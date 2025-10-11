Новини
Свят »
Испания »
Проливни дъждове в Испания предизвикаха наводнения и евакуации

Проливни дъждове в Испания предизвикаха наводнения и евакуации

11 Октомври, 2025 18:56 489 2

  • проливни дъждове-
  • испания-
  • наводнения-
  • евакуация

Жителите на Кампо де Картахена и Масарон са предупредени да избягват пътувания и да се подготвят за водната стихия

Проливни дъждове в Испания предизвикаха наводнения и евакуации - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Проливните дъждове, които се изливат над югоизточната испанска автономна област Мурсия, предизвикаха наводнения и наложиха евакуацията на десетки хора, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Ръководителят на местното правителство Фернандо Лопес Мирас призова жителите на районите Кампо де Картахена и Масарон „да избягват ненужни пътувания и да бъдат внимателни“.

Марио Перес Сервера, кмет на окръг Лос Алказарес, посъветва хората, които живеят в по-ниски райони, да се настанят на първите етажи на жилищата си и да се запасят с продукти от първа необходимост като храна, вода, аптечки и батерии. Мирас посочи, че към момента няма данни за жертви в резултат на водната стихия.

В област Мурсия и някои съседни райони временно бе обявен червен код, най-високата степен на тревога. Задействана бе и системата за разпространение на електронни съобщения за предупреждение на населението. По-късно през деня бурята в някои райони започна да отслабва и на места властите понижиха степента на тревога.

Проливните дъждове в Югоизточна Испания са причинени от метеорологично явление, известно на Пиренейския полуостров като изолирана депресия на голяма височина (DANA - Depresion Aislada en Niveles Altos). Това е характерно за Средиземноморския регион климатично явление, при което над топлите средиземноморски води рязко започва да навлиза студена въздушна маса. Топлият въздух се издига бързо и се образуват плътни, наситени с влажни частици облаци.

През октомври миналата година DANA предизвика катастрофални наводнения в Испания, като водната стихия доведе до смъртта на близо 230 души. Късно отправените предупреждения към населението накараха властите да действат с повишено внимание и да реагират по-бързо, когато започват проливни дъждове.


Испания
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 сега пеДро санчес

    2 0 Отговор
    да чака помощ от палесвинците

    18:58 11.10.2025

  • 2 ЗРИТЕЛ

    1 0 Отговор
    ДА ИЗВИКАТ БЪЛГАРСКИТЕ СИ КОЛЕГИ ЗА ОБМЯНА НА ОПИТ И ДА НЕ НИ ГИ ВРЪЩАТ- ВОДОПАДА, МАЛЪК ШОШО И Т.Н.

    19:20 11.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания