Песков: Молдовско ръководство се е вкопчило във властта, без да се спира пред нищо

Песков: Молдовско ръководство се е вкопчило във властта, без да се спира пред нищо

12 Октомври, 2025 07:56, обновена 12 Октомври, 2025 08:02 1 164 52

  дмитрий песков
  молдова
  русия

Говорителят на Кремъл коментира новата военна стратегия на Кишинев

Песков: Молдовско ръководство се е вкопчило във властта, без да се спира пред нищо - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Настоящото молдовско ръководство се е вкопчило във властта, без да се спира пред нищо, заяви прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков пред ТАСС.

„Виждаме как молдовските власти отчаяно се вкопчват във властта, опитват се да я запазят и не се спират пред нищо на изборите, за да се вкопчат във властта“, каза говорителят на Кремъл.

В коментар за приетата военната стратегия от Кишинев, Песков подчерта, че „те продължават неприятелската си линия“ към Москва.

„Тук човек може само да изрази съжаление“, подчерта прессекретарят на руския президент.

Парламентарните избори в Молдова се проведоха на 28 септември. Управляващата Партия на действието и солидарността, която заемаше 63 от 101 места в парламента, запази контрол с 55 места. Опозицията обяви несъгласието си с резултатите от гласуването и планира да ги обжалва "поради многобройни нарушения на правата на избирателите".

На 8 октомври молдовското правителство одобри нова военна стратегия за страната, която определя Русия като заплаха и очертава планове за увеличаване на военните разходи до поне 1% от БВП.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Европеец

    13 3 Отговор
    Заглавието може и да е вярно, но статията не казва нищо по случая.....

    Коментиран от #20

    08:06 12.10.2025

  • 2 А ЗЕЛЕНСКИ

    17 8 Отговор
    Как е днес. Напишете нещо, че съм притеснен.

    Коментиран от #11, #17

    08:07 12.10.2025

  • 3 Pyccкий Карлик

    16 18 Отговор
    В Русия е време за Революция !!!
    След Четири Года безизходица, смърт и провали на фронта друг път няма. Руплите също свършиха, народа да се дига. Кремъл се довоюва до разплата 👍

    Коментиран от #4, #14, #22

    08:14 12.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Абе

    17 8 Отговор
    Молдовското ръководство може и да се е вкопчило във властта, важното е че руското не е

    08:17 12.10.2025

  • 6 Зорлем се притискат Русия

    9 14 Отговор
    да непредизвикано и пълномащабно да продължи към Молдова

    Коментиран от #12

    08:18 12.10.2025

  • 7 Крадецът дръжте крадеца

    19 11 Отговор
    Кога за последно Путин е сдавал властта? Путин се е срастнал с властта и Путин е Русия и Русия е Путин. Биз Путин няма Русия.

    Коментиран от #15, #21

    08:18 12.10.2025

  • 8 Да , ама Не !

    11 13 Отговор
    Вярно , но за Украйна . Външният им министър Кулеба , избяга в чужбина , украинските младежи са на привършване .

    Коментиран от #25

    08:19 12.10.2025

  • 9 Песков призна

    11 12 Отговор
    ПУТИН ЩЕ Е ПОСЛЕДНИЯТ ЖИВ РУСНАК.

    08:19 12.10.2025

  • 10 демократ

    6 11 Отговор
    ЕС е обречен. За първи път в Своята истприя ЕС има по ниска раждаемост от Щатите-Източнил: Телеграф

    Коментиран от #27

    08:20 12.10.2025

  • 11 подготвя контра наступ

    5 6 Отговор

    До коментар #2 от "А ЗЕЛЕНСКИ":

    и обикаля за пиньонзи

    08:22 12.10.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    5 2 Отговор

    До коментар #3 от "Pyccкий Карлик":

    Чакай си с 80 % подкрепа на тов.Друмев.

    Мечтите са безплатни и съвет смени фен танила с нещо по квалитетно !

    08:23 12.10.2025

  • 15 И от кого викаш, Путин

    10 11 Отговор

    До коментар #7 от "Крадецът дръжте крадеца":

    е откраднал изборите в Русия? Я ни светни!!!
    Както стана в Молдова и Румъния.

    Коментиран от #23, #41

    08:24 12.10.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Сандо

    11 9 Отговор
    Молдовското ръководство следва заразителния пример на брюкселското.

    08:25 12.10.2025

  • 19 запасняк

    6 5 Отговор
    И ПРИ НАС ТАКА....

    08:25 12.10.2025

  • 20 Чай да видим

    10 7 Отговор

    До коментар #1 от "Европеец":

    Как е в РФ.
    Управляващите пускат ли властта?

    Коментиран от #31, #35

    08:26 12.10.2025

  • 21 Пепе

    7 8 Отговор

    До коментар #7 от "Крадецът дръжте крадеца":

    Това е добре. Тъкмо, когато Путин превземе Украйна, няма да има повече роби да води война със Запада и ще настъпи траен мир. Путин ще моли отново, както едно време западняци да идват да оплождат рускините, за да възстановят демографията, че в момента само кубинци, африканци, корейци и непалци ходят на секс в Русия, а те развалят боята.

    Коментиран от #24, #28

    08:26 12.10.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Хи хи

    10 9 Отговор

    До коментар #15 от "И от кого викаш, Путин":

    Като начало Путин уби Дудаев, Немцов, Навални и вного други. Избори в Русия няма.

    Коментиран от #37

    08:28 12.10.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Пепе

    3 7 Отговор

    До коментар #8 от "Да , ама Не !":

    Това е добре. Тъкмо, когато Путин превземе Украйна, няма да има повече роби да води война със Запада и ще настъпи траен мир. Путин ще моли отново, както едно време западняци да идват да оплождат рускините, за да възстановят демографията, че в момента само кубинци, африканци, корейци и непалци ходят на секс в Русия, а те развалят боята.

    Коментиран от #43

    08:30 12.10.2025

  • 26 Вончо

    3 1 Отговор

    До коментар #22 от "Сандо":

    Какво заплашваш, фатмак! Отивай почивай от цироза.

    08:32 12.10.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 чекисть..

    5 3 Отговор

    До коментар #21 от "Пепе":

    А бе,я си гледай бгко4ината,дето двата шопара ви не дадоха да изгрух3рите за референдум,,ЗА,,левчето-оти конституцята ви не дава това право и трябва да приемете една изкуствена валута на една несъществуваща юръп държава

    08:33 12.10.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 демократ

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "Русофил":

    Нима трябва да съжаляваме.

    Коментиран от #34

    08:35 12.10.2025

  • 31 И теб да питам,

    4 6 Отговор

    До коментар #20 от "Чай да видим":

    че предния се умълча и не отговаря, -след като изръси подообна опорка.

    И от кого викаш Путин е откраднал изборите в Русия? Я ни светни!!!
    Както например стана в Молдова и Румъния. Чрез инструментите на Русия.

    Коментиран от #33, #48, #50

    08:35 12.10.2025

  • 32 Братушкин

    5 3 Отговор

    До коментар #24 от "Макробиолог":

    Негрите винаги са били популярни сред рускините. Навремето две рускини студентки веднага като пристигнаха, едната веднага изиба всички угандийци на етажа. Може и пара да е вземала. Не знам.

    08:35 12.10.2025

  • 33 Пичуга

    5 6 Отговор

    До коментар #31 от "И теб да питам,":

    Имаше един Борис Надеждин, като събираха подписи пред неговите безкрайно опашки, пред Путин пустота, Надеждин го дисквалифицираха, Навални го отровиха, Немцов го разстреляха. Дори едно време Елицин елиминира комунистите на Зюганов и предаде властта на Путин срещу гаранции, че няма да му пипа родата.
    В Русия, ако имаш шанс да вземеш и 5% от гласовете те арестуват и ликвидират. Изборите в Русия са театро.

    Коментиран от #39, #40

    08:40 12.10.2025

  • 34 Не, колкото по-малко

    4 4 Отговор

    До коментар #30 от "демократ":

    крепостни мусори на тоя свят, толкова по-добре!!!

    08:40 12.10.2025

  • 35 болгаринь..

    3 1 Отговор

    До коментар #20 от "Чай да видим":

    То в б-я е по зле,двата плондера дека я командорат си играят с копчетата и кворума и си правят каквото си посакать-даже при липсата на вода вкараха цела бара да захранат водопадо в хотело на женската на железков..а бгмишоците плескат и викат бис бис

    08:40 12.10.2025

  • 36 Крали Марко

    2 3 Отговор
    Вкопчения във Власта руснак " Ти уважаш ли ме мене ,а..Ти що не ме Уважаваш,бе....???Ей сега ще те науча да ме Уважаваш !!??"

    08:42 12.10.2025

  • 37 Дали ги убил той не знам,

    5 2 Отговор

    До коментар #23 от "Хи хи":

    но всички заедно никога не могат да съберат и не са събирали и 2% народния вот в Русия.
    Само шум в западната пропаганда!

    Нищо общо с Молдова, Румъния, Франция, Германия....

    08:43 12.10.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 маке..

    4 2 Отговор

    До коментар #33 от "Пичуга":

    Да бе,а в б-я изборите са като вкочина..подхвъргаш нещо на бгсвинките и они отодат да гласуват за двата шопара дето и на другите избори ще ги управляват.. шизо смехурковци

    08:46 12.10.2025

  • 40 Хайде и на тебе

    3 4 Отговор

    До коментар #33 от "Пичуга":

    всички заедно никога не могат да съберат и не са събирали и 2% народния вот в Русия.
    Само шум в западната пропаганда и НПОта им в Русия!
    Нищо общо с Молдова, Румъния, Франция, Германия....

    Колкото и да се опъвате не ви минава опорката!

    08:51 12.10.2025

  • 41 Верно ли бре

    3 2 Отговор

    До коментар #15 от "И от кого викаш, Путин":

    Рублоидиот?

    Путин не краде избори

    Само праща Мусори
    С калашници
    Да пазят избирателните секции.

    Хахахаха

    Не е кражба наистина ,
    Направо Изнасилване.

    Коментиран от #45

    08:55 12.10.2025

  • 42 Откакто е Урсулата

    2 3 Отговор

    До коментар #27 от "Русофил":

    коренното население на Европа е намаляло със 60 милиона

    08:57 12.10.2025

  • 43 Ще има Китайци

    4 2 Отговор

    До коментар #25 от "Пепе":

    Другаря Си
    Ще прати
    10 милиона Жълтурчета
    Да гласят вдовиците
    От
    З Дневната Обосрация.

    08:58 12.10.2025

  • 44 Генерал Угрюмов

    4 2 Отговор
    Наложи се да взривяваме жилища
    За да вкарваме Путин
    В Кремъл.
    Колкото ли кръв трябва да се пролее
    За да го изкарат от там.

    Малко след това свое изказване Генерал Герман Угрюмов
    Шеф на ФСБ
    Е убит.

    Че Песков кой се вкопчил
    25 години във Власта
    И кой не се спира пред нищо ?

    09:02 12.10.2025

  • 45 И пак не отговори

    2 3 Отговор

    До коментар #41 от "Верно ли бре":

    от кого ги е откраднал???
    За Молдова, Румъния, Франция, Германия...инструментите на Урсула...се знае поне.

    Харесва ли ни Путин или не, това си искат руснаците!

    09:05 12.10.2025

  • 46 25 години Бункерния Фюрер

    3 3 Отговор
    Не се вкопчил във власта .
    Ауууу

    И понеже му е малко ,

    Е време за трансплантация на Органи
    За да може още
    25 Години да е Диктатор

    Изобщо няма никакво вкопчване .
    Песков да не си помисли нещо друго .

    Коментиран от #47

    09:06 12.10.2025

  • 47 Айдее, пак същата опорка

    3 2 Отговор

    До коментар #46 от "25 години Бункерния Фюрер":

    Луд умора няма:):)
    Ако не е Путин, друг подобен ще е! Това си искат руснаците! И това получават.

    На молдовци, румънци, французи, германци....не им е разрешено да получават каквото искат!

    09:14 12.10.2025

  • 48 Че той ги краде всеки божи път!!!

    3 1 Отговор

    До коментар #31 от "И теб да питам,":

    Не само това, промени конституцията така, че да може да векува на трона.

    09:20 12.10.2025

  • 49 Маркс

    2 1 Отговор
    Първо и основно правило! Когато четете или ви казва нещо комунист, разбирайте обратното

    09:21 12.10.2025

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Мозък

    1 0 Отговор
    МолдовскоТО ръководство»
    Това е.

    09:39 12.10.2025

  • 52 Асен

    1 0 Отговор
    И кой го каза говорителя на кремълският диктатор.

    09:39 12.10.2025

