Русия е "изключително загрижена" от възможна доставка на американски ракети "Томахоук" за Киев

12 Октомври, 2025 13:15 568 48

  • дмитрий песков-
  • русия-
  • ракети-
  • томахоук
Русия е "изключително загрижена" от възможна доставка на американски ракети "Томахоук" за Киев - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg
Възможните доставки на американски ракети „Томахоук“ на Киев предизвикват изключителна загриженост в Москва, заяви прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков пред журналиста Павел Зарубин.
„Въпросът с „Томахоук“ предизвиква изключителна загриженост, както президентът Владимир Путин вече заяви“, каза Песков, коментирайки изявлението на постоянния представител на САЩ в НАТО Матю Уитакър, че Украйна може да получи някакъв вид специално оръжие, което би могло да обърне хода на фронтовата линия.
Оценявайки перспективата за доставка на "Томахоук" на украинските въоръжени сили, Путин заяви, че това ще влоши отношенията между Москва и Вашингтон. Той каза, че Русия е готова да отговори на агресивни действия; нейните системи за противовъздушна отбрана са се адаптирали към ракети ATACMS и ще се адаптират и към Tomahawk – те ще бъдат свалени.

"Това оръжие е специално; може да бъде неядрено или ядрено. Има голям обсег и е сериозно оръжие. Но в същото време "Томахоук" не може да промени ситуацията на фронтовата линия.“, заяви Песков

„Руската страна продължава с готовността си за мирно уреждане. И също така чуваме, че Тръмп постоянно говори за необходимостта да се седне на масата за преговори. И от това заключаваме, че той все още запазва политическата воля да реши въпроса политически и дипломатически“, отбеляза Песков. „Но европейците и режимът в Киев демонстрират абсолютно нежелание да направят каквото и да било в тази насока. Сега е наистина драматичен момент от гледна точка на факта, че напрежението се ескалира от всички страни“, каза гласът на Кремъл.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 9 гласа.
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БОЛШЕВИК

    13 11 Отговор
    Унищожавайте го веднага при доставката, заедно с инструкторите и доставчиците.

    Коментиран от #5, #11

    13:18 12.10.2025

  • 3 Путлер уплашения таксиджия

    8 10 Отговор
    Страх ме е от САЩ купейки аахахах. Ще падне режимът ми ахахах

    13:19 12.10.2025

  • 4 Копейкин Костя

    8 9 Отговор
    Що се шашка Матушката? Да пита нашия рашибозук за Томахавките в Сирия. Нищо не става от тях. Пък и Рассия има безаналогово ПВО. Комар не може да прехфръкне...

    13:19 12.10.2025

  • 5 Путин милиционерчето

    6 9 Отговор

    До коментар #1 от "БОЛШЕВИК":

    Не можем, многоходови сме

    13:19 12.10.2025

  • 6 Путин

    6 9 Отговор

    До коментар #2 от "Слава на Украйна !":

    Махнах можещите генерали, за не ми направят пуч заради слабостта и глупостта ми. Сложих послушни некадърници.

    13:20 12.10.2025

  • 7 Майна

    8 4 Отговор
    Я да хвърлим светлина...
    ,,Ракетата „Томахоук“ е сериозно оръжие, но не може да промени ситуацията на фронтовата линия, каза Песков, добавяйки, че Кремъл внимателно записва изявленията за „Томахоук“, тъй като има много от тях."
    С една дума , да внимават европейските" доставчици"

    13:21 12.10.2025

  • 8 Драматичен момент ще бъде

    2 12 Отговор
    когато вместо конвенционална бойна глава на британските ракети "фламинго" бъде монтирана мръсна атомна бомба и с нея се удари по Москва.

    Интересно ще бъде къде ще бъде насочен ответният ядрен удар - към Лондон или към Киев?

    Коментиран от #23

    13:21 12.10.2025

  • 9 Ако още малко почакат

    12 7 Отговор
    На украинските нацисти и ядрено оръжие ще им дадат. Привантивен изпреварващ удар е нужен по Киев.

    Коментиран от #22

    13:21 12.10.2025

  • 10 мошЕто

    10 5 Отговор
    Няма как Русия да е ,,загрижена ,, за каквото и да било оръжие ! Лошото е , че Путин е изключително търпелив !

    Коментиран от #17

    13:21 12.10.2025

  • 11 1944

    4 6 Отговор

    До коментар #1 от "БОЛШЕВИК":

    ше го доставят на червения площад. да ви е по лесно.

    13:21 12.10.2025

  • 12 Путин

    3 9 Отговор
    Подпалиааа ми Д -то с тия томахавки. Гори,гори....

    13:21 12.10.2025

  • 13 Кирил

    3 9 Отговор
    Всичко върви по план. Поражение и разпад като ссср след Афганистан

    Коментиран от #19

    13:22 12.10.2025

  • 14 Луд

    11 2 Отговор
    Мислех си че ще се разминем без ядрено възпиране но нещата вървят зле.Всяко търпение си има граници .

    13:22 12.10.2025

  • 15 Загрижена???

    3 7 Отговор
    По-скоро .н.а.с.р@.н.а

    13:22 12.10.2025

  • 16 село мое ,

    7 2 Отговор

    До коментар #2 от "Слава на Украйна !":

    Докъде си ме довело ...!

    13:23 12.10.2025

  • 17 мечката

    5 9 Отговор

    До коментар #10 от "мошЕто":

    путлер е изключителен неможач

    Коментиран от #21

    13:23 12.10.2025

  • 18 Боруна Лом

    9 3 Отговор
    НЕЗНАМ, ЗАЩО ГИ ЖАЛИТЕ ОЩЕ УКРИТЕ?БОЙ ДО ПОСЛЕДНИЯ УКРИФАШИСТ, И ТО САМО ТАКА НАРЕЧЕН ЕЛИТ

    13:23 12.10.2025

  • 19 даката

    4 8 Отговор

    До коментар #13 от "Кирил":

    На Афганистан им дадоха едни Стийнгъри и рунаците рухнаха

    13:24 12.10.2025

  • 20 Руснаков

    2 6 Отговор
    Клоуна от колко време кани Путин на насата за преговори,за мирни преговори,не за капитулация каквато иска Кремъл...Щели да ги свалят,пък били сериозно загрижени,нещо не се изказват както трябва.

    13:24 12.10.2025

  • 21 мошЕто

    6 1 Отговор

    До коментар #17 от "мечката":

    Неумен , наблягай на храната , остави писането на другите !

    13:24 12.10.2025

  • 22 Сбърка

    7 3 Отговор

    До коментар #9 от "Ако още малко почакат":

    Превантивен неядрен удар е нужен по Малобритания. Незабавно!

    Коментиран от #34

    13:24 12.10.2025

  • 23 Путин Песков и Медведев

    4 7 Отговор

    До коментар #8 от "Драматичен момент ще бъде":

    Там са ни децата.

    Коментиран от #33

    13:24 12.10.2025

  • 24 БУМАЖНИЙ ТИГЪР

    4 6 Отговор
    А и,да незабравим,че към края на 22г.(няколко месеца след началото на наглата агресия) ватата обяви,че вече има ново лазерно оръжие....което все така не използват!!!!

    Коментиран от #31

    13:25 12.10.2025

  • 25 Руски глупаци

    9 4 Отговор
    противовъздушна отбрана на Русия НЕ трябва да са се "адаптира" към ракети ATACMS и Tomahawk а да срине Киев до основи. Дава се срок 48 или 72 часа хората да се изнесат и до основи ....Гааза-2

    Коментиран от #30

    13:25 12.10.2025

  • 26 Перо

    6 2 Отговор
    Тези ракети Томахоук са от 1972 г. и са набори на Ф-16, но се движат с 175 км/ч. За какво е тая руска загриженост? Задълженията на Украйна не касаят страната и ционисткия наркос не го интересува, след него и потоп! ЕС и БГ ще плащат за всичко, може и с кредити!

    13:25 12.10.2025

  • 27 Соваж бейби

    8 5 Отговор
    Ако в Европа имат малко мозък и съвест все още не трябва да позволи тези ракети да мине през Европа! Америка след като има желание си ги извози през Аляска или Мъск да намери начин от Космоса да им ги пуснат в Украйна. Тогава Русия когато отговори ще е с дестинация адрес Америка, Китай и Корея също ще им прати подаръци. Европа трябва да спре да меси в този проблем!

    Коментиран от #38

    13:26 12.10.2025

  • 28 Курти

    4 5 Отговор
    Рашките вече 4 години превземат Киев и сега вият за томахавките

    13:26 12.10.2025

  • 29 Орколюб

    7 4 Отговор
    Ама ватата нали до сега се биеха с НАТО.Какви са тия претенции.

    Коментиран от #39

    13:27 12.10.2025

  • 30 Путин бакшиша

    3 6 Отговор

    До коментар #25 от "Руски глупаци":

    Не можем, страх ни е от САЩ.

    13:27 12.10.2025

  • 31 💼🚽Куфарче с л...на💼🚽

    4 4 Отговор

    До коментар #24 от "БУМАЖНИЙ ТИГЪР":

    4(четири) години специална боклуджийска апираця Вместо денацификацияя настана деНефтефикация и Безанологовия многоходов движуха се оказа обикновен НЕМОЖАЧччччч

    Коментиран от #36

    13:27 12.10.2025

  • 32 Кашпировски:

    7 2 Отговор
    Винаги когато прочетете..."руски нападения в Украйна" мислете за Газа и Ливан и правете аналогия с израелските нападения! Повтаряйте си: Леле какъв добряк е Путин....Леле какъв добряк е Путин....Леле какъв добряк е Путин.... НО ....почна да става досадно, почна да става досадно....

    Коментиран от #48

    13:27 12.10.2025

  • 33 На Путин децата са в Русия

    1 2 Отговор

    До коментар #23 от "Путин Песков и Медведев":

    За Песков и Медведев ти отговаряш.

    13:27 12.10.2025

  • 34 Путин бакшиша

    1 2 Отговор

    До коментар #22 от "Сбърка":

    Не можем, страх ни е.

    13:29 12.10.2025

  • 35 Папата

    1 0 Отговор
    БЕЛИЯТ БАЙРАК!!

    13:29 12.10.2025

  • 36 БУМАЖНИЙ ТИГЪР

    1 2 Отговор

    До коментар #31 от "💼🚽Куфарче с л...на💼🚽":

    Стига бе, руската армия е непобедима!Жужакът, Алкохоликът-Медведев и Лавров- дипломатът, ореваха западните медии за тези томахавки! Е нали са втората най, най, най, най, армия в света?! Ко реват?

    Коментиран от #43

    13:29 12.10.2025

  • 37 Тома

    2 0 Отговор
    Тръмп не го ли разбраха че той иска да гушне полезните изкопаеми които зельо му хариза.

    13:29 12.10.2025

  • 38 Гост

    1 1 Отговор

    До коментар #27 от "Соваж бейби":

    Айде де колко време чакаме рашките да пускат ядрено оръжие.То години наред само лаене и риване.Смешници

    Коментиран от #40

    13:30 12.10.2025

  • 39 🇺🇲 статуята на свободата 🇪🇺

    1 2 Отговор

    До коментар #29 от "Орколюб":

    Натовско оръжие трепе орковете ама понеже се големи отворковци само на Украйна се дървят НО не смеят да нападнат новите натовци Финландия и Швеция и гък да кажат когато сащ Израел бомбят "съюзниците" иран

    Коментиран от #42, #45, #47

    13:30 12.10.2025

  • 40 оСмешник 🚀 🤩🤡

    1 1 Отговор

    До коментар #38 от "Гост":

    клетите капейкии...вече толкова десетилетия само рециклират ЩЕ ЩЕ ЩЕ загине запада(как и те не знаят)

    13:31 12.10.2025

  • 41 аz СВО Победа 80

    1 0 Отговор
    Ами опъвайте телена мрежа поне над Москва.😂😂😂

    13:31 12.10.2025

  • 43 Лавро кентавро

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "БУМАЖНИЙ ТИГЪР":

    Само луд би си помислил че путлера ще затрие матушката

    13:32 12.10.2025

  • 44 .......

    3 0 Отговор
    Копейките полазиха)))) с най-тъпите коментари както винаги)))

    13:32 12.10.2025

  • 45 скучно и точка.

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "🇺🇲 статуята на свободата 🇪🇺":

    Реалността е че целите не са постигнати: вместо националистите да намаляват те се увеличават поради простата причина че съседите преминават международно установени граници и тероризират държавата им . създава се ново поколение което ще мрази раша цял живот, децата загубили родителите си няма да простят. С други думи когато гасиш пожар с бензин пожарът се разраства. Единственото добро е че няма да има блатници в Евросъюзът и Олимпиадите. Доказано е че с война можеш да завладееш крепостта за малко но се изискват много повече усилия и правилни действия да я задържиш. Ясно се вижда че мацква пак не знаят какво правят (същите неможачи които затриха сесесерето) освен агресия и разрушаване , за което си спечелиха съответната "слава"

    13:33 12.10.2025

  • 46 руzко = боклук

    0 0 Отговор
    томаГавките ще удрят по орешките много скоро. муххахахааха

    13:33 12.10.2025

  • 47 Никой не напада НАТО.

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "🇺🇲 статуята на свободата 🇪🇺":

    Иначе умира веднага.

    13:34 12.10.2025

  • 48 И Преди и сега

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Кашпировски:":

    Това ако са добряците на блатото не ми и трябва да знам кои са лошляците

    13:35 12.10.2025

Новини по държави:
