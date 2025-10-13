Израелските въоръжени сили са получили телата на четирима мъртви заложници

Израелските въоръжени сили обявиха, че са получили телата на четирима мъртви заложници, държани от „Хамас“ в Газа, съобщиха световните агенции, цитирани от БТА.

Очаква се палестинската групировка да върне на Израел телата на общо 28 мъртви заложници като част от споразумението за прекратяване на огъня, въпреки че все още не е ясно кога ще бъдат изпратени останалите.

Израелските въоръжени сили казаха, че в момента транспортират телата към територията на Израел, за да бъдат идентифицирани. Военните казаха, че засега няма да разкриват имената на мъртвите заложници и призоваха обществеността да прояви търпение и да изчака приключването на официалната процедура по разпознаването им в Националния център по съдебна медицина.

Израелската служба за управление на затворите заяви днес, че е освободила близо 2000 затворници, предимно палестинци, като част от споразумението за прекратяване на огъня в Газа, предаде Франс прес.

В изявление на Службата се казва, че „1968 терористи са били прехвърлени от няколко затвора в цялата страна в затворите „Офер“ и „Кциот“.

„След приключване на необходимите процедури в затворите и одобрението на политическите власти, всички терористи са били освободени, като тези от затвора „Офер“ потеглят към Западния бряг и Източен Йерусалим, а от тези от затвора „Кциот“ – към Керем Шалом“, добавиха властите, визирайки един от пропускателните пунктове по границата с ивицата Газа.