В Одеса продължава възстановяването на електричеството след нощната атака

Продължава ликвидирането на последиците от нощната атака и възстановяването на електроснабдяването в Одеса и региона, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в приложението „Телеграм“, предава БТА.

„До момента е възстановено електроснабдяването на 52,5 хиляди абонати. Без ток остават около 25 хиляди“, уточни Кипер.

По негова информация продължава и възстановяването на битов газ за 260 абоната, а критичната инфраструктура в региона работи стабилно.

В град Одеса са разгърнати 161 пункта за помощ на населението, където гражданите могат да заредят телефони и да получат необходимата подкрепа.

Според последното официално преброяване в Украйна, българите в Одеска област наброяват над 150 000 души, като те са третата по численост етническа група в региона. В самия град Одеса живеят около 50–60 хиляди българи, а най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски райони.