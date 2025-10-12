Новини
ХАМАС е завършил подготовката за прехвърляне на израелските заложници

12 Октомври, 2025 19:26 567 3

  • хамас-
  • израел-
  • сащ-
  • заложници-
  • затворници-
  • лидери-
  • размяна

Иска от Израел да бъдат освободени 7 палестински лидера

ХАМАС е завършил подготовката за прехвърляне на израелските заложници - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Палестинските движения потвърдиха, че ще предадат израелските заложници в съответствие с договорения срок в плана на президента на САЩ Доналд Тръмп. Хамас вече е разделил оцелелите заложници на групи преди размяната с Израел. Прехвърлянето ще се извърши на 3 различни места, каза източник от ръководството на Хамас пред Ал Джазира.

Фракциите на палестинските движения за съпротива потвърдиха ангажимента си да освободят израелските затворници в договорения срок. Движението за съпротива е завършило преброяването на останалите затворници и ги е разпределило между пунктовете за прехвърляне в ивицата Газа“, отбеляза източникът.

Той също така уточни, че „делегации от съпротивата и Червения кръст ще се срещнат тази вечер, за да се споразумеят за механизма за прехвърляне на израелски затворници".

Палестинското движение Хамас настоява Израел да освободи 7 палестински лидери като част от размяна на затворници, съобщава Agence France-Presse, позовавайки се на източници.

„Хамас настоява за освобождаването на 7 палестински лидери като част от размяна на затворници“, се посочва в изданието.

В четвъртък президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че Израел и палестинското движение Хамас са постигнали споразумение за прилагане на първата фаза от мирен план за разрешаване на конфликта в ивицата Газа. В първата фаза Хамас ще освободи израелските заложници, а Израел ще изтегли силите си до договорена линия в ивицата Газа и ще освободи стотици палестинци от израелските затвори, включително много от тях, излежаващи доживотни присъди за тероризъм.

Мирният план на Тръмп за Газа, представен на 29 септември, включва 20 точки и призовава за незабавно прекратяване на огъня, при условие че заложниците бъдат освобождавани в рамките на 72 часа. Документът предлага също така Хамас и други палестински групировки да не участват в управлението на ивицата Газа, пряко или косвено, а контролът да бъде прехвърлен на технократична власт под международно наблюдение, водена от самия Тръмп.


Израел
  • 1 Кан Кубрат

    2 3 Отговор
    Хазарите са най подлото племе.Ксто си получат заложниците ще избият всички.

    Коментиран от #2

    19:27 12.10.2025

  • 2 Прочети малко

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "Кан Кубрат":

    Правиш ли разлика между европейските евреи и израелските? Беше ясно какво ще стане с Хамас, още когато извършиха касапницата. Тези, които им натиснаха копчето са за разстрел. С Хамас още не е приключено.

    19:33 12.10.2025

  • 3 нацизъм,ционизъм и сатанизъм

    0 0 Отговор
    е едно и също нещо !!!

    20:05 12.10.2025