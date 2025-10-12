Новини
Тръмп ще говори пред израелския парламент в понеделник

12 Октомври, 2025 10:00, обновена 12 Октомври, 2025 10:05 583 9

Американският президент ще присъства на Срещата на върха в египетския курорт Шарм ел-Шейх

Тръмп ще говори пред израелския парламент в понеделник - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще се обърне към Кнесета (израелския парламент) на 13 октомври и ще присъства на церемония в Шарм ел-Шейх, Египет, по случай подписването на споразумението за прекратяване на огъня в ивицата Газа.

Това става ясно от графика на американския лидер, публикуван от пресслужбата на Белия дом.

Тръмп ще пристигне в Израел сутринта на 13 октомври. По-късно ще се срещне със семействата на заложниците, държани от радикалното палестинско движение Хамас, и ще се обърне към Кнесета. Не са разкрити допълнителни подробности. Офисът на израелския президент Исак Херцог беше първият, който обяви очакваното посещение на Тръмп в Израел на 9 октомври. Същия ден Тръмп обяви готовността си да се обърне към Кнесета.

Американският лидер ще пристигне в Шарм ел-Шейх в 13:45 ч. българско време, за да присъства на церемонията, след което ще отлети за Съединените щати. На 10 октомври Тръмп обяви, че ще проведе срещи в Египет с лидерите на много държави.

По-рано офисът на египетския президент Абдел Фатах ел-Сиси обяви, че лидери на повече от 20 държави са били поканени на „Среща на върха за мир“ в Шарм ел-Шейх, за да отбележат подписването на споразумение за прекратяване на огъня в палестинския анклав. Пълният списък на участниците все още не е публикуван.

На 10 октомври израелските военни обявиха, че споразумението за прекратяване на огъня в Газа е влязло в сила в 12:00 ч. българско време и че войските са „заели позиции по актуализираните линии на разполагане“. Те посочиха, че това бележи началото на 72-часово обратно броене до освобождаването на заложници, държани от Хамас и неговите съюзници в ивицата Газа.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2 от 8 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Тео

    6 1 Отговор
    И Трамп е марионетка в ръцете на юдеите👹

    10:07 12.10.2025

  • 2 С ръка на сърцето

    4 4 Отговор
    Да отидат двама с Шаломов и да обяснят как станаха "Президенти" на САЩ и Русия.

    10:08 12.10.2025

  • 3 Сорос

    6 1 Отговор
    Ще дава отчет. Преди години Мвркел ходи да "говори", също Урсулата и много други "демократи".

    10:09 12.10.2025

  • 4 ФАКТ

    3 1 Отговор
    Арабите не защитиха Палестина, понеже всички без Иран с еврейски режим от "демократи"(щедро платени). Дори и страхливецът Пуслер с женски нива на естроген не повдигна глас.

    10:15 12.10.2025

  • 5 Цвете

    1 0 Отговор
    А в Украинският парламент, кога???? Времето минава, а резултат все още не се вижда.

    10:16 12.10.2025

  • 6 Майна

    3 0 Отговор
    Трудно му е на Тръмп..
    Стискам му палци

    10:26 12.10.2025

  • 7 ТОЯ ГЛУПЧО

    5 0 Отговор
    СЪЗДАВА САМО ХАОС И БЕЗПОРЯДЪК. ТО НЕ БЯХА УКРАЙНА И МИР ЗА 24 ЧАСА,ТО НЕ БЕ ПАНАМСКИ КАНАЛ,ГРЕНЛАНДИЯ,МИТА И ОЩЕ И ОЩЕ ГЛУПОСТИ.ГОВОРИ ЕДНО,ПРАВИ ДРУГО.

    10:28 12.10.2025

  • 8 Майна

    2 0 Отговор
    Путин за Тръмп:
    "Но той наистина е направил много за разрешаването на сложни кризи, които продължават от години, ако не и десетилетия. ... Но той със сигурност полага усилия, със сигурност работи по тези въпроси – въпроси, свързани с постигането на мир и разрешаването на сложни международни ситуации.

    Най-поразителният пример е ситуацията в Близкия изток. Ако всичко, което Доналд се е стремил да постигне, всичко, за което е говорил и се е опитвал да постигне, бъде осъществено – това би било историческо събитие, наистина историческо събитие…

    Но повтарям, не е моя работа да решавам дали той заслужава тази награда или не, и дали самата награда е достойна за подобни постижения."

    10:30 12.10.2025

  • 9 Историк

    1 0 Отговор
    Леле Мале, хвалипръцкото отново ще занимава света със себе си цял час. Дано не разчиства Газа ,за да строи Ривиера и затова строителния му брокер Уинкоф и строителя зет му са основни действащи лица. Не е ясна съдбата на палестинците от Газа в този велик план, а това е най-важното. Как ще живеят съвместно хората в бъдеще? Само 2 държави с ясни правила са спасението. И сега 2 млн. палестинци живеят в Израел, значи могат да съжителстват с израелците. Това трябва да си постигне,за да има мир.

    10:57 12.10.2025