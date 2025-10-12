Новини
Нетаняху: Веднага можем да приемем всички останали заложници

12 Октомври, 2025 15:05 659 5

Израелският премиер каза това по време на разговор с Гал Хирш

Нетаняху: Веднага можем да приемем всички останали заложници - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg
Израел е готов незабавно да приеме всички заложници, освободени от радикали в Газа, заяви премиерът Бенямин Нетаняху.
„Това е чудесно за Израел, мюсюлманите и арабските страни. Израел е готов незабавно да приеме всички заложници“, каза израелският премиер.
Изявлението на Нетаняху, направени по време на разговор с Гал Хирш, координатор по въпросите на затворниците и изчезналите лица, бяха разпространени от кабинета на премиера.
Според държавния телевизионен оператор Кан, Нетаняху е разговарял с Хирш, след като The Wall Street Journal съобщи, че радикалното палестинско движение Хамас е готово да предаде 20 заложници на израелските власти още в неделя. Кан, позовавайки се на свои източници, твърди, че всички заложници ще бъдат освободени преди президентът на САЩ Доналд Тръмп да пристигне в Израел.
По-рано пресслужбата на Белия дом публикува графика на американския лидер, който показваше, че Тръмп ще пристигне в Израел сутринта на 13 октомври. Той ще се срещне със семействата на заложниците, отвлечени от радикалното палестинско движение Хамас по време на нападението срещу Израел на 7 октомври 2023 г., и след това ще се обърне към Кнесета. В поканата, разпространена от пресслужбата на израелското външно министерство, се отбелязва, че Тръмп ще бъде първият действащ президент на САЩ, който ще се обърне към Кнесета от 2008 г. насам. Преди седемнадесет години Джордж Буш-младши се обърна към израелския парламент.


Израел
  • 1 То само това оставаше и

    1 5 Отговор
    този олигофрен да не ги приеме....

    15:16 12.10.2025

  • 2 Kaлпазанин

    0 5 Отговор
    Крадци и убийци ,това е тяхната демокрация

    15:18 12.10.2025

  • 3 То това хубаво че

    0 3 Отговор
    Тръмп ще се обърне към Кнесета, ама дали въобще там има някой който мозъчна дейност да има е друг въпрос.

    15:20 12.10.2025

  • 4 А Путин кога ше Освободи

    2 1 Отговор
    Отвлечените Деца на Украйна
    Отминаха времената на Еничарите

    Коментиран от #5

    16:24 12.10.2025

  • 5 Путин ВечеНееПедофил

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "А Путин кога ше Освободи":

    Следователно ще ги върне

    16:32 12.10.2025