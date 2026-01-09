Новини
„Не сме подчинени на САЩ“: Венецуела отговори на Тръмп след отвличането на Мадуро

9 Януари, 2026 11:33 970 33

През уикенда Тръмп отхвърли идеята за сътрудничество с лидерката на опозицията във Венецуела

„Не сме подчинени на САЩ“: Венецуела отговори на Тръмп след отвличането на Мадуро - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Временната президентка на Венецуела Делси Родригес заяви, че страната ѝ не е "нито подчинена, нито покорна" на САЩ след залавянето на президента Николас Мадуро на 3 януари, предаде Франс прес, съобщи БТА.

"Ние не сме подчинени, нито покорни", заяви тя, споменавайки "лоялността към президента Николас Мадуро, който беше отвлечен".

"Никой тук не се е предал. Тук е имало битки, битки за родината", припомни тя по време на церемония в памет на загиналите по време на операцията на американските сили, която по официални данни е отнела живота на най-малко 100 души.

Вчера Доналд Тръмп обяви, че венецуелската опозиционерка Мария Корина Мачадо ще пристигне във Вашингтон идната седмица и заяви, че няма търпение да се срещне с нея, припомня АФП. Той добави, че за него ще бъде "голяма чест", ако тя му връчи получената от нея Нобелова награда за мир.

"Разбрах, че тя ще дойде някъде през идната седмица. Нямам търпение да я поздравя", каза американският президент в интервю за телевизия "Фокс нюз".

"Чух, че иска да го направи. Би било голяма чест", добави той за Нобеловата награда, която според Тръмп е трябвало да бъде присъдена на него самия. Норвежкият нобелов комитет обаче предпочете Мачадо.

Кой ще управлява Венецуела остава неясно след поредното интервю на американския президент Доналд Тръмп по въпроса, дадено пред Фокс Нюз, съобщи Ройтерс.

През уикенда Тръмп отхвърли идеята за сътрудничество с лидерката на опозицията във Венецуела Мария Корина Мачадо, тъй като "тя не се ползва с подкрепа и уважение в страната си". Пред Фокс Нюз обаче той посочи, че Мачадо ще бъде следващата седмица във Вашингтон и той ще се срещне с нея.

Тръмп заяви пред телевизията, че ще отнеме време на южноамериканската страна, която в момента се ръководи от временния президент Делси Родригес, да стигне до етап, в който да може да проведе избори.

"Трябва да възстановим страната. Те не биха могли да проведат избори", каза президентът на САЩ. "В момента те дори не биха знаели как да проведат избори."

Венецуела, член на ОПЕК, е един от най-големите производители на петрол. Нейната индустрия се превърна във фокусна точка на администрацията на Тръмп, като високопоставен служител заяви пред Ройтерс, че продажбите на петрол на САЩ ще започнат незабавно с първоначална доставка от приблизително 30 до 50 млн. барела и ще продължат неопределено време.

Тръмп заяви, че ще се срещне с ръководители на петролни компании в Белия дом днес. Според президента тези петролни компании ще играят ключова роля в възстановяването на петролната индустрия на Венецуела.

"Те ще възстановят цялата петролна инфраструктура. Ще похарчат най-малко 100 милиарда долара, а петролът, с който разполагат, е невероятен, както качеството, така и количеството му", каза той.


Венецуела
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Град Козлодуй

    3 7 Отговор
    Не сте, но вече ще бъдете.

    11:34 09.01.2026

  • 2 Само

    4 1 Отговор
    Правим каквото ни кажат.. Ама ние го правим, не те!

    11:35 09.01.2026

  • 3 Хаха

    3 11 Отговор
    Времето на кокаина отминава, идва времето на реформите.

    11:35 09.01.2026

  • 4 Хаха

    2 10 Отговор
    Тая е слведващата в ареста.

    11:36 09.01.2026

  • 5 Боруна Лом

    13 0 Отговор
    НАПРАВЕТЕ ЧИСТКА В АРМИЯ И ПОЛИЦИЯТА И ИЗБИИТЕ ПРОДАЖНИТЕ ГЕНЕРАЛИ И МИНИСТРИ ВКЛЮЧИТЕЛНО!

    11:36 09.01.2026

  • 6 Пич

    10 0 Отговор
    Брях , е на това му се вика - да ти срутят архитектурата !!! И сега...?! Щото САЩ войски в джунглата няма да вкарат ! Вече ви обясних как се правят преврати - САЩ обаче правят глупости!!!

    11:36 09.01.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Хипотетично

    3 2 Отговор
    Делси Родригес може да говори всичко за пред заобикалящите я властници и нарко босове, но важно е какво върши по заръка на рижия.

    Коментиран от #23

    11:39 09.01.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Питам

    2 4 Отговор
    Кога ще извлекат путин от бункера?

    Коментиран от #21

    11:43 09.01.2026

  • 19 гост

    7 0 Отговор
    Тръмпоча окончателно изтрещя! Маниак на темата Нобеловата награда за мир! Мачадо да му я даде, без паричната премия разбира се, че да МИРяса! Пък и започна да си въобразява, че е божи пратеник на земята. В САЩ няма ли психиатричен контрол?

    11:43 09.01.2026

  • 20 Кога ще бесят

    2 1 Отговор
    Мадуро?

    11:46 09.01.2026

  • 21 Хи хи

    6 2 Отговор

    До коментар #18 от "Питам":

    Те ако можеха да извлекат Путин от бункера, щяха да го направят 100 досега. Но не могат, а и да могат, след това ще бъдат унищожени от 6000-те ядрени глави на Русия !!

    11:46 09.01.2026

  • 22 Антитрол

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "CъBETckияT ПпEHиC akp0баT":

    Троле, пак ли се появи на пързалката.

    Коментиран от #29

    11:48 09.01.2026

  • 23 Още по хипотетично

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Хипотетично":

    Там наркобосовете са много по опасни от Рижия, и единственото което Делси мисли е - как да не влезе във варела!

    11:48 09.01.2026

  • 24 Антитрол

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "CъBETckияT ПпEHиC akp0баT":

    Троле, ти акробат ли си или пенис.

    11:48 09.01.2026

  • 25 A ЕС е подчинен на САЩ

    2 0 Отговор
    И продължава да се самоубива.

    11:49 09.01.2026

  • 26 Антитрол

    0 1 Отговор

    До коментар #17 от "CъBETckияT ПпEHиC akp0баT":

    Троле, едно с също нещо ли ще повтаряш. Ще ти спрат копейките.

    11:50 09.01.2026

  • 27 Фарс

    1 0 Отговор
    От самото начало, процесът срещу Мадуро, ми прилича на този срещу Георги Димитров и мисля, че ще свърши по същият начин.

    11:50 09.01.2026

  • 28 Реципрачно

    0 0 Отговор
    Ае сега Венецуела да постъпи реципроно.Да отвлечеМъдуро обратно

    11:52 09.01.2026

  • 29 Хипотетично

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Антитрол":

    Старите вълнения може и да се спестяват.👍

    11:52 09.01.2026

  • 30 Джорш Буш-чо

    1 0 Отговор
    младши
    20 години сяхме "демокрация" в Афганистан...... сега сме оставили талибаните да я поливат и прекопават та дано цъфне и върже.......

    11:54 09.01.2026

  • 31 Оруел

    0 0 Отговор
    Войната е мир. Свободата в робство.

    11:55 09.01.2026

  • 32 Наркос

    0 1 Отговор
    Нобел е психопата разработил и произвеждал динамит, взривил дори собствения си брат с алчността си!
    Не знам кое е по-унизително...да получиш награда с неговото име или да вземеш чужда такава и то от жена!

    11:57 09.01.2026

  • 33 Абе тези комунисти -индианци

    0 0 Отговор
    Не ги ли пазеше Путин?

    11:57 09.01.2026