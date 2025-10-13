Близо 68 000 души са били убити в Газа от началото на войната

Министерството на здравеопазването в ивицата Газа, контролирано от "Хамас", оповести днес смъртта на 67 869 души убити от началото на войната между Израел и ислямистката групировка на 7 октомври 2023 г., предаде Франс прес, съобщи БТА.
"Общият брой на жертвите на израелската агресия от 7 октомври 2023 г. насам възлиза на 67 869 мъченици", заяви министерството, което продължава да прибира труповете на загинали, докато американският президент Доналд Тръмп обяви края на войната в Газа след влизането в сила на мирното споразумение под егидата на САЩ.
Войната в Газа започна след най-смъртоносната атака в историята на Израел, след като "Хамас" и бойци на други палестински групировки нахлуха през границата в Южен Израел на 7 октомври 2023 г., убивайки около 1200 души и отвличайки в плен над 250 други, а Израел отговори с настъпление в палестинския анклав.
В речта си пред извънредната сесия на израелския парламент днес американският президент Доналд Тръмп заяви, че споразумението между Израел и "Хамас" за прекратяване на войната в Газа ще бъде "историческата зора на нов Близък изток“, предаде ДПА, пише БТА.
Това ще бъде "краят на ерата на терора и смъртта", заяви американският президент. "Това ще бъде златната ера на Израел и златната ера на Близкия изток", каза той.
Тръмп също така посочи, че "дългият кошмар" най-накрая е приключил както за израелците, така и за палестинците, след като беше постигнато споразумение между Израел и "Хамас" за първата фаза на примирие в Газа и сделка за заложниците, предаде Ройтерс.
"Силите на хаоса, които тормозеха региона, са напълно разгромени", заяви той в реч пред Кнесета. Обръщайки се към израелския премиер Бенямин Нетаняху, Тръмп каза: "Много ти благодаря, Биби. Страхотна работа." Според президента на САЩ споразумението за Газа, сключено наскоро между Израел и "Хамас", е дошло навреме, тъй като военните операции на Израел са станали "лоши и ожесточени“. "Казах: "Биби, ще те запомнят за това много повече, отколкото ако продължаваше да убиваш, убиваш, убиваш“, каза Тръмп в речта си пред Кнесета. "Искам само да те поздравя за смелостта да кажеш: "Това е, спечелихме и сега нека се наслаждаваме на живота си"."
Тръмп получи многократни овации както преди, така и по време на речта си, посочва ДПА. По време на една част от речта си, в която той хвалеше специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф, член на Кнесета от левицата се развика към Тръмп и беше бързо изведен от залата, отбеляза Ройтерс.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 койдазнай
19:08 13.10.2025
2 Моше
19:11 13.10.2025
3 Kaлпазанин
Коментиран от #33
19:11 13.10.2025
4 Майна
Брюксел каза , че не е геноцид..
Арабските държави какво направиха?
Турция ги снабдяваше чрез кранчето..
Само хусите
Браво на Тръмп, направи каквото можа с тази окупирана от AIPAC САЩ...
Докога, обаче тези оси ще стоят...
Хм..
19:13 13.10.2025
5 име
19:13 13.10.2025
6 Българин
Коментиран от #17
19:14 13.10.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Коста
19:14 13.10.2025
9 НА ТОВА МУ КАЗВАТ
19:15 13.10.2025
10 Тук яко се трие
19:16 13.10.2025
11 Евреин от НПО
19:17 13.10.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 честен ционист
19:19 13.10.2025
14 Хахаха
19:21 13.10.2025
15 голем дебил
Коментиран от #18
19:24 13.10.2025
16 Име
Коментиран от #21, #26
19:24 13.10.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 По данни на изр. армия
До коментар #15 от "голем дебил":От тия 68к някъде 1/3 са бойци на Хамас. Общо взето толкова хуманно водене на пълномащабна война не е имало. Погледни Мариупол- там още не е известен броя на цивилните жертви. Общо взето ако Хамас бяха ударили Русия, сега щеше да има 68000 живи палестинци
Коментиран от #31
19:29 13.10.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Майна
Кои създаде Израел
Нещо за Балфур..,а?
Тръмп е против финансовата кабала ...
Айде да видим , кой от коментиращите по- добре би се справил?
И как..
Нещо за Чарли Кърк?
Или предишните американски президенти , които си ..заминаха?
19:30 13.10.2025
21 Бау
До коментар #16 от "Име":А изкланите израелци какви са? Грешна статистика? Да би мирно седяло, не би чудо видяло.
Коментиран от #24
19:31 13.10.2025
22 Аз съм веган
19:32 13.10.2025
23 Е нема другаре
19:33 13.10.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Постижение
19:40 13.10.2025
26 Най-големите антисемити
До коментар #16 от "Име":са юдео-ционистите.
Мантрата с така наречения "антисеметизъм", за запушване на свободното слово, вече не минава!
90% от израелците са тюрки (юдео-хазари), а не семити!
19:41 13.10.2025
27 Артилерист
Коментиран от #30
19:41 13.10.2025
28 Колко
Коментиран от #32
19:42 13.10.2025
29 Всичко
19:44 13.10.2025
30 голем дебил
До коментар #27 от "Артилерист":Ми прави са израелтяните.Ония смелчаци(хамаците) се мешат с цивилните,крият се в болници,сигурно и в родилните отделения.Как да не ги премахнеш с кеф???
19:47 13.10.2025
31 Мало--умник
До коментар #18 от "По данни на изр. армия":Масова руска атака с дронове и ракети и петима ранени.
Айде улево.
19:49 13.10.2025
32 голем дебил
До коментар #28 от "Колко":А колко от убитите израелци бяха бойци?
19:49 13.10.2025
33 стоян
До коментар #3 от "Kaлпазанин":До 3 ком - така се прави с терористи убили 1400 млади евреи отишли на рок концерт и 240 отвлекли палестинските терористи - терористите се избиват
Коментиран от #44
20:02 13.10.2025
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 кобрабг
20:25 13.10.2025
42 Даката
Коментиран от #43
20:26 13.10.2025
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Даката
Коментиран от #46
20:33 13.10.2025
46 Този коментар е премахнат от модератор.