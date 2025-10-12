Настоящото молдовско ръководство се е вкопчило във властта, без да се спира пред нищо, заяви прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков пред ТАСС.

„Виждаме как молдовските власти отчаяно се вкопчват във властта, опитват се да я запазят и не се спират пред нищо на изборите, за да се вкопчат във властта“, каза говорителят на Кремъл.

В коментар за приетата военната стратегия от Кишинев, Песков подчерта, че „те продължават неприятелската си линия“ към Москва.

„Тук човек може само да изрази съжаление“, подчерта прессекретарят на руския президент.

Парламентарните избори в Молдова се проведоха на 28 септември. Управляващата Партия на действието и солидарността, която заемаше 63 от 101 места в парламента, запази контрол с 55 места. Опозицията обяви несъгласието си с резултатите от гласуването и планира да ги обжалва "поради многобройни нарушения на правата на избирателите".

На 8 октомври молдовското правителство одобри нова военна стратегия за страната, която определя Русия като заплаха и очертава планове за увеличаване на военните разходи до поне 1% от БВП.