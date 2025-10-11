Испания победи Грузия и без звездите си

Испания продължи победния си ход в световните квалификации в група "Е", след като постигна успех 2:0 над Грузия в среща от третия кръг. Макар да не можеше да разчита на някои важни играчи като Ламин Ямал, Нико Уилямс, Дани Олмо, Родри и други, "Ла Фурия" надигра тотално днешния си съперник и можеше да спечели и по-убедително, но пропусна дузпа, удари две греди, а и вратарят Гиорги Мамардашвили направи някои великолепни спасявания. Все пак домакините на стадион "Мануел Мартинез Валеро" в Елче си свършиха работата и прибавиха нови три точки в актива си, благодарение на голове на Йереми Пино в 25-ата и Микел Орярсабал в 64-тата минута, записвайки трети успех от три мача.

Срещата започна с натиск на Испания и в 6-ата минута Феран Торес бе спънат на границата на наказателното поле. Съдията отсъди фаул, макар че изглеждаше, че нарушението е в границите на наказателното поле. Той отиде да прегледа ситуацията, но вместо да посочи бялата точка, реши, че изобщо няма нарушение и отмени решението си.

В 15-ата минута Мартин Субименди опита далечен удар от движение, но бе крайно неточен.

В 17-ата минута Феран Торес отправи доста по-опасен удар от дистанция, но за късмет на гостите топката рикошира в тялото на защитник.

Най-сериозното положение до момента бе създадено в 19-ата минута от Йереми Пино, който прати отлично центриране към Микел Оярсабал, който на метри от вратата необезпокояван стреля с глава в аут.

Натискът на домакините даде резултат в 25-ата минута. Педри с прекрасен прехвърлящ пас изведе Льо Норман зад защитата, той пък свали за Педри пред вратата и крилото отбеляза отблизо за 1:0.

В 28-ата минута Испания си спечели дузпа, след като Гиорги Мамардашвили препъна откъсващия се срещу него Феран Торес. Нападателят на Барселона реши да изпълни наказателния удар, но Мамардашвили се реваншира и спаси удара му, запазвайки резултата непроменен.

Вратарят на гостите направи още едно блестящо спасяване в 33-тата минута след коварен диагонален удар на Педро Поро.

В 35-ата минута и Микел Оярсабал се отчете с голям пропуск. Той бе намерен с прекрасно центриране в близост до вратата, но ударът му с глава профуча до гредата.

В 44-тата минута отново Мерино се озова на добра позиция в наказателното поле, финтира двама защитници и стреля, но над напречната греда.

И второто полувреме започна както завърши първото. В 47-ата минута Микел Мерино изскочи очи в очи с Мамардашвили, който се прояви с поредно супер спасяване.

Минута по-късно и Феран Торес изскочи зад защитата, финтира и вратаря, но пък не успя да уцели опразнената врата.

В 54-тата минута "Ла Фурия" направи поредния си голям пропуск и то двоен. Първо удар на Педро Поро се отби от лявата греда, след това тя се озова в Микел Оярсабал, който пък разтресе и дясната греда.

В 64-тата минута Испания най-накрая удвои преднината си. Микел Оярсабал отбеляза красив със силен шут гол директно от фаул.

До края Испания намали оборотите, докато Грузия успя да отправи първия си точен удар в мача, дело на Гочолешвили, който опита да прехвърли Унай Симон почти от центъра, но без успех.

В 89-ата минута пък Мамардашвили за пореден път отказа Феран Торес, спасявайки негов изстрел по земя от близка дистанция.

В крайна сметка Испания се поздрави с победата и събра пълен актив от 9 точки, като води убедително в класирането в групата и лети към Мондиала. Грузия остава на 3-тото място с 3 спечелени точки до момента.