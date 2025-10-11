В Одеса продължава възстановяването на електричеството след нощната атака

Продължава ликвидирането на последиците от нощната атака и възстановяването на електроснабдяването в Одеса и региона, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в приложението „Телеграм“, предава БТА.
„До момента е възстановено електроснабдяването на 52,5 хиляди абонати. Без ток остават около 25 хиляди“, уточни Кипер.
По негова информация продължава и възстановяването на битов газ за 260 абоната, а критичната инфраструктура в региона работи стабилно.
В град Одеса са разгърнати 161 пункта за помощ на населението, където гражданите могат да заредят телефони и да получат необходимата подкрепа.
Според последното официално преброяване в Украйна, българите в Одеска област наброяват над 150 000 души, като те са третата по численост етническа група в региона. В самия град Одеса живеят около 50–60 хиляди българи, а най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски райони.
1 хихи
Коментиран от #10
19:42 11.10.2025
2 В БАНДЕРИЯ
19:44 11.10.2025
3 Гориил
Коментиран от #35
19:46 11.10.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Причинен
беше спазил Минските споразумения?
Последните предвиждаха 4-те области да останат в Украйна, а Крим - под наем, даван на Русия за 30 г.
Единствената държава в Европа, на която бе отказна сигурност и безопасност е Русия, преа пследните 30 г. Това е причината за войната- изискаваният от РФ буфер - Украйна, гарантитащ руската бежопасност.
19:48 11.10.2025
6 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
19:49 11.10.2025
7 😌😌😌
19:49 11.10.2025
8 чекисть..
19:49 11.10.2025
9 име
19:49 11.10.2025
10 ВЪВ
До коментар #1 от "хихи":Варна всеки четвърти на плажа през септември е рускоговорящ украинец. По реисовете е пълно, пътуват без билет и отказват да платят глоби.
Плучават по 1000 лева на човек, а българският пенсионер 5-600 лева
Коментиран от #17
19:52 11.10.2025
11 А БЪЛГАРИЯ
19:54 11.10.2025
12 минувача
19:55 11.10.2025
13 Браво на украинците! 👍
Коментиран от #20, #26
19:55 11.10.2025
14 az СВО Победа 80
1. Снощи имаше здраво тричене на нацистите в Одеса!
2. Кораб дошъл от Турция беше ударен в пристанището. Цяла нощ се взривяваше товарът му....
Разузнаването на руснаците работи отлично и своевременно подава информация за тлъстите цели! 👌
19:55 11.10.2025
15 Един
19:56 11.10.2025
16 Артилерист
19:57 11.10.2025
17 Украински русофили са 90% от
До коментар #10 от "ВЪВ":всички украинци в България. Да ги гонят всички!
19:58 11.10.2025
18 Българин
Коментиран от #22
20:01 11.10.2025
19 АБВ
Коментиран от #23, #30
20:02 11.10.2025
20 Ама то
До коментар #13 от "Браво на украинците! 👍":почти цяла Украйна няма ток. Къде по-напред ще възстановят, преди да бъде прекъснато отново.
20:02 11.10.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Ще страдат крепостните на Путлер
До коментар #18 от "Българин":и то десетилетия, заради тази бeзyмна война...
20:03 11.10.2025
23 наско
До коментар #19 от "АБВ":Българите винаги служат на Русия и нейните интереси! Ако тамошните българи не са станали партизани, то те са фашисти и подлежат на утилизация!
20:05 11.10.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 име
До коментар #13 от "Браво на украинците! 👍":Козячев, айде да се спрете малко с рафинериите, че първо, ако вземе да ги броим ударените, ще излезе че в цяла РФ няма толкова много. И второ, вече е малко трудно за осмисляне от евроатлантически планктон, ама опитай се да си представиш как един, два или три дрона унищожават петролна рафинерия с големината на град като Перник или Пазарджик. Няма как да се случи, миналата година пак имаше подобни опити и руснаците оправят всичко за макс две седмици. Ако знаеш езика на господарите си, прочети статията Have Ukrainian Drones Really Knocked Out 38% of Russia’s Oil Refining Capacity? в сайта Carnegie Endowment ORG
20:10 11.10.2025
27 Нищо подобно... Украйна се
До коментар #24 от "мошЕто":подсигури отдавна с внос на ток и резервни компоненти за възстановяване на всички ударени от рашистите съоръжения по ел. инфраструктура . Въпрос на време е да ги отремонтират. Сега са много по-подготвени отколкото бяха в началото на войната.
Коментиран от #28
20:11 11.10.2025
28 мошЕто
До коментар #27 от "Нищо подобно... Украйна се":Ще ги видиш колко са подготвени , има време и затова !
Коментиран от #29
20:13 11.10.2025
29 Кво ще ги гледам?
До коментар #28 от "мошЕто":Имам познат българин, който е от 2 години в Киев и се занимава точно с това. Тези милиарди които Зеленски искаше до голяма степен са за резервните части които са необходими за възстановяване на ударените от рашистите ел съоръжения.
Коментиран от #36
20:18 11.10.2025
30 И на мен
До коментар #19 от "АБВ":ми е направило впечатление, че това за 150-те хиляди българи, го лепват винаги като стане дума за Одеса. Но от точността на руските удари по одески обекти стигам до заключението, че именно украинците с български произход дават координатите на целите и затова руснаците няма да ги бомбардират, колкото и да се опитват да ги клеветят тука.
Коментиран от #33, #34
20:18 11.10.2025
31 az СВО Победа 80
20:19 11.10.2025
32 Ама защо се бавят
20:21 11.10.2025
33 Елементарно Уотсън
До коментар #30 от "И на мен":Рашистите не бомбардират цивилните украинци защото няма никакъв смисъл... и излишно ще ескалират войната и реакцията на Запада и САЩ.
Има червени линии които дори Путлер не смее да премине.
Коментиран от #39
20:23 11.10.2025
34 Не е вярно
До коментар #30 от "И на мен":Българите в Одеска област са повече от половин милион, ама не го казват и признават. Имаше Български църкви, училища и детски градини които Киевските власти затвориха и ликвидираха, така също и български паметници са избутани и махнати. Важното е ние да им помагаме, да им даваме оръжие и боеприпаси и другото не е проблем за нашите управляващи.
20:27 11.10.2025
35 Боруна Лом
До коментар #3 от "Гориил":ААА ДЖИЛЯЗКО ЩЕ ДАДЕ ПАРИТЕ,НЕМА СТРАШНО!
20:31 11.10.2025
36 Ти да не
До коментар #29 от "Кво ще ги гледам?":искаш да кажеш, че руснаците си хабят напразно боеприпасите, щото украинците с лекота си въстановяват всичко? Ами то по тази логика излиза, че руснаците не бива да унищожават и украинските оръжия, щото западняците ще им ги заменят с други!?
20:37 11.10.2025
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Гост
20:53 11.10.2025
39 Не е
До коментар #33 от "Елементарно Уотсън":толкова елементарно, щото излиза, че ако руснаците не се плашеха от запада щяха да карат наред с бомбардирането без да им пука за живота на украинците. Освен това защо да е изключено, че руснаците не убиват наред, защото не искат да озлобяват украинците и да ги карат вкупом да се записват за фронта, вместо да чакат мобилизаторите да ги издирват, ловят и насила да ги изпращат?
20:56 11.10.2025