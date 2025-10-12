Бившият британски премиер (2019-2022) Борис Джонсън може да е подкрепял удължаването на войната в Украйна в интерес на своя спонсор, бизнесмена Кристофър Харбърн, който има дял в отбранителната компания QinetiQ, сочи разследване на вестник The Guardian.
Според вестника, през ноември 2022 г., след като напусна поста си на премиер, Джонсън е получил дарение от 1 милион британски лири от Харбърн. Това дарение може да се счита за най-големия единичен превод на средства за член на Камарата на общините (долната камара на парламента), в която бившият премиер остава до юни 2023 г. Както подчертава изданието, бизнесменът притежава 13% от акциите на QinetiQ, която доставя дронове на Украйна. Това може да показва интереса му към продължаване на конфликта.
Реакцията на Джонсън на това разследване е била изключително груба. В коментар към публикацията той нарече материала „жалки басни“. „Трябва да се срамувате. Защо просто не промените името на „Правда“? Вашите истории са глупости“, каза той в коментар към вестника.
През ноември 2023 г. лидерът на пропрезидентската партия „Слуга на народа“ в интервю за украинския телевизионен канал 1+1, Давид Арахамия, член на Върховната рада, отговори на въпрос защо Киев отказа да преговаря с Москва през 2022 г.: „Когато се върнахме от Истанбул, Борис Джонсън дойде в Киев и каза, че изобщо няма да подписваме нищо с тях. И „нека просто се борим“. По-късно Джонсън многократно се изказа против мирното уреждане, настоявайки Киев да продължи да води военни действия срещу Русия.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Краварска медия
Коментиран от #12, #22
21:51 12.10.2025
2 Съдията
21:51 12.10.2025
3 Пич
Коментиран от #14
21:51 12.10.2025
4 Стоян георгиев
21:52 12.10.2025
5 1111
21:52 12.10.2025
6 Тоя и за без пари
Представител на британския елит да направи нещо мръсно на Русия, за тях това е задължение, зер вече не са империята която бяха.
Коментиран от #8
21:52 12.10.2025
7 Налудник
21:55 12.10.2025
8 Космос
До коментар #6 от "Тоя и за без пари":Щом е мръсно за Русия значи е добро за България.
21:56 12.10.2025
9 хахаха
21:57 12.10.2025
10 А где
21:57 12.10.2025
11 Тепърво ще излизат
21:57 12.10.2025
12 ❗❗❗❗❗❗
До коментар #1 от "Краварска медия":Лидерът на фракцията на Слугата на народа във Върховната Рада Давид Арахамия
Според него украинският конфликт е можел да приключи през пролетта на 2022 г., ако тогава Украйна се е съгласила на неутралитет. "Споразумението беше парафирано от наша, украинска страна." Но Борис Джонсън дойде и каза "да се бием"
„Това беше най-важното за тях (за Русия ): те бяха готови да сложат край на войната, ако приемем неутралитет, както някога Финландия, и поемем ангажимент, че няма да влизаме в НАТО. Това каза Ерахамия.
Киев не се съгласи с това, тъй като според него трябваше да промени конституцията основното"
- каза ли Герхард Шрьодер , който участва в руско-украинските преговори , каза, че руският президент Владимир Путин тогава е бил съгласен да върне Донбас на Украйна като регион със специален статут.
21:57 12.10.2025
13 Перо
22:00 12.10.2025
14 бай Ставри
До коментар #3 от "Пич":Този е дядо му е "дьомне". Солунски евреин, живял в османската империя и приел исляма.
Коментиран от #15
22:02 12.10.2025
15 Пич
До коментар #14 от "бай Ставри":Светът е пълен с такива ! Евреи под прикритие , имам предвид ! В Англия командват венецианците!
22:05 12.10.2025
16 Перо П.С.
Коментиран от #20
22:05 12.10.2025
17 Изпражнението гайтанджиева
22:06 12.10.2025
18 Идиотът Путин го направи безплатно.
Коментиран от #21, #26
22:07 12.10.2025
19 Ако е истина
Коментиран от #27, #41, #46
22:08 12.10.2025
20 Йосиф Кобзон
До коментар #16 от "Перо П.С.":Сводките при мен!
Коментиран от #23
22:08 12.10.2025
21 болен соpocoид
До коментар #18 от "Идиотът Путин го направи безплатно.":На нас каква ни е далаверата?
22:09 12.10.2025
22 Ясно като бел ден
До коментар #1 от "Краварска медия":Определено заглавието е вярно. Като почнеш с "звездаите" и с всички политически екскурзианти. А рошавия определено ще горо в ада.
22:10 12.10.2025
23 тихо прадляк
До коментар #20 от "Йосиф Кобзон":Не си компетентен по въпроса, марш на фронта при бандерите да свършиш малко работа. И без глава ще те вземат.
22:10 12.10.2025
24 Ами
Май ножа е опрял в кокала :)
Търси се жертва.
22:11 12.10.2025
25 666
22:12 12.10.2025
26 Не те ли е гнус
До коментар #18 от "Идиотът Путин го направи безплатно.":да се излагаш и да те ползват докато тези си раздават милиони за да загиват хора?
22:13 12.10.2025
27 мнението на идиот като теб
До коментар #19 от "Ако е истина":Няма никакво значение, нали знаеш!
22:14 12.10.2025
28 Ето, това е
22:15 12.10.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Ъъъъъъъъ
"COVID се премести от Украйна в Полша: болниците са пълни, има недостиг на ваксини за ваксинация
След скока на случаите на COVID-19 в Украйна, нова вълна от заболяването се разпространи в Полша. В момента Главната санитарна инспекция на страната регистрира приблизително 88,7 случая на коронавирусна инфекция на 100 000 жители седмично. Това се равнява на приблизително 60 000-70 000 нови случая.
Това съобщава Medonet15. Според прогнозата, пикът на случаите на COVID-19 в Полша ще се падне през втората половина на октомври . Полското здравно министерство съобщава, че е поръчало около 1 милион дози ваксини Moderna за текущия сезон, но броят им може да нарасне. Миналата седмица страната получи 2500 дози за деца и 200 000 дози за юноши и възрастни.
Успоредно с това, Европа е изправена пред появата на нов вариант на коронавируса - щамът XFG, който медиите вече нарекоха „Франкенщайн“ . Според европейските епидемиолози този вариант е много по-заразен от предишните, въпреки че не причинява тежки форми на заболяването. В момента над 80% от новите случаи на COVID-19 в страните от ЕС са свързани с този щам."
Тия могат ли да ни заключат пак? Или да?🤔
22:16 12.10.2025
31 Объркано Атлантиче
Изумен съм, че публикуват такава новина. Явно Путин цепи ДД.
Според западните медии Украйна е загубила приблизително(не 2 000 000) , а 200 000 мъже във войната. Да приемем 200 000. Това означава, че Джонсън е продавал живота на украинските крепостни селяни за 5 паунда на бройка. Най-голямата търговия с роби досега.
Коментиран от #44
22:16 12.10.2025
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Каква да прави
22:20 12.10.2025
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Войнатс е много пари
22:23 12.10.2025
36 Отряд1
Виновни реално няма, но мъртвите са много!
22:25 12.10.2025
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Отряд1
До коментар #32 от "аритметика, 3 клас":Украйна никога не е имала реален шанс срещу руската военна машина, дори зад украйна да седят повече от 20 страни, които изпращат оръжия.
Прочетете отново. Украйна Н И К О Г А не е имала шанс да изтласка Русия.
Единственото, което можеше да направи е да спаси човешки животи, които днес наброяват повече от 1,500,000 жервти от страна на Украйна (по изтекли документи от украйнските служби) милиони хора разселени, унищожена или осакатена инфраструктура и никакви възгледи нещата да приключват.
Украйна не е спечелила. Украйна се доближи до капиталуция, в която тя дължи ужасно, ама ужасно много пари на запад, които пари запада ще си ги иска посредством ресурси!
Прочетете пак: Войната се финансира с пари, които се възстановяват с ресурси. Войната, или този, които я предизвиква отчаяно се нуждае от ресурси! И ако това са западните държави, то можем да изведем логическо предположение, че запада отчаяно се нуждае от евтини ресурси, за да спаси икономиките си!
Войната - това е икономически гърч на населението, приело грешен модел на поведение по отношение на "развитието" на обществата.
Този, който печата парите, той прави войната!
Коментиран от #40, #45
22:30 12.10.2025
39 Българин
22:32 12.10.2025
40 Кийт Келог-Путин загуби войната!
До коментар #38 от "Отряд1":И го знае.
22:33 12.10.2025
41 Калиостро
До коментар #19 от "Ако е истина":Кво е тва адухации къде го правиш, кво одухваш? Големо ли?
22:34 12.10.2025
42 Хи Хи
22:34 12.10.2025
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Ами
До коментар #31 от "Объркано Атлантиче":Ако се гледа от към финансовата страна ... Джонсън може и да е взел един милион паунада,
но преди време четох материал на американски икономисти, които твърдяха че за три и половина
години, конфликта на колективния запад с Русия им струва над седем трилиона долара.
Просто някой правят големи пари от този конфликт.
Успоредно с това текат и други процеси ... Но това е друга тема :)
22:35 12.10.2025
45 Има едни 300 милиарада
До коментар #38 от "Отряд1":Руски пари на Запад...
Коментиран от #47, #49, #54
22:35 12.10.2025
46 Годината е 2027
До коментар #19 от "Ако е истина":Три милиона рускини тръгват по света да си търсят мъж.
Коментиран от #50, #52, #55
22:36 12.10.2025
47 И ще ги крадеш ли
До коментар #45 от "Има едни 300 милиарада":че ги споменаваш? Циганска му работа. Крадат, лъжат, продават. Запада е на дъното.
22:38 12.10.2025
48 Рускиня
22:40 12.10.2025
49 Хи Хи
До коментар #45 от "Има едни 300 милиарада":Има едни чужди фирми, дето избягаха от Русия. И оставиха трилиони на Русия като имоти, земи, технологии, машини, влогове и т.н. !
22:42 12.10.2025
50 доктор Гълъбова
До коментар #46 от "Годината е 2027":Пробвай някой път да си говориш с други хора, стига си си писал сам.
22:44 12.10.2025
51 Рано или късно
22:45 12.10.2025
52 стоян георгиев
До коментар #46 от "Годината е 2027":Имаш.предвид вдовици предполагам?
22:49 12.10.2025
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Димитринчо
До коментар #45 от "Има едни 300 милиарада":Повечко са.
22:51 12.10.2025
55 Димитринчо
До коментар #46 от "Годината е 2027":Повечко ще бъдат.
22:52 12.10.2025
56 така, така
Всички ще отричат и ще викат, че това е пропаганда на Путин. Дето се казва на калъп да ги хванеш, пак ще лъжат, като има наивници да им вярват.
Жалко за украинците, но и те са си виновни. Колкото и да ги плашат, ако цял народ скочи зельо няма да има как да се отърве. Но щом търпят клоуна, то ще продължават да дават фира, а други ще трупат финанси за сметка на живота им.
22:52 12.10.2025
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 ГОШО
22:56 12.10.2025
59 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ
До коментар #57 от "Ами стоенче":Точка.
Коментиран от #61
23:02 12.10.2025
60 Факт
23:06 12.10.2025
61 И как разбра
До коментар #59 от "СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ":Или така казаха да драскаш днес. Докато ви ползват за глупава пропаганда, САЩ ви се радва колко сте евтини и унищожава Европа.
23:06 12.10.2025
62 Анонимен
23:07 12.10.2025
63 Този коментар е премахнат от модератор.