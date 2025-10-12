Лукашенко: Украйна може да изчезне като държава, главният виновник да няма мир е Зеленски

Ситуацията в зоната на бойните действия може да доведе до изчезването на Украйна като държава, смята беларуският президент Александър Лукашенко.
Беларуският лидер отбеляза, че всеки ден наблюдава активното настъпление на руските сили на фронтовата линия. Лукашенко подчерта необходимостта от бързи действия.
„Това може да доведе до изчезването на Украйна като държава“, каза беларуският лидер пред журналиста на ВГТРК Павел Зарубин.
Той призова за спокойствие в ситуацията около евентуалната доставка на американски ракети „Томахоук“ на Киев.
„Трябва да се успокоим в това отношение. Нашият приятел Доналд има специфичен подход към работата, особено по най-належащите въпроси. Затова ми се струва, че в някои области той се огъва пред съответните органи и хора, а в други предприема по-твърд подход. А след това го отпуска леко и отстъпва назад. Така че не бива да приемаме това директно, мислейки, че утре ще избухне като факт“, каза той пред журналиста на ВГТРК Павел Зарубин.
Лукашенко отбеляза, че за всяка отрова има противоотрова. „Мисля, че президентът на САЩ разбира това по-добре от всеки друг. Той разбира, че това не трябва да се случва. И мисля, че няма да се стигне до това. Всичко ще бъде наред“, обясни беларуският лидер.
„Знаете ли, все по-склонен съм да обвинявам европейските лидери, че не са способни да постигнат споразумение, но през последните дни получаваме много информация, че проблемът не е в Съединените щати, които са нетърпеливи да постигнат напредък тук, нито в Русия, която е готова да постигне напредък, нито в европейските лидери. Проблемът е по-скоро във Володимир Зеленски“, каза Лукашенко.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 мошЕто
Коментиран от #8, #34
14:44 12.10.2025
2 Последния Софиянец
Коментиран от #15
14:45 12.10.2025
3 минувача
Коментиран от #11
14:48 12.10.2025
4 Линда
14:49 12.10.2025
5 хех
14:50 12.10.2025
6 Соваж бейби
Коментиран от #19
14:51 12.10.2025
7 Боклушенко🤮
14:51 12.10.2025
8 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌
До коментар #1 от "мошЕто":Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още мислят че Украйна ще капитулира
Коментиран от #12, #17
14:53 12.10.2025
9 Инж1
Само и само да запазят властта си!!!
14:53 12.10.2025
10 БОЛШЕВИК
14:53 12.10.2025
11 хех
До коментар #3 от "минувача":Кво искаш пък ти от Путин? Той човека даде всичко от себе си. Какво е виновен че украинската армия разби неговата и изпепели военните колони тръгнали към Киев? Той си мислеше, че Зеленски ще избяга, както направи самият Путин при марша на Пригожин. От къде да знае, че на този свят не всички са страхливи мухльовци като него, а все още има и останали мъже?!
14:54 12.10.2025
12 Виж го пък тоя
До коментар #8 от "СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌":Като сте толкова силни украинците ,защо простите пари и оръжие а не си оправите проблема сами ?
Коментиран от #16, #21
14:55 12.10.2025
13 Механик
В противен случай за тия години щеше да им се изясни от къде духа вятъра, ама не, те не мога така.
14:55 12.10.2025
14 Pyccкий Карлик
14:56 12.10.2025
15 Гого
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Ти пък точно със своята супа топчета(4.60 лв) какво толкова им пречиш?
Коментиран от #20
14:58 12.10.2025
16 хех
До коментар #12 от "Виж го пък тоя":Досега да са си го оправили, ама Путин проси ракети, дронове и снаряди от Иран и Северна Корея, че вторите даже и армията си му дадоха. Все пак не е лесно на една съсипана Украйна да воюва сама срещу толкова силни армии, така че имай малко търпение. Ще отнеме време докато ги победи всичките. Да беше само Русия, досега да я е превзела, ама...
Коментиран от #33
14:58 12.10.2025
17 Пешо z
До коментар #8 от "СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌":Не мислят.Тя капитулира
Спряха тока скоро ще спрат и парите.Слеф това и храните.
14:58 12.10.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Не я мисли радиацията в Украйна,
До коментар #6 от "Соваж бейби":иди да я мериш в Москва, Питер и другите руски градчета с над 10 000 жители които ще бъдат обект на внимание. Ти как я мислиш? Пофантазирай какво ще стане след това, винаги стигате до ударите по НАТО и как САЩ и Албиона щели да бъдат унищожени. Кажи нещо за Русията, как след победата Путин тържествено ще излезе от бункера, ще се отупа от праха и ще бъде посрещнат от почетна рота командвана от ген. Герасимов на Червения площад. После раздаване на медали, Парад на Победата с Т34, тържествена заря с останалите и вече ненужни ядрени ракети...Най-хубавото вечно го изпускате.
Коментиран от #30
14:58 12.10.2025
20 Последния Софиянец
До коментар #15 от "Гого":Битката между Хазарите и Великата Българска цивилизация се води от хиляди години.
Коментиран от #26
14:59 12.10.2025
21 Анджо
До коментар #12 от "Виж го пък тоя":Защото такъв договор подписаха за да останат самостоятелни. Ако, не бяха им взели ядреният Арсенал нямаше да си развяват оръжията руснаците.
Коментиран от #31
14:59 12.10.2025
22 Ветеран от Протеста
Зеленски ли му държа ръката на Лукавия Шенко като подписваше договорите с Нациста Путлер !??
15:00 12.10.2025
23 мани беги
15:01 12.10.2025
24 Копейкин
Коментиран от #37
15:01 12.10.2025
25 Никой
Но пък затова са и бедни. Не всички - крадат се взаимно.
Най-вероятно - ще продължат да воюват.
Нас какво ни интересува тяхната съдбичка - ние сме още по - надолу в класацията - България е доказано най-бедната.
15:01 12.10.2025
26 Ти си
До коментар #20 от "Последния Софиянец":Чики рики, бе. Да те прибира Митрофанова и да те прави градинар в посолството.
15:02 12.10.2025
27 Квази държавата Беларус
15:04 12.10.2025
28 Факт,другото е пасквил
Коментиран от #35
15:06 12.10.2025
29 Минувач
15:06 12.10.2025
30 Соваж бейби
До коментар #19 от "Не я мисли радиацията в Украйна,":Не ми се фантазира ,казвам ти реалните проблеми най пострадали ще са Полша и Румъния и България и тя не е далеко в случай на радиация. За тези 4 години,още се крие с колко пункта е мръсен въздуха и в Европа заради бомбите които се хвърлят там?Говориха и специалисти още преди 2 години че поне 25 години ще и трябва на украинската земя да се излекувала от отровите ,през това време какво ще яде,животните ....хората поглъщат тази отрова? Повече ме е страх че Украйна изнася зърно и месо на ниска цена от там хората които пазарува в Европа в магазин евтиното им месо и хляб какво яде ?
15:07 12.10.2025
31 име
До коментар #21 от "Анджо":Украинците никога не са имали ядлен арсенал, и никога не е съществувала държава Украйна. Ядрения арсенал беше на СССР, РФ, като правоприемник на СССР си го прибра, а сега си прибира и Украйна. Тяхно си е, имат право да си го правят квото поискат. Също както ционистите имали право да грабят земя от съседите си щото била тяхна за малко преди 2500г. Ако нещо не ти харесва, имаш право да подадеш официално оплакване в най-близката амренска църква.
15:07 12.10.2025
32 Истината
15:08 12.10.2025
33 име
До коментар #16 от "хех":ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ, СЛЕДВА, СКОРО, ОЧАКВАМ, ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ и за 4г един квадратен метър няма освободен!
15:09 12.10.2025
34 Видьо Видев
До коментар #1 от "мошЕто":Русия ще изчезне, както СССР! Путлер вече въведе купони за всичко в цяла Русия! Руснаците ще разстрелят и провесят фашиста Путин, както италианците разстреляха и провесиха фашиста Мусолини
15:10 12.10.2025
35 име
До коментар #28 от "Факт,другото е пасквил":Ограбен си по рождение, генетично.
15:10 12.10.2025
36 0000
15:10 12.10.2025
37 Буда
До коментар #24 от "Копейкин":Бавно бандерите загубиха 30% територии , наториха Курск за години напред , бучнаха им авиацията и летищата заедно с енергийните източници и са ги оградили в Купянск като мишоците в Азов сталь … факти , факти , факти ….
15:11 12.10.2025
38 Александър Лукашенко
15:11 12.10.2025
39 Да бъде ликвидиран
15:13 12.10.2025