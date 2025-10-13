Тръмп и другите посредници подписаха документ за прекратяване на огъня между Израел и „Хамас“

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и другите посредници подписаха документа за прекратяването на огъня между Израел и „Хамас“ в ивицата Газа на церемония в Египет, предаде ДПА, съобщи БТА.
Тръмп и лидерите на Египет, Катар и Турция подписаха съвместна декларация в курортния град Шарм ел Шейх, целта на която според египетската страна е да бъде консолидирано прекратяването на огъня.
Срещата на върха има за цел да ознаменува края на войната в ивицата Газа.
Тръмп, емирът на Катар шейх Тамим бин Хамад Ал Тани, египетският президент Абдел Фатах ас Сиси и турският президент Реджеп Тайип Ердоган седнаха заедно на една маса, за да подпишат документа. Зад тях бяха други световни лидери, сред които германският канцлер Фридрих Мерц, британският премиер Киър Стармър, френският президент Еманюел Макрон и кралят на Йордания Абдула Втори.
Документът съдържа редица правила и регулации и е много изчерпателен, заяви Тръмп. Точното му съдържание обаче засега не бе разкрито, отбелязва Ройтерс.
„Вие сте единственият, способен да постигне мир в региона“, заяви Ас Сиси по време на среща с Тръмп малко преди подписването. Той също така поиска Тръмп да окаже подкрепа за планираната конференция за възстановяването на ивицата Газа, която Египет иска да домакинства заедно с Германия.
Според египетски източници се очаква конференцията да се състои през ноември в Кайро. Към момента обаче не е определена конкретна дата.
Палестинската групировка "Хамас" съобщи, че освобождаването на около 2000 палестински затворници е "национален успех", предаде Франс прес. "Освобождаването на затворниците е национален успех и важен етап в нашата борба", заяви "Хамас", като нарече още връщането на затворниците "победа по пътя на пълното освобождение."
1968 палестински задържани бяха освободени по силата на споразумението за прекратяване на огъня, което предвижда размяна между заложниците, задържани в ивицата Газа, между които са и 250 души, "задържани по съображения за сигурност", сред които много осъдени за антиизраелски атентати с жертви, както и 1700 палестинци, арестувани в Газа от началото на войната през октомври 2023 г., напомня АФП.
