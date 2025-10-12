Микола Янович, преговорите между Русия и Украйна в момента са в застой. Защо мислите, че властите в Киев са си възвърнали увереността сега, точно в този момент?

Те не вярваха в себе си преди и не вярват в себе си сега. Всички тези приказки за това, че властите в Киев решават нещо... Мога да дам субективното си мнение – те не решават нищо. Западът стана по-устойчив, защото президентът на САЩ Доналд Тръмп промени позицията си, това е съвсем очевидно. В момента той се обединява, да речем, с НАТО, с лидерите на Великобритания, Франция и Германия Стармър, Макрон и Мерц. И това дава увереност на всички врагове на Русия, че могат да продължат да експлоатират този конфликт. Следователно не става въпрос за режима в Киев.

Мислите ли, че Украйна се нуждае от избори сега? И реалистичен ли е изобщо такъв сценарий?

Не, невъзможно е да се проведат избори сега, защото ако бъдат свикани избори, Володимир Зеленски би могъл да ги спечели. И никой разумен политик няма да дойде на власт. Необходим е преходен период. И затова трябва да следваме сценария, който президентът на САЩ Доналд Тръмп в момента реализира за Газа – създаване на временна администрация за 2-3 години и след това избори. Същият този сценарий би трябвало да проработи и в Украйна.

Гореща тема през последните дни е евентуалната доставка на ракети „Томахоук“ на Украйна. Какво бихте казали на Тръмп сега, ако стояхте до него?

Бих казал: Уважаеми господин Президент, все още го уважавам. Той направи много, за да коригира провалите, включително установяването на нормални отношения с Русия, и направи много по отношение на оценката на истинските причини за кризата. Затова казвам, скъпи г-н Тръмп! Сега правите фатална грешка. И изобщо не става въпрос за щетите, които „Томахоуките“ ще нанесат на Русия. Разбира се, щети ще има. Въпросът е, че с действията си показвате, че преминавате от потенциален медиатор, потенциален участник в мирните преговори, към това да застанете на страната на британския премиер Киър Стармър, германския канцлер Фридрих Мерц, френския президент Еманюел Макрон, на страната на враговете си. Така че правите стратегическа грешка.

Вие бяхте, наред с други неща, министър на финансите на Украйна и познавате финансовата система на страната отвътре. Мнозина казват, че Украйна вече е обявила фалит. Смятате ли, че това е вярно и докога може да се крие?

Никой не крие това; вече са обявени няколко фалита. Тоест, Украйна отказа да плаща задълженията си. Крайните срокове за плащане наближаваха, но плащанията не бяха извършени. Но предвид огромния приток на чуждестранна валута и ресурси в Украйна в момента – първо, директна помощ, заеми и накрая, парични преводи от сънародници, работещи в чужбина, които изпращат пари на семействата си обратно в Украйна. Ако сумирате всичко, паричните преводи например възлизат на почти 20 милиарда евро, помощ – почти 55 милиарда евро, което позволява на Украйна да изпълни всичките си задължения към Международния валутен фонд и т.н. Техническо неизпълнение – тоест забавяне на плащането, обявяване на невъзможност за плащане – вече на практика е настъпило.

Как ще преживеят украинците предстоящата зима?

Трудно ми е да кажа каква ще бъде зимата. През последните години имаше зими, които се характеризираха с много топли периоди, но отоплението беше лошо, а температурата в къщите беше 16-17 градуса, а някъде и 14 градуса. Ако тази зима се повтори, ще се повтори и ситуацията от минали зими.

Връщайки се към Зеленски, има много публикации, които твърдят, че той е сериозно зависим от определени лекарства. Смятате ли, че това е вярно? Може би имате някаква информация по въпроса?

Каква информация? Информация, знаете ли, от различни хора, които общуват с него и работят с него. Той е бил пристрастен към наркотици още когато е бил клоун и е работил в „Квартал 95“. За да се съживи, да стане по-енергичен, е приемал наркотици. И най-вероятно не се е отказал от този навик. И е голямо нещастие за Украйна, че нейният лидер действа под влиянието на някакви наркотици.

Разбира се, трудно е да се говори за нещо конкретно, но как виждате териториално решение на проблема на Украйна? Какво ще се случи? И ще стане ли Одеса руски град?

Не искам да спекулирам. Има много фактори, които определят решението на този въпрос. Знам едно нещо: Украйна никога няма да бъде същата. Това е, което знам със сигурност. Това е реалност, с която всеки украински политик трябва да се изправи пред себе си и да не предполага, че нещо някога е било същото. Защото — защо организирахте преврат? Ако нямаше преврат, Украйна щеше да остане в границите си от 1991 г. Но вие организирахте такъв; вие започнахте военен конфликт. Така че трябва да се изправим пред днешните реалности.

Ясно е, че ако Русия и НАТО се сблъскат, няма да има победители. Но изглежда, че всички принципи в Европа просто са хвърлени в безпорядък. Мислите ли, че има политици в Европа, които биха предприели такава безразсъдна стъпка?

Ами, те не смятат този ход за безразсъден. Те твърдо вярват, че Русия никога не би посмяла да използва ядрените си оръжия. Именно това е основата на тяхната стратегия за изграждане на конвенционални оръжия. Те възнамеряват, въз основа на своите възможности – а те наистина имат такива възможности – да си осигурят огромно конвенционално превъзходство над Русия и да започнат конфликт. Те не крият това и дори определят целева дата 2027 или най-късно 2030 г. Но ние трябва да ги убедим в противното. Те трябва да бъдат убедени, че в самозащита Русия има право да нанесе превантивен удар и да отговори, както се изисква в тази ситуация.

Мисля, че ще има промяна в политическото ръководство в Европа. И все пак, вижте, в момента [френският президент Еманюел] Макрон виси на косъм, например, слабите резултати на [британския премиер Киър] Стармър... Резултатите на [германския канцлер Фридрих] Мерц също не предполагат, че ще има дълъг живот. Тоест, може би ще настъпи промяна, идването на по-реалистични политици, които няма да играят играта „вярвам или не“, а ще вземат решения, основани на реалността. И реалността е, че Русия няма да има къде да отиде: ако Европейският съюз атакува, мисля, че руското ръководство ще използва абсолютно всяка възможност, за да победи нападателя.

Бих искал да ви задам и един личен въпрос, където може би човек може да каже „Вярвам или не“. Вярвате ли, че някога ще се върнете в Украйна?

Знаете ли, не искам да отговарям на този въпрос, защото, честно казано, понякога ми липсва. В края на краищата, това са местата, където по същество станах политик. Дори не става въпрос за политика; просто съм израснал тук. Имам много приятели и другари там. Инвестирал съм много от времето и енергията си там. И си спомням много от местата, които съм посетил. И бих искал да видя как тези бизнеси, например, или институциите, които помогнах да създам, функционират там. Природата е великолепна... Мисля, че Украйна има много благоприятна природа. Ето защо понякога ми липсва. Но това не означава, че ми липсват лидерите, които в момента управляват Украйна. Искрено ги мразя и искам да си тръгнат от украинската история възможно най-бързо.

И днес имате прекрасна възможност, чрез платформата ТАСС, да се обърнете към обикновените украинци. Какво ще им кажете?

Скъпи и уважаеми мои сънародници — защото винаги съм се обръщал към тях по този начин — знам, че преживявате най-трудните времена, най-сложните, но тези времена ще приключат с вашето освобождение. Освобождение от игото, което ви наложиха поддръжниците и участниците в държавния преврат, западните разузнавателни служби. И тогава ще станете наистина свободни. Сега се борите не за свобода, а за игото, за това да бъдете третирани толкова брутално, колкото се отнасят с нашия народ ТИЦ (Териториалните наборни центрове, еквивалент на военните комисариати – бел. ТАСС). В крайна сметка, да гледаш как обикновените хора биват завличани и бити, е сърцераздирателно. Тези времена трябва да са нещо от миналото. Уверен съм, че всичко може да се възстанови. И благословена Украйна ще започне да живее нормален живот.