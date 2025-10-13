„Хамас“ определи като „национален успех“ освобождаването на затворниците

Палестинската групировка "Хамас" съобщи, че освобождаването на около 2000 палестински затворници е "национален успех", предаде Франс прес, съобщи БТА.

"Освобождаването на затворниците е национален успех и важен етап в нашата борба", заяви "Хамас", като нарече още връщането на затворниците "победа по пътя на пълното освобождение."

1968 палестински задържани бяха освободени по силата на споразумението за прекратяване на огъня, което предвижда размяна между заложниците, задържани в ивицата Газа, между които са и 250 души, "задържани по съображения за сигурност", сред които много осъдени за антиизраелски атентати с жертви, както и 1700 палестинци, арестувани в Газа от началото на войната през октомври 2023 г., напомня АФП.

Освобождаването на всички живи израелски заложници е повод за огромна радост и във Виена. За австрийските политици това е исторически момент. Местните медии предават изявленията на политиците, австрийското радио и телевизия публикува части от тях, пише БТА.

„Споделям огромната радост на техните семейства и приятели в този исторически момент“, написа федералният президент Александър Ван дер Белен в социалните мрежи. Той изрази съчувствие към близките на онези, които не са се завърнали живи. „Оръжията трябва да продължат да мълчат, а жизненоважната помощ трябва да достигне до всички в Газа, които повече от две години живеят в изключително несигурни условия“, продължава Ван дер Белен.

Федералният канцлер Кристиан Щокер също подчерта значението на събитието: „Те бяха в плен на Хамас 738 дни. Сега най-накрая всички оцелели заложници са свободни и пътят от войната към мира е проправен.“ Въпреки цялата еуфория, обаче, пред нас все още има дълъг път по изготвянето на мирния план, продължи федералният канцлер.

В своя пост в Екс външният министър Беате Майнъл-Райзингер се позовава по-специално на освобождаването на заложниците Гай Гилбоа-Далал и Евиатар Давид, чиито родители наскоро посетиха Австрия. Двамата приятели бяха отвлечени на 7 октомври 2023 година от музикалния фестивал Nova. „Гай и Евиатар са свободни! Най-накрая хората в региона получават перспектива, ако продължим по пътя на диалога, по който сме поели! Мир и сигурност за всички хора в Израел и Палестина!“, заяви външният министър.

За държавния секретар Александър Прьол, отговарящ за борбата срещу антисемитизма, завръщането на заложниците е момент на надежда: „Сега трябва да започне времето на изцеление. За заложниците, техните близки и целия регион.“

За говорителката по външна политика на Австрийската социалдемократическа партия Петра Байер това е ден, който бележи началото на дълъг процес към траен мир: „След толкова много болка, скръб и разруха най-накрая има светлина на надежда за хората в Израел и Палестина.“

Лидерката на Зелените Леоноре Гевеслер пожелава на освободените заложници и техните близки сигурност и успокоение: „Това е първата и изключително важна стъпка. Сега се надяваме на следващите: връщането на телата на убитите заложници, помощ за хората в Газа. Днес можем и искаме да се надяваме и на дългосрочен мир в региона.“

Давид Роет, израелският посланик в Австрия и постоянен представител на Израел в институциите на ООН във Виена, изразява благодарност за подкрепата на Австрия: „Това е ден на надежда и щастие за целия Израел! След дълги дни последните живи заложници от Газа се завръщат в страната.“