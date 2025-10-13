Новини
Свят »
Палестина »
Близо 68 000 души са били убити в Газа от началото на войната

Близо 68 000 души са били убити в Газа от началото на войната

13 Октомври, 2025 19:06 700 46

  • ивицата газа-
  • газа-
  • израел-
  • хамас-
  • палестина

Войната в Газа започна след най-смъртоносната атака в историята на Израел

Близо 68 000 души са били убити в Газа от началото на войната - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министерството на здравеопазването в ивицата Газа, контролирано от "Хамас", оповести днес смъртта на 67 869 души убити от началото на войната между Израел и ислямистката групировка на 7 октомври 2023 г., предаде Франс прес, съобщи БТА.

"Общият брой на жертвите на израелската агресия от 7 октомври 2023 г. насам възлиза на 67 869 мъченици", заяви министерството, което продължава да прибира труповете на загинали, докато американският президент Доналд Тръмп обяви края на войната в Газа след влизането в сила на мирното споразумение под егидата на САЩ.

Войната в Газа започна след най-смъртоносната атака в историята на Израел, след като "Хамас" и бойци на други палестински групировки нахлуха през границата в Южен Израел на 7 октомври 2023 г., убивайки около 1200 души и отвличайки в плен над 250 други, а Израел отговори с настъпление в палестинския анклав.

В речта си пред извънредната сесия на израелския парламент днес американският президент Доналд Тръмп заяви, че споразумението между Израел и "Хамас" за прекратяване на войната в Газа ще бъде "историческата зора на нов Близък изток“, предаде ДПА, пише БТА.

Това ще бъде "краят на ерата на терора и смъртта", заяви американският президент. "Това ще бъде златната ера на Израел и златната ера на Близкия изток", каза той.

Тръмп също така посочи, че "дългият кошмар" най-накрая е приключил както за израелците, така и за палестинците, след като беше постигнато споразумение между Израел и "Хамас" за първата фаза на примирие в Газа и сделка за заложниците, предаде Ройтерс.

"Силите на хаоса, които тормозеха региона, са напълно разгромени", заяви той в реч пред Кнесета. Обръщайки се към израелския премиер Бенямин Нетаняху, Тръмп каза: "Много ти благодаря, Биби. Страхотна работа." Според президента на САЩ споразумението за Газа, сключено наскоро между Израел и "Хамас", е дошло навреме, тъй като военните операции на Израел са станали "лоши и ожесточени“. "Казах: "Биби, ще те запомнят за това много повече, отколкото ако продължаваше да убиваш, убиваш, убиваш“, каза Тръмп в речта си пред Кнесета. "Искам само да те поздравя за смелостта да кажеш: "Това е, спечелихме и сега нека се наслаждаваме на живота си"."

Тръмп получи многократни овации както преди, така и по време на речта си, посочва ДПА. По време на една част от речта си, в която той хвалеше специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф, член на Кнесета от левицата се развика към Тръмп и беше бързо изведен от залата, отбеляза Ройтерс.


Палестина
Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 койдазнай

    8 7 Отговор
    A Руснаците са унищожили до сега към 2 млн!

    19:08 13.10.2025

  • 2 Моше

    8 10 Отговор
    БРАВОООООООООООО МАЛКО ИМ Е !

    19:11 13.10.2025

  • 3 Kaлпазанин

    12 6 Отговор
    Тази цифра я дъвчете още след третия месец докато се водеше някаква статистика защото след третия месец никой не е водил и записвал,,истинската цифра е над половин милион и това не война а геноцид ,избиване на коренно население така както са избити индианците в сев Америка ,над 300 семейства са напълно заличени ,кого си мислите че лъжете с тъпата си пропаганда и цензура бе мисирки тъпи

    Коментиран от #33

    19:11 13.10.2025

  • 4 Майна

    8 6 Отговор
    И кой ги защити?
    Брюксел каза , че не е геноцид..
    Арабските държави какво направиха?
    Турция ги снабдяваше чрез кранчето..
    Само хусите
    Браво на Тръмп, направи каквото можа с тази окупирана от AIPAC САЩ...
    Докога, обаче тези оси ще стоят...
    Хм..

    19:13 13.10.2025

  • 5 име

    10 3 Отговор
    Поне три пъти повече са. Така или иначе информационни канали колкото искате, ционистите не владеят напълно ютуб, а и дано не сложат ръка на тикток и Х. Няма как данните за гeнoцидa да бъдат скирит, не се опитвайте да замитате престъпленията на ционистите. Не се опитвайте да отклонявате вниманието от първопричината, а именно че от десетилетия беше превърната в концлагер, че ционистите крадат земя, къщи и животни от палестинците, и най-вече че не позволяват да имат нормална държава със всички структури и признаци на държавността, като образование, здравеопазване, вътрешнапсигурност, лишават ги от инвестиции, развитие и най-вече бъдеще. При тези условия развитието на радикализъм е напълно естествено и очаквано, но то е и умишлено насърчавано от ционистите за да имат предтекст за престъпленията си.

    19:13 13.10.2025

  • 6 Българин

    14 1 Отговор
    Тръмп лъже, че войната е свършила. Скоро Израел пак ще я поднови.

    Коментиран от #17

    19:14 13.10.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Коста

    4 7 Отговор
    Браво на дядото Дончо, лудият с картечницата! Само заради него бе станаха 100 000! Заслужаваше Нобеловата награда за мир този филантроп, алтруист и хуманист.

    19:14 13.10.2025

  • 9 НА ТОВА МУ КАЗВАТ

    11 5 Отговор
    Геноцид.

    19:15 13.10.2025

  • 10 Тук яко се трие

    12 3 Отговор
    Не се дава трибуна на свобобното слово от страх пред юдео-ционистите.

    19:16 13.10.2025

  • 11 Евреин от НПО

    8 1 Отговор
    Ние управляваме вашите продажни "демократи" ахахах

    19:17 13.10.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 честен ционист

    2 2 Отговор
    Палестинците имат най-висок прираст на глава от населението в света дори в условията на война.

    19:19 13.10.2025

  • 14 Хахаха

    3 2 Отговор
    Пак да играят кючеци малко са

    19:21 13.10.2025

  • 15 голем дебил

    5 1 Отговор
    Сигур са терори, или бъдещи такива.Малко са.И реципрочно израелтяните трябва да върнат 20 живи доживотници.Всички други да са във вид на мумии.

    Коментиран от #18

    19:24 13.10.2025

  • 16 Име

    5 4 Отговор
    Това са демократични жертви! Ако кажете нещо наобратно, ще Ви обвинят в антисемитизъм!

    Коментиран от #21, #26

    19:24 13.10.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 По данни на изр. армия

    0 3 Отговор

    До коментар #15 от "голем дебил":

    От тия 68к някъде 1/3 са бойци на Хамас. Общо взето толкова хуманно водене на пълномащабна война не е имало. Погледни Мариупол- там още не е известен броя на цивилните жертви. Общо взето ако Хамас бяха ударили Русия, сега щеше да има 68000 живи палестинци

    Коментиран от #31

    19:29 13.10.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Майна

    1 2 Отговор
    Тръмп печели..време..
    Кои създаде Израел
    Нещо за Балфур..,а?
    Тръмп е против финансовата кабала ...
    Айде да видим , кой от коментиращите по- добре би се справил?
    И как..
    Нещо за Чарли Кърк?
    Или предишните американски президенти , които си ..заминаха?

    19:30 13.10.2025

  • 21 Бау

    5 5 Отговор

    До коментар #16 от "Име":

    А изкланите израелци какви са? Грешна статистика? Да би мирно седяло, не би чудо видяло.

    Коментиран от #24

    19:31 13.10.2025

  • 22 Аз съм веган

    3 2 Отговор
    Много ми е тъпо за мирните палестинци. Какви кючеци и гюбеци мятаха когато хамас нападнаха беззащитни хора.

    19:32 13.10.2025

  • 23 Е нема другаре

    3 1 Отговор
    Путин преева Хамасците.

    19:33 13.10.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Постижение

    1 1 Отговор
    Наистина достойно за Нобел!

    19:40 13.10.2025

  • 26 Най-големите антисемити

    4 3 Отговор

    До коментар #16 от "Име":

    са юдео-ционистите.

    Мантрата с така наречения "антисеметизъм", за запушване на свободното слово, вече не минава!

    90% от израелците са тюрки (юдео-хазари), а не семити!

    19:41 13.10.2025

  • 27 Артилерист

    6 2 Отговор
    Повечето от тях са невинни деца, жени, старци, цивилни. Израелците бомбят, стрелят и мачкат наред, щото можело да има сред тях бойци на Хамас...

    Коментиран от #30

    19:41 13.10.2025

  • 28 Колко

    2 0 Отговор
    от тях са бойци ?

    Коментиран от #32

    19:42 13.10.2025

  • 29 Всичко

    3 0 Отговор
    започна и завърши на рожден на Путин!Правете си изводи !

    19:44 13.10.2025

  • 30 голем дебил

    2 1 Отговор

    До коментар #27 от "Артилерист":

    Ми прави са израелтяните.Ония смелчаци(хамаците) се мешат с цивилните,крият се в болници,сигурно и в родилните отделения.Как да не ги премахнеш с кеф???

    19:47 13.10.2025

  • 31 Мало--умник

    0 1 Отговор

    До коментар #18 от "По данни на изр. армия":

    Масова руска атака с дронове и ракети и петима ранени.
    Айде улево.

    19:49 13.10.2025

  • 32 голем дебил

    2 1 Отговор

    До коментар #28 от "Колко":

    А колко от убитите израелци бяха бойци?

    19:49 13.10.2025

  • 33 стоян

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Kaлпазанин":

    До 3 ком - така се прави с терористи убили 1400 млади евреи отишли на рок концерт и 240 отвлекли палестинските терористи - терористите се избиват

    Коментиран от #44

    20:02 13.10.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 кобрабг

    1 0 Отговор
    Каквото повика това се обади

    20:25 13.10.2025

  • 42 Даката

    2 1 Отговор
    Ако терористите от Хамаз не бяха започнали тази война, нямаше да има война... сега вече няма война... дали са достатъчно доволни???

    Коментиран от #43

    20:26 13.10.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Даката

    1 1 Отговор
    68 000 избити ислямски терористи и техните семейства... нали гледате видеоклипове в YouTube из Германия, Англия , Франция и какви ги говорят срещу християните, че щели да ни избият до крак, докато не станело всичко ислямско, а сме ги приютили, даваме им помощи и сме супер толерантни... те са болни мозъци, които искат да ни заличат.

    Коментиран от #46

    20:33 13.10.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.