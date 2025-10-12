„Хамас“ започва освобождаването на израелските заложници в Газа тази сутрин

„Хамас“ обяви, че ще започне тази сутрин да освобождава израелските заложници в Газа, както беше договорено, малко преди срещата на върха за мир, на която ще се съберат в Египет лидери на около двадесет държави, предаде АФП, цитирана от БТА.

В ивицата Газа, опустошена от две години война, Гражданската защита – организация за спешна помощ, оперираща под контрола на „Хамас“ – обяви вчера, че над 500 000 вътрешно разселени лица са се върнали в северната част на територията след влизането в сила на примирието в петък.

Споразумението между воюващите страни се базира на двадесетточков план, обявен в края на септември от Доналд Тръмп. Той предвижда освобождаването от палестинското ислямистко движение на останалите 48 заложници – живи или мъртви – отвлечени по време на безпрецедентната атака на „Хамас“ в Израел на 7 октомври 2023 г., която доведе до война в Газа.

В замяна Израел трябва да освободи 250 затворници, сред които много осъдени за смъртоносни атаки срещу израелци, както и 1700 палестинци, арестувани в Газа от октомври 2023 г.

„Съгласно подписаното споразумение размяната на затворници трябва да започне в понеделник сутринта, както беше договорено, и няма ново развитие по този въпрос“, заяви вчера пред АФП високопоставеният представител на „Хамас“ Усама Хамдан.

Египет потвърди, че днес следобед в Шарм ел Шейх ще се проведе форум, чиято цел да „сложи край на войната в Газа, да ускори усилията за установяване на мир и стабилност в Близкия изток и да отвори нова страница за сигурност и регионална стабилност“.

Освен Тръмп и египетския президент Абдел Фатах ас Сиси, в египетския град на Червено море се очакват генералният секретар на ООН Антонио Гутериш, френският президент Еманюел Макрон, британският премиер Киър Стармър, италианската премиерка Джорджа Мелони и испанският премиер Педро Санчес, наред с други.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху не е дал индикация за участието си.

Групировката ще се защити, ако американският план за прекратяване на войната в Газа се провали, заяви в интервю за Франс прес представител на палестинското ислямистко движение.

"Надяваме се да не се връщаме (към войната), но палестинският народ и силите на съпротивата със сигурност ще (...) използват целия си потенциал, за да отблъснат агресията, ако се наложи да се бият", каза Хосам Бадран, който е представител на политическото крило на "Хамас".

Той определи предвидената в мирния план на американския президент Доналд Тръмп идея за изгонване на членовете на "Хамас" от Газа като "абсурдна". "Лидерите на "Хамас", които се намират в ивицата Газа, са на своя земя (...) сред своите семейства и своя народ. Естествено е да останат там", отбеляза Бадран. "Да се говори за изгонване на палестинци от тяхната земя, независимо дали са членове на "Хамас" или не, е абсурдно и безсмислено", добави той.

Според Бадран преговорите за втората фаза на американския план за прекратяване на войната в Газа ще бъдат по-сложни. "Има много усложнения и трудности, което може би ще наложи по-дълги преговори", каза представителят на политическото крило на "Хамас".

Бадран също така заяви, че делегация на "Хамас" няма да присъства на подписването на споразумението за прекратяване на огъня в Газа. "Ние няма да сме там“, каза той и подчерта, че палестинското ислямистко движение действа "чрез посредничеството на катарски и египетски" представители.