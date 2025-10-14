Венецуела "задраска" Норвегия след Нобеловата награда за лидера на опозицията, затвори посолството си в Осло

Венецуела потвърди вчера, че е затворила посолството си в Осло, три дни след присъждането на Нобеловата награда за мир на лидерката на опозицията Мария Корина Мачадо, предаде Франс прес.

Венецуелското правителство, което все още не е реагирало на присъждането на Нобеловата награда на Мачадо, посочи в изявление, че ще пристъпи към "цялостно преструктуриране" на своите служби за външни отношения.

Норвежкото министерство на външните работи по-рано обяви затварянето на венецуелското посолство, но уточни, че не е получило никакво обяснение.

"Бяхме информирани от посолството на Венецуела, че то затваря врати, без да се посочва причина", заяви пред AФП говорителка на министерството.

"Това е жалко. Въпреки различията ни по редица въпроси, Норвегия желае да поддържа отворен диалог с Венецуела и ще продължи да работи в тази насока", добави тя.

Венецуела обяви също така затварянето на посолството си в Австралия. От друга страна, Каракас посочи, че иска да отвори дипломатически представителства в Зимбабве и Буркина Фасо, страни, които счита за "стратегически партньори в борбата срещу хегемонистичния натиск".

Мачадо заяви вчера в интервю по видеоконферентна връзка пред АФП, че е убедена, че венецуелският президент Николас Мадуро "ще напусне властта със или без преговори".

"В момента Мадуро има възможност да направи крачка към мирен преход[...] Със или без преговори, той ще напусне властта", заяви лидерката на венецуелската опозиция, която живее в нелегалност от повече от година.