Обединените арабски емирства затвориха нефтена и газова инсталация в Абу Даби след ракетна атака. След операция на противовъздушната отбрана отломки са довели до "инциденти", съобщи правителството в Абу Даби, без да дава повече подробности.