Тръмп ще говори пред израелския парламент в понеделник

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще се обърне към Кнесета (израелския парламент) на 13 октомври и ще присъства на церемония в Шарм ел-Шейх, Египет, по случай подписването на споразумението за прекратяване на огъня в ивицата Газа.

Това става ясно от графика на американския лидер, публикуван от пресслужбата на Белия дом.

Тръмп ще пристигне в Израел сутринта на 13 октомври. По-късно ще се срещне със семействата на заложниците, държани от радикалното палестинско движение Хамас, и ще се обърне към Кнесета. Не са разкрити допълнителни подробности. Офисът на израелския президент Исак Херцог беше първият, който обяви очакваното посещение на Тръмп в Израел на 9 октомври. Същия ден Тръмп обяви готовността си да се обърне към Кнесета.

Американският лидер ще пристигне в Шарм ел-Шейх в 13:45 ч. българско време, за да присъства на церемонията, след което ще отлети за Съединените щати. На 10 октомври Тръмп обяви, че ще проведе срещи в Египет с лидерите на много държави.

По-рано офисът на египетския президент Абдел Фатах ел-Сиси обяви, че лидери на повече от 20 държави са били поканени на „Среща на върха за мир“ в Шарм ел-Шейх, за да отбележат подписването на споразумение за прекратяване на огъня в палестинския анклав. Пълният списък на участниците все още не е публикуван.

На 10 октомври израелските военни обявиха, че споразумението за прекратяване на огъня в Газа е влязло в сила в 12:00 ч. българско време и че войските са „заели позиции по актуализираните линии на разполагане“. Те посочиха, че това бележи началото на 72-часово обратно броене до освобождаването на заложници, държани от Хамас и неговите съюзници в ивицата Газа.