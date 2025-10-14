Руски войски завзеха още едно населено място в Днепропетровска област и напреднаха в Донецка област. Това съобщиха в понеделник анализатори на украинският мониторингов проект DeepState, цитирани от ФОКУС



Според тях руските сили са превзели село Терново в Днепропетровска област.



Анализаторите също така са регистрирали настъпление на руската армия близо до населеното място Шандриголове в Донецка област.



Освен това, те отбелязват, че по линията на контакт в село Мали Щербаки в Запорожка област, чието освобождаване стана известно предния ден, е уточнена. Между другото, това населено място, според картата на DeepState, се намира в сивата зона.



В неделя, 12 октомври, Генералният щаб потвърди, че Въоръжените сили на Украйна са успели да напреднат с 3,5 км в Запорожка област.



Както УНИАН съобщи по-рано, руските войски са навлезли в село Алексеевка в Днепропетровска област, северно от Вербовье. Според анализаторите на DeepState, няколко групи руски войници са влезли в селото от изток, преминавайки по LAT покрай електропроводи.



На 13 октомври стана известно, че сивата зона близо до Серебрянка в Донецка област се е увеличила. Анализаторите на DeepState съобщиха, че в този район руснаците не си поставят за цел да заемат конкретни позиции или селища, а просто се опитват да напреднат максимално в дълбочина на територията, да се натрупат там и да продължат напред.



DeepState информира по-рано, че Въоръжените сили на Украйна са отблъснали противника близо до редица селища в Донецка област, а именно близо до Ново Шахове, Золотий Колодяз, Кучеров Яр и Новопавловка в посока Покровско.

