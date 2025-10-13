Новини
Москва: Гарантираме живота на предаващите се украински войници, не ни е страх от "Томахоук"
  Тема: Украйна

Москва: Гарантираме живота на предаващите се украински войници, не ни е страх от "Томахоук"

13 Октомври, 2025 06:37, обновена 13 Октомври, 2025 06:51 2 133 55

Русия се готви да се защити от НАТО, но не и да атакува, твърдят от Думата

Москва: Гарантираме живота на предаващите се украински войници, не ни е страх от "Томахоук" - 1
Снимка: Уикипедия
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Русия гарантира живота на украинските войници, които желаят да се предадат, заяви Алексей Чепа, първи заместник-председател на Комисията по международни въпроси на Държавната дума пред Lenta.ru.

„Гарантираме живота им. Гарантираме, че ще се съберат отново със семействата и близките си“, заяви Чепа.

Още новини от Украйна

Депутатът добави, че украинските въоръжени сили многократно са извършвали ракетни удари по райони, където са концентрирани украински военнопленници.

„Те свалиха самолет, превозващ военнопленници, които се готвеха за размяна. Те постоянно създават бариерни отряди, които стрелят по отстъпващите и предаващите се. Това се случва постоянно. Те очевидно не искат да се бият, особено новомобилизираните. Знаем, че над 250 000 украински войници и офицери са дезертирали от частите си за три години. Това е голям брой. И този брой непрекъснато расте“, заключи той.

По-рано съобщения сочеха, че група войници от украинските въоръжени сили, изоставени от командването им в Харковска област, са искали да се предадат на руските сили. Според някои сведения, лишаването им от провизии и подкрепа се дължи на отказа им да пробват нападение. По-късно се появиха сведения, че дронове на украинските въоръжени сили са убили войниците.

Русия се готви да се защити от НАТО, но не и да атакува, заяви Светлана Журова, заместник-председател на Комисията по международни отношения на Държавната дума.

В разговор с Lenta.ru депутатът отговори на твърдението, че Москва се готви за евентуален конфликт с алианса до 2036 г.

Според депутата военните трябва да предвидят война с някого, за да определят стратегически враг за различни сценарии.

„Това е просто сценарий за военните, нещо, което те практикуват по време на учения“, добави тя.

Ние се готвим да се защитим. И, най-вероятно, срещу страни от НАТО. Това е вярно, но да атакуваме някого, не, добави Светлана Журова.

По-рано анализатори от Института за изследване на войната (ISW) заявиха, че Русия вече се готви за евентуален конфликт с НАТО и може да започне да представлява реална заплаха за алианса преди 2036 г.

Освен това се отбелязва, че Русия разработва нови подходи за управление на конфликти - от операции без масирано използване на танкове или бронирани машини до методи за нанасяне на удари по тила на противника без пълен контрол над въздуха.

Прехвърлянето на ракети „Томахоук“ на украинските въоръжени сили ще усложни отношенията на Русия със Съединените щати и лично с президента на САЩ Доналд Тръмп, заяви Андрей Колесник, член на Комисията по отбрана на Държавната дума.

Така депутатът отговори на изявленията на украинския президент Володимир Зеленски за оръжия, способни да окажат натиск върху Москва,.

„Томахоук няма да ни уплаши и е невъзможно да се уплаши Русия като цяло.“ „Къде е видял и чул това е загадка. „Томахоук“ е оръжие със смъртоносни ефекти, но няма да може да промени коренно хода на специална военна операция“, коментира Колесник.

Той обясни, че „Томахоук“ е доста сериозно оръжие и добави, че въпреки ниската си скорост, американските ракети избягват препятствия и летят на ниска височина, което ги прави трудни за уцелване. Колесник отбеляза също, че руските въоръжени сили ще разработят успешно необходимата технология за унищожаване на ракети за противовъздушна отбрана, ако все още не са го направили.

„Друг въпрос е, че ударите дълбоко в Русия биха могли да събудят спяща мечка в момента. Има една известна поговорка: има хиляда начина да събудиш спяща мечка в леговището ѝ, но как да я върнеш обратно, не се знае“, каза Колесник.

Все още не сме се разгърнали с пълна сила. Но ако имаше внезапен удар дълбоко в Русия, те вече щяха да усетят лапата на мечка. Това значително ще усложни отношенията ни със Съединените щати и лично с Тръмп. Не бих го посъветвал да прави това, защото ще бъде много трудно да се върнат нещата към нормалното. Няма смисъл да се съветва Зеленски за каквото и да било, защото той не е независима фигура, добави Андрий Колесник

По-рано Володимир Зеленски заяви, че е обсъждал доставките на ракети „Томахоук“ с Тръмп, за да окаже натиск върху Русия. Според него Киев вижда и чува, че Москва се страхува, че американците могат да доставят ракети на украинските въоръжени сили.

Ако съобщението за помощта на САЩ при ударите на украинските въоръжени сили по руски енергийни обекти е достоверно, тогава възможностите за противовъздушна отбрана трябва да бъдат засилени, заяви Юрий Швиткин, заместник-председател на Комисията по отбрана на Държавната дума.

„Това твърдение не бива да се подценява по никакъв начин. Очевидно то има някаква основа – използване на разузнавателна информация или евентуално участие на американски военнослужещи като членове на екипа на определени ракетни системи“, отбеляза Швиткин.

"Трябва да засилим възможностите си за противовъздушна отбрана. Върховният главнокомандващ вече отбеляза това на пресконференция относно „Томахоук“.

Според депутата, възможностите за противовъздушна отбрана трябва да бъдат засилени срещу различни самолети, които нанасят удари по руски енергийни обекти.

„Трябва също да засилим сигурността на самите тези обекти.“ „Но ако това твърдение е вярно“, заключи той.

По-рано Financial Times, позовавайки се на източници, съобщи, че САЩ помагат на Украйна да нанася удари по руски енергийни обекти от няколко месеца. Според журналисти, информацията от американското разузнаване позволява на украинските въоръжени сили да нанасят удари по „нефтопреработвателни предприятия, разположени далеч зад фронтовата линия“.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 20 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 3 Гориил

    37 22 Отговор
    Няма да спечелите тази война, като изнасилвате украински войници.Никоя държава не може да спечели, освен ако гражданите ѝ не са готови да я защитават и бранят.

    06:56 13.10.2025

  • 6 Каквото казвате

    18 9 Отговор
    значи е обратното, ДОКАЗАНО!!!

    06:58 13.10.2025

  • 7 добре е да се

    11 7 Отговор
    СЕЩНЕТЕ С ЧЕПА ВИЕ ГОРЕПИСАЛИТЕ

    06:58 13.10.2025

  • 10 прокопи

    10 4 Отговор
    Много му е заканителна фамилията на тоя Алексей - Чепа.

    07:01 13.10.2025

  • 12 Pyccкий Карлик

    14 23 Отговор
    Ако една война продължава Четири Года, значи е загубена война (Адолф Хитлер 1889-1945) 😄👍

    Коментиран от #31, #55

    07:03 13.10.2025

  • 15 ДЪРТА ПИЯНИЦО

    11 0 Отговор

    До коментар #8 от "Отец Дионисий":

    ОБСЕБЕН СИ ОТ САТАНАТА иКАЗАНА ТЕ ЧАКА ЗА ВЕЧНИТЕ МЪКИ---ПОКАИ СЕ РОГАТИИ-БОГ Е МИЛОСТИВ

    07:05 13.10.2025

  • 16 нато води война

    27 9 Отговор
    срещу Русия, чрез доставки на оръжие на киев.
    Да, това война срещу Русия.

    Коментиран от #18

    07:08 13.10.2025

  • 20 Госあ

    11 2 Отговор

    До коментар #18 от "Българин":

    Най голямата европейска държава с 48 млн население (преди конфликта) я води, а нато ги снабдява с оръжие. С празни складове са ! нато води война.

    07:18 13.10.2025

  • 21 Госあ

    21 4 Отговор
    Единственият шанс на войничетата е да се предадат ! Тази война е на бандерите и господарите им.

    Коментиран от #36

    07:19 13.10.2025

  • 22 наСИРСКИ съм

    4 4 Отговор
    Обкръжили сме ги рушляците, СКОРО ЩЕ се предават, вервайте ми!

    07:27 13.10.2025

  • 23 Свободен

    4 11 Отговор
    Важно е да се надъхват!
    Мечки, лапи ..
    Украинците по пет пъти удрят една и съща рафинерия, тоя щял да усъвършенства ПВО?!
    Скоро няма да имат бензин за усъвършенстването!

    Коментиран от #27

    07:28 13.10.2025

  • 24 АМИ ЩО НЕ ВОДИ

    2 1 Отговор

    До коментар #18 от "Българин":

    ДАН СА СА ПОНААКАЛИ

    07:29 13.10.2025

  • 25 Мишел

    12 3 Отговор
    Досега няма НатОвско и американско оръжие, което да се е наложило над руското в Украйна. Последният пример е с най модерните ПВО Пейтриът, чиято ефективност срещу Искандер спадна до 6% или 6-7 ракети Пейтриът са необходими за сваляне на една ракета Искандер.

    Коментиран от #46

    07:29 13.10.2025

  • 27 АБЕ НИ СА КУСИ

    5 1 Отговор

    До коментар #23 от "Свободен":

    ША ФНАСЯТ ТОК ОТ УКРАЙНА
    ДЕБ.......ИЛ
    СРЕЩУ СВЕЩИ

    07:32 13.10.2025

  • 28 Кат Русия няма втора

    2 5 Отговор
    тъй могъща на света . Какво сега да вземем да плачем или да се смеем , клекнали пред Тръмп и се моли копейката :-- аман заман не продавайте ракети Томахоук на Украйна защото ще си развалим приятелството със САЩ .

    07:33 13.10.2025

  • 29 Ксанибa

    12 3 Отговор
    бандеровците избиват окраинциье от лятото 2014, за това само глупавия и слепия не биха разбрали истината за куевската хунта

    07:34 13.10.2025

  • 30 Eвa нo азовче

    5 1 Отговор
    Поредния наш провал, след Мариупол, Авдеевка, Торецк и Ню Йорк, сега и в Покровск. Където са ни пратили, там сме останали. Само който не ни е хванал, той не ни е....

    07:35 13.10.2025

  • 31 АМИ ПРЕКРАСНО

    7 2 Отговор

    До коментар #12 от "Pyccкий Карлик":

    ЗНАЧИ УКРОПИЯ ПИЧЕЛИ
    АМА СИГУРНО
    СКОРО В ПОКРОВСК И КУПЯНСК ША ИМА ТОК РУСКИ ТОК

    07:36 13.10.2025

  • 32 киевската хунта

    6 6 Отговор
    Ако не са руснаците, азовците даже няма кой да ги положи под земята.

    07:36 13.10.2025

  • 33 3 Дневна Обосрация

    10 4 Отговор
    Чакай чакай

    Русия се готви да се защити от НАТО, но не и да атакува, твърдят от Думата


    Нали вече НАТО се бие с Русия

    По думите на Родните Рублоидиоти ..

    Хахахаха хахахаха хахахаха хахахаха

    Защо се готвят тогава Блатните да се защитават
    От НАТО?

    Коментиран от #47

    07:36 13.10.2025

  • 34 на това дето му викаш ако

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Българин":

    Много миришеш

    07:38 13.10.2025

  • 35 Обективни истини

    7 7 Отговор
    Слава на всеки избягал укрил се или дезертирал украински мъж

    Коментиран от #41

    07:38 13.10.2025

  • 36 Пацифист

    3 2 Отговор

    До коментар #21 от "Госあ":

    Аз ако съм съм се предал с 200, кога няма да се бия за България или Европа и някаква умрели средновековни ценности

    07:40 13.10.2025

  • 37 име

    2 3 Отговор

    До коментар #9 от "АЗОВ СИЛА":

    Само един военен успех на Азов искам да ми посочиш. Кога? Къде? Има ли поне една битка, в която Азов да са победили?

    Коментиран от #40

    07:42 13.10.2025

  • 38 Аз съм веган

    5 3 Отговор
    Бензиностанцията с две лъжи още в заглавието.

    07:51 13.10.2025

  • 39 Путинистче идиотче

    4 5 Отговор
    И без Томахоук ни избиват като пилци.

    07:54 13.10.2025

  • 40 При ПОКРОВСК

    5 6 Отговор

    До коментар #37 от "име":

    И Суми, Азов разбиха руснаците

    Коментиран от #44, #50

    07:55 13.10.2025

  • 41 Руснаците

    4 2 Отговор

    До коментар #35 от "Обективни истини":

    Повече дезертират. Направо на Запад бягат.

    07:56 13.10.2025

  • 42 Русуфил хардлайнарин

    5 3 Отговор
    Чувам глас изпод земята : НИ МA ЕСТРАХ ОТ ТОМАХОУК! НИ МAЕ СТРАХ ОТ ТОМАХОУК!

    08:00 13.10.2025

  • 43 Русуфил хардлайнарин

    4 3 Отговор
    Чувам глас изпод земята : НИ МA Е СТРАХ ОТ ТОМАХОУК! НИ МA Е СТРАХ ОТ ТОМАХОУК!

    08:01 13.10.2025

  • 44 име

    5 4 Отговор

    До коментар #40 от "При ПОКРОВСК":

    Точно така, даже лично руснаците наградиха Азов за успехите им в Суми с награди Искандеер. Бей Суми в момента, козяк? При Покровск ще има награди следпняколко дни, оке миналата седмица киевската хунта излезе с официално съобщение че града не е стратегически важен иптакива има много в Украйна, няма никъв проблем да отстъпят един от тях. Сега са в чувалчето и биват денацифицирани, след няколко дни ще излезе финалната сметка.

    08:05 13.10.2025

  • 45 Русуфил хардлайнарин

    4 3 Отговор
    Метнат ли томахавката, yйде кoна у канавката! Метнат ли още две, путин ще се на....!

    Коментиран от #49

    08:05 13.10.2025

  • 46 Мишел

    1 6 Отговор

    До коментар #25 от "Мишел":

    Поправка: "За сваляне на 1 ракета Искандер са необходими 15-16 ракети Пейтриът "

    Коментиран от #54

    08:18 13.10.2025

  • 47 Путин бакшиша

    8 1 Отговор

    До коментар #33 от "3 Дневна Обосрация":

    защото ни е страх вееее

    08:21 13.10.2025

  • 48 Театър на абсурда

    8 2 Отговор
    Болшинството от рашистите в Украйна са престъпници и алкохолици... Как Москва ще гарантира действията на тези дегенерати срещу украинските военнопленници ?

    08:21 13.10.2025

  • 49 Мишел

    2 6 Отговор

    До коментар #45 от "Русуфил хардлайнарин":

    Томахоук са стари оръжия, две поколения по стари от съвременните ПВО и са напразни очакванията то да е ефективно днес срещу Русия.

    08:23 13.10.2025

  • 50 ДА БЕ ТОЧНО ТЪЙ

    1 5 Отговор

    До коментар #40 от "При ПОКРОВСК":

    НАПРАУ ГИ ПУМЛЯХА
    И СЕГА СЛЕД КАТ СА ИЗПЪКНИЛИ ДЪЛГА СИ И НА ДВЕТЕ МЕСТА ГЛЕДАТ КОРЕНИТЕ НА ТРЕВАТА
    АЙДЕ ПИРИМОГААААААА
    А И В КУПЯНСК ГИ РАЗБИВАТ НАЛИ ДЕБИ......Л

    08:27 13.10.2025

  • 51 Артилерист

    2 6 Отговор
    Те руснаците гарантират и го изпълняват, но украинските заградителни отряди, формирани от азовци и наемници, в много от случаите не ги пропускат. Иначе как да си обясним, че ще се бият тези, които насила са мобилизирани. Очаква се увеличаване на предаващите се и дизертиращи укровойници, защото европейците поставят условие на хунтата за драстично нарастване на мобилизираните, тъй като нямало смисъл те да доставят тежко въоръжение при положение, че няма хора на фронта, които да го използват...

    08:29 13.10.2025

  • 52 Факт

    5 0 Отговор
    Единственото по-лошо от това да се родиш руснак е да бъдеш русофил☝️ в настоящия момент... Трябва непрекъснато да лъжат за да бъдат полезни на хунтата в Кремъл и бункерния фюрер...

    08:38 13.10.2025

  • 53 дядо поп

    1 2 Отговор
    Абе , в скоро време ще хапнете на Алексей фамилията.

    08:40 13.10.2025

  • 54 20 са нужни според

    3 0 Отговор

    До коментар #46 от "Мишел":

    бабите на пазара.

    08:40 13.10.2025

  • 55 дядо поп

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Pyccкий Карлик":

    Ако си учил история ще знаеш , че има и сто годишни войни.

    08:45 13.10.2025

