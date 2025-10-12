Оценявайки перспективата за доставка на "Томахоук" на украинските въоръжени сили, Путин заяви, че това ще влоши отношенията между Москва и Вашингтон. Той каза, че Русия е готова да отговори на агресивни действия; нейните системи за противовъздушна отбрана са се адаптирали към ракети ATACMS и ще се адаптират и към Tomahawk – те ще бъдат свалени.

"Това оръжие е специално; може да бъде неядрено или ядрено. Има голям обсег и е сериозно оръжие. Но в същото време "Томахоук" не може да промени ситуацията на фронтовата линия.“, заяви Песков

„Руската страна продължава с готовността си за мирно уреждане. И също така чуваме, че Тръмп постоянно говори за необходимостта да се седне на масата за преговори. И от това заключаваме, че той все още запазва политическата воля да реши въпроса политически и дипломатически“, отбеляза Песков. „Но европейците и режимът в Киев демонстрират абсолютно нежелание да направят каквото и да било в тази насока. Сега е наистина драматичен момент от гледна точка на факта, че напрежението се ескалира от всички страни“, каза гласът на Кремъл.