Тръмп ще говори пред израелския парламент в понеделник

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще се обърне към Кнесета (израелския парламент) на 13 октомври и ще присъства на церемония в Шарм ел-Шейх, Египет, по случай подписването на споразумението за прекратяване на огъня в ивицата Газа.
Това става ясно от графика на американския лидер, публикуван от пресслужбата на Белия дом.
Тръмп ще пристигне в Израел сутринта на 13 октомври. По-късно ще се срещне със семействата на заложниците, държани от радикалното палестинско движение Хамас, и ще се обърне към Кнесета. Не са разкрити допълнителни подробности. Офисът на израелския президент Исак Херцог беше първият, който обяви очакваното посещение на Тръмп в Израел на 9 октомври. Същия ден Тръмп обяви готовността си да се обърне към Кнесета.
Американският лидер ще пристигне в Шарм ел-Шейх в 13:45 ч. българско време, за да присъства на церемонията, след което ще отлети за Съединените щати. На 10 октомври Тръмп обяви, че ще проведе срещи в Египет с лидерите на много държави.
По-рано офисът на египетския президент Абдел Фатах ел-Сиси обяви, че лидери на повече от 20 държави са били поканени на „Среща на върха за мир“ в Шарм ел-Шейх, за да отбележат подписването на споразумение за прекратяване на огъня в палестинския анклав. Пълният списък на участниците все още не е публикуван.
На 10 октомври израелските военни обявиха, че споразумението за прекратяване на огъня в Газа е влязло в сила в 12:00 ч. българско време и че войските са „заели позиции по актуализираните линии на разполагане“. Те посочиха, че това бележи началото на 72-часово обратно броене до освобождаването на заложници, държани от Хамас и неговите съюзници в ивицата Газа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
10:07 12.10.2025
10:08 12.10.2025
10:09 12.10.2025
10:15 12.10.2025
10:16 12.10.2025
6 Майна
Стискам му палци
10:26 12.10.2025
10:28 12.10.2025
8 Майна
"Но той наистина е направил много за разрешаването на сложни кризи, които продължават от години, ако не и десетилетия. ... Но той със сигурност полага усилия, със сигурност работи по тези въпроси – въпроси, свързани с постигането на мир и разрешаването на сложни международни ситуации.
Най-поразителният пример е ситуацията в Близкия изток. Ако всичко, което Доналд се е стремил да постигне, всичко, за което е говорил и се е опитвал да постигне, бъде осъществено – това би било историческо събитие, наистина историческо събитие…
Но повтарям, не е моя работа да решавам дали той заслужава тази награда или не, и дали самата награда е достойна за подобни постижения."
10:30 12.10.2025
10:57 12.10.2025