Доналд Тръмп в Израел: „Това е велик ден. Може би най-хубавият ви ден“

Американският президент Доналд Тръмп пристигна в понеделник, 13 октомври 2025 г., на летище „Бен Гурион“ край Тел Авив, където бе посрещнат от израелския президент Ицхак Херцог и премиера Бенямин Нетаняху, съобщи Асошиейтед прес, предава News.bg.

„Това е велик ден. Може би най-хубавият ви ден“, каза Тръмп при слизането си по червения килим, според видеозапис, разпространен от канцеларията на Нетаняху. „Това е история“, отвърна израелският премиер.

По думите на израелския посланик във Вашингтон Йехиел Лайтер, Тръмп му е казал на летището: „Знаеш, че синът ти гледа отгоре и се усмихва, нали?“

„Сърцето ми се пръсна“, написа по-късно дипломатът в X. Синът му, майор Моше Йедидия Лайтер, бе убит през 2023 г. при боевете в Ивицата Газа.

Американският посланик в Израел Майк Хъкаби също поздрави Нетаняху на пистата, отбелязвайки, че „неговото непоколебимо лидерство срещу толкова много противопоставяне бе ключът към края на войната и освобождаването на заложниците“.

Президентът Тръмп ще произнесе слово пред Кнесета, израелския парламент, по време на посещението си.