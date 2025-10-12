Новини
Украйна никога няма да се върне в границите си от 1991 година
  Тема: Украйна

Украйна никога няма да се върне в границите си от 1991 година

12 Октомври, 2025 17:25

  • украйна-
  • микола азаров-
  • премиер-
  • володимир зеленски-
  • коментар

Азаров: Трябва да следваме сценария, който президентът Тръмп в момента реализира за Газа

Украйна никога няма да се върне в границите си от 1991 година - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Микола Янович, преговорите между Русия и Украйна в момента са в застой. Защо мислите, че властите в Киев са си възвърнали увереността сега, точно в този момент?

Те не вярваха в себе си преди и не вярват в себе си сега. Всички тези приказки за това, че властите в Киев решават нещо... Мога да дам субективното си мнение – те не решават нищо. Западът стана по-устойчив, защото президентът на САЩ Доналд Тръмп промени позицията си, това е съвсем очевидно. В момента той се обединява, да речем, с НАТО, с лидерите на Великобритания, Франция и Германия Стармър, Макрон и Мерц. И това дава увереност на всички врагове на Русия, че могат да продължат да експлоатират този конфликт. Следователно не става въпрос за режима в Киев.

Мислите ли, че Украйна се нуждае от избори сега? И реалистичен ли е изобщо такъв сценарий?

Не, невъзможно е да се проведат избори сега, защото ако бъдат свикани избори, Володимир Зеленски би могъл да ги спечели. И никой разумен политик няма да дойде на власт. Необходим е преходен период. И затова трябва да следваме сценария, който президентът на САЩ Доналд Тръмп в момента реализира за Газа – създаване на временна администрация за 2-3 години и след това избори. Същият този сценарий би трябвало да проработи и в Украйна.

Гореща тема през последните дни е евентуалната доставка на ракети „Томахоук“ на Украйна. Какво бихте казали на Тръмп сега, ако стояхте до него?

Бих казал: Уважаеми господин Президент, все още го уважавам. Той направи много, за да коригира провалите, включително установяването на нормални отношения с Русия, и направи много по отношение на оценката на истинските причини за кризата. Затова казвам, скъпи г-н Тръмп! Сега правите фатална грешка. И изобщо не става въпрос за щетите, които „Томахоуките“ ще нанесат на Русия. Разбира се, щети ще има. Въпросът е, че с действията си показвате, че преминавате от потенциален медиатор, потенциален участник в мирните преговори, към това да застанете на страната на британския премиер Киър Стармър, германския канцлер Фридрих Мерц, френския президент Еманюел Макрон, на страната на враговете си. Така че правите стратегическа грешка.

Вие бяхте, наред с други неща, министър на финансите на Украйна и познавате финансовата система на страната отвътре. Мнозина казват, че Украйна вече е обявила фалит. Смятате ли, че това е вярно и докога може да се крие?

Никой не крие това; вече са обявени няколко фалита. Тоест, Украйна отказа да плаща задълженията си. Крайните срокове за плащане наближаваха, но плащанията не бяха извършени. Но предвид огромния приток на чуждестранна валута и ресурси в Украйна в момента – първо, директна помощ, заеми и накрая, парични преводи от сънародници, работещи в чужбина, които изпращат пари на семействата си обратно в Украйна. Ако сумирате всичко, паричните преводи например възлизат на почти 20 милиарда евро, помощ – почти 55 милиарда евро, което позволява на Украйна да изпълни всичките си задължения към Международния валутен фонд и т.н. Техническо неизпълнение – тоест забавяне на плащането, обявяване на невъзможност за плащане – вече на практика е настъпило.

Как ще преживеят украинците предстоящата зима?

Трудно ми е да кажа каква ще бъде зимата. През последните години имаше зими, които се характеризираха с много топли периоди, но отоплението беше лошо, а температурата в къщите беше 16-17 градуса, а някъде и 14 градуса. Ако тази зима се повтори, ще се повтори и ситуацията от минали зими.

Връщайки се към Зеленски, има много публикации, които твърдят, че той е сериозно зависим от определени лекарства. Смятате ли, че това е вярно? Може би имате някаква информация по въпроса?

Каква информация? Информация, знаете ли, от различни хора, които общуват с него и работят с него. Той е бил пристрастен към наркотици още когато е бил клоун и е работил в „Квартал 95“. За да се съживи, да стане по-енергичен, е приемал наркотици. И най-вероятно не се е отказал от този навик. И е голямо нещастие за Украйна, че нейният лидер действа под влиянието на някакви наркотици.

Разбира се, трудно е да се говори за нещо конкретно, но как виждате териториално решение на проблема на Украйна? Какво ще се случи? И ще стане ли Одеса руски град?

Не искам да спекулирам. Има много фактори, които определят решението на този въпрос. Знам едно нещо: Украйна никога няма да бъде същата. Това е, което знам със сигурност. Това е реалност, с която всеки украински политик трябва да се изправи пред себе си и да не предполага, че нещо някога е било същото. Защото — защо организирахте преврат? Ако нямаше преврат, Украйна щеше да остане в границите си от 1991 г. Но вие организирахте такъв; вие започнахте военен конфликт. Така че трябва да се изправим пред днешните реалности.

Ясно е, че ако Русия и НАТО се сблъскат, няма да има победители. Но изглежда, че всички принципи в Европа просто са хвърлени в безпорядък. Мислите ли, че има политици в Европа, които биха предприели такава безразсъдна стъпка?

Ами, те не смятат този ход за безразсъден. Те твърдо вярват, че Русия никога не би посмяла да използва ядрените си оръжия. Именно това е основата на тяхната стратегия за изграждане на конвенционални оръжия. Те възнамеряват, въз основа на своите възможности – а те наистина имат такива възможности – да си осигурят огромно конвенционално превъзходство над Русия и да започнат конфликт. Те не крият това и дори определят целева дата 2027 или най-късно 2030 г. Но ние трябва да ги убедим в противното. Те трябва да бъдат убедени, че в самозащита Русия има право да нанесе превантивен удар и да отговори, както се изисква в тази ситуация.

Мисля, че ще има промяна в политическото ръководство в Европа. И все пак, вижте, в момента [френският президент Еманюел] Макрон виси на косъм, например, слабите резултати на [британския премиер Киър] Стармър... Резултатите на [германския канцлер Фридрих] Мерц също не предполагат, че ще има дълъг живот. Тоест, може би ще настъпи промяна, идването на по-реалистични политици, които няма да играят играта „вярвам или не“, а ще вземат решения, основани на реалността. И реалността е, че Русия няма да има къде да отиде: ако Европейският съюз атакува, мисля, че руското ръководство ще използва абсолютно всяка възможност, за да победи нападателя.

Бих искал да ви задам и един личен въпрос, където може би човек може да каже „Вярвам или не“. Вярвате ли, че някога ще се върнете в Украйна?

Знаете ли, не искам да отговарям на този въпрос, защото, честно казано, понякога ми липсва. В края на краищата, това са местата, където по същество станах политик. Дори не става въпрос за политика; просто съм израснал тук. Имам много приятели и другари там. Инвестирал съм много от времето и енергията си там. И си спомням много от местата, които съм посетил. И бих искал да видя как тези бизнеси, например, или институциите, които помогнах да създам, функционират там. Природата е великолепна... Мисля, че Украйна има много благоприятна природа. Ето защо понякога ми липсва. Но това не означава, че ми липсват лидерите, които в момента управляват Украйна. Искрено ги мразя и искам да си тръгнат от украинската история възможно най-бързо.

И днес имате прекрасна възможност, чрез платформата ТАСС, да се обърнете към обикновените украинци. Какво ще им кажете?

Скъпи и уважаеми мои сънародници — защото винаги съм се обръщал към тях по този начин — знам, че преживявате най-трудните времена, най-сложните, но тези времена ще приключат с вашето освобождение. Освобождение от игото, което ви наложиха поддръжниците и участниците в държавния преврат, западните разузнавателни служби. И тогава ще станете наистина свободни. Сега се борите не за свобода, а за игото, за това да бъдете третирани толкова брутално, колкото се отнасят с нашия народ ТИЦ (Териториалните наборни центрове, еквивалент на военните комисариати – бел. ТАСС). В крайна сметка, да гледаш как обикновените хора биват завличани и бити, е сърцераздирателно. Тези времена трябва да са нещо от миналото. Уверен съм, че всичко може да се възстанови. И благословена Украйна ще започне да живее нормален живот.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 49 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Казах вече

    41 16 Отговор
    Укрия е чао

    Коментиран от #8, #81

    17:29 12.10.2025

  • 2 стоян георгиев

    18 32 Отговор
    Я азаров ...и не е от ганев .направо предателство.киев ще падне след три дена зеленски е наркоман и започна войната нападайки русия.украйна е като ивицата газа и я чака същото....страхотна логика на много важен директор на водопад.

    Коментиран от #51

    17:30 12.10.2025

  • 3 Българин

    13 56 Отговор
    Ние българите мразим руснаците по принцип.

    Коментиран от #24, #97

    17:30 12.10.2025

  • 4 Тоз дали може да се обзаложи

    10 42 Отговор
    за всичко което има и живота на децата и внуците си за това което казва?
    А Путин, Песков, Радев, Митрофанова или някой от нашите русофилчета?

    Коментиран от #15, #22

    17:30 12.10.2025

  • 5 Чуй чуй

    44 9 Отговор
    Границите на 404 ще се свият още. Само слепите не виждат истината.

    17:31 12.10.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Румен Решетников

    9 33 Отговор
    Коментар пред платформата ТАСС...
    Тоя си е предател!!!

    17:32 12.10.2025

  • 8 Откакто ти зашиха "изхода",

    11 25 Отговор

    До коментар #1 от "Казах вече":

    разпран от руски солдати, много взе да се обаждаш!

    Коментиран от #112

    17:33 12.10.2025

  • 9 Бесния Оракул

    35 9 Отговор
    Укрия е в кома. Ще се събуди с орязани крайници и силно главоболие. Толкова по въпроса.

    Коментиран от #13, #42

    17:33 12.10.2025

  • 10 Фейк на часа

    34 4 Отговор
    Друг е смисъла на интервюто, но вие съвсем умишлено поставихте това заглавие за да се активират болните русофоби, след тях болните на противоположна позиция и да настане едно виртуално хвърляне на кафеви отпадъци между двете страни. А, качествените коментари ще бъдат най-много три-четири.

    17:34 12.10.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Хасковски каунь

    7 2 Отговор
    Има и премиери които мислят с горната си глава. Виж Боко, Петков ....

    17:35 12.10.2025

  • 13 Не си бесния, а обесения.

    6 23 Отговор

    До коментар #9 от "Бесния Оракул":

    Не си оракул, а oлuroфpeн.
    Средностатистически русофил.

    17:35 12.10.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 стоян георгиев

    13 13 Отговор

    До коментар #4 от "Тоз дали може да се обзаложи":

    Нашите са най лесни.те винаги залагат на обратното.до един са в лондон или сащ.или поне спестяват в евро.азаров е абсолютно никой ама в сайта е често цитиран.едва ли има медия с повече публикувани негови мнения от тази!

    17:37 12.10.2025

  • 16 Читател

    10 18 Отговор
    Мнението на този дърт боклук е без никакво значение.
    Германия нали беше разделена...

    17:39 12.10.2025

  • 17 Сталин

    25 9 Отговор
    Няма такава държава като Украйна вече, Украйна е напълно съсипана всичките активи, земя и злато са в ръцете на еврейските банкери в Лондон и Ню Йорк, за бонус стотици милиарди долари задължения към западните мародери, разсипана индустрия и инфраструктура 1000 000 убити от ционисткия банков кабал.
    Скоро предстои същото и в България, когато онзи мръ сен чифутин Соломон Паси и новото колониално правителство вкарат България във война и ще видим ли тогава някой да остане да вика Слава на България

    17:39 12.10.2025

  • 18 Pyccкий Карлик

    6 12 Отговор
    Не става въпрос за граници, а за нанасяне на максимални материални, икономически и човешки загуби на Русия. Tъпак 😁

    17:41 12.10.2025

  • 19 Дядки

    2 12 Отговор
    с Алцхаймер най-добре знаят !

    17:41 12.10.2025

  • 20 Сталин

    21 3 Отговор
    Американските компании Cargill,Dupont и Monsanto притежават 17 милиона хектара земеделска земя в Украйна,а това е 52,31% от територията на страната ,като главните акционери на тези американски компании са Vanguard, BlackRock и Blackstone ,които контролират основните световни банкови и финансови институции.
    Други крупни собственици на украинска,земя са американската NCH Capital ,френската AgroGeneration и саудитската компания SALIC.
    Само някой с половин мозък още не може да разбере войната в Украйна,укрите и като българопитека са най тъпите парчета на света ,цялата ни икономика е в ръцете на западните мародери,индустриален ,финансов и производствен капитал а също ни грабят и природните ресурси,а ни обясняват по техните ционистки медии че Русия е виновна за това ,само някой някой с IQ колкото стайна температура може да вярва на това

    Коментиран от #25, #27

    17:42 12.10.2025

  • 21 Копейка

    4 11 Отговор
    Хахаха,кой го казва? Азаров руската подлога министър председател при Янокович. Предателите на,Украйна. Псе!

    Коментиран от #29, #36

    17:44 12.10.2025

  • 22 Европеец

    13 3 Отговор

    До коментар #4 от "Тоз дали може да се обзаложи":

    Редовно гледам интернет Азаров.... Нямаш на представа по какъв капацитет е..... А ти си пиши глупости и си вярвай, но лъжеш само себе си.....

    17:44 12.10.2025

  • 23 Защо се асимилират българите в Русия.

    6 11 Отговор
    Добре се насочи, признавайки че тези хора се асимилират. И не само българите. И тук това, умнико, трябва да ти породи последващите въпроси. Какви са причините да бъдат асимилирани чуждите? Защото причини има изразяващи се в неблагоприятни условия чужденците да знаят своя език, да се обособяват в общности, да има свои структури, организации, партии. Обаче това е вредно за Русия, наши? Защото целта на Русия е разбираема, асимилиране и претопявате. Ето така се завладяват държави и земите им. И народите в тях претопявани. Затова Русия трябва да бъде държана надалеч. Обаче те пък вижте какво правят, нарояват се в чуждите земи и територии. Не се приобщават към традициите на съответната държава, не учат езици. Напротив налагат и прилагат своя светоглед. И после Русия има претенциите да контролира и да изисква от тези държави да се съобразяват с тях. Ето така се превземат държави и вие русистите, които сте вече достатъчно отровени за да има разпространявате отроватаз им помагате! Затова руснаци, и не само, които не искат да учат език и традиции на местната държава трябва да се екстрадират. Както прави Естония. Както прави Полша. Защото се оказа, че русизмът е изключително вредно явление (идеология) използвана от Русия за своите цели.

    Коментиран от #121

    17:44 12.10.2025

  • 24 село мое ,

    9 1 Отговор

    До коментар #3 от "Българин":

    ТИ СИ БЪЛГАРИН , КОЛКОТО АЗ СЪМ ЕВРЕИН ! И какво мислиш , нас , нормалните , изобщо не ни засяга !

    17:44 12.10.2025

  • 25 Изпражнението гайтанджиева

    5 10 Отговор

    До коментар #20 от "Сталин":

    Това са руски фейкове.

    Коментиран от #104

    17:44 12.10.2025

  • 26 Нспротив

    6 12 Отговор
    Украйна ще се върне в своите граници. Руската фашистка армия ще бъде прогонена от украинските земи и Крим. Имат възможността да го направят. Вярвам, че Украйна трябва и ще победи Русия.

    Коментиран от #31

    17:45 12.10.2025

  • 27 Първанов

    2 5 Отговор

    До коментар #20 от "Сталин":

    Нали знаеш, ме сиДебил

    17:45 12.10.2025

  • 28 😂😂😂😂😂

    3 7 Отговор
    Къв е този некролог?

    17:46 12.10.2025

  • 29 оли - го .....,

    8 1 Отговор

    До коментар #21 от "Копейка":

    Айде у лево ! Време ти е за хаповете !

    17:46 12.10.2025

  • 30 Галина Колева

    10 3 Отговор
    Държава Украйна в историята никога не е имало. Също като Северна Македония. Жалко за загиналите войници от двете воюващи страни. Печелившите са същите колониални държави , на чиято съврст лежат съсипани древни култури и народи.

    Коментиран от #37, #43, #55

    17:46 12.10.2025

  • 31 ха-ха !

    7 1 Отговор

    До коментар #26 от "Нспротив":

    ХА-ХАААААААААА ! Щраус, взимай немедлено мерки !

    17:47 12.10.2025

  • 32 ИМПЕРИАЛИСТ

    7 13 Отговор
    Русофилската проказа е плъзнала навсякъде по света! На грамадната Русия не са и притрябвали нови територии или полуострови...Тя иска да възстанови своя ПРЕСТИЖ на международната сцена, който го загуби със загубата на „Студената война“. Русия иска РЕВАНШ и това е параноята на Путин, Медведев и компания. Заради реваншизмът им са и всичките приказки, че водят войната в Украйна против САЩ, НАТО и ЕС... Между впрочем, „РЕВАНШИЗМЪТ“ е една от причините ХИТЛЕР да започне ВСВ.
    Войната в Украйна ще свърши, когато изгоним от БЪЛГАРИЯ всички РУСНАЦИ-ПУТИНИСТИ, а за русофилиците ни организираме заведения за превъзпитание …Това ще е болезнен удар от който русия ще се вразуми...Слава Богу, и слава на Украйна, че на БЪЛГАРИТЕ най-сетне им се поотвориха очите за "Авантюрите на русия в ...България".
    Крайно време е малка България да сложи край на тази братоубийствена война в героична и велика Украйна! Слава Україні-Героям Слава! Смерть ворогам!

    17:47 12.10.2025

  • 33 Поздравление за това интервю

    9 2 Отговор
    В днешно време е рядкост да се прочете нещо разумно и не продадено, бълващо глупави опорки и лъжи.

    Коментиран от #38

    17:48 12.10.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Саша Грей

    3 6 Отговор

    До коментар #11 от "Боклуци сте ФАКТИ":

    Не се дразни. На всички е ясно, че статията е поръчкова и господинът продава руски опорки. Никой, никога от близките не е заявявал, че Зеленски е наркоман. Ако това е вярно той вече щеше да се издъни. Няма "малко" наркоман, това е като "малко" бременна.
    Украйна може и да не се върне точно в старите си граници, но никой не би се обзаложил утре какво ще стане с Русия и къде ще бъдат нейните граници. Всички приказки за това колко силна е Русия и как щяла да напада някого са европейски фейкове и са с цел Европа да се събуди и да махне накрая розовите очила, защото е време да се погрижи сама за себе си.

    17:48 12.10.2025

  • 36 Само питам

    6 0 Отговор

    До коментар #21 от "Копейка":

    Този зачислен,ли е към Миротворец а?

    17:48 12.10.2025

  • 37 А Русия

    2 5 Отговор

    До коментар #30 от "Галина Колева":

    кога е спряла да съществува,понеже в момента няма ?

    17:49 12.10.2025

  • 38 Копеи не философствай!

    1 9 Отговор

    До коментар #33 от "Поздравление за това интервю":

    Отивай да пълниш снаряди за братята украинци!Марш!!!

    Коментиран от #47

    17:49 12.10.2025

  • 39 Сталин

    12 3 Отговор
    Гледахте ли военния парад в Северна Корея,Ким Чен показа най новите свръхзвукови оръжия и ядрените ракети , междуконтиненталните ядрени ракети на Северна Корея са базирани на влекачи с 12 оси,представители си мащабите на оръжията на тази велика нация ,за разлика от мизерните цървули които за 30 години западна демокрация имат само няколко гумени лодки,и няколко счупени самолета и за армия банда от тулупи и тюфлеци,армия от бременни мъже

    17:49 12.10.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 койдазнай

    5 7 Отговор
    Тоз да не е на руска хранилка, някой знае ли?

    Коментиран от #50, #57

    17:50 12.10.2025

  • 42 Европеец

    7 6 Отговор

    До коментар #9 от "Бесния Оракул":

    Може би си прав..., според мен красиви на украйна да бъдат изключени в живота поддържащите системи, нещо като евтаназия евтаназия.... Всичко зависи от бай Дончо, ако прояви разум и се оттегли от покраина, европейските фалирали пудели ще изключат набързо апаратурата на Украйна .....

    17:50 12.10.2025

  • 43 В СССР

    5 7 Отговор

    До коментар #30 от "Галина Колева":

    имаше Украинска съветска социалистическа република!А руска,такава нямаше !Питай дедо си !

    Коментиран от #93

    17:51 12.10.2025

  • 44 гост

    4 6 Отговор
    Какво да каже друго проруската подметка...и този е бил Премиер на Украйна..и е снасял и работил за Русия...за това Украйна стигна до това положение...

    17:51 12.10.2025

  • 45 Цвете

    1 4 Отговор
    Вие отново отнемане правото на мислещия по различно от вашето. НАВЕРНО сте доволни, когато премахване нечие становище???? Това е ДЕМОКРАЦИЯТА, явно още не сте Свикнали на Чуждото МНЕНИЕ. 🇧🇬🇧🇬🇧🇬

    Коментиран от #52

    17:52 12.10.2025

  • 46 А где

    4 3 Отговор
    МОЧАТА?

    17:52 12.10.2025

  • 47 Не филосовстваш

    4 4 Отговор

    До коментар #38 от "Копеи не философствай!":

    а лазиш като всеки продаден глупак. Аз няма вина, че си евтина и глупава и се мразиш и всеки глупак те ползва. За интервюто поздравление. Щом възпалява отпадъка, върха е..

    17:53 12.10.2025

  • 48 Цвете

    1 2 Отговор
    Вие отново отнемане правото на мислещия по различно от вашето. НАВЕРНО сте доволни, когато премахване нечие становище???? Това е ДЕМОКРАЦИЯТА, явно още не сте Свикнали на Чуждото МНЕНИЕ. 🇧🇬🇧🇬🇧🇬

    17:53 12.10.2025

  • 49 пенсионер

    4 4 Отговор
    Какво очаквате да каже един проруски политик и путинист?Боклука си е боклук независимо къде е намира.

    Коментиран от #54

    17:53 12.10.2025

  • 50 Кривоверен алкаш

    5 2 Отговор

    До коментар #41 от "койдазнай":

    Проруски украински политик и Премиер от 2010 д0 2014 год...поредният агент на Кремъл в управлението на Украйна.

    17:53 12.10.2025

  • 51 име

    7 2 Отговор

    До коментар #2 от "стоян георгиев":

    Деске, ма, що да не чуем мнението на човека? Вече 11г слушаме твоите прогнози и не сме видяли нито една вярна, айде пък и някой друг да чуем.

    Коментиран от #56

    17:54 12.10.2025

  • 52 Оди у Русиа

    3 1 Отговор

    До коментар #45 от "Цвете":

    Там да чуваш чуждото мнение.Дедов ли търсиш в ЕС?

    17:54 12.10.2025

  • 53 Ще се върне

    4 0 Отговор
    В УССР

    17:54 12.10.2025

  • 54 Истината

    2 3 Отговор

    До коментар #49 от "пенсионер":

    Това е казал човека. Поздравления.

    17:54 12.10.2025

  • 55 Аз пък

    2 2 Отговор

    До коментар #30 от "Галина Колева":

    гледам в РФ,никъде няма ,,Руска република"!Само някакви чукчета и дагестанци !

    17:54 12.10.2025

  • 56 Тихо пръдльо!

    1 5 Отговор

    До коментар #51 от "име":

    Не си компетентен.

    17:54 12.10.2025

  • 57 Пепи Волгата

    4 2 Отговор

    До коментар #41 от "койдазнай":

    Не знам и не ме интересува!Аз избрах ЕВРОТО!

    Коментиран от #67

    17:55 12.10.2025

  • 58 Путин

    4 3 Отговор
    и Шойгу са чукчета !

    Коментиран от #76

    17:56 12.10.2025

  • 59 Изпражнението гайтанджиева

    5 2 Отговор
    Този разпространява руски фейкове.

    Коментиран от #61

    17:56 12.10.2025

  • 60 Атина Палада

    0 2 Отговор
    Не е в интерес на Русия да има избори сега в Украйна и да сменят Зеленски,затова избори няма да има в Украйна!

    Коментиран от #62

    17:57 12.10.2025

  • 61 Изпражнението зеленски

    2 4 Отговор

    До коментар #59 от "Изпражнението гайтанджиева":

    Много лъжеш аркадаш.

    17:58 12.10.2025

  • 62 аz СВО Победа 80

    3 0 Отговор

    До коментар #60 от "Атина Палада":

    И ти,ли като мен си правен в задната дупка?

    Коментиран от #65

    17:59 12.10.2025

  • 63 Факти

    7 2 Отговор
    Русия никога няма да си върне своята независимост. Тя вече е китайска губерния.

    Коментиран от #66, #68, #69

    17:59 12.10.2025

  • 64 Автентичен русифил

    6 2 Отговор
    Проследете историята от Киевска рус,до днес и ще се убедите ,че руснаците са в Украйна и Беларус,а РФ е наследница на Златната орда,т.е.-Монголската империя!

    18:00 12.10.2025

  • 65 Щом крадеш никове

    1 1 Отговор

    До коментар #62 от "аz СВО Победа 80":

    сигурно и на сметището си фърлена.

    18:00 12.10.2025

  • 66 доктор

    5 2 Отговор

    До коментар #63 от "Факти":

    Руска нация няма.

    18:00 12.10.2025

  • 67 Кривогледа лайкова

    4 1 Отговор

    До коментар #57 от "Пепи Волгата":

    Аз също избрах евровалутата!!!

    Коментиран от #71

    18:02 12.10.2025

  • 68 Атина Палада

    5 0 Отговор

    До коментар #63 от "Факти":

    Европа беше зависима от руските енергоресурси Нали така разправяхте!? Е,сега Китай станаха зависими от руските енергийни ресурси

    Коментиран от #101

    18:02 12.10.2025

  • 69 Фашисткият запад

    3 2 Отговор

    До коментар #63 от "Факти":

    трябва много да е отчаян, за да стигна да бори Русия с ниско интелигентни тро...😄

    18:02 12.10.2025

  • 70 оня с коня

    3 1 Отговор
    И ще попитам тоя МНОГО БИВШ Политик - Не са ли му обаснавали като малък Никога да не казва "Никога"?А ще отрече ли че даже и да е вярно това което казва,Украйна и още 50 Държави зад нея са ДЛЪЖНИ ДА ОПИТАТ?Е няма да отрече,щото такъв въпрос му е спестен.

    Коментиран от #78, #79

    18:03 12.10.2025

  • 71 Щеше да ми липсва

    0 1 Отговор

    До коментар #67 от "Кривогледа лайкова":

    ако беше забравил да изпапагалиш това, след като изпапагали предното. 😄

    18:04 12.10.2025

  • 72 Лукашенко

    1 2 Отговор
    е руснак богатир!Виж,Путин и Медведев ,са друго нещо !

    18:04 12.10.2025

  • 73 Т Живков

    5 2 Отговор
    Поредния изкукуригал строител на комунизма"

    18:04 12.10.2025

  • 74 АААА КРАВАРИТЕ ДА ПИЯТ ЕДНА СТУДЕНА ВОДА

    1 3 Отговор
    ЩЕ ПРАВИМ БАРТЕР ИСРАЕЛ СТАВА ПАЛИСТИНА УКРАЙНА СТАВА РУСИЯ 😂

    18:04 12.10.2025

  • 75 Заклет русофил

    5 3 Отговор
    Престанете да наричате Монголската орда,Русия !

    Коментиран от #115

    18:06 12.10.2025

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Факти

    4 2 Отговор
    България и тя никога не се върна в границите си от Османската империя, когато е била над 200 000 кв.км. Македония, Беломорска Тракия, Северна Добруджа и Поморавието бяха изгубени завинаги. Така става когато руснаците те "освободят". Те така са "освободили" стотици народи от териториите им.

    Коментиран от #80

    18:06 12.10.2025

  • 78 Атина Палада

    1 6 Отговор

    До коментар #70 от "оня с коня":

    Ха,че те опитаха и кво?ФранЦията дигна белия байряк:))Останалите в рецесия и се тресат..:))

    Коментиран от #83, #89

    18:06 12.10.2025

  • 79 Ами конче

    3 3 Отговор

    До коментар #70 от "оня с коня":

    То това опитване не е като да се опиташ да качиш Мусала. Тук загиват хора. А да се опитваш защото така те лъжат, е твърде трагично за теб. Още не е разбрало кончето, че го лъжат за да го обират и крайният резултат е ясен от преди да има война.

    18:06 12.10.2025

  • 80 Така става

    2 3 Отговор

    До коментар #77 от "Факти":

    когато англичаните те използват! Примера ти е точен какво е сторила Англия с България, а и случайно или не, днес с Украйна.

    18:08 12.10.2025

  • 81 ИСТИНАТА

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Казах вече":

    СССР никога няма да се върне в границите преди 1989г.! Руснаците ще обесят фашиста Путлер!

    Коментиран от #85

    18:09 12.10.2025

  • 82 Путинистче идиотче

    3 1 Отговор
    То и за СССР така се говореше

    18:09 12.10.2025

  • 83 Русия

    4 2 Отговор

    До коментар #78 от "Атина Палада":

    Се тресе....... В ЕС си живеят тихо и мирно.....

    Коментиран от #84, #87, #88

    18:11 12.10.2025

  • 84 Така е

    1 2 Отговор

    До коментар #83 от "Русия":

    Само вървят стремглаво към фалити. Но с продажните урсули е нормално.

    18:12 12.10.2025

  • 85 Атина Палада

    4 2 Отговор

    До коментар #81 от "ИСТИНАТА":

    Че кой иска да се връща СССР? Москва разпадна СССР за да не издържа такива п.рошляци като теб,та сега ще го връща да те издържа отново:)))

    18:12 12.10.2025

  • 86 не може да бъде

    1 3 Отговор
    Това дали Украйна ще се завърне в границите от 1991 г-нямаше никакво значение за нас -но сега има !Има значение защото ние сме на тази страна която вече открито се готви за война с Русия -става дума за истинска гореща война за която сега говорят преди всичко Стармър и Мерц!? Признаците за война срещу Русия имаше и по-рано-преди всичко икономическа и политическа!Това беше политиката на насъскване на Украйна да не спазва Минските споразумения ежедневните украински обстрели на Донецк забраната да се строи Южен поток взривяването на двата Северни потока налагането на всякакви ограничения и забрани за руския бизнес и черешката на тортата -замразяването на руските активи!И всичко това съпроводено с яростно изливане на помия срещу Путин и приписването на него на всички възможни беди опасности и заплахи - е за нивото на река Дунав и за наводненията в цяла Европа за щастие беше пропуснато.....Колективният Запад действа така както би действал преди 100-120 г -но това е груба грешка защото балансът на силите е коренно различен ...вижте т.н.коалиция на желаещите ..просто за смях на кокошките големи мераклии но неможещи!? И затова трябва се каже ясно -ние може да бъдем въвлечени във война която да ни струва много скъпо...добре е че Тръмп все пак е президент и е някаква спирачка за избухването на СВ но той просто не е в състояние да оправи всичко!?...Бих искал даже да помислим сериозно като хипотеза -ако Русия победи Украйна даже- с капитулация-нас ще ни за

    18:13 12.10.2025

  • 87 Пора

    2 1 Отговор

    До коментар #83 от "Русия":

    Путинова русия умира.

    Коментиран от #91, #95

    18:14 12.10.2025

  • 88 Атина Палада

    2 2 Отговор

    До коментар #83 от "Русия":

    Тихо е в твойто селце с петте к.олиби...Ама в Европа не е така..

    Коментиран от #94

    18:14 12.10.2025

  • 89 Тихо пръдльо!

    2 2 Отговор

    До коментар #78 от "Атина Палада":

    Не си компетентен в областа на икономиката.

    18:15 12.10.2025

  • 90 не може да бъде -продължение

    1 3 Отговор
    ...Бих искал даже да помислим сериозно като хипотеза -ако Русия победи Украйна даже- с капитулация-нас ще ни заплашва ли нещо...не!?А ако Русия изпадне в тежко положение заради война с НАТО гарантирам ви че ще бъдем ударени здраво!?

    Коментиран от #113

    18:15 12.10.2025

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Ко речи?

    1 0 Отговор
    А добър ден

    18:15 12.10.2025

  • 93 665

    1 1 Отговор

    До коментар #43 от "В СССР":

    Какви са тия глупости?!
    РСФСР е една от 15те съветски социалистически републики. Най голямата.

    Коментиран от #105

    18:15 12.10.2025

  • 94 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    1 2 Отговор

    До коментар #88 от "Атина Палада":

    Как пък един пумияр не замина за руският рай?

    Коментиран от #98

    18:15 12.10.2025

  • 95 Е само дето те изкараха тогава

    0 0 Отговор

    До коментар #87 от "Пора":

    да покажеш падението на запада да опросстачи първото глупаво дете. Голямо прецакване

    18:16 12.10.2025

  • 96 червена е

    2 0 Отговор
    Милена и бай Ганев ударно търсят да препишат чужди пропутински публикации.Успяват.Като ми си пишат кой ли ги чете.?

    18:16 12.10.2025

  • 97 България Мрази Руската

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Българин":

    Измет навсякъде по света

    Коментиран от #99

    18:16 12.10.2025

  • 98 Бъди първият

    2 0 Отговор

    До коментар #94 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    и ни освободи от един.

    18:16 12.10.2025

  • 99 България не

    1 1 Отговор

    До коментар #97 от "България Мрази Руската":

    Само шепа безроден отпадък в България.

    18:17 12.10.2025

  • 100 Факти

    0 0 Отговор
    От понеделник ,всеки стотен коментар,ще получава по 100 лева !

    18:18 12.10.2025

  • 101 Факти

    2 2 Отговор

    До коментар #68 от "Атина Палада":

    Китай купува ресурси от Русия под пазарна цена, защото тя изгуби европейския пазар и няма на кой да ги продаде. Китай продава автомобили и техника на Русия над пазарна цена, защото те останаха без конкуренция. Кой от кого е зависим? Няма как Китай, който има 10 пъти по-голяма икономика и население, да е зависим от Русия. А Европа се видя колко е зависима от нея - веднага съкрати вноса драстично и скоро ще го елиминира съвсем. Русия беше 100 пъти по-добре когато продаваше на Европа. Сега ще яде китайския... и ще реве. Започна нейният "век на срама".

    Коментиран от #107, #110, #122

    18:19 12.10.2025

  • 102 Нобел

    3 2 Отговор
    Орешник-а беше малка демонстрация,...помните след удара,как всички замлъкнаха. СВО ще спре, в 2 варианта...Първият е приемането условията на Путин...Вторият е ... Демонстрация на друг вид много по-силно оръжие от Орешник...не визирам атом,но не се изключва. След това отново се връщаме към вариант 1.

    Коментиран от #108

    18:19 12.10.2025

  • 103 Браво на сайта

    2 2 Отговор
    да публикува едно интервю, казващо истината и различно от ежедневният отпадък който ни залива с глупава пропаганда и лъжи.

    18:20 12.10.2025

  • 104 Така е, аз само укро

    2 2 Отговор

    До коментар #25 от "Изпражнението гайтанджиева":

    фейкове признавам и мозъчните gua рuй на форумните укротролове.

    18:20 12.10.2025

  • 105 Я виж

    2 0 Отговор

    До коментар #93 от "665":

    какво значи РСФСР!Не е република!А същото,като РФ ,днес!Пак няма Руска република!Трябва да учите !

    18:21 12.10.2025

  • 106 нaгаzapov

    1 1 Отговор
    тропка

    18:21 12.10.2025

  • 107 Няма как ти да си в

    2 0 Отговор

    До коментар #101 от "Факти":

    психиатрията, да отказвал да си пиеш хапчетата и са искаш да.се излекуваш и да те изпишат.Няма как!

    18:23 12.10.2025

  • 108 Българин

    1 1 Отговор

    До коментар #102 от "Нобел":

    Томахоук е прелюдето.После идва ТРЕЙДЪНТ.От Русия няма да остане нищо.

    Коментиран от #116, #118, #119

    18:23 12.10.2025

  • 109 Артилерист

    0 1 Отговор
    Много разумни приказки и разсъждения. Особено за преврата в Украйна, организиран от ЦРУ, с който окончателно се снеха маските и американците (Нюланд, Байдън, Блинкен) определиха състава на ръководителите на Украйна, които ще изпълняват послушно поръчките и ще водят страната към война с Русия. Азаров нищо не измисля по отношение на Русия и готовността й да се защитава. Вл. Путин в прав път го заяви, че ако се заплаши съществуването на Русия, тя ще използва всичките си налични средства да се защити, цитирам: "Защо ни е свят, в който нас няма да ни има"!!! Това не е заплаха, а предупреждение на заплашения.

    Коментиран от #117

    18:23 12.10.2025

  • 110 Ти предполагам

    0 2 Отговор

    До коментар #101 от "Факти":

    сключваше договорите. Пълно падение на запада да плаща на цигани за лъжи. Лъжите показват фашизма на запад и в Украйна.

    18:24 12.10.2025

  • 111 Фалшивата Русия

    0 2 Отговор
    се връща в родината майка!

    18:24 12.10.2025

  • 112 Ивелин Михайлов

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Откакто ти зашиха "изхода",":

    Ти вземи си смени памперса,че с тая разлабена халка ..

    18:24 12.10.2025

  • 113 Атина Палада

    2 2 Отговор

    До коментар #90 от "не може да бъде -продължение":

    Каква война с НАТО?Кое е това НАТО? Не виждате ли,че НАТО съществува вече само на хартия и по медиите..И съществува на хартия за да се източват бюджетите на страните..
    Цялата дандания по медиите от страна на стармърите и останалите урсулини е за отклоняване от сериозните икономически проблеми в Европа и да запазят властта.Не виждате ли,че Европа е фалирала..У Франция всеки ден се сменят премиерите,Германия всеки ден се затварят заводи и хора отиват на улицата ,англетата се тресат от протести и там..За такива като нас ,където сме само за пълнеж в ЕС няма какво да говорим .Половината Бг изадаване,другата половина без вода..

    18:24 12.10.2025

  • 114 Въпрос

    3 1 Отговор
    Не знам защо се прави, но абсолютно всяка неделя в сайта преобладават долнопробни, антиукраински и антиевропейски публикации...

    18:25 12.10.2025

  • 115 болгарин..

    1 3 Отговор

    До коментар #75 от "Заклет русофил":

    Скрий се бе коняршки мелез..дошъл на балканите с опашка вързана за тояга,добре че са били траките та да се умешете за да станете полухора..гето днеска ви командорат два плондера а вие им плескате и викате бис бис

    18:25 12.10.2025

  • 116 Да мъник

    0 3 Отговор

    До коментар #108 от "Българин":

    Сега залегни на снижанка и пипиляшка, че в повече ти иде кънтъра. Трагедията на фашизма да опросстачва деца.

    18:26 12.10.2025

  • 117 Само питам

    2 0 Отговор

    До коментар #109 от "Артилерист":

    И тоз Хахо като теб.Некролог.

    18:26 12.10.2025

  • 118 Вие джендърите можете

    1 2 Отговор

    До коментар #108 от "Българин":

    виете само като бити еерасти

    18:27 12.10.2025

  • 119 болгарин..

    1 1 Отговор

    До коментар #108 от "Българин":

    А посейдоно дебне около сан андрес..

    18:28 12.10.2025

  • 120 Браво на този човек да каже истината

    1 1 Отговор
    Само факта що фашистки отпадък изкара с пяна на устата да мучи в коментарите е велико. 😄

    18:29 12.10.2025

  • 121 Руснаците бяха 1/3

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Защо се асимилират българите в Русия.":

    от населението на СССР, което беше 290млн. Сега РФ е 146млн., а руснаците са не повече от 80-90млн. Другите са чеченци, дагестанци, якути, чукчи, буряти, тувинци... общо 84 автономни области. Докато всички си живеят в областите руснаците живеят навсякъде, във всички републики, области, окръзи и краища са определен процент от населението. Заемат всички управленски постове заедно с местните колаборационисти в държавната администрация, полиция, армия и други силови структури. Държат се и живеят там като господари и колонизатори, каквито са всъщност. Затова в другите републики, видяли какво е без руснаци - Казахстан, Азербейджан, Прибалтийските, Украйна и др. са нежелани и гонени. Ето това те смятат за фашизъм и национализъм и тръгват към реваншизъм. Затова и тъгуват за СССР и искат СССР2.0 да си дерибействат пак на воля. Това е пропито вече в техния национален характер - високомерни, нагли и нахални, всеки им е длъжен и трябва вечно да им е благодарен.

    18:29 12.10.2025

  • 122 Атина Палада

    0 1 Отговор

    До коментар #101 от "Факти":

    Европа имаше икономика благодарение на евтините руски ресурси ,в това число и енергийните..Това го казват западни действащи политици,включително и първият дипломат на ЕС,преди н.евзрачната Кая -Борел.
    И Европа беше зависима ,а сега Китай не е зависим..:))

    18:32 12.10.2025

  • 123 Историк

    0 0 Отговор
    Не лъжете децата,че РФ е Русия !Откраднала е името !

    18:32 12.10.2025

