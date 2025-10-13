Москва: Гарантираме живота на предаващите се украински войници, не ни е страх от "Томахоук"

Русия гарантира живота на украинските войници, които желаят да се предадат, заяви Алексей Чепа, първи заместник-председател на Комисията по международни въпроси на Държавната дума пред Lenta.ru.
„Гарантираме живота им. Гарантираме, че ще се съберат отново със семействата и близките си“, заяви Чепа.
Депутатът добави, че украинските въоръжени сили многократно са извършвали ракетни удари по райони, където са концентрирани украински военнопленници.
„Те свалиха самолет, превозващ военнопленници, които се готвеха за размяна. Те постоянно създават бариерни отряди, които стрелят по отстъпващите и предаващите се. Това се случва постоянно. Те очевидно не искат да се бият, особено новомобилизираните. Знаем, че над 250 000 украински войници и офицери са дезертирали от частите си за три години. Това е голям брой. И този брой непрекъснато расте“, заключи той.
По-рано съобщения сочеха, че група войници от украинските въоръжени сили, изоставени от командването им в Харковска област, са искали да се предадат на руските сили. Според някои сведения, лишаването им от провизии и подкрепа се дължи на отказа им да пробват нападение. По-късно се появиха сведения, че дронове на украинските въоръжени сили са убили войниците.
Русия се готви да се защити от НАТО, но не и да атакува, заяви Светлана Журова, заместник-председател на Комисията по международни отношения на Държавната дума.
В разговор с Lenta.ru депутатът отговори на твърдението, че Москва се готви за евентуален конфликт с алианса до 2036 г.
Според депутата военните трябва да предвидят война с някого, за да определят стратегически враг за различни сценарии.
„Това е просто сценарий за военните, нещо, което те практикуват по време на учения“, добави тя.
Ние се готвим да се защитим. И, най-вероятно, срещу страни от НАТО. Това е вярно, но да атакуваме някого, не, добави Светлана Журова.
По-рано анализатори от Института за изследване на войната (ISW) заявиха, че Русия вече се готви за евентуален конфликт с НАТО и може да започне да представлява реална заплаха за алианса преди 2036 г.
Освен това се отбелязва, че Русия разработва нови подходи за управление на конфликти - от операции без масирано използване на танкове или бронирани машини до методи за нанасяне на удари по тила на противника без пълен контрол над въздуха.
Прехвърлянето на ракети „Томахоук“ на украинските въоръжени сили ще усложни отношенията на Русия със Съединените щати и лично с президента на САЩ Доналд Тръмп, заяви Андрей Колесник, член на Комисията по отбрана на Държавната дума.
Така депутатът отговори на изявленията на украинския президент Володимир Зеленски за оръжия, способни да окажат натиск върху Москва,.
„Томахоук няма да ни уплаши и е невъзможно да се уплаши Русия като цяло.“ „Къде е видял и чул това е загадка. „Томахоук“ е оръжие със смъртоносни ефекти, но няма да може да промени коренно хода на специална военна операция“, коментира Колесник.
Той обясни, че „Томахоук“ е доста сериозно оръжие и добави, че въпреки ниската си скорост, американските ракети избягват препятствия и летят на ниска височина, което ги прави трудни за уцелване. Колесник отбеляза също, че руските въоръжени сили ще разработят успешно необходимата технология за унищожаване на ракети за противовъздушна отбрана, ако все още не са го направили.
„Друг въпрос е, че ударите дълбоко в Русия биха могли да събудят спяща мечка в момента. Има една известна поговорка: има хиляда начина да събудиш спяща мечка в леговището ѝ, но как да я върнеш обратно, не се знае“, каза Колесник.
Все още не сме се разгърнали с пълна сила. Но ако имаше внезапен удар дълбоко в Русия, те вече щяха да усетят лапата на мечка. Това значително ще усложни отношенията ни със Съединените щати и лично с Тръмп. Не бих го посъветвал да прави това, защото ще бъде много трудно да се върнат нещата към нормалното. Няма смисъл да се съветва Зеленски за каквото и да било, защото той не е независима фигура, добави Андрий Колесник
По-рано Володимир Зеленски заяви, че е обсъждал доставките на ракети „Томахоук“ с Тръмп, за да окаже натиск върху Русия. Според него Киев вижда и чува, че Москва се страхува, че американците могат да доставят ракети на украинските въоръжени сили.
Ако съобщението за помощта на САЩ при ударите на украинските въоръжени сили по руски енергийни обекти е достоверно, тогава възможностите за противовъздушна отбрана трябва да бъдат засилени, заяви Юрий Швиткин, заместник-председател на Комисията по отбрана на Държавната дума.
„Това твърдение не бива да се подценява по никакъв начин. Очевидно то има някаква основа – използване на разузнавателна информация или евентуално участие на американски военнослужещи като членове на екипа на определени ракетни системи“, отбеляза Швиткин.
"Трябва да засилим възможностите си за противовъздушна отбрана. Върховният главнокомандващ вече отбеляза това на пресконференция относно „Томахоук“.
Според депутата, възможностите за противовъздушна отбрана трябва да бъдат засилени срещу различни самолети, които нанасят удари по руски енергийни обекти.
„Трябва също да засилим сигурността на самите тези обекти.“ „Но ако това твърдение е вярно“, заключи той.
По-рано Financial Times, позовавайки се на източници, съобщи, че САЩ помагат на Украйна да нанася удари по руски енергийни обекти от няколко месеца. Според журналисти, информацията от американското разузнаване позволява на украинските въоръжени сили да нанасят удари по „нефтопреработвателни предприятия, разположени далеч зад фронтовата линия“.
Гориил
06:56 13.10.2025
Каквото казвате
06:58 13.10.2025
добре е да се
06:58 13.10.2025
прокопи
07:01 13.10.2025
Pyccкий Карлик
Коментиран от #31, #55
07:03 13.10.2025
15 ДЪРТА ПИЯНИЦО
До коментар #8 от "Отец Дионисий":ОБСЕБЕН СИ ОТ САТАНАТА иКАЗАНА ТЕ ЧАКА ЗА ВЕЧНИТЕ МЪКИ---ПОКАИ СЕ РОГАТИИ-БОГ Е МИЛОСТИВ
07:05 13.10.2025
16 нато води война
Да, това война срещу Русия.
Коментиран от #18
07:08 13.10.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
Госあ
До коментар #18 от "Българин":Най голямата европейска държава с 48 млн население (преди конфликта) я води, а нато ги снабдява с оръжие. С празни складове са ! нато води война.
07:18 13.10.2025
Госあ
Коментиран от #36
07:19 13.10.2025
наСИРСКИ съм
07:27 13.10.2025
23 Свободен
Мечки, лапи ..
Украинците по пет пъти удрят една и съща рафинерия, тоя щял да усъвършенства ПВО?!
Скоро няма да имат бензин за усъвършенстването!
Коментиран от #27
07:28 13.10.2025
24 АМИ ЩО НЕ ВОДИ
До коментар #18 от "Българин":ДАН СА СА ПОНААКАЛИ
07:29 13.10.2025
Мишел
Коментиран от #46
07:29 13.10.2025
27 АБЕ НИ СА КУСИ
До коментар #23 от "Свободен":ША ФНАСЯТ ТОК ОТ УКРАЙНА
ДЕБ.......ИЛ
СРЕЩУ СВЕЩИ
07:32 13.10.2025
Кат Русия няма втора
07:33 13.10.2025
Ксанибa
07:34 13.10.2025
Eвa нo азовче
07:35 13.10.2025
31 АМИ ПРЕКРАСНО
До коментар #12 от "Pyccкий Карлик":ЗНАЧИ УКРОПИЯ ПИЧЕЛИ
АМА СИГУРНО
СКОРО В ПОКРОВСК И КУПЯНСК ША ИМА ТОК РУСКИ ТОК
07:36 13.10.2025
киевската хунта
07:36 13.10.2025
33 3 Дневна Обосрация
Русия се готви да се защити от НАТО, но не и да атакува, твърдят от Думата
Нали вече НАТО се бие с Русия
По думите на Родните Рублоидиоти ..
Хахахаха хахахаха хахахаха хахахаха
Защо се готвят тогава Блатните да се защитават
От НАТО?
Коментиран от #47
07:36 13.10.2025
34 на това дето му викаш ако
До коментар #18 от "Българин":Много миришеш
07:38 13.10.2025
Обективни истини
Коментиран от #41
07:38 13.10.2025
36 Пацифист
До коментар #21 от "Госあ":Аз ако съм съм се предал с 200, кога няма да се бия за България или Европа и някаква умрели средновековни ценности
07:40 13.10.2025
37 име
До коментар #9 от "АЗОВ СИЛА":Само един военен успех на Азов искам да ми посочиш. Кога? Къде? Има ли поне една битка, в която Азов да са победили?
Коментиран от #40
07:42 13.10.2025
Аз съм веган
07:51 13.10.2025
Путинистче идиотче
07:54 13.10.2025
40 При ПОКРОВСК
До коментар #37 от "име":И Суми, Азов разбиха руснаците
Коментиран от #44, #50
07:55 13.10.2025
41 Руснаците
До коментар #35 от "Обективни истини":Повече дезертират. Направо на Запад бягат.
07:56 13.10.2025
Русуфил хардлайнарин
08:00 13.10.2025
Русуфил хардлайнарин
08:01 13.10.2025
44 име
До коментар #40 от "При ПОКРОВСК":Точно така, даже лично руснаците наградиха Азов за успехите им в Суми с награди Искандеер. Бей Суми в момента, козяк? При Покровск ще има награди следпняколко дни, оке миналата седмица киевската хунта излезе с официално съобщение че града не е стратегически важен иптакива има много в Украйна, няма никъв проблем да отстъпят един от тях. Сега са в чувалчето и биват денацифицирани, след няколко дни ще излезе финалната сметка.
08:05 13.10.2025
Русуфил хардлайнарин
Коментиран от #49
08:05 13.10.2025
46 Мишел
До коментар #25 от "Мишел":Поправка: "За сваляне на 1 ракета Искандер са необходими 15-16 ракети Пейтриът "
Коментиран от #54
08:18 13.10.2025
47 Путин бакшиша
До коментар #33 от "3 Дневна Обосрация":защото ни е страх вееее
08:21 13.10.2025
Театър на абсурда
08:21 13.10.2025
49 Мишел
До коментар #45 от "Русуфил хардлайнарин":Томахоук са стари оръжия, две поколения по стари от съвременните ПВО и са напразни очакванията то да е ефективно днес срещу Русия.
08:23 13.10.2025
50 ДА БЕ ТОЧНО ТЪЙ
До коментар #40 от "При ПОКРОВСК":НАПРАУ ГИ ПУМЛЯХА
И СЕГА СЛЕД КАТ СА ИЗПЪКНИЛИ ДЪЛГА СИ И НА ДВЕТЕ МЕСТА ГЛЕДАТ КОРЕНИТЕ НА ТРЕВАТА
АЙДЕ ПИРИМОГААААААА
А И В КУПЯНСК ГИ РАЗБИВАТ НАЛИ ДЕБИ......Л
08:27 13.10.2025
Артилерист
08:29 13.10.2025
Факт
08:38 13.10.2025
дядо поп
08:40 13.10.2025
54 20 са нужни според
До коментар #46 от "Мишел":бабите на пазара.
08:40 13.10.2025
55 дядо поп
До коментар #12 от "Pyccкий Карлик":Ако си учил история ще знаеш , че има и сто годишни войни.
08:45 13.10.2025