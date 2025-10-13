Изтекли руски данни разкриват сериозни загуби при слаби постижения на фронта

Русия е загубила 281 550 войници в Украйна през първите осем месеца на 2025 г., според документ, който украинското разузнаване представи като изтекли руски данни, предава News.bg.

Списъкът, публикуван на 6 октомври, разкрива изключително високо ниво на жертви при минимални придобивки на бойното поле. Данните показват, че 86 744 руски военнослужещи са убити, 33 966 са в неизвестност, 158 529 са ранени, а 2311 са пленени.

Медийният сайт „Медиазона“, който заедно с BBC идентифицира поименно загинали руски войници, изрази скептицизъм към някои от цифрите, но призна, че те са „възможни в общ порядък“. От началото на войната поименно са потвърдени над 134 000 загинали, като реалният брой вероятно е значително по-висок.

Независимата разузнавателна група Frontelligence Insight заяви пред Politico, че изтеклият документ съвпада с нейните собствени оценки и вероятно е достоверен. Други анализаторски колективи, следящи войната, също потвърждават това.

Докладът подчертава крайно неефективния начин, по който Кремъл води войната, както и огромното влияние на украинските дронови атаки. Поради липсата на организирана евакуация на ранените, в Русия съотношението между убити и ранени е едва 1 към 1,3, докато в повечето войни то е 1 към 3, което означава, че много ранени войници загиват без медицинска помощ.

От началото на пълномащабната инвазия през февруари 2022 г. общите руски загуби надхвърлят 1 милион души - убити, ранени и изчезнали. Украинският генерален щаб съобщава, че Русия губи средно по около 1000 войници дневно.

За сравнение, украинският президент Володимир Зеленски заяви през февруари, че 46 000 украински военнослужещи са убити, а 390 000 са ранени от началото на войната. „Руските загуби са три пъти по-големи от нашите“, каза Зеленски през август.

Въпреки огромните загуби, Русия продължава настъпателните действия на няколко фронта, включително при Покровск и Доброполие, заяви генерал Олександър Сирски, командващ украинската армия. Според него фронтовата линия е нараснала с 200 километра, което затруднява украинската отбрана.

Междувременно Кремъл се опитва да компенсира загубите с агресивна кампания за набиране на нови войници. По данни на Института за изследване на войната (ISW), Русия вербува средно по 31 600 души месечно, но губи около 35 000.

Москва също разширява набирането на бойци в Африка и Близкия изток, обещавайки високи бонуси и „небойни роли“, които често се оказват измамни. Според Frontelligence Insight, през първата половина на 2025 г. са подписани над два пъти повече контракти с чужденци, отколкото през цялата 2024 г.

Анализаторите предупреждават, че ако тази тенденция продължи, Кремъл ще бъде изправен пред избор - да прибегне до нова мобилизация или да се сблъска с остър недостиг на жива сила, докато загубите на фронта продължават да растат.