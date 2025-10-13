Близо 68 000 души са били убити в Газа от началото на войната

Министерството на здравеопазването в ивицата Газа, контролирано от "Хамас", оповести днес смъртта на 67 869 души убити от началото на войната между Израел и ислямистката групировка на 7 октомври 2023 г., предаде Франс прес, съобщи БТА.

"Общият брой на жертвите на израелската агресия от 7 октомври 2023 г. насам възлиза на 67 869 мъченици", заяви министерството, което продължава да прибира труповете на загинали, докато американският президент Доналд Тръмп обяви края на войната в Газа след влизането в сила на мирното споразумение под егидата на САЩ.

Войната в Газа започна след най-смъртоносната атака в историята на Израел, след като "Хамас" и бойци на други палестински групировки нахлуха през границата в Южен Израел на 7 октомври 2023 г., убивайки около 1200 души и отвличайки в плен над 250 други, а Израел отговори с настъпление в палестинския анклав.

В речта си пред извънредната сесия на израелския парламент днес американският президент Доналд Тръмп заяви, че споразумението между Израел и "Хамас" за прекратяване на войната в Газа ще бъде "историческата зора на нов Близък изток“, предаде ДПА, пише БТА.

Това ще бъде "краят на ерата на терора и смъртта", заяви американският президент. "Това ще бъде златната ера на Израел и златната ера на Близкия изток", каза той.

Тръмп също така посочи, че "дългият кошмар" най-накрая е приключил както за израелците, така и за палестинците, след като беше постигнато споразумение между Израел и "Хамас" за първата фаза на примирие в Газа и сделка за заложниците, предаде Ройтерс.

"Силите на хаоса, които тормозеха региона, са напълно разгромени", заяви той в реч пред Кнесета. Обръщайки се към израелския премиер Бенямин Нетаняху, Тръмп каза: "Много ти благодаря, Биби. Страхотна работа." Според президента на САЩ споразумението за Газа, сключено наскоро между Израел и "Хамас", е дошло навреме, тъй като военните операции на Израел са станали "лоши и ожесточени“. "Казах: "Биби, ще те запомнят за това много повече, отколкото ако продължаваше да убиваш, убиваш, убиваш“, каза Тръмп в речта си пред Кнесета. "Искам само да те поздравя за смелостта да кажеш: "Това е, спечелихме и сега нека се наслаждаваме на живота си"."

Тръмп получи многократни овации както преди, така и по време на речта си, посочва ДПА. По време на една част от речта си, в която той хвалеше специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф, член на Кнесета от левицата се развика към Тръмп и беше бързо изведен от залата, отбеляза Ройтерс.