Макрон: Все още съм обезпокоен, защото знаем как работят нещата с терористичните групировки

14 Октомври, 2025 07:06

Френският президент призова за строг международен мониторинг на ситуацията в Газа

Макрон: Все още съм обезпокоен, защото знаем как работят нещата с терористичните групировки - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Френският президент Еманюел Макрон предупреди за продължаващата заплаха от палестинската войнстваща групировка "Хамас" след сключването на примирие във войната в Газа, предаде Франс прес, съобщи БТА.

В следващите седмици и месеци ще има терористични атаки и дестабилизация, заяви Макрон вчера преди заминаването си от египетския курорт Шарм ел Шейх на Червено море, където участва в церемонията по подписването на споразумението между "Хамас" и Израел.

"Все още съм обезпокоен, защото знаем как работят нещата с терористичните групировки", отговори Макрон на въпроса на журналист дали се опасява, че "Хамас" ще запълни властовия вакуум в ивицата Газа.

"Не можеш да разформироваш терористична групировка, наброяваща хиляди бойци, с всички тези тунели и оръжия за една нощ", добави той.

Макрон призова за строг международен мониторинг на ситуацията в Газа.


Египет

Оценка 3 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АМАH OT ИДИOTИ

    6 2 Отговор
    ТОВА HИЩOЖECТВО АКО БЕШЕ НОРМАЛНО НЯМАШЕ ДА СЕ ПОКАЗВА С АЛИГАТОР 😝😆🤣

    07:09 14.10.2025

  • 2 Първо

    5 2 Отговор
    Началник ти Францията оправи ли я

    07:12 14.10.2025

  • 3 Кой управлявс терористите Муцко

    4 0 Отговор
    Защо Макроне, нима не вярваш на сужбите, на Мосад, Цру, Ми, френските?

    07:15 14.10.2025

  • 4 Херо Мустафа

    3 0 Отговор
    Няма страшно ,дядо Бриджит ще те успокои с каиша ,ако не слушкаш .

    07:16 14.10.2025

  • 5 СМЕШКО

    2 0 Отговор
    Тоя оправи Франция, сега тръгнал и Палестина да оправя.

    07:21 14.10.2025

  • 6 Факт

    1 0 Отговор
    На подписването са го сложили при зрителите на задните редове!

    07:24 14.10.2025