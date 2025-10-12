Новини
Лукашенко: Украйна може да изчезне като държава, главният виновник да няма мир е Зеленски
  Тема: Украйна

Лукашенко: Украйна може да изчезне като държава, главният виновник да няма мир е Зеленски

12 Октомври, 2025 14:43 882 39

  • александър лукашенко-
  • беларус-
  • русия-
  • украйна-
  • томахоук

Той призова за спокойствие в ситуацията около евентуалната доставка на американски ракети „Томахоук“

Лукашенко: Украйна може да изчезне като държава, главният виновник да няма мир е Зеленски - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ситуацията в зоната на бойните действия може да доведе до изчезването на Украйна като държава, смята беларуският президент Александър Лукашенко.

Беларуският лидер отбеляза, че всеки ден наблюдава активното настъпление на руските сили на фронтовата линия. Лукашенко подчерта необходимостта от бързи действия.

Това може да доведе до изчезването на Украйна като държава“, каза беларуският лидер пред журналиста на ВГТРК Павел Зарубин.

Той призова за спокойствие в ситуацията около евентуалната доставка на американски ракети „Томахоук“ на Киев.

„Трябва да се успокоим в това отношение. Нашият приятел Доналд има специфичен подход към работата, особено по най-належащите въпроси. Затова ми се струва, че в някои области той се огъва пред съответните органи и хора, а в други предприема по-твърд подход. А след това го отпуска леко и отстъпва назад. Така че не бива да приемаме това директно, мислейки, че утре ще избухне като факт“, каза той пред журналиста на ВГТРК Павел Зарубин.

Лукашенко отбеляза, че за всяка отрова има противоотрова. „Мисля, че президентът на САЩ разбира това по-добре от всеки друг. Той разбира, че това не трябва да се случва. И мисля, че няма да се стигне до това. Всичко ще бъде наред“, обясни беларуският лидер.

„Знаете ли, все по-склонен съм да обвинявам европейските лидери, че не са способни да постигнат споразумение, но през последните дни получаваме много информация, че проблемът не е в Съединените щати, които са нетърпеливи да постигнат напредък тук, нито в Русия, която е готова да постигне напредък, нито в европейските лидери. Проблемът е по-скоро във Володимир Зеленски“, каза Лукашенко.


Беларус
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 мошЕто

    19 8 Отговор
    Лукашенко е прав - укрията може да изчезне , но преди това боят ще е до посиняване и так далее !

    Коментиран от #8, #34

    14:44 12.10.2025

  • 2 Последния Софиянец

    12 10 Отговор
    Хазарите искат да унищожат всички българи защото само ние им пречим да владеят Света.

    Коментиран от #15

    14:45 12.10.2025

  • 3 минувача

    18 11 Отговор
    Укрията можеше още в началото да изчезне , ако не беше търпението на Путин ! Да видим докога ...

    Коментиран от #11

    14:48 12.10.2025

  • 4 Линда

    8 0 Отговор
    Факти направете класация на топ 10 македонски изтребители !

    14:49 12.10.2025

  • 5 хех

    9 15 Отговор
    На бас, че Белорус и Руската Федерация ще изчезнат като държави преди Украйна!

    14:50 12.10.2025

  • 6 Соваж бейби

    14 6 Отговор
    Лука е прав ,Украйна ще изчезне ок ами радиацията и лабораториите след избухването им ,какви ще са последствията и за Европа то няма как да не дойде отрова,дъждове....мислят ли мисирите които помагат на Украйна. Америка е далеко ,в Европа колко болни ще има ?

    Коментиран от #19

    14:51 12.10.2025

  • 7 Боклушенко🤮

    7 12 Отговор
    Никой не ви взима вече на сериозно другари с вашия безаналогов провал

    14:51 12.10.2025

  • 8 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌

    7 13 Отговор

    До коментар #1 от "мошЕто":

    Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още мислят че Украйна ще капитулира

    Коментиран от #12, #17

    14:53 12.10.2025

  • 9 Инж1

    6 11 Отговор
    Болшевиките лъжат безогледно!!!
    Само и само да запазят властта си!!!

    14:53 12.10.2025

  • 10 БОЛШЕВИК

    11 9 Отговор
    Половин Украйна отива към Русия, останалото ще си го поделят съседите, натам отива цялата работа!

    14:53 12.10.2025

  • 11 хех

    9 10 Отговор

    До коментар #3 от "минувача":

    Кво искаш пък ти от Путин? Той човека даде всичко от себе си. Какво е виновен че украинската армия разби неговата и изпепели военните колони тръгнали към Киев? Той си мислеше, че Зеленски ще избяга, както направи самият Путин при марша на Пригожин. От къде да знае, че на този свят не всички са страхливи мухльовци като него, а все още има и останали мъже?!

    14:54 12.10.2025

  • 12 Виж го пък тоя

    9 6 Отговор

    До коментар #8 от "СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌":

    Като сте толкова силни украинците ,защо простите пари и оръжие а не си оправите проблема сами ?

    Коментиран от #16, #21

    14:55 12.10.2025

  • 13 Механик

    9 4 Отговор
    Главният виновник е прословутата украинска злоба и завист.
    В противен случай за тия години щеше да им се изясни от къде духа вятъра, ама не, те не мога така.

    14:55 12.10.2025

  • 14 Pyccкий Карлик

    4 10 Отговор
    Деревенски, глей си картошката и не приказвай глупасти 😄 След Четири Года война Украйне е по-сплотена отвсякога, а Русия е изправена пред крах и разпад като бившото Се Се Се Ре

    14:56 12.10.2025

  • 15 Гого

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Ти пък точно със своята супа топчета(4.60 лв) какво толкова им пречиш?

    Коментиран от #20

    14:58 12.10.2025

  • 16 хех

    8 8 Отговор

    До коментар #12 от "Виж го пък тоя":

    Досега да са си го оправили, ама Путин проси ракети, дронове и снаряди от Иран и Северна Корея, че вторите даже и армията си му дадоха. Все пак не е лесно на една съсипана Украйна да воюва сама срещу толкова силни армии, така че имай малко търпение. Ще отнеме време докато ги победи всичките. Да беше само Русия, досега да я е превзела, ама...

    Коментиран от #33

    14:58 12.10.2025

  • 17 Пешо z

    8 2 Отговор

    До коментар #8 от "СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌":

    Не мислят.Тя капитулира
    Спряха тока скоро ще спрат и парите.Слеф това и храните.

    14:58 12.10.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Не я мисли радиацията в Украйна,

    1 9 Отговор

    До коментар #6 от "Соваж бейби":

    иди да я мериш в Москва, Питер и другите руски градчета с над 10 000 жители които ще бъдат обект на внимание. Ти как я мислиш? Пофантазирай какво ще стане след това, винаги стигате до ударите по НАТО и как САЩ и Албиона щели да бъдат унищожени. Кажи нещо за Русията, как след победата Путин тържествено ще излезе от бункера, ще се отупа от праха и ще бъде посрещнат от почетна рота командвана от ген. Герасимов на Червения площад. После раздаване на медали, Парад на Победата с Т34, тържествена заря с останалите и вече ненужни ядрени ракети...Най-хубавото вечно го изпускате.

    Коментиран от #30

    14:58 12.10.2025

  • 20 Последния Софиянец

    4 3 Отговор

    До коментар #15 от "Гого":

    Битката между Хазарите и Великата Българска цивилизация се води от хиляди години.

    Коментиран от #26

    14:59 12.10.2025

  • 21 Анджо

    3 6 Отговор

    До коментар #12 от "Виж го пък тоя":

    Защото такъв договор подписаха за да останат самостоятелни. Ако, не бяха им взели ядреният Арсенал нямаше да си развяват оръжията руснаците.

    Коментиран от #31

    14:59 12.10.2025

  • 22 Ветеран от Протеста

    3 9 Отговор
    Защо руските Нацисти нахлуха в Украйна от територията на Беларус и там руските Мародери продаваха заграбените мивки и тоалетни чинии от Украйна ???Там разположиха и ракети с ядрени бойни глави ,които гарантират на Беларус,че ще бъдат сринати със земята при ядрена война....??!
    Зеленски ли му държа ръката на Лукавия Шенко като подписваше договорите с Нациста Путлер !??

    15:00 12.10.2025

  • 23 мани беги

    4 9 Отговор
    ако им доставят тия ракети, то просия ще го отнесе мнооооо яко ... кримският мост ще бъде разнебитен, превзетите градове порутени отново, но тоз път от укрите, а тъкмо просяците улави ги съградиха сградите ... из московието ще има руини

    15:01 12.10.2025

  • 24 Копейкин

    4 7 Отговор
    Еех, копейки, колко години погребвате Украйна ? По цял ден това работите. Вече 4 г заработвате при Митрофанова..

    Коментиран от #37

    15:01 12.10.2025

  • 25 Никой

    3 5 Отговор
    Е чак да изчезне. Мързеливи са - както всички славяни - но това е друга тема - само си играят хора и ръченици.

    Но пък затова са и бедни. Не всички - крадат се взаимно.

    Най-вероятно - ще продължат да воюват.

    Нас какво ни интересува тяхната съдбичка - ние сме още по - надолу в класацията - България е доказано най-бедната.

    15:01 12.10.2025

  • 26 Ти си

    4 4 Отговор

    До коментар #20 от "Последния Софиянец":

    Чики рики, бе. Да те прибира Митрофанова и да те прави градинар в посолството.

    15:02 12.10.2025

  • 27 Квази държавата Беларус

    0 5 Отговор
    Първа ще изчезне и дебелото го знае

    15:04 12.10.2025

  • 28 Факт,другото е пасквил

    1 3 Отговор
    Беларус иска да е с запада и англосакса, бг до 89та беше под руско робство, сега е колониален придатък на раша,чрез офшорки като дънди прешън,кремъл грабят бг златото и другите ресурси

    Коментиран от #35

    15:06 12.10.2025

  • 29 Минувач

    2 1 Отговор
    Всеки ден смъркача губи територии , смазаха му енергийните източници , няма армия с която може да се противопостави на русите , загубил е два млн бандери и скоро след като го използваха като кукла на конци , ще му ударят теслата .. те това са фактите !

    15:06 12.10.2025

  • 30 Соваж бейби

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "Не я мисли радиацията в Украйна,":

    Не ми се фантазира ,казвам ти реалните проблеми най пострадали ще са Полша и Румъния и България и тя не е далеко в случай на радиация. За тези 4 години,още се крие с колко пункта е мръсен въздуха и в Европа заради бомбите които се хвърлят там?Говориха и специалисти още преди 2 години че поне 25 години ще и трябва на украинската земя да се излекувала от отровите ,през това време какво ще яде,животните ....хората поглъщат тази отрова? Повече ме е страх че Украйна изнася зърно и месо на ниска цена от там хората които пазарува в Европа в магазин евтиното им месо и хляб какво яде ?

    15:07 12.10.2025

  • 31 име

    3 2 Отговор

    До коментар #21 от "Анджо":

    Украинците никога не са имали ядлен арсенал, и никога не е съществувала държава Украйна. Ядрения арсенал беше на СССР, РФ, като правоприемник на СССР си го прибра, а сега си прибира и Украйна. Тяхно си е, имат право да си го правят квото поискат. Също както ционистите имали право да грабят земя от съседите си щото била тяхна за малко преди 2500г. Ако нещо не ти харесва, имаш право да подадеш официално оплакване в най-близката амренска църква.

    15:07 12.10.2025

  • 32 Истината

    1 3 Отговор
    Руските дивашки варварски племена хазари,печенеги и татари са нападали България многократно

    15:08 12.10.2025

  • 33 име

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "хех":

    ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ, СЛЕДВА, СКОРО, ОЧАКВАМ, ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ и за 4г един квадратен метър няма освободен!

    15:09 12.10.2025

  • 34 Видьо Видев

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "мошЕто":

    Русия ще изчезне, както СССР! Путлер вече въведе купони за всичко в цяла Русия! Руснаците ще разстрелят и провесят фашиста Путин, както италианците разстреляха и провесиха фашиста Мусолини

    15:10 12.10.2025

  • 35 име

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Факт,другото е пасквил":

    Ограбен си по рождение, генетично.

    15:10 12.10.2025

  • 36 0000

    0 3 Отговор
    Държава русия никога не е съществувала, имало е само княжество москва

    15:10 12.10.2025

  • 37 Буда

    3 1 Отговор

    До коментар #24 от "Копейкин":

    Бавно бандерите загубиха 30% територии , наториха Курск за години напред , бучнаха им авиацията и летищата заедно с енергийните източници и са ги оградили в Купянск като мишоците в Азов сталь … факти , факти , факти ….

    15:11 12.10.2025

  • 38 Александър Лукашенко

    3 1 Отговор
    е много умен човек. Има уникално добри изказвания...Какво стана със блокираните китайски стоки там в Берарус заради олигофренията на Полша. Гледам, че и в България закъсняват повече от месец поръчките от нормалното , но от нашето продажно и неадекватно Външно министерство и думичка няма. Една тъпа Полша държи като заложник половин Европа и не могат хората платените си поръчки да получат от Китай... Пълна атлантическа олигофрения

    15:11 12.10.2025

  • 39 Да бъде ликвидиран

    2 0 Отговор
    Щом проблемът е във Володимир Зеленски. Няма света заради него да страда я

    15:13 12.10.2025

