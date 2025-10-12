Ситуацията в зоната на бойните действия може да доведе до изчезването на Украйна като държава, смята беларуският президент Александър Лукашенко.

Беларуският лидер отбеляза, че всеки ден наблюдава активното настъпление на руските сили на фронтовата линия. Лукашенко подчерта необходимостта от бързи действия.

„Това може да доведе до изчезването на Украйна като държава“, каза беларуският лидер пред журналиста на ВГТРК Павел Зарубин.

Той призова за спокойствие в ситуацията около евентуалната доставка на американски ракети „Томахоук“ на Киев.

„Трябва да се успокоим в това отношение. Нашият приятел Доналд има специфичен подход към работата, особено по най-належащите въпроси. Затова ми се струва, че в някои области той се огъва пред съответните органи и хора, а в други предприема по-твърд подход. А след това го отпуска леко и отстъпва назад. Така че не бива да приемаме това директно, мислейки, че утре ще избухне като факт“, каза той пред журналиста на ВГТРК Павел Зарубин.

Лукашенко отбеляза, че за всяка отрова има противоотрова. „Мисля, че президентът на САЩ разбира това по-добре от всеки друг. Той разбира, че това не трябва да се случва. И мисля, че няма да се стигне до това. Всичко ще бъде наред“, обясни беларуският лидер.

„Знаете ли, все по-склонен съм да обвинявам европейските лидери, че не са способни да постигнат споразумение, но през последните дни получаваме много информация, че проблемът не е в Съединените щати, които са нетърпеливи да постигнат напредък тук, нито в Русия, която е готова да постигне напредък, нито в европейските лидери. Проблемът е по-скоро във Володимир Зеленски“, каза Лукашенко.