Путин обяви ново оръжие, вероятно по-мощно от "Орешник"

13 Октомври, 2025 05:32, обновена 13 Октомври, 2025 05:35

Информацията е на депутатът от Държавната дума Андрей Колесник, цитиран от сръбския Novosti

Путин обяви ново оръжие, вероятно по-мощно от "Орешник" - 1
Снимка: YouTube
Президентът на Русия Владимир Путин обяви ново оръжие, което може да бъде по-мощно от вече познатия "Орешник", заяви депутатът от Държавната дума Андрей Колесник, предава сръбският Novosti, цитиран от ФОКУС.

Ако Путин говори за ново оръжие, това означава, че то ще бъде от стратегическо значение, но вероятно по-прецизно и разрушително... Мисля, че ще бъде по-мощно от "Орешник", заявява Колесник.

Той добавя, че никой не знае къде ще бъдат разположени новите оръжия, но че командните центрове на НАТО "няма да имат къде да се скрият".

Щом Путин го съобщава, това означава, че оръжията вече съществуват, заключава депутатът. След посещението си в Таджикистан, Путин посочи, че тестовете на новото оръжие са били успешни, но не разкри подробности за неговите характеристики.


  • 1 освежител

    27 22 Отговор
    за киевски евреи и фашисти

    Коментиран от #18, #23

    05:42 13.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Иван

    3 14 Отговор
    В Библията пише че Русия е унищожителката на Възродената Римска Империя.

    Коментиран от #10, #11

    05:48 13.10.2025

  • 4 А бе,

    17 6 Отговор

    До коментар #2 от "Pyccкий Карлик":

    ще има да ждеш !

    Коментиран от #9

    05:50 13.10.2025

  • 5 Е да като

    12 16 Отговор
    чухте за томахоук и изведнъж извадихте много мощни ракети, глейте да се не гръмнете с тях...

    Коментиран от #28

    05:52 13.10.2025

  • 6 Боко Престъпникът

    5 11 Отговор
    Очен харашо!

    05:52 13.10.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Удряйте братушки

    24 18 Отговор
    Че ми писна от тая Украйна. Цял свят им помага, а резултатите са в набъбналите сметки на Зеленски и украинската мафия.
    Тоя немеца, за какво ще се довлича у нас? Пак са измислили нещо гадно за България!

    Коментиран от #15

    05:52 13.10.2025

  • 9 тиго

    12 1 Отговор

    До коментар #4 от "А бе,":

    Що карлика да не е безсмъртен ?

    05:52 13.10.2025

  • 10 Pyccкий Карлик

    17 12 Отговор

    До коментар #3 от "Иван":

    Так-так......
    От Киев за Два Дня до внучката на Брежнев сънувала Баба Ванга с вещо предсказание когда в Русия ще има картофи, яйца и абувки 😄

    Коментиран от #16

    05:53 13.10.2025

  • 11 тиго

    12 7 Отговор

    До коментар #3 от "Иван":

    Когато е писана Библията не е имало Русия ! Само блата и пиявици .

    Коментиран от #30

    05:54 13.10.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Кочо

    14 2 Отговор
    Този е идиот.

    05:59 13.10.2025

  • 15 3 години и половина мъки

    18 12 Отговор

    До коментар #8 от "Удряйте братушки":

    на рашистите в Донбас и още не е превзет, а 1 милион мужици вече са без глави и крака.. . Путлер проси севернокорейци и ракети от Кимчо 😂

    06:01 13.10.2025

  • 16 от къде ви копат такива невежи бе?

    6 9 Отговор

    До коментар #10 от "Pyccкий Карлик":

    няма са плашиш те се бият и по лопати всичко е свършило във русия ха ха ха

    06:05 13.10.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Специална Военна Опсерация

    10 3 Отговор

    До коментар #1 от "освежител":

    Ти сериозно ли?!

    Ха ха ха!

    От кого от еврейската хунта, окупирала Кремъл от 1917г, досега?!

    А, какъв е Мишустин, според тебе?

    Кой е най-разпространеният, втори паспорт (резервен) в руският елит?

    Явно ще останеш изненадан!

    06:06 13.10.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 пешо

    5 2 Отговор
    На путйо само оръжия да му в главата

    06:17 13.10.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Освен да се самоунищожат с

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "освежител":

    "новите" си оръжия, рашистите друго полезно не могат да направят.

    06:22 13.10.2025

  • 24 само питам

    4 2 Отговор
    какво става със 12 годишните нацисти, дето зеленски ще ги праща на фронта?

    06:25 13.10.2025

  • 25 путин лъже

    4 0 Отговор
    тва е голяма лопата

    06:26 13.10.2025

  • 26 Как

    1 2 Отговор
    Само с бомби могат да се хвалят!

    06:30 13.10.2025

  • 27 ООрана държава

    3 1 Отговор
    Зеления и томахавките приключиха

    06:34 13.10.2025

  • 28 Томахоук, драги ми

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "Е да като":

    Сашее, са от поколение от 70-те в края години и въобще са като предните вундер вафе оръжия сгромолясали се с гръм и трясък. Да те светна, че С 300 и С 400 са точно ракетите унищожител на тези томахавки, както И Панцер С 1 С и Бук М 3 М, а също и самолетите Су 35 и МиГ 31. За тези до звукови архаични пакеги, руснаците имат лечение. Но не е проблем в ракетите, а в това, че при използването им конфликта става глобален и отива в ТСВ. Навсякъде се говори, че сме в навечерието на война в гореща фаза или с отнесено е нещо като през 1939г.,но сега войната ще е кратка и изпепеляващо а и планетата едва ли ще я понесе, та може и тя да се разпадне. Не си много умен, да не казвам по-твърда дума, че мноу трият туке у сайто.

    06:34 13.10.2025

  • 29 То и в завода Мотор Сич беше фейк,

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "Забелязал":

    та питай укропи станциите що не показват нищо от там иначе да са се пофалили, че нищо не е поразено и това е само една ракета без взривно вещество в бойните и глави. И, като е фейк, защо на предложението на Путин да сравнят Орешника с най-новите западни пво системи, натовци мълчат и се крият като бити zaдnиtsи.

    06:39 13.10.2025

  • 30 То когато е писана библията е

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "тиго":

    имало сайде Украйна, щот тя според укро питеците е дори преди построяването на пирамидите, няколко милиона години, че украинец бил написал библията. Това го набиват в кухо безмозъчни те хралупи на укропо нацистите.

    06:44 13.10.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

