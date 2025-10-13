Новини
Израелските въоръжени сили са получили телата на четирима мъртви заложници

13 Октомври, 2025 23:08 549 9

Очаква се палестинската групировка да върне на Израел телата на общо 28 мъртви заложници като част от споразумението за прекратяване на огъня

Израелските въоръжени сили са получили телата на четирима мъртви заложници - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Израелските въоръжени сили обявиха, че са получили телата на четирима мъртви заложници, държани от „Хамас“ в Газа, съобщиха световните агенции, цитирани от БТА.

Очаква се палестинската групировка да върне на Израел телата на общо 28 мъртви заложници като част от споразумението за прекратяване на огъня, въпреки че все още не е ясно кога ще бъдат изпратени останалите.

Израелските въоръжени сили казаха, че в момента транспортират телата към територията на Израел, за да бъдат идентифицирани. Военните казаха, че засега няма да разкриват имената на мъртвите заложници и призоваха обществеността да прояви търпение и да изчака приключването на официалната процедура по разпознаването им в Националния център по съдебна медицина.

Израелската служба за управление на затворите заяви днес, че е освободила близо 2000 затворници, предимно палестинци, като част от споразумението за прекратяване на огъня в Газа, предаде Франс прес.

В изявление на Службата се казва, че „1968 терористи са били прехвърлени от няколко затвора в цялата страна в затворите „Офер“ и „Кциот“.

„След приключване на необходимите процедури в затворите и одобрението на политическите власти, всички терористи са били освободени, като тези от затвора „Офер“ потеглят към Западния бряг и Източен Йерусалим, а от тези от затвора „Кциот“ – към Керем Шалом“, добавиха властите, визирайки един от пропускателните пунктове по границата с ивицата Газа.


Оценка 3.5 от 2 гласа.
Оценка 3.5 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 И тва е много важно нали? Пълна гнус

    2 2 Отговор
    телата на четирима мъртви заложници в консерви. Ами щом са мъртви как ще са заложници ? Леле майко, вмирисана леш в черни чували изкопани от някъде и воня ...ауууу

    23:14 13.10.2025

  • 2 Лелеееи

    1 1 Отговор
    Ама ква воня е верно..особенно до първата година ...

    23:16 13.10.2025

  • 3 Едно време тъй

    1 0 Отговор
    Трябваше да изкопаме дедуту, че да направим място за бабата и като скочи и драсна да бяга....и после що зор пак да го вкараме ...

    23:22 13.10.2025

  • 4 мъртви заложници НЯМА

    1 1 Отговор
    Или са мъртви или заложници ! Нон сенс е

    23:26 13.10.2025

  • 5 Пишете пълни глупости

    1 0 Отговор
    Никакви "терористи" в израелският затвор „Офер“ никога е нямало. Дори и осъден от съд никога там е нямало ! Време е да спрете с тези ционистки наративи и абсолютни тъпотии. Нито един палестинец там не е минал през никакъв съдебен процес за да е "осъден" ....

    23:33 13.10.2025

  • 6 Да си взимат заложниците и

    1 1 Отговор
    И да запукват Блатните Прасета

    23:35 13.10.2025

  • 7 То само това стига

    1 1 Отговор
    За да се разбере що за закони имат ционистките бооклуци....(процедури в затворите след одобрение на политическите власти).....точно това им е нацисткото законодателство ....

    23:39 13.10.2025

  • 8 Интересен въпрос е

    0 0 Отговор
    Колко на брой са тези така наречени "затвори" в този гнусен ционистки коптор? И колко са задържаните там като процент от малоумното им население? Тези "няколко затвора" освен затворите „Офер“ и „Кциот“ са повече от 80 ....Вероятно и над 120 ....и то не според мен а според израелската организация Adalah (Justice in Arabic) .... 97,8% от задържаните никога не са и стигали даже до съдебен процес ! Но видиш ли четем че били "терористи"....естествено " предаде БТА" ...

    23:51 13.10.2025

  • 9 Щом са ги "получили"

    0 0 Отговор
    Значи са ги получили.... моля без подробности ако обичате и снимки .. щото ще почнем да повръщаме от гнус ....

    23:55 13.10.2025