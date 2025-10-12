Бившият британски премиер (2019-2022) Борис Джонсън може да е подкрепял удължаването на войната в Украйна в интерес на своя спонсор, бизнесмена Кристофър Харбърн, който има дял в отбранителната компания QinetiQ, сочи разследване на вестник The Guardian.

Според вестника, през ноември 2022 г., след като напусна поста си на премиер, Джонсън е получил дарение от 1 милион британски лири от Харбърн. Това дарение може да се счита за най-големия единичен превод на средства за член на Камарата на общините (долната камара на парламента), в която бившият премиер остава до юни 2023 г. Както подчертава изданието, бизнесменът притежава 13% от акциите на QinetiQ, която доставя дронове на Украйна. Това може да показва интереса му към продължаване на конфликта.

Реакцията на Джонсън на това разследване е била изключително груба. В коментар към публикацията той нарече материала „жалки басни“. „Трябва да се срамувате. Защо просто не промените името на „Правда“? Вашите истории са глупости“, каза той в коментар към вестника.

През ноември 2023 г. лидерът на пропрезидентската партия „Слуга на народа“ в интервю за украинския телевизионен канал 1+1, Давид Арахамия, член на Върховната рада, отговори на въпрос защо Киев отказа да преговаря с Москва през 2022 г.: „Когато се върнахме от Истанбул, Борис Джонсън дойде в Киев и каза, че изобщо няма да подписваме нищо с тях. И „нека просто се борим“. По-късно Джонсън многократно се изказа против мирното уреждане, настоявайки Киев да продължи да води военни действия срещу Русия.