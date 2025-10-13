Новини
Тръмп и другите посредници подписаха документ за прекратяване на огъня между Израел и „Хамас“

13 Октомври, 2025 20:46 989 39

Тръмп и лидерите на Египет, Катар и Турция подписаха съвместна декларация в град Шарм ел Шейх

Тръмп и другите посредници подписаха документ за прекратяване на огъня между Израел и „Хамас“ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и другите посредници подписаха документа за прекратяването на огъня между Израел и „Хамас“ в ивицата Газа на церемония в Египет, предаде ДПА, съобщи БТА.

Тръмп и лидерите на Египет, Катар и Турция подписаха съвместна декларация в курортния град Шарм ел Шейх, целта на която според египетската страна е да бъде консолидирано прекратяването на огъня.

Срещата на върха има за цел да ознаменува края на войната в ивицата Газа.

Тръмп, емирът на Катар шейх Тамим бин Хамад Ал Тани, египетският президент Абдел Фатах ас Сиси и турският президент Реджеп Тайип Ердоган седнаха заедно на една маса, за да подпишат документа. Зад тях бяха други световни лидери, сред които германският канцлер Фридрих Мерц, британският премиер Киър Стармър, френският президент Еманюел Макрон и кралят на Йордания Абдула Втори.

Документът съдържа редица правила и регулации и е много изчерпателен, заяви Тръмп. Точното му съдържание обаче засега не бе разкрито, отбелязва Ройтерс.

„Вие сте единственият, способен да постигне мир в региона“, заяви Ас Сиси по време на среща с Тръмп малко преди подписването. Той също така поиска Тръмп да окаже подкрепа за планираната конференция за възстановяването на ивицата Газа, която Египет иска да домакинства заедно с Германия.

Според египетски източници се очаква конференцията да се състои през ноември в Кайро. Към момента обаче не е определена конкретна дата.

Палестинската групировка "Хамас" съобщи, че освобождаването на около 2000 палестински затворници е "национален успех", предаде Франс прес. "Освобождаването на затворниците е национален успех и важен етап в нашата борба", заяви "Хамас", като нарече още връщането на затворниците "победа по пътя на пълното освобождение."

1968 палестински задържани бяха освободени по силата на споразумението за прекратяване на огъня, което предвижда размяна между заложниците, задържани в ивицата Газа, между които са и 250 души, "задържани по съображения за сигурност", сред които много осъдени за антиизраелски атентати с жертви, както и 1700 палестинци, арестувани в Газа от началото на войната през октомври 2023 г., напомня АФП.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Майна

    1 2 Отговор
    Ех, а дано..
    Ще водим..

    20:47 13.10.2025

  • 2 Лудгидия

    5 6 Отговор
    Правят войни, избиват милиони а после си раздават награди и медали за мир

    20:49 13.10.2025

  • 3 Кан Кубрат

    1 9 Отговор
    Хазарите си взеха заложниците и ще избият всички.

    20:49 13.10.2025

  • 4 Kaлпазанин

    4 6 Отговор
    Докато се ма крадлива евреи и измислената им държава ,нам да има мир нито там нито по света

    Коментиран от #9

    20:50 13.10.2025

  • 5 МИР В Близкия изток

    6 4 Отговор
    Народите по света които накараха лидерите да си стиснат ръцете са истинските герои.
    Човечеството спря ГЕНОЦИДА

    20:52 13.10.2025

  • 6 Нещо като

    2 3 Отговор
    Будапещенския меморандум 1994 !

    20:54 13.10.2025

  • 7 А бе

    9 6 Отговор
    Изведнъж се оказа,че световния фактор БРИКС въобще не присъства в Шарм Ел Шейх! Че се стига до мирен договор без Русия,без Китай и без ортаците им. Светът ще се замисли ,на Кои не им изнася мир на земята!

    Коментиран от #20

    20:55 13.10.2025

  • 8 За мир

    2 4 Отговор
    Гаранция ,пак е Франция !

    20:55 13.10.2025

  • 9 Аз да пиша

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Kaлпазанин":

    Да ,но имат най-големия процент висшисти . И,икономиката и индустрията е.къде в повече. А, България?

    20:56 13.10.2025

  • 14 Посредникът

    3 4 Отговор
    ЕЛайно

    21:05 13.10.2025

  • 15 МИНСК

    2 2 Отговор
    ХА ХА ХА ХХХАААА

    21:07 13.10.2025

  • 16 горски

    8 4 Отговор
    Показателно е, че всички възторжени възгласи касаят еврейските заложници. Нито дума за стотиците хиляди жертви на геноцида спрямо палестинците и кой ще ги компенсира за това чудовищно военно престъпление. А иначе няма никакви поводи за радост. Различни геополитически анализатори изтъкват, че това е само трик Израел да се съсредоточи върху Иран. Заграбването на земи и издевателствата над палестинците ще продължат, няма никакво съмнение. Поредната мейнстрийм димка за наивници.

    21:07 13.10.2025

  • 18 Тръмп

    3 1 Отговор
    и други посредственици !

    21:09 13.10.2025

  • 19 жик так

    3 3 Отговор
    Голям миротворец бай Дони ей ! До вчера пращаше бомби там .
    Ама от Нобела не го уважиха .

    21:11 13.10.2025

  • 20 Атина Палада

    1 3 Отговор

    До коментар #7 от "А бе":

    Ти не виждаш ли,че това беше един спектакъл?Зашо Нетаняху не присъства? .. Божееее,вас и едно дете ще ви излъже,толкова сте наивно г.луповати..

    Коментиран от #34

    21:18 13.10.2025

  • 21 Четете ли хора ?

    1 3 Отговор
    (Тръмп и другите посредници подписаха документ ! )......Истината е обаче, че действително Тръмп реално делигитимира кардинално държавата Израел ! Доказа на целият свят, че статута на квазидържавата Израел е на парий . И то вътре и в самата Кнесета на Израел ! Той казва какво и как Израел ще прави. Той! ... Той подписва и никой в квазидържавата Израел няма думата. Те само могат дрогирани с райска газ да го аплодират и да врякат ... Това е истината

    Коментиран от #22

    21:24 13.10.2025

  • 22 Важното е че

    1 3 Отговор

    До коментар #21 от "Четете ли хора ?":

    Хиляди, милиони, милиарди надрусани с райска газ чфути във вселената се радват че войната свърши и сега ще почнат кръвнина и всичко разрушено да плащат и да възтановяват ....

    Коментиран от #24

    21:27 13.10.2025

  • 23 Надрусаните с райска газ чфути

    1 4 Отговор
    Дори не осъзнават под какво унижение и делигитимация на държавата Израел ги подложи Тръмп реално .... доказа на целият свят, че статута на квазидържавата Израел е на парий ....

    21:28 13.10.2025

  • 25 Над 2 години

    1 1 Отговор
    Им трябваше на САЩ да разберат че нямат друг избор освен да спрат тази невероятна израелска гнусотия

    21:31 13.10.2025

  • 26 граф Монте Кристо

    0 1 Отговор
    Тръмп мисли ,че е принудил Хамас да капитулира и хвърчи из небесата от кеф,ама ядец.Арабите няма да се смирят с това положение,отново да бъдат избивани безпоблемно,да бъдат изтиквани от евреите и на всичкото отгоре да се разоръжат,да се превърнат в кротки овце за клане,това изобщо не е характерно за мюсулманите, и особено за палестинците с техния печален опит.

    21:32 13.10.2025

  • 27 Точно на това сме свидетели

    1 1 Отговор

    До коментар #24 от "Да ти го напиша":

    Едно ционистко гето със неграмотни с много малки изключения младежи на средна възраст за Израел 28 години и 2 месеца надрусани с райска газ чфути, жертвички на ционистката пропаганда. Дори не осъзнават какви изрооди са и колко малко им е информационното балонче в което са ги затворили. Мирът е добър но престъпленията на Израел остават

    21:33 13.10.2025

  • 28 Ами факт е

    1 1 Отговор
    Тръмп и другите посредници подписаха документ а Израел го няма... щото няма и как да го има ..не е нито суверенна , нито пък държава ... Тръм ясно го демонстрира

    21:36 13.10.2025

  • 29 Ами това са фактите !

    1 1 Отговор
    Ами ако забелязвате колеги

    12Отговор

    Тръмп е отговорил с "да" на въпрос дали войната е приключила в Кнесета! Израел нямат думата ... "Депутатите" питат Тръмп ! ..... Осъзнавате ли факта верно , че няма такова нещо израелски суверинитет, държава и Кнесета ? Депутатите питат Тръмп ......после пък той подписва, той! ....а Израел са в състояние на парий , васал, колония ....

    21:40 13.10.2025

  • 30 Факт

    0 1 Отговор
    Трябва да мине време за да се разбере какво се случва. Вероятно Египет ще има влияние.

    21:43 13.10.2025

  • 31 Истината е обаче, че действително

    1 1 Отговор
    Тръмп реално делигитимира кардинално държавата Израел ! Доказа на целият свят, че статута на квазидържавата Израел е на парий . И то вътре в самата Кнесета на Израел ! Той казва какво и как Израел ще прави. Той! ... Той подписва и никой в квазидържавата Израел няма думата. Те само могат дрогирани с райска газ да го аплодират и да врякат ... Това е истината. А опровергайте ме ако можете ?

    21:43 13.10.2025

  • 32 Разликата хора

    1 0 Отговор
    Между "просто атланте" и нормален човек е че атлантето в евро по сметки му горят парите с минути... а на русофилите са в руско злато купено от Узбекистан... разликата е нещо като тая между маймуна и човек

    21:51 13.10.2025

  • 33 Лош шлюз Код на грешка 502

    1 1 Отговор
    Все повече домакинства в Нидерландия и Русия разполагат с активи над 1 милион евро

    12 октомври 2025 - 17:12 часа

    Коментиран от #35

    21:56 13.10.2025

  • 34 Е,бравос

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Атина Палада":

    Никаква Атина Палада не си ти! По-скоро Алина (Кабаева) в Лада..:-))

    22:00 13.10.2025

  • 35 Ами нормално е !

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Лош шлюз Код на грешка 502":

    Няма домакинство в Русия което поне 400 гр. злато да няма. Особенно пък в републиките дето даже самоварите са им златни. Кви чудесии съм виждал в Узбекистан и Татарстан да не ви разправям

    22:01 13.10.2025

  • 36 Нормално е САЩ да подписва

    1 0 Отговор
    вместо Израел. ИЗРАЕЛ не е суверенна държава. И държава реално не е !

    22:05 13.10.2025

  • 37 Израел е парий

    1 0 Отговор
    Няма място на масата. Нормално е това което се случва

    22:07 13.10.2025

  • 38 Действително това беше брутално...

    1 0 Отговор
    Тръм по такъв категоричен начин да делигитимира Израел. Да слага подпис от нейно име това е брутална демонстрация че Израел няма суверинитет. Не че света не го е знаел, но вече и публично демонстрирано пред света

    22:14 13.10.2025

  • 39 Израел са никой, няма такова нещо

    0 0 Отговор
    Израел ! Тръмп и другите го подписаха ... НАЛИ?

    22:19 13.10.2025