Руски войски завзеха още едно населено място в Днепропетровска област и напреднаха в Донецка област. Това съобщиха в понеделник анализатори на украинският мониторингов проект DeepState, цитирани от ФОКУС
Според тях руските сили са превзели село Терново в Днепропетровска област.
Анализаторите също така са регистрирали настъпление на руската армия близо до населеното място Шандриголове в Донецка област.
Освен това, те отбелязват, че по линията на контакт в село Мали Щербаки в Запорожка област, чието освобождаване стана известно предния ден, е уточнена. Между другото, това населено място, според картата на DeepState, се намира в сивата зона.
В неделя, 12 октомври, Генералният щаб потвърди, че Въоръжените сили на Украйна са успели да напреднат с 3,5 км в Запорожка област.
Както УНИАН съобщи по-рано, руските войски са навлезли в село Алексеевка в Днепропетровска област, северно от Вербовье. Според анализаторите на DeepState, няколко групи руски войници са влезли в селото от изток, преминавайки по LAT покрай електропроводи.
На 13 октомври стана известно, че сивата зона близо до Серебрянка в Донецка област се е увеличила. Анализаторите на DeepState съобщиха, че в този район руснаците не си поставят за цел да заемат конкретни позиции или селища, а просто се опитват да напреднат максимално в дълбочина на територията, да се натрупат там и да продължат напред.
DeepState информира по-рано, че Въоръжените сили на Украйна са отблъснали противника близо до редица селища в Донецка област, а именно близо до Ново Шахове, Золотий Колодяз, Кучеров Яр и Новопавловка в посока Покровско.
Руски войски завзеха още едно населено място в Днепропетровска област и напреднаха в Донецка област
14 Октомври, 2025
DeepState информира по-рано, че Въоръжените сили на Украйна са отблъснали противника близо до редица селища край Донецк
05:13 14.10.2025