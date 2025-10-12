Новини
The Guardian: Борис Джонсън може да е насърчавал удължаването на войната в Украйна за пари

12 Октомври, 2025 21:49 1 893 63

Бившият британски премиер е получил дарение от 1 милион британски лири от Харбърн

The Guardian: Борис Джонсън може да е насърчавал удължаването на войната в Украйна за пари - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Бившият британски премиер (2019-2022) Борис Джонсън може да е подкрепял удължаването на войната в Украйна в интерес на своя спонсор, бизнесмена Кристофър Харбърн, който има дял в отбранителната компания QinetiQ, сочи разследване на вестник The Guardian.

Според вестника, през ноември 2022 г., след като напусна поста си на премиер, Джонсън е получил дарение от 1 милион британски лири от Харбърн. Това дарение може да се счита за най-големия единичен превод на средства за член на Камарата на общините (долната камара на парламента), в която бившият премиер остава до юни 2023 г. Както подчертава изданието, бизнесменът притежава 13% от акциите на QinetiQ, която доставя дронове на Украйна. Това може да показва интереса му към продължаване на конфликта.

Реакцията на Джонсън на това разследване е била изключително груба. В коментар към публикацията той нарече материала „жалки басни“. „Трябва да се срамувате. Защо просто не промените името на „Правда“? Вашите истории са глупости“, каза той в коментар към вестника.

През ноември 2023 г. лидерът на пропрезидентската партия „Слуга на народа“ в интервю за украинския телевизионен канал 1+1, Давид Арахамия, член на Върховната рада, отговори на въпрос защо Киев отказа да преговаря с Москва през 2022 г.: „Когато се върнахме от Истанбул, Борис Джонсън дойде в Киев и каза, че изобщо няма да подписваме нищо с тях. И „нека просто се борим“. По-късно Джонсън многократно се изказа против мирното уреждане, настоявайки Киев да продължи да води военни действия срещу Русия.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 36 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Краварска медия

    9 25 Отговор
    Не вервам...

    Коментиран от #12, #22

    21:51 12.10.2025

  • 2 Съдията

    72 3 Отговор
    И заради един милион лири и слушайки глупостите на рижавия турчин, Украйна ще стане трайно незначителна териториално.😂

    21:51 12.10.2025

  • 3 Пич

    71 3 Отговор
    Като нищо !!! Англетата са гадняри , а този е особена гад !!!

    Коментиран от #14

    21:51 12.10.2025

  • 4 Стоян георгиев

    66 0 Отговор
    Ето още един рошав откачалник

    21:52 12.10.2025

  • 5 1111

    56 0 Отговор
    А, Добър ден!

    21:52 12.10.2025

  • 6 Тоя и за без пари

    61 2 Отговор
    щеше да го направи.
    Представител на британския елит да направи нещо мръсно на Русия, за тях това е задължение, зер вече не са империята която бяха.

    Коментиран от #8

    21:52 12.10.2025

  • 7 Налудник

    29 7 Отговор
    Може?!? А "може" и да е бил друсан? А "може" и да е бил пиян? Смешници...

    21:55 12.10.2025

  • 8 Космос

    2 57 Отговор

    До коментар #6 от "Тоя и за без пари":

    Щом е мръсно за Русия значи е добро за България.

    21:56 12.10.2025

  • 9 хахаха

    44 0 Отговор
    някой откри топлата вода

    21:57 12.10.2025

  • 10 А где

    1 33 Отговор
    МОЧАТА?

    21:57 12.10.2025

  • 11 Тепърво ще излизат

    46 0 Отговор
    толкова много неща за всичките тези продажни политици в Европа.

    21:57 12.10.2025

  • 12 ❗❗❗❗❗❗

    37 3 Отговор

    До коментар #1 от "Краварска медия":

    Лидерът на фракцията на Слугата на народа във Върховната Рада Давид Арахамия
    Според него украинският конфликт е можел да приключи през пролетта на 2022 г., ако тогава Украйна се е съгласила на неутралитет. "Споразумението беше парафирано от наша, украинска страна." Но Борис Джонсън дойде и каза "да се бием"
    „Това беше най-важното за тях (за Русия ): те бяха готови да сложат край на войната, ако приемем неутралитет, както някога Финландия, и поемем ангажимент, че няма да влизаме в НАТО. Това каза Ерахамия.
    Киев не се съгласи с това, тъй като според него трябваше да промени конституцията основното"
     - каза ли Герхард Шрьодер , който участва в руско-украинските преговори , каза, че руският президент Владимир Путин тогава е бил съгласен да върне Донбас на Украйна като регион със специален статут.

    21:57 12.10.2025

  • 13 Перо

    30 0 Отговор
    Корупцията не е само в БГ!

    22:00 12.10.2025

  • 14 бай Ставри

    34 0 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Този е дядо му е "дьомне". Солунски евреин, живял в османската империя и приел исляма.

    Коментиран от #15

    22:02 12.10.2025

  • 15 Пич

    31 0 Отговор

    До коментар #14 от "бай Ставри":

    Светът е пълен с такива ! Евреи под прикритие , имам предвид ! В Англия командват венецианците!

    22:05 12.10.2025

  • 16 Перо П.С.

    30 0 Отговор
    Разликата в корупцията м/у БГ и UK е, че нашата корупция унищожава население бавно, а другата веднага, на фронта!

    Коментиран от #20

    22:05 12.10.2025

  • 17 Изпражнението гайтанджиева

    2 21 Отговор
    Като малък много ми посягаха и съм маааалко увреден. И горе и долу.

    22:06 12.10.2025

  • 18 Идиотът Путин го направи безплатно.

    2 40 Отговор
    Идиотът загуби Сирия, идиотът загуби Иран ,идиотът загуби Азербайджан и Армения, идиотът завинаги загуби Грузия, Молдова и Украйна.Останаха само руснаците, които за 25 години не разбраха,че техният лидер е идиот.

    Коментиран от #21, #26

    22:07 12.10.2025

  • 19 Ако е истина

    1 32 Отговор
    моите адулации.Войната не трява да спира до момента,в който природонаселението на Русия,съставено от сто и косур етнически групи,не хване сопите и срине опричината.Разчитам най-вече на кавказките племена и Татарстан.Дано ни зарадват до края на 27-ма.Блатушка няма бъдеще.Тя ще бъде унищожена от "своите".

    Коментиран от #27, #41, #46

    22:08 12.10.2025

  • 20 Йосиф Кобзон

    0 19 Отговор

    До коментар #16 от "Перо П.С.":

    Сводките при мен!

    Коментиран от #23

    22:08 12.10.2025

  • 21 болен соpocoид

    18 0 Отговор

    До коментар #18 от "Идиотът Путин го направи безплатно.":

    На нас каква ни е далаверата?

    22:09 12.10.2025

  • 22 Ясно като бел ден

    26 0 Отговор

    До коментар #1 от "Краварска медия":

    Определено заглавието е вярно. Като почнеш с "звездаите" и с всички политически екскурзианти. А рошавия определено ще горо в ада.

    22:10 12.10.2025

  • 23 тихо прадляк

    22 2 Отговор

    До коментар #20 от "Йосиф Кобзон":

    Не си компетентен по въпроса, марш на фронта при бандерите да свършиш малко работа. И без глава ще те вземат.

    22:10 12.10.2025

  • 24 Ами

    28 1 Отговор
    Какви са тези "откровения" от The Guardian.
    Май ножа е опрял в кокала :)
    Търси се жертва.

    22:11 12.10.2025

  • 25 666

    19 0 Отговор
    Чистокръвен демокрад

    22:12 12.10.2025

  • 26 Не те ли е гнус

    20 0 Отговор

    До коментар #18 от "Идиотът Путин го направи безплатно.":

    да се излагаш и да те ползват докато тези си раздават милиони за да загиват хора?

    22:13 12.10.2025

  • 27 мнението на идиот като теб

    16 0 Отговор

    До коментар #19 от "Ако е истина":

    Няма никакво значение, нали знаеш!

    22:14 12.10.2025

  • 28 Ето, това е

    30 0 Отговор
    То демокрацията - един рошав идиот да нарежда на цяла чужда държава да подложи населението си на масово избиване! И държавата безропотно да слуша и изпълнява!

    22:15 12.10.2025

  • 30 Ъъъъъъъъ

    19 0 Отговор
    Не знам защо всички мълчат, но попаднах на доста притеснително заглавие в полска медия:

    "COVID се премести от Украйна в Полша: болниците са пълни, има недостиг на ваксини за ваксинация

    След скока на случаите на COVID-19 в Украйна, нова вълна от заболяването се разпространи в Полша. В момента Главната санитарна инспекция на страната регистрира приблизително 88,7 случая на коронавирусна инфекция на 100 000 жители седмично. Това се равнява на приблизително 60 000-70 000 нови случая.

    Това съобщава Medonet15. Според прогнозата, пикът на случаите на COVID-19 в Полша ще се падне през втората половина на октомври . Полското здравно министерство съобщава, че е поръчало около 1 милион дози ваксини Moderna за текущия сезон, но броят им може да нарасне. Миналата седмица страната получи 2500 дози за деца и 200 000 дози за юноши и възрастни.

    Успоредно с това, Европа е изправена пред появата на нов вариант на коронавируса - щамът XFG, който медиите вече нарекоха „Франкенщайн“ . Според европейските епидемиолози този вариант е много по-заразен от предишните, въпреки че не причинява тежки форми на заболяването. В момента над 80% от новите случаи на COVID-19 в страните от ЕС са свързани с този щам."

    Тия могат ли да ни заключат пак? Или да?🤔

    22:16 12.10.2025

  • 31 Объркано Атлантиче

    25 1 Отговор
    Борис Джонсън E насърчавал удължаването на войната в Украйна за пари. Публикувани са документи. Преводът е извършен чрез частната компания на Джонсън малко след оставката му като министър-председател. Харбърн е придружавал Джонсън при посещението му в Киев, след което Володимир Зеленски е отказал да подпише Истанбулското мирно споразумение през април 2022 г.

    Изумен съм, че публикуват такава новина. Явно Путин цепи ДД.

    Според западните медии Украйна е загубила приблизително(не 2 000 000) , а 200 000 мъже във войната. Да приемем 200 000. Това означава, че Джонсън е продавал живота на украинските крепостни селяни за 5 паунда на бройка. Най-голямата търговия с роби досега.

    Коментиран от #44

    22:16 12.10.2025

  • 33 Каква да прави

    13 0 Отговор
    човекът. И той деца храни. И както казва един български експолитик "Май.......ната им на украинците".

    22:20 12.10.2025

  • 35 Войнатс е много пари

    13 0 Отговор
    Ха ха ха ше си дойдем на думата, че става дума за много пари

    22:23 12.10.2025

  • 36 Отряд1

    13 1 Отговор
    Войната е игра на богатите, в която бедните умират.

    Виновни реално няма, но мъртвите са много!

    22:25 12.10.2025

  • 38 Отряд1

    16 2 Отговор

    До коментар #32 от "аритметика, 3 клас":

    Украйна никога не е имала реален шанс срещу руската военна машина, дори зад украйна да седят повече от 20 страни, които изпращат оръжия.

    Прочетете отново. Украйна Н И К О Г А не е имала шанс да изтласка Русия.

    Единственото, което можеше да направи е да спаси човешки животи, които днес наброяват повече от 1,500,000 жервти от страна на Украйна (по изтекли документи от украйнските служби) милиони хора разселени, унищожена или осакатена инфраструктура и никакви възгледи нещата да приключват.

    Украйна не е спечелила. Украйна се доближи до капиталуция, в която тя дължи ужасно, ама ужасно много пари на запад, които пари запада ще си ги иска посредством ресурси!

    Прочетете пак: Войната се финансира с пари, които се възстановяват с ресурси. Войната, или този, които я предизвиква отчаяно се нуждае от ресурси! И ако това са западните държави, то можем да изведем логическо предположение, че запада отчаяно се нуждае от евтини ресурси, за да спаси икономиките си!

    Войната - това е икономически гърч на населението, приело грешен модел на поведение по отношение на "развитието" на обществата.

    Този, който печата парите, той прави войната!

    Коментиран от #40, #45

    22:30 12.10.2025

  • 39 Българин

    2 9 Отговор
    Заради този Зеленски и Путин избиха много руснаци.

    22:32 12.10.2025

  • 40 Кийт Келог-Путин загуби войната!

    1 12 Отговор

    До коментар #38 от "Отряд1":

    И го знае.

    22:33 12.10.2025

  • 41 Калиостро

    8 0 Отговор

    До коментар #19 от "Ако е истина":

    Кво е тва адухации къде го правиш, кво одухваш? Големо ли?

    22:34 12.10.2025

  • 42 Хи Хи

    11 2 Отговор
    малкия и мнооо просссс зеля му казали да се бие, и той се сбил, и сега още го бият !!!

    22:34 12.10.2025

  • 44 Ами

    13 0 Отговор

    До коментар #31 от "Объркано Атлантиче":

    Ако се гледа от към финансовата страна ... Джонсън може и да е взел един милион паунада,
    но преди време четох материал на американски икономисти, които твърдяха че за три и половина
    години, конфликта на колективния запад с Русия им струва над седем трилиона долара.
    Просто някой правят големи пари от този конфликт.
    Успоредно с това текат и други процеси ... Но това е друга тема :)

    22:35 12.10.2025

  • 45 Има едни 300 милиарада

    1 9 Отговор

    До коментар #38 от "Отряд1":

    Руски пари на Запад...

    Коментиран от #47, #49, #54

    22:35 12.10.2025

  • 46 Годината е 2027

    3 12 Отговор

    До коментар #19 от "Ако е истина":

    Три милиона рускини тръгват по света да си търсят мъж.

    Коментиран от #50, #52, #55

    22:36 12.10.2025

  • 47 И ще ги крадеш ли

    12 1 Отговор

    До коментар #45 от "Има едни 300 милиарада":

    че ги споменаваш? Циганска му работа. Крадат, лъжат, продават. Запада е на дъното.

    22:38 12.10.2025

  • 48 Рускиня

    8 2 Отговор
    Турците с ингилизите са д.упе и гащи от много години. 2 тонният кристален полюлей и канделабрите в Долма Бахча е подарък от Кралица Виктория, а на нас гол ама в лакирана абаносова кутия.

    22:40 12.10.2025

  • 49 Хи Хи

    12 2 Отговор

    До коментар #45 от "Има едни 300 милиарада":

    Има едни чужди фирми, дето избягаха от Русия. И оставиха трилиони на Русия като имоти, земи, технологии, машини, влогове и т.н. !

    22:42 12.10.2025

  • 50 доктор Гълъбова

    8 2 Отговор

    До коментар #46 от "Годината е 2027":

    Пробвай някой път да си говориш с други хора, стига си си писал сам.

    22:44 12.10.2025

  • 51 Рано или късно

    4 1 Отговор
    доста хора ще падат от балконите по свое желание, ама случайно!

    22:45 12.10.2025

  • 52 стоян георгиев

    1 7 Отговор

    До коментар #46 от "Годината е 2027":

    Имаш.предвид вдовици предполагам?

    22:49 12.10.2025

  • 54 Димитринчо

    1 6 Отговор

    До коментар #45 от "Има едни 300 милиарада":

    Повечко са.

    22:51 12.10.2025

  • 55 Димитринчо

    1 7 Отговор

    До коментар #46 от "Годината е 2027":

    Повечко ще бъдат.

    22:52 12.10.2025

  • 56 така, така

    10 1 Отговор
    нима има изненадани от тази информация. Вероятно самия Джонсън е бил наясно, че рано или късно кирливите му ризи ще лъснат. Те и ония в ЕС са на същото дередже.
    Всички ще отричат и ще викат, че това е пропаганда на Путин. Дето се казва на калъп да ги хванеш, пак ще лъжат, като има наивници да им вярват.
    Жалко за украинците, но и те са си виновни. Колкото и да ги плашат, ако цял народ скочи зельо няма да има как да се отърве. Но щом търпят клоуна, то ще продължават да дават фира, а други ще трупат финанси за сметка на живота им.

    22:52 12.10.2025

  • 58 ГОШО

    5 0 Отговор
    ЗДРАСТИ

    22:56 12.10.2025

  • 59 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    0 3 Отговор

    До коментар #57 от "Ами стоенче":

    Точка.

    Коментиран от #61

    23:02 12.10.2025

  • 60 Факт

    3 0 Отговор
    Никой не се е съмнявал!

    23:06 12.10.2025

  • 61 И как разбра

    3 2 Отговор

    До коментар #59 от "СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ":

    Или така казаха да драскаш днес. Докато ви ползват за глупава пропаганда, САЩ ви се радва колко сте евтини и унищожава Европа.

    23:06 12.10.2025

  • 62 Анонимен

    3 0 Отговор
    Приятни сънища!

    23:07 12.10.2025

