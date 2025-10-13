Новини
Изтекли руски данни разкриват сериозни загуби при слаби постижения на фронта

13 Октомври, 2025 10:57

Изтекли данни разкриват високи загуби при минимални бойни придобивки и сериозни проблеми с медицинската помощ

Изтекли руски данни разкриват сериозни загуби при слаби постижения на фронта - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова

Русия е загубила 281 550 войници в Украйна през първите осем месеца на 2025 г., според документ, който украинското разузнаване представи като изтекли руски данни, предава News.bg.

Списъкът, публикуван на 6 октомври, разкрива изключително високо ниво на жертви при минимални придобивки на бойното поле. Данните показват, че 86 744 руски военнослужещи са убити, 33 966 са в неизвестност, 158 529 са ранени, а 2311 са пленени.

Медийният сайт „Медиазона“, който заедно с BBC идентифицира поименно загинали руски войници, изрази скептицизъм към някои от цифрите, но призна, че те са „възможни в общ порядък“. От началото на войната поименно са потвърдени над 134 000 загинали, като реалният брой вероятно е значително по-висок.

Независимата разузнавателна група Frontelligence Insight заяви пред Politico, че изтеклият документ съвпада с нейните собствени оценки и вероятно е достоверен. Други анализаторски колективи, следящи войната, също потвърждават това.

Докладът подчертава крайно неефективния начин, по който Кремъл води войната, както и огромното влияние на украинските дронови атаки. Поради липсата на организирана евакуация на ранените, в Русия съотношението между убити и ранени е едва 1 към 1,3, докато в повечето войни то е 1 към 3, което означава, че много ранени войници загиват без медицинска помощ.

От началото на пълномащабната инвазия през февруари 2022 г. общите руски загуби надхвърлят 1 милион души - убити, ранени и изчезнали. Украинският генерален щаб съобщава, че Русия губи средно по около 1000 войници дневно.

За сравнение, украинският президент Володимир Зеленски заяви през февруари, че 46 000 украински военнослужещи са убити, а 390 000 са ранени от началото на войната. „Руските загуби са три пъти по-големи от нашите“, каза Зеленски през август.

Въпреки огромните загуби, Русия продължава настъпателните действия на няколко фронта, включително при Покровск и Доброполие, заяви генерал Олександър Сирски, командващ украинската армия. Според него фронтовата линия е нараснала с 200 километра, което затруднява украинската отбрана.

Междувременно Кремъл се опитва да компенсира загубите с агресивна кампания за набиране на нови войници. По данни на Института за изследване на войната (ISW), Русия вербува средно по 31 600 души месечно, но губи около 35 000.

Москва също разширява набирането на бойци в Африка и Близкия изток, обещавайки високи бонуси и „небойни роли“, които често се оказват измамни. Според Frontelligence Insight, през първата половина на 2025 г. са подписани над два пъти повече контракти с чужденци, отколкото през цялата 2024 г.

Анализаторите предупреждават, че ако тази тенденция продължи, Кремъл ще бъде изправен пред избор - да прибегне до нова мобилизация или да се сблъска с остър недостиг на жива сила, докато загубите на фронта продължават да растат.


  • 1 Аз съм веган

    16 26 Отговор
    Това е новина само за копейките. Останалите си го знаем.

    Коментиран от #51

    10:58 13.10.2025

  • 2 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    25 12 Отговор
    Тъжен есенен квиЧ на центаджиичетата .

    10:59 13.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Съветският пeHиc аkp00батTTT

    22 12 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #8, #9, #20, #44

    11:01 13.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 az СВО Победа 80

    22 6 Отговор
    Пак антикризисен PR от Киев.

    И ще зачестяват тия му действия, защото руснаците влязоха от север и от юг в Димитров /на киевския диалект Мирноград/ и в Северск....

    11:02 13.10.2025

  • 7 Истината

    10 9 Отговор
    Това го написах още преди 4 дни за данните от руски източници а чак сега го публикувате? С точни цифри убити,инвалиди и дезертирали!

    11:02 13.10.2025

  • 8 и кво

    11 23 Отговор

    До коментар #4 от "Съветският пeHиc аkp00батTTT":

    Украйна е нападната от агресор и е дълг на всеки украинец да я защитава. Какво правят руските оpки в Украйна?

    Коментиран от #12, #13

    11:03 13.10.2025

  • 9 явер

    10 14 Отговор

    До коментар #4 от "Съветският пeHиc аkp00батTTT":

    С тези данни умножаваш по пет и получаваш руските загуби.

    Коментиран от #16

    11:04 13.10.2025

  • 10 Пич

    13 9 Отговор
    Тогава нека идиотите на ВВС обяснят защо Русия ги пречука вкупом , и сега пълзят пред нея като молители !!!???

    11:04 13.10.2025

  • 11 Мемфис

    9 14 Отговор
    По- голям ИZPoД от Путин през последният век не се е раждал!!!!

    11:04 13.10.2025

  • 12 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    17 5 Отговор

    До коментар #8 от "и кво":

    ОТ лондонското сити казаха :

    До поледната ъпа укра ( вече и 16 год Уркенюгенд).

    11:05 13.10.2025

  • 13 Съветският пeHиc аkp00батTTT

    14 7 Отговор

    До коментар #8 от "и кво":

    Вземат си своето което им е дадено без нищо от един болен съветски уркопитечец преди години !

    11:06 13.10.2025

  • 14 Хахах

    14 3 Отговор
    Е то ако четеш "изтеклите"руски данни тя влакната да се чудиш как не е спечелена от украйна.Дали изобщо някой вярва на тези глупости!?

    11:06 13.10.2025

  • 15 плевен

    12 4 Отговор
    А какво очаквате да кажат украинците /и тези които им плащат/ ? И както винаги статията завършва с прогноза за светлото бъдеще. Макар че както е атакувана в момента енергетиката, няма да има електречество за светлото им бъдеще. Дори неадекватната Мариана Безуглая съветва да се бяга на село, защото без ток и ВОДА, в Киев ще е трудничко.

    11:06 13.10.2025

  • 16 Съветският пeHиc аkp00батTTT

    9 5 Отговор

    До коментар #9 от "явер":

    Ха ха, тя руската армия няма толкова воени. Руските загуби с 10 пъти по малко.

    Коментиран от #19, #33

    11:08 13.10.2025

  • 17 Димата Финландов

    5 9 Отговор
    На кой му пука за руските жертви

    11:08 13.10.2025

  • 18 Украхохол

    12 6 Отговор
    Убий украинец и спаси света!

    11:08 13.10.2025

  • 19 Дааа

    3 7 Отговор

    До коментар #16 от "Съветският пeHиc аkp00батTTT":

    Нашите копеи вярват в това

    Коментиран от #26

    11:09 13.10.2025

  • 20 Ддд

    5 10 Отговор

    До коментар #4 от "Съветският пeHиc аkp00батTTT":

    Руската пропаганда, може да пише че вече са на границата в Полша, и са убили 40 милиона украинци :)))))

    11:10 13.10.2025

  • 21 Само питам

    13 2 Отговор
    Къде изтекоха тия руски данни бе како Ели ? Преписа ги от актуално ли ?

    11:12 13.10.2025

  • 22 Ами

    5 11 Отговор
    Ако руснаците бяха събрали кураж да ликвидират Путин, сега не само всички тези щяха да са живи, но Русия имаше шанс да бъде могъща и просперираща страна. Сега е пред икономически колапс и разпад, а жертвите ще стават милиони и десетки милиони. Толкова зло заради един, единствен човек!

    Коментиран от #28, #47

    11:12 13.10.2025

  • 23 жик так

    14 2 Отговор
    Бе те руснаците само две села превзели , ама евакуират Славянск и Краматорск .

    11:13 13.10.2025

  • 24 шаа

    14 1 Отговор
    фракти ще закове името си с изобретяването на нов журналистически жанр: пропагандно фентъзи

    11:13 13.10.2025

  • 25 ами

    14 1 Отговор
    ха ха ха - определено украина е на път да победи - само още 5-6 години и ще си върне границите, а европа да започва да учи украински, като не може да съществува без украина

    11:14 13.10.2025

  • 26 Съветският пeHиc аkp00батTTT

    10 2 Отговор

    До коментар #19 от "Дааа":

    Ха ха, помниш ли урсулита как се изпусна ноември 2022 за убитите уркки че са 120 000 ? Погледни добре,руските дани са почти същите

    11:15 13.10.2025

  • 27 Перо

    13 2 Отговор
    След безбройните украински победи, защо 1/4 от територията на Украйна е под руски контрол? Защо ционисткия наркоман моли Запада за мирно споразумение и разменените пленници са 1/1000, в полза на руснаците? Украинските военни без бой се предават и имигрират в Русия. Къде отиват безбройните оръжия и парични помощи в Украйна? Украинския бюджет покрива само военните нужди, а ЕС /вкл. БГ/ издържа икономиката и цивилния живот в Украйна! Наркомана направи кредити, които 10 поколения не могат да изплатят!

    11:16 13.10.2025

  • 28 ами

    10 2 Отговор

    До коментар #22 от "Ами":

    ха ха ха - а ако бяха свитнали вселенски украина нямаше да загуби 20 % от територията си

    Коментиран от #31

    11:16 13.10.2025

  • 29 име

    11 2 Отговор
    Пропагандата не се променя. Още по време на ПСВ е започнала на този принцип. Немцитепнапредват, ана франсета и англичани биват облъчвани колко големи били немските загуби. Естествено, без да се променават съюзническите загуби. По принцип кампанията от Септември с лъжите за обкръжени хиляди руснаци имаше за цел да замаже очите на Тръмп, и до някъде свърши работа. Сега четох друга теария, на 6.11 трябва да се гласува ново удължаване на военното положение и на киевската хунта и трябва положителна перспектива. Ако няма изгледи за победа, става безсмислено. Затова на хунтата и трябва поредното оръжие-чудо, Томахавките, и затова тръбят колко големи загуби имат руснаците. Хубавото е че в близките дни мита за обкръжените руснаци в покровск и още 2-3 места, рухва и ще е трудно на хунтата да обясни загубите си.

    11:16 13.10.2025

  • 30 ало писателю

    6 1 Отговор
    Не се излагай с тия новини написани от анонимни автори.

    11:16 13.10.2025

  • 31 Ами

    1 2 Отговор

    До коментар #28 от "ами":

    Да. Щеше вече да е загубила 100% от територията си.

    11:17 13.10.2025

  • 32 Ний ша Ва упрайм

    8 1 Отговор
    ай сия! Поредната пунта мара една жина каза

    11:18 13.10.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 не може да бъде

    7 2 Отговор
    Има редица източници които са се превърнали в символи на дезинформацията -и украинското разузнаване е един тези източници!Проблемът на руснаците е че между тях има една немного голяма но твърде креслива група ура-патриоти които всъщност действат по същите методи както украинското разузнаване британското разузнаване Дойче зеле ISW и Бесарабски фронт/ и причиняват големи вреди/ !?Има и други -също и у нас ...човещина е както би казал бай Ганьо Балкански!?А защо Русия все пак печели -защото начело на държавата са хора реалисти -и за Русия е просто дар божи че президент е Путин -познава прекрасно и слабите и силните страни и на Русия и на противниците и!?А знаете ли какво е казал м-рът на отбраната Белоусов на много важна среща с генералите - "Да се греши е допустимо но да се лъже -категорично не!?"

    11:20 13.10.2025

  • 35 ....

    3 8 Отговор
    И цялата тази война, за да може един Путин да остане на власт колкото се може по-дълго.

    Коментиран от #38

    11:21 13.10.2025

  • 36 Статистик

    6 6 Отговор
    Тези данни за загубите на рашистите са занижени поне двойно...

    Коментиран от #40

    11:21 13.10.2025

  • 37 Фалконети

    11 2 Отговор
    Ей, алоооо, а в Курска и Белгородска област, КОЛКО???? Стига с този двоен аршин!!! Колкото повече пишете по този начин, толкова повече се увеличават поддръжниците на Путин. Нали го чухте онзи немски младеж, как сред публика каза, че предпочита да живее под ръководството на Путин, а не във военизирана Германия. По всички чужди телевизии го дадоха!!

    11:23 13.10.2025

  • 38 е да бе

    9 2 Отговор

    До коментар #35 от "....":

    То потника провежда избори всяка година .

    11:23 13.10.2025

  • 39 Механик

    11 2 Отговор
    Ама вчера имаше реклама на това как укрите набират 16-годишни, понеже руснаците се свършиха.
    Рекламата бе страхотна. От снимката едно дете облечено във камуфлаж и с маска на лицето се усмихваше и правеше знака ОК на фона на знаме на което бе изобразено някакво коте.
    Само си представям ако снимката бе на русначе, какъв вой щяха да нададат козяшките мотриси.

    11:24 13.10.2025

  • 40 разбира се

    10 6 Отговор

    До коментар #36 от "Статистик":

    Русия е загубила 62 000 от началото на войната и то предимно наемници. Украйна загуби два милиона по западни данни и четири милиона инвалида по данни на зелената еуглена .

    Гледай броя на чувалите . За украйна пристигат с влакови композиции.

    11:25 13.10.2025

  • 41 Читател

    1 8 Отговор
    Няма смисъл да коментирам. Видеото казва достатъчно.

    Коментиран от #43, #45, #48

    11:26 13.10.2025

  • 42 Дедо

    5 5 Отговор
    Ами слушайте какво казва ВВС 200 000уббити руснаци от началото на войната и 1 700 000 украинци. ВВС е руска медия хихихи

    11:27 13.10.2025

  • 43 Какво да коментираш?

    1 11 Отговор

    До коментар #41 от "Читател":

    Агресора е брутално изтребван и единствено го спасява достатъчното месо което Путлер изпраща на фронта в Украйна.

    11:30 13.10.2025

  • 44 Руски хакери публикуваха

    2 5 Отговор

    До коментар #4 от "Съветският пeHиc аkp00батTTT":

    научна фантастика

    11:35 13.10.2025

  • 45 любопитен

    7 0 Отговор

    До коментар #41 от "Читател":

    Ама ти сериозно ли даваш това видео, като източник на информация?

    11:38 13.10.2025

  • 46 Гладна копейка

    1 10 Отговор
    ще отричаме истината до дупка, или поне докато спрат да ни плащат от пасоля

    Коментиран от #56

    11:39 13.10.2025

  • 47 Еми същото се отнася

    8 0 Отговор

    До коментар #22 от "Ами":

    и за Украйна. Ако го нямаше Зеленски, нямаше да готвят деца за фронта щото вече няма кой друг.

    11:40 13.10.2025

  • 48 име

    3 0 Отговор

    До коментар #41 от "Читател":

    Koзяк, тия фалшиви видеа не знам за какво ги гледаш и разпространяваш. Това даже и в IWS го няма, а поне IWS се водят за проукраински, ама спестяват на соpocнята една седмица назад. Достоверни източници са примерно creamy caprice, Military Summary или
    suriyakmaps. Тея фалшиви видеа ги избълва бандераската пропагадна преди около месец за да почнат обработка на Тръмп и западняците че има надежда и да пращат още оръжия. В момента ситуацията в покровск е нико общо с лъжите ти и до броени дни на целия чувал ще се вее руско знаме. Заповядай тогава да ти чуя лъэите, интересно ми е какво ще лъжеш и мажеш отностно разлика между твоята пропаганда и реалността.

    11:46 13.10.2025

  • 49 само питам

    0 7 Отговор
    какво са някакви 300 000 жертви за путин него не го интересеува колко са убитите а как ше устане в историята като герои

    Коментиран от #52

    11:51 13.10.2025

  • 50 Хрушчов Никита

    6 1 Отговор
    А мен ме слушаха украинските руснаци! Даже много ме слушаха, че за награда и Крим им дадох! Да има къде да почиват.
    А сега кво? Почнаха да слушат западни из мам ници и ще загубят всичко... Е не точно ще загубят, ами ще се върнат едновтемешните имена на Малорусия и Новорусоия!
    Да са си оценили подаръците!!!

    11:55 13.10.2025

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 чекисть..

    4 0 Отговор

    До коментар #49 от "само питам":

    То само бгбандерските питанки верват на зеления мухал който от вчера обяви че кiевската хунта започна набирането за покровските окопи-16 годишни хлопци,оти избегалите в юръпо укромужици не искат да гинат за гушата на комик- шмъркачов от квартал 95..

    12:03 13.10.2025

  • 53 гладен козляк

    2 1 Отговор

    До коментар #51 от "Хахахаха":

    Днес е Понеделник , а банички нема ...

    12:03 13.10.2025

  • 54 болгаринь..

    3 0 Отговор

    До коментар #51 от "Хахахаха":

    А пък бгбандерските поматци-кво им дреме..важното е че шопаро ги снабдява редовно с диарбекирски кюло3и-втора употреба за пред оджата..

    12:07 13.10.2025

  • 55 Патравата руска армия

    1 2 Отговор
    Бедстващата от доста време руска подводница "Новоросийск" изплува аварийно край бреговете на Бретан. Французите изпратиха бойна фрегата да я наблюдава. Проблемите на подводницата са толкова големи, че ремонтът трябва да бъде извършен на сух док, до който тя не може да стигне, тъй като моряците източиха горивото, за да предотвратят възможността от избухването на пожар. Простичко казано циркът е пълен! Липсва само един украински дрон да я избави от мъките и не се съмнявате, че някъде такава възможност се обсъжда, защото целта си заслужава...
    Патравата подводница за 2 седмици стигна от Гибралтар до Бретан . С гребане толкова .
    А сега им е свършило и горивото щото го изляха в морето .

    12:09 13.10.2025

  • 56 маке..

    3 1 Отговор

    До коментар #46 от "Гладна копейка":

    Скрий се беплъх..ако не беше цар освободител-днеска щеше да си със фередже и да шпрехаш и пишеш на станбулски..

    12:11 13.10.2025

