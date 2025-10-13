Тръмп намекна, че САЩ са дали зелена светлина на Хамас за временен контрол върху сигурността в Газа

Президентът на САЩ Доналд Тръмп намекна, че палестинската групировка "Хамас" е получила одобрение да провежда временни операции за вътрешна сигурност в ивицата Газа, съобщи "Ройтерс", предава News.bg.

"Хамас", която според предложението на Тръмп за прекратяване на войната трябва да се разоръжи и да прекрати управлението си в Газа, е разположила сили за вътрешна сигурност в части от територията, откакто в петък влезе в сила примирието. Организацията заяви, че действията ѝ целят да спрат беззаконието и грабежите и да предотвратят създаването на вакуум в сигурността.

Попитан от журналисти за съобщения, че "Хамас" се е утвърдил като де факто полицейска сила и стреля по съперници, Тръмп отговори:

„Те искат да спрат проблемите и са откровени за това, а ние им дадохме одобрение за определен период от време.“

Той добави, че ситуацията в Газа остава нестабилна:

„Близо 2 милиона души се връщат в разрушени сгради и могат да се случат много лоши неща. Искаме всичко да бъде безопасно. Мисля, че ще бъде добре, но кой знае със сигурност.“

Голяма част от ивицата Газа е опустошена от войната, започнала след нападенията на "Хамас" срещу Израел на 7 октомври 2023 г.

Според местни източници, силите за сигурност на "Хамас" са участвали в сблъсъци с членове на местен клан в град Газа през последните два дни.

Министерството на вътрешните работи на групировката публикува в неделя изявление, с което предлага амнистия на лица, присъединили се към незаконни банди, обвинявани в кражба на хуманитарна помощ и грабежи - при условие, че не са участвали в насилствени действия.