НАТО очаква нови руски провокации след нарушения на въздушното пространство на Естония

НАТО реагира на неотдавнашните руски нарушения на въздушното пространство на Естония, но очаква нови неправомерни действия от Москва, заяви естонският външен министър Маргус Цахкна в интервю за ДПА, предава БТА.

„Напълно съм убеден, че Русия ще продължи с тези провокации. Не става въпрос само за Естония, а за единството на НАТО, както и за изпитване на нашите способности и на цялата трансатлантическа общност“, каза първият дипломат на балтийската страна по време на технологичния форум Tallinn Digital Summit 2025, който приключи вчера в Талин.

По данни на ДПА, три руски изтребителя са навлезли във въздушното пространство на Естония – член на НАТО и ЕС – и са останали там около 12 минути. След инцидента естонското правителство поиска извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН и консултации със съюзническите държави на основание член 4 от Договора за НАТО.

В изявление Алиансът предупреди Русия да не нарушава повече въздушните граници, като подчерта, че при нови инциденти може да бъде използвана сила.

„Мисля, че реагирахме много твърдо“, заяви Цахкна. По думите му НАТО е показал, че действа ефективно, след като руските самолети са били своевременно прехванати. „Всичко беше под контрол. Нямаше непосредствена и пряка военна заплаха“, добави той.

Министърът подчерта, че дори след този инцидент Алиансът е демонстрирал политическо единство и решимост. Той се присъедини към призива на Латвия и Литва мисията на НАТО за наблюдение на въздушното пространство на балтийските държави да се трансформира в реална военна операция.

„Подкрепям тази идея“, каза Цахкна, като уточни, че не е достатъчно просто да се промени името на мисията – необходимо е значително да се подобрят способностите за противовъздушна отбрана.

Правителствата на Латвия и Литва вече изразиха мнение, че балтийската мисия на НАТО, стартирала през 2004 г., трябва да се развие в мисия за противовъздушна отбрана.

Същевременно естонският външен министър приветства новата, по-твърда политика на германското правителство в сферата на сигурността и положителното ѝ въздействие сред съюзниците.

„Сега виждаме, че новото германско правителство наистина промени европейската динамика“, посочи Цахкна. Той отбеляза, че дълго време много държави са разчитали на Германия, но след увеличението на германските разходи за отбрана „за тях вече няма извинение“.

Цахкна похвали германския канцлер Фридрих Мерц за ясната му лидерска позиция и активната подкрепа за Украйна, която продължава да бъде под руски атаки.

Естонският министър подкрепи и германските усилия за използване на замразените руски активи в ЕС и подчерта промяната в политическата воля в рамките на блока.

През май миналата година Естония стана първата европейска държава, която официално прие закон, позволяващ използването на руските активи за изплащане на репарации на Украйна, припомня ДПА.