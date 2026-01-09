„Не сме подчинени на САЩ“: Венецуела отговори на Тръмп след отвличането на Мадуро

Временната президентка на Венецуела Делси Родригес заяви, че страната ѝ не е "нито подчинена, нито покорна" на САЩ след залавянето на президента Николас Мадуро на 3 януари, предаде Франс прес, съобщи БТА.

"Ние не сме подчинени, нито покорни", заяви тя, споменавайки "лоялността към президента Николас Мадуро, който беше отвлечен".

"Никой тук не се е предал. Тук е имало битки, битки за родината", припомни тя по време на церемония в памет на загиналите по време на операцията на американските сили, която по официални данни е отнела живота на най-малко 100 души.

Вчера Доналд Тръмп обяви, че венецуелската опозиционерка Мария Корина Мачадо ще пристигне във Вашингтон идната седмица и заяви, че няма търпение да се срещне с нея, припомня АФП. Той добави, че за него ще бъде "голяма чест", ако тя му връчи получената от нея Нобелова награда за мир.

"Разбрах, че тя ще дойде някъде през идната седмица. Нямам търпение да я поздравя", каза американският президент в интервю за телевизия "Фокс нюз".

"Чух, че иска да го направи. Би било голяма чест", добави той за Нобеловата награда, която според Тръмп е трябвало да бъде присъдена на него самия. Норвежкият нобелов комитет обаче предпочете Мачадо.

Кой ще управлява Венецуела остава неясно след поредното интервю на американския президент Доналд Тръмп по въпроса, дадено пред Фокс Нюз, съобщи Ройтерс.

През уикенда Тръмп отхвърли идеята за сътрудничество с лидерката на опозицията във Венецуела Мария Корина Мачадо, тъй като "тя не се ползва с подкрепа и уважение в страната си". Пред Фокс Нюз обаче той посочи, че Мачадо ще бъде следващата седмица във Вашингтон и той ще се срещне с нея.

Тръмп заяви пред телевизията, че ще отнеме време на южноамериканската страна, която в момента се ръководи от временния президент Делси Родригес, да стигне до етап, в който да може да проведе избори.

"Трябва да възстановим страната. Те не биха могли да проведат избори", каза президентът на САЩ. "В момента те дори не биха знаели как да проведат избори."

Венецуела, член на ОПЕК, е един от най-големите производители на петрол. Нейната индустрия се превърна във фокусна точка на администрацията на Тръмп, като високопоставен служител заяви пред Ройтерс, че продажбите на петрол на САЩ ще започнат незабавно с първоначална доставка от приблизително 30 до 50 млн. барела и ще продължат неопределено време.

Тръмп заяви, че ще се срещне с ръководители на петролни компании в Белия дом днес. Според президента тези петролни компании ще играят ключова роля в възстановяването на петролната индустрия на Венецуела.

"Те ще възстановят цялата петролна инфраструктура. Ще похарчат най-малко 100 милиарда долара, а петролът, с който разполагат, е невероятен, както качеството, така и количеството му", каза той.