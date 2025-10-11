Новини
Свят »
Украйна »
В Одеса продължава възстановяването на електричеството след нощната атака
  Тема: Украйна

В Одеса продължава възстановяването на електричеството след нощната атака

11 Октомври, 2025 19:39, обновена 11 Октомври, 2025 19:41 838 39

  • одеса-
  • електричество-
  • нощна атака-
  • украйна

Хиляди абонати вече имат ток, критичната инфраструктура работи стабилно

В Одеса продължава възстановяването на електричеството след нощната атака - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Продължава ликвидирането на последиците от нощната атака и възстановяването на електроснабдяването в Одеса и региона, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в приложението „Телеграм“, предава БТА.

„До момента е възстановено електроснабдяването на 52,5 хиляди абонати. Без ток остават около 25 хиляди“, уточни Кипер.

По негова информация продължава и възстановяването на битов газ за 260 абоната, а критичната инфраструктура в региона работи стабилно.

В град Одеса са разгърнати 161 пункта за помощ на населението, където гражданите могат да заредят телефони и да получат необходимата подкрепа.

Според последното официално преброяване в Украйна, българите в Одеска област наброяват над 150 000 души, като те са третата по численост етническа група в региона. В самия град Одеса живеят около 50–60 хиляди българи, а най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски райони.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хихи

    15 1 Отговор
    не са 150 хил, пони 50хил са по българското черноморие

    Коментиран от #10

    19:42 11.10.2025

  • 2 В БАНДЕРИЯ

    22 1 Отговор
    Ще има студена и тъма зима.

    19:44 11.10.2025

  • 3 Гориил

    24 1 Отговор
    Всичко, което е възстановено, ще бъде разрушено. Ще платите стотици милиони евро от собствения си джоб и ще видите купчини димящи руини. Това безсмислено прахосване на колосални суми пари не учи шизофреничната Европа на нищо.

    Коментиран от #35

    19:46 11.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Причинен

    20 0 Отговор
    В Одеса и цяла Укр щеше да има ток, ако
    беше спазил Минските споразумения?
    Последните предвиждаха 4-те области да останат в Украйна, а Крим - под наем, даван на Русия за 30 г.
    Единствената държава в Европа, на която бе отказна сигурност и безопасност е Русия, преа пследните 30 г. Това е причината за войната- изискаваният от РФ буфер - Украйна, гарантитащ руската бежопасност.

    19:48 11.10.2025

  • 6 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    14 0 Отговор
    Хич да не се възстановяват, тази вечер ще има още...

    19:49 11.10.2025

  • 7 😌😌😌

    1 7 Отговор
    МОСАД да пратят на Путлер един пейджър.

    19:49 11.10.2025

  • 8 чекисть..

    10 1 Отговор
    Българското общество в одессу си има ток..засегнати са кварталите около пристанището на града..но ако сред бг-тата в морския град има бандерци и фенове на зеления мухал-следващата седмица няма да има ток в обществото..заяви масква

    19:49 11.10.2025

  • 9 име

    12 1 Отговор
    Киев и Лвов трябваше вече 4 години всяка зима да горят. Да разберат неонацисите кво е война и ков им е било на украинбите в Донбас 8г. Ама руснаците все на много великодушни се правят, а същност са глупаци. Тръгнали да им пука зя някви прости бандери.

    19:49 11.10.2025

  • 10 ВЪВ

    15 14 Отговор

    До коментар #1 от "хихи":

    Варна всеки четвърти на плажа през септември е рускоговорящ украинец. По реисовете е пълно, пътуват без билет и отказват да платят глоби.

    Плучават по 1000 лева на човек, а българският пенсионер 5-600 лева

    Коментиран от #17

    19:52 11.10.2025

  • 11 А БЪЛГАРИЯ

    10 2 Отговор
    Е гарант на окраинските общински заеми.

    19:54 11.10.2025

  • 12 минувача

    9 15 Отговор
    Тъкмо ще го оправят и утре пак - отново .....И така до край !

    19:55 11.10.2025

  • 13 Браво на украинците! 👍

    13 18 Отговор
    Утре Одеса ще има ток, а Раша днес остана с една рафинерия по-малко и един свален хвърчолет ка-52 алигатор.

    Коментиран от #20, #26

    19:55 11.10.2025

  • 14 az СВО Победа 80

    14 13 Отговор
    Накратко:

    1. Снощи имаше здраво тричене на нацистите в Одеса!

    2. Кораб дошъл от Турция беше ударен в пристанището. Цяла нощ се взривяваше товарът му....

    Разузнаването на руснаците работи отлично и своевременно подава информация за тлъстите цели! 👌

    19:55 11.10.2025

  • 15 Един

    10 13 Отговор
    Оти се занимават - утре ше ги ударят пак! Как мислят ще им се размине Културния дом и зверствата?

    19:56 11.10.2025

  • 16 Артилерист

    11 13 Отговор
    Този път няма да успеят да го възстановят. Ще бъде разрушавано докато руските войски не превземат Одеса или западняците не позволят на Зеленски да капитулира.

    19:57 11.10.2025

  • 17 Украински русофили са 90% от

    17 5 Отговор

    До коментар #10 от "ВЪВ":

    всички украинци в България. Да ги гонят всички!

    19:58 11.10.2025

  • 18 Българин

    8 7 Отговор
    Който не се подинява на условията на по-големите и по-силните, стои на тъмно! Който не го е разбрал, много има да страда!

    Коментиран от #22

    20:01 11.10.2025

  • 19 АБВ

    13 7 Отговор
    Във всяка статия за Одеса се споменава за 150 000 българско население. Това е внушение и манипулация, че руснаците бомбардират българи. Всъщност, става въпрос за украинци с български произход, а не за български граждани. Такава е политкоректната журналистическа етика в евроатлантически дух.

    Коментиран от #23, #30

    20:02 11.10.2025

  • 20 Ама то

    11 8 Отговор

    До коментар #13 от "Браво на украинците! 👍":

    почти цяла Украйна няма ток. Къде по-напред ще възстановят, преди да бъде прекъснато отново.

    20:02 11.10.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Ще страдат крепостните на Путлер

    8 9 Отговор

    До коментар #18 от "Българин":

    и то десетилетия, заради тази бeзyмна война...

    20:03 11.10.2025

  • 23 наско

    5 5 Отговор

    До коментар #19 от "АБВ":

    Българите винаги служат на Русия и нейните интереси! Ако тамошните българи не са станали партизани, то те са фашисти и подлежат на утилизация!

    20:05 11.10.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 име

    4 5 Отговор

    До коментар #13 от "Браво на украинците! 👍":

    Козячев, айде да се спрете малко с рафинериите, че първо, ако вземе да ги броим ударените, ще излезе че в цяла РФ няма толкова много. И второ, вече е малко трудно за осмисляне от евроатлантически планктон, ама опитай се да си представиш как един, два или три дрона унищожават петролна рафинерия с големината на град като Перник или Пазарджик. Няма как да се случи, миналата година пак имаше подобни опити и руснаците оправят всичко за макс две седмици. Ако знаеш езика на господарите си, прочети статията Have Ukrainian Drones Really Knocked Out 38% of Russia’s Oil Refining Capacity? в сайта Carnegie Endowment ORG

    20:10 11.10.2025

  • 27 Нищо подобно... Украйна се

    6 5 Отговор

    До коментар #24 от "мошЕто":

    подсигури отдавна с внос на ток и резервни компоненти за възстановяване на всички ударени от рашистите съоръжения по ел. инфраструктура . Въпрос на време е да ги отремонтират. Сега са много по-подготвени отколкото бяха в началото на войната.

    Коментиран от #28

    20:11 11.10.2025

  • 28 мошЕто

    5 5 Отговор

    До коментар #27 от "Нищо подобно... Украйна се":

    Ще ги видиш колко са подготвени , има време и затова !

    Коментиран от #29

    20:13 11.10.2025

  • 29 Кво ще ги гледам?

    6 4 Отговор

    До коментар #28 от "мошЕто":

    Имам познат българин, който е от 2 години в Киев и се занимава точно с това. Тези милиарди които Зеленски искаше до голяма степен са за резервните части които са необходими за възстановяване на ударените от рашистите ел съоръжения.

    Коментиран от #36

    20:18 11.10.2025

  • 30 И на мен

    6 4 Отговор

    До коментар #19 от "АБВ":

    ми е направило впечатление, че това за 150-те хиляди българи, го лепват винаги като стане дума за Одеса. Но от точността на руските удари по одески обекти стигам до заключението, че именно украинците с български произход дават координатите на целите и затова руснаците няма да ги бомбардират, колкото и да се опитват да ги клеветят тука.

    Коментиран от #33, #34

    20:18 11.10.2025

  • 31 az СВО Победа 80

    4 4 Отговор
    В рамките на СВО на страната на Русия се включва и Непал. Припомням наскоро там имаше опит за цветна революция, но военните овладяха ситуацията след масовите безредици. Сега Непал иска да придобие опит при водене на съвременни бойни действия и да се противопостави на запада, който и му организира цветната революция....

    20:19 11.10.2025

  • 32 Ама защо се бавят

    6 4 Отговор
    толкова в Одеса службите? Предстои нов удар, а те се мотат и не са пуснали тока още от стария удар?

    20:21 11.10.2025

  • 33 Елементарно Уотсън

    7 3 Отговор

    До коментар #30 от "И на мен":

    Рашистите не бомбардират цивилните украинци защото няма никакъв смисъл... и излишно ще ескалират войната и реакцията на Запада и САЩ.
    Има червени линии които дори Путлер не смее да премине.

    Коментиран от #39

    20:23 11.10.2025

  • 34 Не е вярно

    4 0 Отговор

    До коментар #30 от "И на мен":

    Българите в Одеска област са повече от половин милион, ама не го казват и признават. Имаше Български църкви, училища и детски градини които Киевските власти затвориха и ликвидираха, така също и български паметници са избутани и махнати. Важното е ние да им помагаме, да им даваме оръжие и боеприпаси и другото не е проблем за нашите управляващи.

    20:27 11.10.2025

  • 35 Боруна Лом

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Гориил":

    ААА ДЖИЛЯЗКО ЩЕ ДАДЕ ПАРИТЕ,НЕМА СТРАШНО!

    20:31 11.10.2025

  • 36 Ти да не

    3 1 Отговор

    До коментар #29 от "Кво ще ги гледам?":

    искаш да кажеш, че руснаците си хабят напразно боеприпасите, щото украинците с лекота си въстановяват всичко? Ами то по тази логика излиза, че руснаците не бива да унищожават и украинските оръжия, щото западняците ще им ги заменят с други!?

    20:37 11.10.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Гост

    0 0 Отговор
    Можеше войната да не се състои и милион човека нямаше да загинат, но, според "развитата" "Цивилизация"- не може, всичко поскъпва, а "Цивилизацията" печата банкноти без никаква стойност...🤣

    20:53 11.10.2025

  • 39 Не е

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Елементарно Уотсън":

    толкова елементарно, щото излиза, че ако руснаците не се плашеха от запада щяха да карат наред с бомбардирането без да им пука за живота на украинците. Освен това защо да е изключено, че руснаците не убиват наред, защото не искат да озлобяват украинците и да ги карат вкупом да се записват за фронта, вместо да чакат мобилизаторите да ги издирват, ловят и насила да ги изпращат?

    20:56 11.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания