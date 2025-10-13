Путин обяви ново оръжие, вероятно по-мощно от "Орешник"

Президентът на Русия Владимир Путин обяви ново оръжие, което може да бъде по-мощно от вече познатия "Орешник", заяви депутатът от Държавната дума Андрей Колесник, предава сръбският Novosti, цитиран от ФОКУС.
Ако Путин говори за ново оръжие, това означава, че то ще бъде от стратегическо значение, но вероятно по-прецизно и разрушително... Мисля, че ще бъде по-мощно от "Орешник", заявява Колесник.
Той добавя, че никой не знае къде ще бъдат разположени новите оръжия, но че командните центрове на НАТО "няма да имат къде да се скрият".
Щом Путин го съобщава, това означава, че оръжията вече съществуват, заключава депутатът. След посещението си в Таджикистан, Путин посочи, че тестовете на новото оръжие са били успешни, но не разкри подробности за неговите характеристики.
13 Октомври, 2025 05:32, обновена 13 Октомври, 2025 05:35 1 369 31
Информацията е на депутатът от Държавната дума Андрей Колесник, цитиран от сръбския Novosti
1 освежител
Коментиран от #18, #23
05:42 13.10.2025
3 Иван
Коментиран от #10, #11
05:48 13.10.2025
4 А бе,
До коментар #2 от "Pyccкий Карлик":ще има да ждеш !
Коментиран от #9
05:50 13.10.2025
5 Е да като
Коментиран от #28
05:52 13.10.2025
6 Боко Престъпникът
05:52 13.10.2025
8 Удряйте братушки
Тоя немеца, за какво ще се довлича у нас? Пак са измислили нещо гадно за България!
Коментиран от #15
05:52 13.10.2025
9 тиго
До коментар #4 от "А бе,":Що карлика да не е безсмъртен ?
05:52 13.10.2025
10 Pyccкий Карлик
До коментар #3 от "Иван":Так-так......
От Киев за Два Дня до внучката на Брежнев сънувала Баба Ванга с вещо предсказание когда в Русия ще има картофи, яйца и абувки 😄
Коментиран от #16
05:53 13.10.2025
11 тиго
До коментар #3 от "Иван":Когато е писана Библията не е имало Русия ! Само блата и пиявици .
Коментиран от #30
05:54 13.10.2025
14 Кочо
05:59 13.10.2025
15 3 години и половина мъки
До коментар #8 от "Удряйте братушки":на рашистите в Донбас и още не е превзет, а 1 милион мужици вече са без глави и крака.. . Путлер проси севернокорейци и ракети от Кимчо 😂
06:01 13.10.2025
16 от къде ви копат такива невежи бе?
До коментар #10 от "Pyccкий Карлик":няма са плашиш те се бият и по лопати всичко е свършило във русия ха ха ха
06:05 13.10.2025
18 Специална Военна Опсерация
До коментар #1 от "освежител":Ти сериозно ли?!
Ха ха ха!
От кого от еврейската хунта, окупирала Кремъл от 1917г, досега?!
А, какъв е Мишустин, според тебе?
Кой е най-разпространеният, втори паспорт (резервен) в руският елит?
Явно ще останеш изненадан!
06:06 13.10.2025
21 пешо
06:17 13.10.2025
23 Освен да се самоунищожат с
До коментар #1 от "освежител":"новите" си оръжия, рашистите друго полезно не могат да направят.
06:22 13.10.2025
24 само питам
06:25 13.10.2025
25 путин лъже
06:26 13.10.2025
26 Как
06:30 13.10.2025
27 ООрана държава
06:34 13.10.2025
28 Томахоук, драги ми
До коментар #5 от "Е да като":Сашее, са от поколение от 70-те в края години и въобще са като предните вундер вафе оръжия сгромолясали се с гръм и трясък. Да те светна, че С 300 и С 400 са точно ракетите унищожител на тези томахавки, както И Панцер С 1 С и Бук М 3 М, а също и самолетите Су 35 и МиГ 31. За тези до звукови архаични пакеги, руснаците имат лечение. Но не е проблем в ракетите, а в това, че при използването им конфликта става глобален и отива в ТСВ. Навсякъде се говори, че сме в навечерието на война в гореща фаза или с отнесено е нещо като през 1939г.,но сега войната ще е кратка и изпепеляващо а и планетата едва ли ще я понесе, та може и тя да се разпадне. Не си много умен, да не казвам по-твърда дума, че мноу трият туке у сайто.
06:34 13.10.2025
29 То и в завода Мотор Сич беше фейк,
До коментар #7 от "Забелязал":та питай укропи станциите що не показват нищо от там иначе да са се пофалили, че нищо не е поразено и това е само една ракета без взривно вещество в бойните и глави. И, като е фейк, защо на предложението на Путин да сравнят Орешника с най-новите западни пво системи, натовци мълчат и се крият като бити zaдnиtsи.
06:39 13.10.2025
30 То когато е писана библията е
До коментар #11 от "тиго":имало сайде Украйна, щот тя според укро питеците е дори преди построяването на пирамидите, няколко милиона години, че украинец бил написал библията. Това го набиват в кухо безмозъчни те хралупи на укропо нацистите.
06:44 13.10.2025
