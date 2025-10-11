Новини
НАТО очаква нови руски провокации след нарушения на въздушното пространство на Естония

11 Октомври, 2025 18:23 605 27

Естонският външен министър Маргус Цахкна: „Русия ще продължи с тези действия – това е изпитание за единството на НАТО“

НАТО очаква нови руски провокации след нарушения на въздушното пространство на Естония - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

НАТО реагира на неотдавнашните руски нарушения на въздушното пространство на Естония, но очаква нови неправомерни действия от Москва, заяви естонският външен министър Маргус Цахкна в интервю за ДПА, предава БТА.

„Напълно съм убеден, че Русия ще продължи с тези провокации. Не става въпрос само за Естония, а за единството на НАТО, както и за изпитване на нашите способности и на цялата трансатлантическа общност“, каза първият дипломат на балтийската страна по време на технологичния форум Tallinn Digital Summit 2025, който приключи вчера в Талин.

По данни на ДПА, три руски изтребителя са навлезли във въздушното пространство на Естония – член на НАТО и ЕС – и са останали там около 12 минути. След инцидента естонското правителство поиска извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН и консултации със съюзническите държави на основание член 4 от Договора за НАТО.

В изявление Алиансът предупреди Русия да не нарушава повече въздушните граници, като подчерта, че при нови инциденти може да бъде използвана сила.

„Мисля, че реагирахме много твърдо“, заяви Цахкна. По думите му НАТО е показал, че действа ефективно, след като руските самолети са били своевременно прехванати. „Всичко беше под контрол. Нямаше непосредствена и пряка военна заплаха“, добави той.

Министърът подчерта, че дори след този инцидент Алиансът е демонстрирал политическо единство и решимост. Той се присъедини към призива на Латвия и Литва мисията на НАТО за наблюдение на въздушното пространство на балтийските държави да се трансформира в реална военна операция.

„Подкрепям тази идея“, каза Цахкна, като уточни, че не е достатъчно просто да се промени името на мисията – необходимо е значително да се подобрят способностите за противовъздушна отбрана.

Правителствата на Латвия и Литва вече изразиха мнение, че балтийската мисия на НАТО, стартирала през 2004 г., трябва да се развие в мисия за противовъздушна отбрана.

Същевременно естонският външен министър приветства новата, по-твърда политика на германското правителство в сферата на сигурността и положителното ѝ въздействие сред съюзниците.

„Сега виждаме, че новото германско правителство наистина промени европейската динамика“, посочи Цахкна. Той отбеляза, че дълго време много държави са разчитали на Германия, но след увеличението на германските разходи за отбрана „за тях вече няма извинение“.

Цахкна похвали германския канцлер Фридрих Мерц за ясната му лидерска позиция и активната подкрепа за Украйна, която продължава да бъде под руски атаки.

Естонският министър подкрепи и германските усилия за използване на замразените руски активи в ЕС и подчерта промяната в политическата воля в рамките на блока.

През май миналата година Естония стана първата европейска държава, която официално прие закон, позволяващ използването на руските активи за изплащане на репарации на Украйна, припомня ДПА.


Естония
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тео

    20 2 Отговор
    Не се спират и за минута пуделите да разпалват и нажежават обстановката! Малките пуделчета си мислят, че като разпалят голям конфликт и за тях ще има далавера!

    18:26 11.10.2025

  • 2 Дедо

    17 2 Отговор
    Очаква ми ... Dедовия...

    18:28 11.10.2025

  • 3 ЗеленияПор

    16 0 Отговор
    ще ви уреди провокация. Споко.

    18:30 11.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Ролан

    13 0 Отговор
    Щом очакваш....ще ти се случи ))

    18:34 11.10.2025

  • 6 СМЕШНИ

    18 0 Отговор
    БАЛТИЙСКИ ПАПАГАЛЧЕТА.

    18:34 11.10.2025

  • 7 здравко тошков кондуктор

    8 0 Отговор
    а пък аз очаквам среща с роко сифреди...............

    18:35 11.10.2025

  • 8 Един

    11 0 Отговор
    Баба Меркел ви го каза - тия откачалници са причина да започне войната!
    Отрежете претенциите на слабоумните прибалтийски джуджета и нещата ще се потишат!

    18:36 11.10.2025

  • 9 Стояли на едно място като балони

    13 0 Отговор
    Тея самалйоти във огромното въздушното пространство на огромната Естония дето е като Пловдив около цели 12 минути.....щото била член на НАТО и ЕС – ако случайно сте забравили. Стоели си там и правили провокации ....

    18:36 11.10.2025

  • 10 Ъхъъъъъ

    14 0 Отговор
    предава БТА.... българска тъпоумна агенция. Само фейкове и пръдни

    18:39 11.10.2025

  • 11 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    10 0 Отговор
    Фъншния министър от София( не на България) нема ли да изяде некво........но?В подкрепа на Тея бклуци?

    18:39 11.10.2025

  • 12 цялата трансатлантическа общност

    11 0 Отговор
    Е... има няма 500 олигофрени. Това е

    18:40 11.10.2025

  • 13 нннн

    9 0 Отговор
    Който упорито търси нещо, го намира, даже нещото да го няма.

    18:41 11.10.2025

  • 14 az СВО Победа 80

    8 0 Отговор
    Забавно е как губят войната, която сами започнаха, а се правят на жертва!

    Жалка глетка....
    🤣🤣🤣

    18:45 11.10.2025

  • 15 Същият тоя мурджо

    8 0 Отговор
    Преди ревеше как се намесвала Русия в GPS сигналите във въздушното пространство на Естония ..... а сега нови тъпотии

    18:45 11.10.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 А Дали е нормален а?

    8 0 Отговор
    (Той се присъедини към призива на Латвия и Литва мисията на НАТО за наблюдение на въздушното пространство на балтийските държави да се трансформира в реална военна операция.)....."реална военна операция" срещу Русия ! Това настоявали Латвия, Литва и Естония.......Дали е нормален а?

    18:47 11.10.2025

  • 18 реална военна операция срещу Русия

    8 0 Отговор
    били искали ! И тоя пуяк на снимката бил похвалил Фридрих Мерц за ясната му лидерска позиция ..... и кое точно и е ясното на позицията на Мерц не става ясно, но е ясна ...

    18:52 11.10.2025

  • 19 БАЛТИЙСКИТЕ ТИГРИ

    9 0 Отговор
    Пак са се умирисали.

    18:53 11.10.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Малоумното премиерче дЖилезку

    6 0 Отговор
    и онова същество ГЕЙргиев не искат ли и те "реална военна операция" срещу Русия ?

    18:55 11.10.2025

  • 22 Салваторе

    2 0 Отговор
    Лошо нещо е параноята. И шизофренията не е по добра.

    19:03 11.10.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 лицемерието на copoснята

    1 0 Отговор
    Ако руски самолети прелитат по коридор към Калининград и естонците навдигнат вой без да дадат доказателства от радара, това е нарушаване ипровокация. Обаче ако краварски кораби навлизат вюжнокигайско море, това е подкрепа за демокрацията...

    19:09 11.10.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Гориил

    1 0 Отговор
    Като цяло те успяха да нарушат работата на десет процента от енергийния сектор на Украйна. Изненадващо не е мащабът на разрушенията, а по-скоро осъзнаването, че такъв колосален енергиен потенциал беше предоставен на Украйна без ни най-малък опит от страна на Москва да получи компенсация, репарации или вноски.

    19:17 11.10.2025

Новини по държави:
